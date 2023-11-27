Надання допомоги Україні й Ізраїлю є питанням високого пріоритету, - Білий дім

Ухвалення Конгресом США запиту президента Байдена щодо фінансування допомоги Україні й Ізраїлю є питанням високого пріоритету.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання, яким є рівень пріоритетності щодо ухвалення пакетів допомоги Україні й Ізраїлю, представник Білого дому відповів: "Дуже, дуже високим".

Кірбі підкреслив, що додаткове фінансування вкрай потрібне, а суми, вказані в запиті, є обґрунтованими. "Ми не просто взяли ці цифри з повітря, вони відповідають тому, як наші партнери сформулювали, що їм потрібно упродовж ближчих місяців", - зауважив він.

За словами Кірбі, в обох випадках потрібно діяти негайно.

"Ви бачили, що у випадку з Україною пакети, які ми надавали, стають меншими щодо обсягу виділених грошей, тому що ми просто не маємо тієї гнучкості, яку мали колись",- наголосив представник адміністрації США.

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Він також підкреслив, що в питанні підтримки України настає критичний час, особливо з урахуванням наближення зими, оскільки погода стає менш сприятливою для проведення контрнаступальних операцій. У цьому контексті він висловив сподівання, що Конгрес США, який повернувся до роботи після перерви, діятиме більш активно.