УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9826 відвідувачів онлайн
Новини
2 962 10

Україна має західні системи ППО у багатьох регіонах, захищений не тільки Київ, - Повітряні сили

ппо

Інші регіони України, не лише столиця, також вже захищені від російських атак західними системами протиповітряної оборони.

Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю NV, інформує Цензор.НЕТ.

Кожна додаткова західна протиповітряна система - це прикрите від небезпеки місто або кілька об'єктів, наголосив він.

Наразі Повітряні сили мають західні системи ППО у багатьох регіонах країни.

"Не треба говорити лише, що Київ один посилюється, це неправда. Так, Київ добре захищений, бо він найбільше атакується, і був атакований найбільше в минулий опалювальний сезон. Тому ми маємо розуміти, що Київ (захищений - ред.) - само собою. І інші регіони зараз уже захищені західними системами, — і NASAMS, і IRIS-T, та більше не скажу", - зазначив Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ігнат про опубліковані Reuters та The Sun кадри роботи ППО у Києві: Претензій немає

У Повітряних силах мають надію, що нова коаліція ППО на "Рамштайні" сприятиме надходженню більшої кількості західних зразків протиповітряної оборони.

"Будемо сподіватися, що створення цієї коаліції дозволить нам ще більше посилитися. Кожна додаткова установка, яка надходить із Заходу, чи кожна система ЗРК – це захищене місто, захищені кілька об'єктів. Це підсилення", - додав речник ПС.

Ігнат переконаний, що системи ППО будуть надходити від союзників України й надалі.

Читайте також: Створена коаліція розвитку ППО України, її очолять Німеччина та Франція, - Зеленський. ВІДЕО

Автор: 

ППО (3137) Повітряні сили (2579) Ігнат (786)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Расіі потрібен Київ у складі расіі, при чому у будь якому вигляді, хай навіть випаленої землі, бо без Києва нема історії расіі.
показати весь коментар
27.11.2023 16:46
+2
Залишається головне питання - а де вітчизняні?
показати весь коментар
27.11.2023 17:06
+1
42 роки, що таке хабар знаю тільки з "газет".. ото в гімні і живу..
показати весь коментар
27.11.2023 17:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
))))))
показати весь коментар
27.11.2023 17:48 Відповісти
Расіі потрібен Київ у складі расіі, при чому у будь якому вигляді, хай навіть випаленої землі, бо без Києва нема історії расіі.
показати весь коментар
27.11.2023 16:46 Відповісти
ще координати скажіть........
показати весь коментар
27.11.2023 16:47 Відповісти
Залишається головне питання - а де вітчизняні?
показати весь коментар
27.11.2023 17:06 Відповісти
Спитайте чучму, наприклад.
показати весь коментар
27.11.2023 17:20 Відповісти
42 роки, що таке хабар знаю тільки з "газет".. ото в гімні і живу..
показати весь коментар
27.11.2023 17:09 Відповісти
Якщо на кожну їхню ракету буде прилітати 500 наших шахедів по москві - то може і не треба буде ППО...
показати весь коментар
27.11.2023 17:33 Відповісти
У кацапов должен выработаться рефлекс: запустили ракеты или дроны по Украине - пора готовиться к ответке во всех городах Европейской части рф. Это как дрессировка дикого животного.
показати весь коментар
27.11.2023 20:12 Відповісти
ЗСУ нанесли удар по Рязани и Смоленску
показати весь коментар
27.11.2023 23:40 Відповісти
 
 