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Загарбники звозять "чиновників" з окупованої Луганщини на навчання до РФ, - Центр нацспротиву

чиновник,чиновники

Росіяни звозять представників окупаційної адміністрації міста Антрацит Луганської області на навчання до Ставрополя у Росії. Загарбники планують вербувати їх на роботу з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість цих "чиновників" не мають вищої освіти, й набрані з вулиць, адже в регіоні є дефіцит кадрів. Відтак в окупаційних адміністраціях на ротаційній основі працюють гастролери з РФ, але в планах москви змінити ситуацію й найти достатню кількість колаборантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зрадників будуть навчати працювати в "одній вертикалі" Кремля, тобто розподіляти потоки й співпрацювати із наглядачами з Москви.

Також працівників будуть вербувати на роботу з російськими спецслужбами.

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Автор: 

окупація (6652) Центр національного спротиву (804) Луганська область (4868)


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А шо, вони "служать" незавербованими? Нєпарядак!
"Також працівників будуть вербувати на роботу з російськими спецслужбами." Джерело:
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27.11.2023 16:34 Відповісти
а они что еще граждане Украины?
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27.11.2023 17:54 Відповісти
Трускавець не нагадує
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27.11.2023 18:20 Відповісти
Та то до п.зди, хімарс не розбирає хто вчений а хто ні!!!
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27.11.2023 19:18 Відповісти
 
 