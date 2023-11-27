Нардеп Кривошеєв зареєстрував у ВР постанову про звільнення "слуги народу" Безуглої з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки

У парламенті зареєстрували постанову про звільнення народної депутатки Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це народний депутат Ігор Кривошеєв повідомив у фейсбуці та опублікував копію документа.

Депутат зауважив, що червоні лінії існують. Український народ в умовах війни продемонстрував, що може бути солідарний.

"Пані Безугла не може залишатись на посаді заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крапка. Зареєстрував постанову про її звільнення!", - написав Кривошеєв.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".

Завтра на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має розглядатися питання про позбавлення Безуглої посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.

Нагадаємо, народна депутатка Людмила Буймістер звернулася із заявою до Генпрокуратури щодо відкриття кримінального провадження за статтями "держзрада" та "шпигунство" стосовно "слуги народу" Мар'яни Безуглої. Юрій Гудименко звернувся до Служби Безпеки України з вимогою розслідувати справу заступниці голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої на предмет розголошення державної таємниці.