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Новини Допомога Україні
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У Держдепі оптимістичні щодо схвалення Конгресом США пакету додаткової допомоги для України

сша,держдеп,держдепартамент

Державний департамент США оптимістично налаштований щодо перспектив схвалення пакету додаткового фінансування для України та інших оборонних потреб у Конгресі, Сенат готується ухвалити рішення протягом наступних кількох тижнів.

Про це на брифінгу в понеділок заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

"Що стосується України, ми оптимістично налаштовані щодо додаткового пакета допомоги США", – зазначив О’Браєн.

Він звернув увагу на те, що Сенат готується ухвалити рішення щодо пакета "протягом наступних кількох тижнів", а в Палаті представників США "є значна більшість, яка підтримує додатковий пакет, що надасть критично важливу допомогу Ізраїлю, Тайваню та Україні у сфері безпеки, а також потенційно вирішить інші важливі питання, такі як міграція".

"Очевидно, що будь-який політичний процес не є завершеним, доки він не завершиться, але ми вважаємо, що на підтримку цього пакета існує значна більшість – він має бути винесений на голосування в Сенаті і Палаті представників", – додав О’Браєн.

Читайте: Демократи планують провести голосування в Конгресі щодо допомоги Україні та Ізраїлю 4 грудня, – Politico

Видання нагадує, що у вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.

Також читайте: Якщо Захід не збереже підтримку України на високому рівні, наступний рік буде ще більш сприятливим для Росії, - президент Чехії Павел

Держдепартамент США (1610) Конгрес США (1222) США (22395) допомога і підтримка (1154)


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Топ коментарі
+3
НЕПОГАНА НОВИ
НА Китай більше не дасть грошей путіну на будівництво нового газопроводу і вимагає знижок на газ - китайські ЗМІ
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27.11.2023 20:19
+2
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27.11.2023 20:01
+2
Все змінюється. Той чиновник, що згадуєте ви говорив раніше, цей сьогодні.

Надіюся домовляться про щось суттєве і не через два роки. Американці просто забули значення слова швидко.
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27.11.2023 20:15
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27.11.2023 20:01 Відповісти
Що має він на увазі під "додатковий пакет"? Не зрозуміло.
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27.11.2023 20:02 Відповісти
Нову підтримку як Байден хотів надіюся.
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27.11.2023 20:03 Відповісти
А от республіканець і голова комітету з питань розвідки Палати представників Майкл Тернер стверджує, що це буде важко зробити до кінця року через розбіжності в питаннях по південному кордону. Отже, зрозуміло, що поки що жодних конкретних домовленостей немає, а час іде.
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27.11.2023 20:07 Відповісти
Все змінюється. Той чиновник, що згадуєте ви говорив раніше, цей сьогодні.

Надіюся домовляться про щось суттєве і не через два роки. Американці просто забули значення слова швидко.
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27.11.2023 20:15 Відповісти
Сподівання на здоровий глузд конгресменів.
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27.11.2023 20:10 Відповісти
Дай Боже!
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27.11.2023 20:11 Відповісти
знаем і памятаем,у США /та НАТО е все що спроможне на протязі короткого періоду змінити хід воєнної компаніїї, і в десятки разів зменшити кількість смертей наших Воїнів...- чому це не працює...- це вже інше....фільм " Ігра Престолів" , частково про це....
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27.11.2023 20:14 Відповісти
Теперь ждём очередной говновброс от какой-нибудь зелёной Безумной против США.
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27.11.2023 20:17 Відповісти
Мабуть він вчора вже був, плюс інтерв'ю одного кавказця одній мадам Піввареника Мовунахлібненамажеш.
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27.11.2023 20:22 Відповісти
НЕПОГАНА НОВИ
НА Китай більше не дасть грошей путіну на будівництво нового газопроводу і вимагає знижок на газ - китайські ЗМІ
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27.11.2023 20:19 Відповісти
Говорять одне а роблять інше
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27.11.2023 20:38 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/27/7430628/ СМИ: Банковая направила делегацию в США, чтобы наладить связи с республиканцами
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27.11.2023 21:46 Відповісти
Тим часом, сотні наших бійців гинуть через брак своєчасної допомоги
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27.11.2023 22:25 Відповісти
 
 