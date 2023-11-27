Наразі немає даних про те, що Тегеран та Москва домовилися про постачання балістичних ракет до РФ, - ГУР МО
Наразі у Головного управління розвідки Міноборони України немає даних, що Тегеран та Москва досягли домовленостей щодо постачання до РФ балістичних ракет Fateh-110 і Zolfagar.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ще з минулого року Росія не залишає спроб отримати ракетне озброєння з Ірану.
"Йдеться, зокрема, про балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagar. Держава-агресор дійсно дуже завзято працює в цьому напрямку, докладає серйозних дипломатичних зусиль, які, однак, наразі не мають успіху", - зазначив Черняк.
За оцінками української розвідки, на даний момент не зафіксовано жодного постачання ракет з Ірану до Росії.
"Відповідних рішень чи домовленостей між Москвою та Тегераном, за нашими даними, натепер також немає", - додав Черняк.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомляв, що Іран може передати РФ балістичні ракети малої дальності.
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