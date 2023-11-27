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Якщо Захід не збереже підтримку України на високому рівні, наступний рік буде ще більш сприятливим для Росії, - президент Чехії Павел

павел,петр

Невизначеність і коливання серед союзників шкодять Україні.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Павел сказав: "У нас немає іншого вибору, окрім як дати Україні все необхідне, щоб вона відновила свій суверенітет і контроль над своїми кордонами". "Ми знаємо, — додав він, — що єдина мова, яку розуміє Росія, — це мова сили".

"Звичайно, нам також потрібно досягти фази, коли можлива дискусія з Москвою, але це має відбуватися у межах міжнародного права", — сказав президент Чехії. Також він підкреслив: "Контрнаступи дорогі, всепоглинальні та потребують часу".

Павел нагадав, що наступного року будуть вибори в росії, США і, можливо, в Україні.

"І ця зима буде надзвичайно важкою, тому що значна частина інфраструктури України зруйнована. Населенню буде важко, а з ваганнями з боку країн, які зараз підтримують Україну, почуття розчарування зростатиме", — вважає чеський президент. Він висловив думку, що "для Росії зима — це пора зміцнення".

Також читайте: Росії знадобиться 5-7 років для відновлення боєздатності, - президент Чехії Павел

"Якщо ми не збережемо нашу підтримку України на високому рівні, наступний рік буде ще більш сприятливим для Росії. Наші запаси військової техніки недостатні. Ми не виконали своїх обіцянок щодо забезпечення артилерії боєприпасами, підготовка екіпажів F-16 йде не так швидко, як хотілося би", — попередив Павел.

Він зазначив, що Україна розраховувала отримати німецькі крилаті ракети Taurus, але Берлін ще не прийняв рішення з цього приводу. "Це створює дисбаланс у постачаннях, а невизначеність не є хорошою основою для військових планів", — сказав президент Чехії..

Автор: 

Чехія (1602) Павел Петр (152)


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Топ коментарі
+11
міг би відверто визнати-"Захід, це зібрання брехливих 3,14стаболів,котрі не виконують свої багаторазові обіцянки Україні,та її народові."
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27.11.2023 19:29
+9
согласен с президентом Чехии,в свою очередь хочется добавить что трава зелёная,а небо синее
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27.11.2023 19:25
+7
сьогодні виявилось, що Чехія знову купує рос.газ, оце хороша підтримка.
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27.11.2023 19:23
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сьогодні виявилось, що Чехія знову купує рос.газ, оце хороша підтримка.
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27.11.2023 19:23 Відповісти
По український трубі...
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27.11.2023 20:02 Відповісти
согласен с президентом Чехии,в свою очередь хочется добавить что трава зелёная,а небо синее
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27.11.2023 19:25 Відповісти
Запад как говно в проруби
Никак не может определиться
И понять - на пороге 3 мировая
Почем мы всегда считали
Что Запад умный?
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27.11.2023 19:27 Відповісти
Умний чи ні - пізнається в порівнянні. Всі будуть згодні, що супер-умний в порівнянні з нашою Зе-владою
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27.11.2023 19:39 Відповісти
Умный не допустит даже намека на то
Что происходит в мире сегодня
Умный стелит соломку
И не проигрывает подонкам
Особенно с учетом того, что Запад
В военном и экономическом смысле
В десятки раз сильнее России
Ее ВВП как у американского штата
Позорище,когда весь демократический мир
Не может загнать в стойло одного быкующего гопника
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27.11.2023 19:46 Відповісти
Галину Боброву - в президенты!
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27.11.2023 21:48 Відповісти
Це неможливе
Українська мова у пани не дуже добра
А главное - пани мозгов хватает
Чтобы понимать
Для этого нужно прожить особую жизнь
Рояля для этого мало
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27.11.2023 21:55 Відповісти
Самоотвод принят
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28.11.2023 00:50 Відповісти
Да,да,Запад тупой,а мы -умные.Это ведь у них разбомбленые города,сотни тысяч погибших,и ворье у власти.
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27.11.2023 19:52 Відповісти
Хорошая шутка
Зачетная
73 % украинцев вообще надо дать НОБЕЛЕВКУ
За такой МУДРЫЙ выбор!!!!
Так просрать свою жизнь - это не каждому народу по плечу!!
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27.11.2023 22:52 Відповісти
міг би відверто визнати-"Захід, це зібрання брехливих 3,14стаболів,котрі не виконують свої багаторазові обіцянки Україні,та її народові."
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27.11.2023 19:29 Відповісти
Под запредельный визг ЗЕмарафона: французская концепция помощи Украине воплощается в жизнь
https://www.youtube.com/watch?v=YG1sqHPNYRc http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYG1sqHPNYRc&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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27.11.2023 20:44 Відповісти
Якщо Захід не збереже підтримку України на високому рівні...

Звичайно ж, збереже!
Невже ми не бачимо того, що відбувається!
СКБЛНХ...
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27.11.2023 19:29 Відповісти
Це тільки до перевиборів президента.
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27.11.2023 19:31 Відповісти
Хороший чувак, этот Павел
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27.11.2023 19:36 Відповісти
В войне либо выигрывают, либо проигрывают. Третьего не дано. А хитросделанный Запад с тупым упорством ищет фантомный пятый угол в комнате. В результате этого глупого поиска время работает на ***** и других маньяков современного мира. Сколько ещё этого маразма будет, пока наконец-то на Западе осознают простую истину - либо ты, либо тебя?
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27.11.2023 19:37 Відповісти
Победа в полномасштабной войне-это практически полное уничтожение военного потенциала противника, оккупация его территории, включительно со столицей ,плюс полная смена политического режима.А теперь,скажите что из этого может осуществить Украина и Запад.
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27.11.2023 19:49 Відповісти
З Зелею нічого цього з Україною не може статися.
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27.11.2023 20:04 Відповісти
Для начала восстановить суверенитет и границы Украины. Если это будет сделано, в самой кацапии начнутся движения по свержению маньяков в Кремле. Беда в том, что Запад именно этого не хочет, потому и проигрывает
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27.11.2023 20:06 Відповісти
А если не начнутся,тогда что?Как выход на границы защитит города от арт и ракетных ударов,а порты от блокады?Сколько войск нужно держать в постоянной боевой готовности вдоль всей границы?
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27.11.2023 20:35 Відповісти
Порты от блокады, как показывает практика, хорошо защищают ракеты и морские дроны. Города от ракетных атак - ППО, Израиль постоянно с этим живёт, а границы - хорошо эшалонированная защита с минными полями. Военные лучше это знают. Просто это надо будет делать, а не видосики снимать и готовиться к шашлыкам
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27.11.2023 20:57 Відповісти
в світлі останніх подій потрібно розуміти, що під підтримкою України мається на увазі підтримка ЗСУ, а не чинної влади на Банковій
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27.11.2023 19:39 Відповісти
Вже цілком зрозуміло, що дедалі менше країн ЄС згодні надавати підтримку, а окремі взагалі блокують її на всіх рівнях. Інші говорять, що вичерпали всі запаси, які могли б надати, немає грошей і т.п. В США теж все йде за найгіршим для нас сценарієм і не зрозуміло, що буде далі. Відтак, цілком очевидно, що про жоден високий рівень підтримки навіть не йдеться - щось даватимуть, але в рази меншій кількості, ніж раніше.
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27.11.2023 19:57 Відповісти
Будь-який фронт має спиратися на міцний тил. А який тил України? Тил України - це захід. А який сенс заходу деіндустріалізувати свою промисловість? Це ж завдяки своїм санкціям він позбавив себе дешевих енергоносіїв, які отримали Китай та Індія, через що західні товари стали взагалі не конкурентоспроможними.
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27.11.2023 21:09 Відповісти
 
 