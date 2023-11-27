Віцепрезидентка Єврокомісії Юрова: Україна робить усе, щоб посилити боротьбу з корупцією
Віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова заявила, що вражена прогресом України у боротьбі з корупцією.
Про це вона сказала на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз я абсолютно в іншому стані, порівняно з 2017 роком, коли я тут була. Я вважаю, що українцям набридла "стара Україна", вони хочуть бачити нову систему й інституції, які добре функціонують, розслідують справи про корупцію на всіх рівнях. Я мушу сказати, що я вражена", – зазначила Юрова.
Вона акцентувала на тому, що в України попереду ще є робота над тим, аби антикорупційна система була сталою і стабільною, але, на її переконання, в країні є три необхідні складові для цього: гарні закони, сильні інституції і робота правильних людей.
"Мій меседж до Брюсселю та країн-членів, які будуть вирішувати процес вступу до ЄС, полягає в тому, що Україна робить усе, щоб посилити боротьбу з корупцією", – наголосила Юрова.
Вона поінформувала, що в рамках візиту зустрілася з керівниками Офісу генпрокурора, САП, НАБУ, премʼєр-міністром Денисом Шмигалем, віцепремʼєркою Ольгою Стефанішиною, віцепремʼєром Михайлом Федором та міністром юстиції Денисом Малюською, а також представниками громадського суспільства.
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на конкурс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
влада ж проти корупції не робить нікуя, та очолює корупцію!!!
Я теж хочу в ту Україну, у якій вона побувала!