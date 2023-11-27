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Кулеба відвідає Брюссель для прискорення інтеграції України до ЄС та НАТО

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Брюссель, щоби мобілізувати військову підтримку від ЄС та НАТО і щоб прискорити вступ Києва до обох організацій.

Про це повідомила пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Метою візиту є мобілізація політичної та військової підтримки з боку держав-членів ЄС і НАТО, просування вступу України до обидвох організацій, зокрема у контексті підготовки наступного засідання Європейської ради в грудні, а також інтеграція оборонних індустрій України та НАТО, пришвидшення виробництва та постачання зброї та боєприпасів для українських воїнів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у вівторок, 28 листопада, Кулеба проведе переговори з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, виступить з промовою на відкритті в Європейському парламенті конференції щодо відповідальності за російські злочини, а також відкриє VR-виставку "Living the war".

Читайте: Повне членство України в НАТО за умови війни не є можливим, - Столтенберг

У середу, 29 листопада, Кулеба візьме участь у першому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке відбудеться у штаб-квартирі НАТО в рамках зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств держав-членів Альянсу.

Він поінформує союзників НАТО щодо актуальної ситуації на фронті та першочергових військових потреб України, обговорить адаптовану Річну національну програму на 2024 рік у світлі підготовки до Вашингтонського саміту НАТО.

Очільник МЗС також проведе в Брюсселі низку двосторонніх зустрічей, зокрема із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та з міністрами закордонних справ держав-членів Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декларацію до 90-ї річниці Голодомору підписали 55 держав-членів ООН та делегація ЄС, - Кулеба

Брюссель (281) членство в НАТО (1710) Євросоюз (13300) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
Як депутатку від ''ЄС'' то не пустили! Аби тільки ''Пороху'' насолити.
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27.11.2023 16:39
+4
Це називається, зеленвй владі аби що п*здіть, адже нам ясно було сказано,
щоб нас кудись прийняли ми повинні зробити реформи, а зе-влада робити не хоче, бо як же вони будуть харчуватися?
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27.11.2023 16:28
+4
А посла до Британію коли? Закінчилися сексологині у Єрмака ?
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27.11.2023 16:40
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ти маєш там сидіти безвиїздно!
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27.11.2023 16:24 Відповісти
під дверима )))
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27.11.2023 16:26 Відповісти
Кулеба відвідає Брюссель для прискорення інтеграції України до ЄС та НАТО

Гм...
Виходить, без цих відвідин процеси інтеграції були б повільнішими?
А чому?
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27.11.2023 16:25 Відповісти
думал воровать перестанут - что бы ускорить процесс вступления в НАТО, но зелёные решили с козырей зайти))) Кулеба поедет в Брюсель ...
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27.11.2023 16:27 Відповісти
Це називається, зеленвй владі аби що п*здіть, адже нам ясно було сказано,
щоб нас кудись прийняли ми повинні зробити реформи, а зе-влада робити не хоче, бо як же вони будуть харчуватися?
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27.11.2023 16:28 Відповісти
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27.11.2023 18:14 Відповісти
Для початку потрібно дезінтегрувати з України зелену плісняву
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27.11.2023 16:30 Відповісти
И какие аргументы Кульбаба привезёт? Снова будет стращать войнами и толпами беженцев, что Украина защищает половину мира?
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27.11.2023 16:34 Відповісти
"Кулеба відвідає Брюссель для прискорення..." - i з прискоренням повернеться.
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27.11.2023 16:38 Відповісти
все буде швидко - він же в кедах поїхав......
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27.11.2023 17:05 Відповісти
Як депутатку від ''ЄС'' то не пустили! Аби тільки ''Пороху'' насолити.
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27.11.2023 16:39 Відповісти
А посла до Британію коли? Закінчилися сексологині у Єрмака ?
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27.11.2023 16:40 Відповісти
"- Мосье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы" (С)

А памʼятаєте як всі ржали з жартів Зєлі про "країну - актрису з німецькіх фільмів для дорослих"?
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27.11.2023 16:41 Відповісти
Пробирає аж до сліз...а ціни ростуть нібито не кацапам ввели санкціі.
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27.11.2023 16:45 Відповісти
З таким же успіхом міг посрать сходить.
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27.11.2023 16:54 Відповісти
Столтенберг каже зась, а це диво поїде, щоб прискорити! Як буде прискорювати? Якийсь паноптикум. Таке приниження. Ні Будапештський меморандум, підтертися ним, ні США, ні ЄС, ні НАТО, ні ці всі міністри, канцлери, генерали не тримають своїх слов. Будем у з Україною стільки - скільки потрібно... То ми не вірно зрозуміли. Ми вважали стільки, скільки потрібно Україні. А вони вважали стільки - скільки потрібно їм! Вже їм не потрібно.
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27.11.2023 17:00 Відповісти
дійсно, саме візит цього одоробла в Брюссель прискорить наш вступ в ЄС та НАТО дебіли, мля...
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27.11.2023 17:03 Відповісти
Толька ні єта 🤔🧐😁 Один неголений хрипун вже з'їздив у США, що його навіть слухати не захотіли,- результат приголомшуючий, - допомога закінчується і не відомо коли буде і чи буде взагалі🤔🧐😁 Вітаємо 73% лохторату, вдалий вибір, лошари... вони вас зробили разом, всіх 73% дибілів, ЄС прям зачекався вас, аж ніжками сучить від нетерплячки, коли ж з вами воз'єднається, а польські перевізники на прикордонних переходах аж блокування влаштували, ледь не б'ються за право першими вручити вітальний коровай щасливим євронеофітам з неньки 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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27.11.2023 17:04 Відповісти
який ти клоун...часом не с Зєлєй на "юрфакє" навчався?
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27.11.2023 17:06 Відповісти
Клоун не клоун, не тобі судити, лошара😁 Спочатку запам'ятай, дурнику, слово на початку речення, як правило, пишеться з великої літери🤗
До речі, що тобі не сподобалось, не знаєш значення слова "неофіти", то купи собі тлумачний словник, якщо грошей вистачить, а щоб вистачило, спробуй менше бухати 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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28.11.2023 10:16 Відповісти
після того як секс-інструктора призначили послом в Болгарію, порядний міністр Закордонних справ просто б пішов у відставку...
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27.11.2023 17:04 Відповісти
https://youtu.be/lkMsq4VNMDo?si=18s-xC1Cvvj_EHXZ ... Мар'яна Безмозглая должна поехатть... сразу дадут 500 танков Абрамс....😁😁😁 Кулеба предмет в Кремль,пуйлу в глаза смотреть....дело пройдет....зеДермак сказал
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27.11.2023 17:58 Відповісти
З кулеби такий дипломат, як зі стефанчука спікер.
Керівництво Верховної Ради блокує поїздку голови комітету з питань інтеграції України з ЄС https://lb.ua/file/person/1922_klimpushtsintsadze_ivanna_orestivna.html Іванни Климпуш-Цинцадзе на засідання COSAC у Мадрид, де вона має доповідати від України.
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27.11.2023 18:22 Відповісти
кулеба, яка ціна макаронів на вухах українців? Слава ЗСУ!
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27.11.2023 18:40 Відповісти
Короче, Кулеба решил покататься по Европе, типа отдохнуть от дел.
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27.11.2023 22:21 Відповісти
 
 