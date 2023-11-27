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Наразі немає даних про те, що Тегеран та Москва домовилися про постачання балістичних ракет до РФ, - ГУР МО

ракети,іран,балістичні

Наразі у Головного управління розвідки Міноборони України немає даних, що Тегеран та Москва досягли домовленостей щодо постачання до РФ балістичних ракет Fateh-110 і Zolfagar.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ. 

За його словами, ще з минулого року Росія не залишає спроб отримати ракетне озброєння з Ірану.

"Йдеться, зокрема, про балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagar. Держава-агресор дійсно дуже завзято працює в цьому напрямку, докладає серйозних дипломатичних зусиль, які, однак, наразі не мають успіху", - зазначив Черняк.

За оцінками української розвідки, на даний момент не зафіксовано жодного постачання ракет з Ірану до Росії.

"Відповідних рішень чи домовленостей між Москвою та Тегераном, за нашими даними, натепер також немає", - додав Черняк.

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Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомляв, що Іран може передати РФ балістичні ракети малої дальності.

Іран (2005) розвідка (3854) Андрій Черняк (8) балістичні ракети (389)


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Топ коментарі
+4
Чалмоголові виготовляють балістичні ракети!!!!! А космічна держава-Україна - не спроможна. Припливли.
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27.11.2023 17:52
+4
а ви чекаєте, що рашка з іраном вам письмовий звіт про угоду на стіл покладуть? Новою поштою пришлють будану?
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27.11.2023 18:03
+4
Поки Буданову не прилетить на голову - не повірить.
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27.11.2023 18:43
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Чалмоголові виготовляють балістичні ракети!!!!! А космічна держава-Україна - не спроможна. Припливли.
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27.11.2023 17:52 Відповісти
Вот и я о том в Украине есть закрытый цикл - ракета Днепр это гражданская версия Сатаны СС-18
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27.11.2023 17:55 Відповісти
A где Вильха и Гром ?
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27.11.2023 17:52 Відповісти
наразі в Україні немає жодної розвідки - тому й катма будь-яких даних про жодне

це ідеальний вакуум
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27.11.2023 17:56 Відповісти
не для того зеле-беня ставав президентом , щоб Україна ракети виготовляла ..
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27.11.2023 17:59 Відповісти
а ви чекаєте, що рашка з іраном вам письмовий звіт про угоду на стіл покладуть? Новою поштою пришлють будану?
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27.11.2023 18:03 Відповісти
ГУР !!! Хорош гуркати
Не ГУР, а шайка - лєйка
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27.11.2023 18:33 Відповісти
Іранські "стражі ісламської революції " таку інформацію українському ГУР-МО точно ніколи не передадуть...
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27.11.2023 18:35 Відповісти
Поки Буданову не прилетить на голову - не повірить.
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27.11.2023 18:43 Відповісти
Взагалі, у Ірану вистачає розуму не гавкати про це публічно на відміну від наших ,,любих друзів"- західних партнерів! Які про кожну стрілу для лука п.... на весь світ!
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27.11.2023 18:54 Відповісти
іран не просто гавкає - іран щє й ритуальні танці з червоними ковровими доріжками навколо них виконує, як тоді, коли олєнєвод до них приїжджав)
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27.11.2023 19:45 Відповісти
Це те саме ГУР, яке взнало про напад ерефії 23 лютого? Коли вже тричі приїзджали попереджальники зі США, за декілька місяців?
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27.11.2023 20:09 Відповісти
Робіть що хочете, але я ніколи не повірю, що в нашого ГУР може бути така інформація. Мелють язиками заради хайпу
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27.11.2023 22:30 Відповісти
 
 