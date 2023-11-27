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Віцепрезидентка Єврокомісії Юрова: Україна робить усе, щоб посилити боротьбу з корупцією

юрова

Віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова заявила, що вражена прогресом України у боротьбі з корупцією.

Про це вона сказала на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Зараз я абсолютно в іншому стані, порівняно з 2017 роком, коли я тут була. Я вважаю, що українцям набридла "стара Україна", вони хочуть бачити нову систему й інституції, які добре функціонують, розслідують справи про корупцію на всіх рівнях. Я мушу сказати, що я вражена", – зазначила Юрова.

Вона акцентувала на тому, що в України попереду ще є робота над тим, аби антикорупційна система була сталою і стабільною, але, на її переконання, в країні є три необхідні складові для цього: гарні закони, сильні інституції і робота правильних людей.

"Мій меседж до Брюсселю та країн-членів, які будуть вирішувати процес вступу до ЄС, полягає в тому, що Україна робить усе, щоб посилити боротьбу з корупцією", – наголосила Юрова.

Вона поінформувала, що в рамках візиту зустрілася з керівниками Офісу генпрокурора, САП, НАБУ, премʼєр-міністром Денисом Шмигалем, віцепремʼєркою Ольгою Стефанішиною, віцепремʼєром Михайлом Федором та міністром юстиції Денисом Малюською, а також представниками громадського суспільства.

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Єврокомісія (2141) корупція (4671) Юрова (20)


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Топ коментарі
+13
Вера Юрова заявила, що вражена прогресом України у боротьбі з корупцією

Я теж хочу в ту Україну, у якій вона побувала!
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27.11.2023 19:33
+6
Україна може й щось робить
влада ж проти корупції не робить нікуя, та очолює корупцію!!!
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27.11.2023 19:32
+3
Українці так, а влада?
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27.11.2023 19:30
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27.11.2023 19:30 Відповісти
Вера Йоурова - чеська політична діячка, підприємниця і юристка
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27.11.2023 19:45 Відповісти
Українці так, а влада?
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27.11.2023 19:30 Відповісти
А влада вважає, що не може перемогти, тож очолює!
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28.11.2023 00:56 Відповісти
на фотосесію працює.....
на конкурс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.11.2023 19:30 Відповісти
Україна може й щось робить
влада ж проти корупції не робить нікуя, та очолює корупцію!!!
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27.11.2023 19:32 Відповісти
та ви шо посилено крадуть я тільки дорвуться до корита
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27.11.2023 19:33 Відповісти
Вера Юрова заявила, що вражена прогресом України у боротьбі з корупцією

Я теж хочу в ту Україну, у якій вона побувала!
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27.11.2023 19:33 Відповісти
Не дякуйте!

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27.11.2023 19:37 Відповісти
Для Європи, важливо підтримати Україну, тому такі заяви.
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27.11.2023 20:40 Відповісти
Треба надіти окуляри віртуальної реальності.
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27.11.2023 22:14 Відповісти
А що з нею боротись,потрібно перестати кришувати,і буде всім щастя,але антимайдан рулить.
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27.11.2023 19:36 Відповісти
это она про резникова украл на яйцах яблоках и ушел
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27.11.2023 19:37 Відповісти
мабуть її пригостив. команир війскової частини котрий продавав 30% солдатських харчів київським базарам і в ресторанам.???
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27.11.2023 19:37 Відповісти
ЄрмакоЗевладі не вартує робити реверанси вид Заходу , як діткам з підтриманням та підбадьорюванням. Кожного дня арешт з наступним звільненням під заставу у рази меншу намародеренного.Тобто ,вони ці похвали сприймають як стимул на мародерство
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27.11.2023 19:38 Відповісти
Рятує Зеленського
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27.11.2023 19:42 Відповісти
... рятують допомогу Україні
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27.11.2023 19:57 Відповісти
Вибачте, 60лярдів з яких 11 тільки на зброю, а інше розмазано включаючи біженців, це не допомога "а щоб не здохнути" (якщо пощастить). На війну у Вєтнамі з абригенами США витратили трильйон$
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27.11.2023 21:50 Відповісти
Вражена успіхами боротьби з корупцією? Пр успіхи їй розповіли в ОП, генпрокурор, Шмигаль і інші з оточення президента. Влада розповіла про те, що журналісти частіше за все викривають злочин, громадськість здіймає галас, прокурори чи НАБУ, СБУ хапають, потім СІЗО, вихід під заставу. Після цього часто-тиша і справи як не було. Хто реально отримав термін з високопосадовців, депутатів. " губернаторів", мерів?А може з ОП хтось сидить?
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27.11.2023 19:43 Відповісти
Це як людина з ожирінням бореться з проблемою поїдаючи бургер🤦🤦🤦
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27.11.2023 19:53 Відповісти
Хто там бореться, вони її очолюють
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27.11.2023 21:41 Відповісти
Ага, бджоли проти меду. Непримиренне протистояння.
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27.11.2023 21:42 Відповісти
Без зовнішньої допомоги та вимог ніхто боротись не буде, це для них як відрубати руку дающого
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27.11.2023 21:55 Відповісти
 
 