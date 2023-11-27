Кулеба відвідає Брюссель для прискорення інтеграції України до ЄС та НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Брюссель, щоби мобілізувати військову підтримку від ЄС та НАТО і щоб прискорити вступ Києва до обох організацій.

Про це повідомила пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Метою візиту є мобілізація політичної та військової підтримки з боку держав-членів ЄС і НАТО, просування вступу України до обидвох організацій, зокрема у контексті підготовки наступного засідання Європейської ради в грудні, а також інтеграція оборонних індустрій України та НАТО, пришвидшення виробництва та постачання зброї та боєприпасів для українських воїнів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у вівторок, 28 листопада, Кулеба проведе переговори з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, виступить з промовою на відкритті в Європейському парламенті конференції щодо відповідальності за російські злочини, а також відкриє VR-виставку "Living the war".

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У середу, 29 листопада, Кулеба візьме участь у першому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке відбудеться у штаб-квартирі НАТО в рамках зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств держав-членів Альянсу.

Він поінформує союзників НАТО щодо актуальної ситуації на фронті та першочергових військових потреб України, обговорить адаптовану Річну національну програму на 2024 рік у світлі підготовки до Вашингтонського саміту НАТО.

Очільник МЗС також проведе в Брюсселі низку двосторонніх зустрічей, зокрема із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та з міністрами закордонних справ держав-членів Альянсу.

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