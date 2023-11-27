Україна має західні системи ППО у багатьох регіонах, захищений не тільки Київ, - Повітряні сили

Інші регіони України, не лише столиця, також вже захищені від російських атак західними системами протиповітряної оборони.

Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю NV, інформує Цензор.НЕТ.

Кожна додаткова західна протиповітряна система - це прикрите від небезпеки місто або кілька об'єктів, наголосив він.

Наразі Повітряні сили мають західні системи ППО у багатьох регіонах країни.

"Не треба говорити лише, що Київ один посилюється, це неправда. Так, Київ добре захищений, бо він найбільше атакується, і був атакований найбільше в минулий опалювальний сезон. Тому ми маємо розуміти, що Київ (захищений - ред.) - само собою. І інші регіони зараз уже захищені західними системами, — і NASAMS, і IRIS-T, та більше не скажу", - зазначив Ігнат.

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У Повітряних силах мають надію, що нова коаліція ППО на "Рамштайні" сприятиме надходженню більшої кількості західних зразків протиповітряної оборони.

"Будемо сподіватися, що створення цієї коаліції дозволить нам ще більше посилитися. Кожна додаткова установка, яка надходить із Заходу, чи кожна система ЗРК – це захищене місто, захищені кілька об'єктів. Це підсилення", - додав речник ПС.

Ігнат переконаний, що системи ППО будуть надходити від союзників України й надалі.

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