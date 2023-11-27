Росіяни використовують ЗАЕС як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій, - Енергоатом

Російська армія розмістила РСЗВ неподалік Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом"

Зазначається, що в неділю, 26 листопада 2023 року, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій АЕС, почули характерні звуки, схожі на виліт некерованих ракет з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Хоча через хмари команда МАГАТЕ не помітила реактивних снарядів, характерний звук вказував на те, що вони були випущені з РСЗВ неподалік ЗАЕС. Про це йдеться у повідомленні Агентства.

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"Сьогоднішні події (26.11. - ред.)вкотре яскраво демонструють вкрай крихку ситуацію з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції, – заявив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. – Найбільша в Європі атомна електростанція, розташована на лінії фронту, продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами внаслідок цієї війни".

ДП "НАЕК "Енергоатом" вкотре закликало міжнародне співтовариство якомога швидше докласти зусиль, щоб повернути тимчасово окуповану Запорізьку АЕС під повний контроль України, адже лише так можна гарантувати безпечну роботу найбільшого в Європі ядерного об’єкта!