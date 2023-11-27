Якщо Захід не збереже підтримку України на високому рівні, наступний рік буде ще більш сприятливим для Росії, - президент Чехії Павел
Невизначеність і коливання серед союзників шкодять Україні.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Павел сказав: "У нас немає іншого вибору, окрім як дати Україні все необхідне, щоб вона відновила свій суверенітет і контроль над своїми кордонами". "Ми знаємо, — додав він, — що єдина мова, яку розуміє Росія, — це мова сили".
"Звичайно, нам також потрібно досягти фази, коли можлива дискусія з Москвою, але це має відбуватися у межах міжнародного права", — сказав президент Чехії. Також він підкреслив: "Контрнаступи дорогі, всепоглинальні та потребують часу".
Павел нагадав, що наступного року будуть вибори в росії, США і, можливо, в Україні.
"І ця зима буде надзвичайно важкою, тому що значна частина інфраструктури України зруйнована. Населенню буде важко, а з ваганнями з боку країн, які зараз підтримують Україну, почуття розчарування зростатиме", — вважає чеський президент. Він висловив думку, що "для Росії зима — це пора зміцнення".
"Якщо ми не збережемо нашу підтримку України на високому рівні, наступний рік буде ще більш сприятливим для Росії. Наші запаси військової техніки недостатні. Ми не виконали своїх обіцянок щодо забезпечення артилерії боєприпасами, підготовка екіпажів F-16 йде не так швидко, як хотілося би", — попередив Павел.
Він зазначив, що Україна розраховувала отримати німецькі крилаті ракети Taurus, але Берлін ще не прийняв рішення з цього приводу. "Це створює дисбаланс у постачаннях, а невизначеність не є хорошою основою для військових планів", — сказав президент Чехії..
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Никак не может определиться
И понять - на пороге 3 мировая
Почем мы всегда считали
Что Запад умный?
Что происходит в мире сегодня
Умный стелит соломку
И не проигрывает подонкам
Особенно с учетом того, что Запад
В военном и экономическом смысле
В десятки раз сильнее России
Ее ВВП как у американского штата
Позорище,когда весь демократический мир
Не может загнать в стойло одного быкующего гопника
Українська мова у пани не дуже добра
А главное - пани мозгов хватает
Чтобы понимать
Для этого нужно прожить особую жизнь
Рояля для этого мало
Зачетная
73 % украинцев вообще надо дать НОБЕЛЕВКУ
За такой МУДРЫЙ выбор!!!!
Так просрать свою жизнь - это не каждому народу по плечу!!
https://www.youtube.com/watch?v=YG1sqHPNYRc http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYG1sqHPNYRc&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
Звичайно ж, збереже!
Невже ми не бачимо того, що відбувається!
СКБЛНХ...