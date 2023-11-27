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Протягом дня окупанти 6 разів обстріляли Нікопольщину: поранено жінку, пошкоджено будинки, храм і ліцей. ФОТОрепортаж

нікопольщина

Російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії, внаслідок чого поранено жінку, пошкоджень зазнали будинки, храм, ліцей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цілий день ворог гатив по Нікопольщині. Загалом обстріляв район з важкої артилерії шість разів. Поцілив по самому Нікополю і Марганецькій громаді. У місті поранена 51-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, пошкоджені адмінбудівля, ліцей, храм, спортклуб. Побиті 7 багатоквартирних і 14 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена і 12 – понівечені. Потрощені авто, лінія електропередач і газогін.

Протягом дня окупанти 6 разів обстріляли Нікопольщину: поранено жінку, пошкоджено будинки, храм і ліцей 01
Протягом дня окупанти 6 разів обстріляли Нікопольщину: поранено жінку, пошкоджено будинки, храм і ліцей 02
Протягом дня окупанти 6 разів обстріляли Нікопольщину: поранено жінку, пошкоджено будинки, храм і ліцей 03
Протягом дня окупанти 6 разів обстріляли Нікопольщину: поранено жінку, пошкоджено будинки, храм і ліцей 04
Протягом дня окупанти 6 разів обстріляли Нікопольщину: поранено жінку, пошкоджено будинки, храм і ліцей 05
Протягом дня окупанти 6 разів обстріляли Нікопольщину: поранено жінку, пошкоджено будинки, храм і ліцей 06

Автор: 

обстріл (28156) Дніпропетровська область (3598)


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27.11.2023 20:46 Відповісти
 
 