Надання допомоги Україні й Ізраїлю є питанням високого пріоритету, - Білий дім
Ухвалення Конгресом США запиту президента Байдена щодо фінансування допомоги Україні й Ізраїлю є питанням високого пріоритету.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На запитання, яким є рівень пріоритетності щодо ухвалення пакетів допомоги Україні й Ізраїлю, представник Білого дому відповів: "Дуже, дуже високим".
Кірбі підкреслив, що додаткове фінансування вкрай потрібне, а суми, вказані в запиті, є обґрунтованими. "Ми не просто взяли ці цифри з повітря, вони відповідають тому, як наші партнери сформулювали, що їм потрібно упродовж ближчих місяців", - зауважив він.
За словами Кірбі, в обох випадках потрібно діяти негайно.
"Ви бачили, що у випадку з Україною пакети, які ми надавали, стають меншими щодо обсягу виділених грошей, тому що ми просто не маємо тієї гнучкості, яку мали колись",- наголосив представник адміністрації США.
Він також підкреслив, що в питанні підтримки України настає критичний час, особливо з урахуванням наближення зими, оскільки погода стає менш сприятливою для проведення контрнаступальних операцій. У цьому контексті він висловив сподівання, що Конгрес США, який повернувся до роботи після перерви, діятиме більш активно.
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То хто керує Америкою ?
Позицию Вашингтона пытаются объяснить страхами, что поражение России в Украине может привести к хаосу в регионе, смене власти и жесткой региональной борьбе за власть, а также рискам, связанным с оружием массового поражения.
На фоне растущей угрозы со стороны Китая такая «евразийская анархия» создаст для Белого дома много новых проблем.
«Украинцы действительно видят постоянную нерешительность и такое мышление, основанное на беспокойстве по поводу эскалации, а не на том, чтобы каким-либо образом провоцировать русских»
Моськи одразу зрозуміють.
Послухати цього Беркута, точніше Бер Кута - то українцям ці землі ніколи й не належали.
Справжні хазяї прибудуть з Ізраілю, і здійснять проект "Небесний Ієрусалим":
дадуть українським батракам зарплату в 500 доларів, і оттоді всім настане щастя.
Тобто кремль виконує для Ізраілю брудну частину роботи по військовому захопленню земель.
А коли Україну примусять сісти за стіл переговорів "з урахуванням реалій", Ізраіль виступить
як посередник, як миротворець, як благодійник, щоб указаконити анексію - технологія вже
відпрацьована в численних арабо-ізраільських війнах.
Після чого почнеться переселенння ізраільтян на родючі землі, які не треба відвойовувати у пустелі, де вдосталь прісної води і нема арабів під боком.
Я за целостность Украины в границах 1991 года.
В Библии также сказано, что всё тайное станет явным.
Станет явной и теснейшая спайка России и Израиля.
Хотя они всячески демонстрируют "вражду".
Недолго осталось.
Зовсім.
Помідори добре родять і на Херсонщині, і в Туреччині - у Ізраілю губа не дура.
А "Турція" - слово кацапське, товаріщь мойор.