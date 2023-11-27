Якщо Захід не збереже підтримку України на високому рівні, наступний рік буде ще більш сприятливим для Росії, - президент Чехії Павел

Невизначеність і коливання серед союзників шкодять Україні.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Павел сказав: "У нас немає іншого вибору, окрім як дати Україні все необхідне, щоб вона відновила свій суверенітет і контроль над своїми кордонами". "Ми знаємо, — додав він, — що єдина мова, яку розуміє Росія, — це мова сили".

"Звичайно, нам також потрібно досягти фази, коли можлива дискусія з Москвою, але це має відбуватися у межах міжнародного права", — сказав президент Чехії. Також він підкреслив: "Контрнаступи дорогі, всепоглинальні та потребують часу".

Павел нагадав, що наступного року будуть вибори в росії, США і, можливо, в Україні.

"І ця зима буде надзвичайно важкою, тому що значна частина інфраструктури України зруйнована. Населенню буде важко, а з ваганнями з боку країн, які зараз підтримують Україну, почуття розчарування зростатиме", — вважає чеський президент. Він висловив думку, що "для Росії зима — це пора зміцнення".

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"Якщо ми не збережемо нашу підтримку України на високому рівні, наступний рік буде ще більш сприятливим для Росії. Наші запаси військової техніки недостатні. Ми не виконали своїх обіцянок щодо забезпечення артилерії боєприпасами, підготовка екіпажів F-16 йде не так швидко, як хотілося би", — попередив Павел.

Він зазначив, що Україна розраховувала отримати німецькі крилаті ракети Taurus, але Берлін ще не прийняв рішення з цього приводу. "Це створює дисбаланс у постачаннях, а невизначеність не є хорошою основою для військових планів", — сказав президент Чехії..