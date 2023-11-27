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Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 3 авіаційних ударів, - Генштаб ЗС

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Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 3 авіаційних ударів, здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Ворог завдав 1 ракетний та 3 авіаційні удари, здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні.

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Генштаб ЗС (6470) обстріл (28156)


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Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 3 авіаційних ударів, а також підняв у повітря літак Міг-31 на 2 години.........
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27.11.2023 22:15 Відповісти
 
 