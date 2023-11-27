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Новини Допомога Україні
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Надання допомоги Україні й Ізраїлю є питанням високого пріоритету, - Білий дім

кірбі

Ухвалення Конгресом США запиту президента Байдена щодо фінансування допомоги Україні й Ізраїлю є питанням високого пріоритету.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання, яким є рівень пріоритетності щодо ухвалення пакетів допомоги Україні й Ізраїлю, представник Білого дому відповів: "Дуже, дуже високим".

Кірбі підкреслив, що додаткове фінансування вкрай потрібне, а суми, вказані в запиті, є обґрунтованими. "Ми не просто взяли ці цифри з повітря, вони відповідають тому, як наші партнери сформулювали, що їм потрібно упродовж ближчих місяців", - зауважив він.

За словами Кірбі, в обох випадках потрібно діяти негайно.

"Ви бачили, що у випадку з Україною пакети, які ми надавали, стають меншими щодо обсягу виділених грошей, тому що ми просто не маємо тієї гнучкості, яку мали колись",- наголосив представник адміністрації США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демократи планують провести голосування в Конгресі щодо допомоги Україні та Ізраїлю 4 грудня, – Politico

Він також підкреслив, що в питанні підтримки України настає критичний час, особливо з урахуванням наближення зими, оскільки погода стає менш сприятливою для проведення контрнаступальних операцій. У цьому контексті він висловив сподівання, що Конгрес США, який повернувся до роботи після перерви, діятиме більш активно.

Автор: 

Конгрес США (1222) США (22395) Кірбі (526)


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Топ коментарі
+5
передайте байдену,шо харьковская область в полтора раза больше израиля...
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27.11.2023 20:50
+1
Коли йдеться про Ізраіль, то вистачає і гнучкості, і жорсткості.
То хто керує Америкою ?
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27.11.2023 21:03
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передайте байдену,шо харьковская область в полтора раза больше израиля...
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27.11.2023 20:50 Відповісти
Ну, да. Трамписты тоже так думают. Оказывается меньшинство может положить болт на мнения других. Похожая ситуация в ЕС
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27.11.2023 21:00 Відповісти
Это большинство так хочет помочь (((
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27.11.2023 22:23 Відповісти
Коли йдеться про Ізраіль, то вистачає і гнучкості, і жорсткості.
То хто керує Америкою ?
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27.11.2023 21:03 Відповісти
Ізраїль має договір із США і статус основного союзника США поза НАТО, а Україна, на жаль, поки що не є союзником США, а є лише партнером.
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27.11.2023 23:30 Відповісти
США поставляют оружие Украине только для удержания фронта, а не для разгрома России, сообщает Newsweek.

Позицию Вашингтона пытаются объяснить страхами, что поражение России в Украине может привести к хаосу в регионе, смене власти и жесткой региональной борьбе за власть, а также рискам, связанным с оружием массового поражения.

На фоне растущей угрозы со стороны Китая такая «евразийская анархия» создаст для Белого дома много новых проблем.

«Украинцы действительно видят постоянную нерешительность и такое мышление, основанное на беспокойстве по поводу эскалации, а не на том, чтобы каким-либо образом провоцировать русских»
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27.11.2023 21:06 Відповісти
Украина старалась выполнить заповеди Всевышнего - Второзаконие 16, 18-20. И, когда она обратилась за помощью, то Исаия 63, 3-5. Поэтому произойдет Исаия 63,6-7.
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27.11.2023 22:25 Відповісти
Може дядьку Байдену пора вже гавкнути на ляхів?
Моськи одразу зрозуміють.
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27.11.2023 21:13 Відповісти
Мабуть, той пріоритет такий високий, що до нього й не дістати.
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27.11.2023 21:19 Відповісти
Путін загарбав якраз ті території, про які так яскраво розповідає Ігор Беркут (на прізвисько Гекко).
Послухати цього Беркута, точніше Бер Кута - то українцям ці землі ніколи й не належали.
Справжні хазяї прибудуть з Ізраілю, і здійснять проект "Небесний Ієрусалим":
дадуть українським батракам зарплату в 500 доларів, і оттоді всім настане щастя.
Тобто кремль виконує для Ізраілю брудну частину роботи по військовому захопленню земель.
А коли Україну примусять сісти за стіл переговорів "з урахуванням реалій", Ізраіль виступить
як посередник, як миротворець, як благодійник, щоб указаконити анексію - технологія вже
відпрацьована в численних арабо-ізраільських війнах.
Після чого почнеться переселенння ізраільтян на родючі землі, які не треба відвойовувати у пустелі, де вдосталь прісної води і нема арабів під боком.
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27.11.2023 21:47 Відповісти
Я Вас сильно разочарую. Судьба\карма\жизнь всегда преподносит непредсказуемые сюрпризы. Всегда. Хочешь рассмешить Всевышнего - расскажи Ему о человеческих прожектах (текущий - т.н. "небесный иерусалим").
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27.11.2023 22:15 Відповісти
Чего мне разочаровываться - я же не Бер Кут...
Я за целостность Украины в границах 1991 года.
В Библии также сказано, что всё тайное станет явным.
Станет явной и теснейшая спайка России и Израиля.
Хотя они всячески демонстрируют "вражду".
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27.11.2023 22:23 Відповісти
Жизнь покажет.
Недолго осталось.
Зовсім.
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27.11.2023 22:26 Відповісти
З цім "новим єрусалимом" аж незручно виходить. Справжня черга збирається, може ще й чубитись почнуть. Бо кілька днів тому в ердоганівський правлячий партії вже заявили, що Ізраїль планує захопити Туреччину для створення цього "нового єрусалиму" саме там. Так що плакав ваш Лугандон, товаришу майор Colt.
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28.11.2023 02:43 Відповісти
Якби ви більше читали, то знали б, що Семюел Кольт був полковником, а не майором.
Помідори добре родять і на Херсонщині, і в Туреччині - у Ізраілю губа не дура.
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28.11.2023 06:15 Відповісти
Майор Colt це клікуха фсбешника, який завзято читає і розповсюджує якогось беркута (збірник творів, друкарня ФСБ(с). Мало читаєте, таварисчь майор, он Арменія вже заявляє що Турція, Азербайджан і Ізраїль замислили створити оцей "новий єрусалим" саме в Арменії. Битва за помідори триває.
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28.11.2023 10:38 Відповісти
Ви відстали від часу: Ізраіль вважає, що Туреччина готує на нього напад: читайте новини.
А "Турція" - слово кацапське, товаріщь мойор.
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28.11.2023 12:28 Відповісти
 
 