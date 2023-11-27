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Заправляв російські танки та вивозив зерно з Херсонщини до РФ: повідомлено про підозру брату екснардепа-зрадника Ковальова, - СБУ

юрій,ковальов

Служба безпеки зібрала докази державної зради на депутата Херсонської облради Юрія Ковальова. Наразі він входить до складу окупаційної "держдуми Херсонської області" від путінської партії "Єдина Росія" і продовжує сприяти збройній агресії РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, фігурант є старшим братом екснардепа-зрадника Олексія Ковальова, який після окупації обласного центру публічно підтримав "приєднання" регіону до РФ і став "заступником" гауляйтера Сальдо "з питань сільського господарства".

Використовуючи "статус" свого брата, Юрій Ковальов "переорієнтував" на потреби країни-агресора понад 20 підконтрольних компаній у регіоні. Для цього здійснив їхню "перереєстрацію" за російським законодавством.

Серед них - місцевий агрохолдинг, який цього року переправив у росію майже 35 тисяч тонн українського зерна на загальну суму 140 млн грн.

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Також встановлено, що за вказівкою Юрія Ковальова підконтрольні йому автозаправні станції здійснювали "позачергове" забезпечення пальним військової техніки РФ, у тому числі ворожих танків та бронемашин.

Крім того, компанії фігуранта активно постачали "продпайки" для рашистів, які перебувають на російських блокпостах в окупованій частині регіону.

Також підприємства Юрія Ковальова регулярно фінансують бюджет країни-агресора у вигляді сплати "податків" та "зборів".

Тільки за серпень 2022 року одна з його агрокомпаній перерахувала на користь загарбників майже 3 млн російських рублів.

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На підставі зібраних доказів Юрію Ковальову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

- ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Оскільки він перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмисника буде знайдено і покарано.

Розслідування проводили співробітники СБУ в АР Крим за процесуального керівництва органів прокуратури.

Автор: 

СБУ (12758) підозра (755) Ковальов Олексій (40) Херсонська область (5691)


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Є такий депутат Євген Шевченко. Той, який їздив до Лукашенка, а потім розсікав парламентом в військовій формі як діючий агент ГУР ( так він заявив депутатам).

Цей самий Шевченко виступав проти церковного закону і підписався під листом Стефанчуку щодо направлення проєкту на експертизу Венеційської комісії.

А зараз він заявив, що Київщина весною 22 була звільнена не завдяки героїзму ЗСУ, легендарної 72 бригади, сил тероборони, зокрема 206 батальйону, а політико- дипломатичним зусиллям Лукашенка й покірного слуги народу, Шевченка.

Нахвалює білоруського фюрера, мовляв, завдяки його мудрості білоруси не вдерлися в Україну, а отже, Київ не впав.

Чи не щодня Шевченко критикує і Головнокомандуючого, змагаючись з Марʼяною Бе.

Розумію, що агенти під прикриттям мають іноді нести всяку діч, але це якийсь перебор.

Чи не забагато останнім часом слуги дозволяють собі накидувати на ЗСУ, знецінювати їх жертовність і щоденний подвиг.

Вцілому , деякі «агенти» відверто лякають, бо більше схожі на агентів ФСБ, аніж ГУР…
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27.11.2023 17:09 Відповісти
Який ГУР при Буданові ? це смішно - здав всіх офіцерів патріотів,живе з уйобищем Гогошвілі в одній хаті яку вони якоби знімають у бандита (скажи мені хто твій друг і я скажду хто ти), зщамінив аристовича на відосиках, а шевченко це відкритий тіпічний зрадник працюючий паід кришей зрадників ОПі
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27.11.2023 17:40 Відповісти
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27.11.2023 17:13 Відповісти
О, так це вже "заслужені" брати-депутати! Пропоную кожного з них нагородити особистою тротиловою шашкою у 400 гр. під сідушку власної автівки. Це буде заслужена нагорода від громадян України.
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27.11.2023 17:28 Відповісти
Нагадайте, будь ласка, до якої партії належав депутат-зрадник Ковальов.
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27.11.2023 17:37 Відповісти
Ну а шо? Так не втік же.
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27.11.2023 17:42 Відповісти
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27.11.2023 19:31 Відповісти
А нрдеп Ковальов був членом якої партії? Чи не в "слузі" служив ворогу заром зі своєю ріднею? Але нарід має знати, що ворог України Порошенко.
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27.11.2023 19:13 Відповісти
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27.11.2023 19:29 Відповісти
 
 