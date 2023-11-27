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Російський ЗРГК "Панцир-С" пробив стіну будинку в Підмосков’ї під час атаки дронів, - росЗМІ

панцирь,панцир

Розгінний блок ЗРГК "Панцир-С" пробив стіну житлового будинку в Підмосков’ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Так, 26 листопада о 3:30 ночі  у споживчому кооперативі "Сад" у селищі Часци в Кубинці Одинцовського міського округу розгінний блок "Панцира" пробив стіну будинку місцевим жителям.

Джерела видання зазначають, що було пошкоджено двоповерховий дерев'яний будинок. Виникла пожежа, яку жителі загасили самі. Постраждалих немає.

Раніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що у ніч на 26 листопада було здійснено масовану атаку БПЛА на Москву. Він заявив, що ППО нібито збила дрони в районі Наро-Фомінська та Одинцовського міського округу.

Також читайте: Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів на окупований Крим, в Москві вночі спалахнула пожежа на електропідстанції

Автор: 

москва (1244) росія (64846)


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Топ коментарі
+27
понастроїли тут - пострiляти нема де..
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27.11.2023 16:40
+13
а туалет на вулиці стоіть? нічо не пишуть!! бо то були б серьозні трабли
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27.11.2023 16:42
+10
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27.11.2023 16:46
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понастроїли тут - пострiляти нема де..
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27.11.2023 16:40 Відповісти
а туалет на вулиці стоіть? нічо не пишуть!! бо то були б серьозні трабли
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27.11.2023 16:42 Відповісти
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27.11.2023 16:46 Відповісти
красівоє
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27.11.2023 16:50 Відповісти
Терміново шукав сховище. Щоб звідти потім зненацька атакувати дрони.
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27.11.2023 16:53 Відповісти
Кубинка? Це там, де великий аеродром ?
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27.11.2023 17:03 Відповісти
Тут 50 на 50. Або рукожопі так пуляли, або пожильці спалили халупу по п'яні)))
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27.11.2023 17:03 Відповісти
двоповерховий дерев'яний будинок! 21 сторіччя! І це під Москвою!
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27.11.2023 17:07 Відповісти
не треба нагнітати. по-перше. це дачі... по-друге. там може бути непоганий дерев'яний будиночок раритетний. або непогано збудований. але пізніше... в наших Карпатах теж повно дуже милих дерев'яних будиночків...
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27.11.2023 17:14 Відповісти
раритет. барак!
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27.11.2023 17:16 Відповісти
27 ноября 2013 года в городе Дрогобыч Львовской области состоялась акция студентов в поддержку соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

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27.11.2023 19:08 Відповісти
Жителей дома уже арестовало ФСБ за терроризм?
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27.11.2023 20:05 Відповісти
 
 