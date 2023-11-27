Нардеп Кривошеєв зареєстрував у ВР постанову про звільнення "слуги народу" Безуглої з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки
У парламенті зареєстрували постанову про звільнення народної депутатки Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це народний депутат Ігор Кривошеєв повідомив у фейсбуці та опублікував копію документа.
Депутат зауважив, що червоні лінії існують. Український народ в умовах війни продемонстрував, що може бути солідарний.
"Пані Безугла не може залишатись на посаді заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крапка. Зареєстрував постанову про її звільнення!", - написав Кривошеєв.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".
Завтра на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має розглядатися питання про позбавлення Безуглої посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.
Нагадаємо, народна депутатка Людмила Буймістер звернулася із заявою до Генпрокуратури щодо відкриття кримінального провадження за статтями "держзрада" та "шпигунство" стосовно "слуги народу" Мар'яни Безуглої. Юрій Гудименко звернувся до Служби Безпеки України з вимогою розслідувати справу заступниці голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої на предмет розголошення державної таємниці.
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Ти бач ! ! Ця безмозла чи безвугла ще й огризається...
...Вигнати її взагалі з того Комітету Верховної Ради України з питань
національної безпеки, всраною мітлою...
...
ЦЕ В О Р О Г
...
Геть ! ! ! нечиста сило
..
Геть..
...
Cаме у віданні Безуглої була кардинальна реформа Служби безпеки України, яка так і не була реалізована, а також вона очолювала парламентську комісію щодо "вагнергейту".
Парламентська опозиція і навіть колишні працівники розвідки звинуватили офіс президента Зеленського у витоку інформації і зриві спецоперації. ТСК, яку очолила Безугла, мала б з'ясувати подробиці справи. Однак за підсумками своєї роботи парламентська комісія так і не знайшла відповіді на це питання, щоправда, окремо наголосивши, що ОП точно не причетний до цього скандалу.
Бо дурнуваті українці зчинили рейвах через дурнувату "безуглу".
А те, що одним з очільників МВС є людина зі зв'язками в росії, для дурнуватих українців нічого не означає. Нехай собі працює.
95 квартал.............
але виникає питання - як вона туди попала? Якщо враховувати що її туди всунули в період ранніх слуг , коли всюди ставили на важливі посади з подачі агентів фсб , можно зробити висновок ЩО ВОНА ПРАЦЮЕ НА ФСБ,
і зараз їй поставили ціль зробити майдан 3. Бо тількі дурак не розуміе, що наїзд на ГЕТЬМАНА ЗАЛУЖНОГО ЗАВЕРШИТЬСЯ МАЙДАНОМ , а може ще і кой кого із наізжающих на фонарі замість новорічних іграшок 😁😁😁😁😁
Шукайте агентів раши
подивитесь состав депутатів слуг сьогодні і у 2019.
їх вже половину пересадили 😁. А це вони тоді у 2019 голосували за призначення безмозглой і інших
Хто ще буде озвучувати результати могового штурму в жОПі?
https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist
https://inforesist.org/zayavlyal-chto-drony-ne-nuzhny-bezuglaya-snova-obrushilas-na-zaluzhnogo/ Читати російською
Заступниця голови Комітету Ради з питань національної безпеки, депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла видала чергову порцію звинувачень щодо головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це вона https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/pfbid0BvMQXPmJ9L69kqPAQk7KkoSxR8p2db7tr1ByKLzwWaadiou5NWrMVXqqg37gHYq5l написала у Facebook.
"Де був план оборони Зеленського в 2022? Шановні, що план 2022, що 2023, що 2024 - це готують ВІЙСЬКОВІ. Вони зазначають ризики і будують оборону та наступ. Так, як в 2021 році Міллі просив звернути увагу, наприклад, на мінування кордонів. Але Головком настільки сперечався, що певний час відмовлявся спілкуватися з американськими партнерами", - написала Безугла.
Вона згадала слова Залужного на заслуховуванні в Комітеті щодо погодження закупівель, коли той заявив, що дрони не потрібні й тоді в оборонні закупівлі було закладено буквально кілька БПЛА, надані як пропозиція військовим керівництвом.
"Незалежної системи оцінювання ЕФЕКТИВНОСТІ проведених операцій ЗСУ немає, мої спроби її запровадити наштовхувалися на внутрішній спротив. Жодного генерала не покарано. Мова не посадити, ми якраз зробили всім військовослужбовцям законодавчо (!) «бойовий імунітет», а про те, що знімають десятки (!) комбригів, але жодний генерал внаслідок службового розслідування не був понижений тощо. Генералітет, поділений на внутрішні фракції, - це каста. Каста, яка не пускає свіжих людей, це те, що ще більше розвинулось за два роки повномасштабного, коли військове керівництво отримало величезні статки і владу. Це той слон, якого ми не бачимо в тому числі зі страху, що наша зона комфорту зіткнеться з суворою реальністю, що БОГІВ немає", - наголосила Безугла.
На думку нардепки, в Україні слід змінювати армію - перетворити ЗСУ на ******* компанію, де "життя громадянина та ефективність операції, що проводиться, - рівнозначні нерозривні складові одного цілого, що ведуть до перемоги".
А краще - люлей! Щоб тиждень сісти не могла.
👀Хотілось би, щоб вони просто були тупими - але це свідома методичка, вкинута ОПою для всіх своїх медіашавок. ‼️
Ще раз, оці всі ублюдки ЗНАЮТЬ, що за забезпечення армії відповідає Міноборони, а міністрів призначає Банкова. Але свідомо перекладають відповідальність із Зеленського і уряду на Залужного! Так само і золото знайшли на складах Міноборони!
🤷♂Для чого це роблять? Схоже, Банкова відкрила вже не приховану медіавійну проти мегапопулярного Залужного, бо ОП лякає рейтинг Головкома.🤬
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИМІРЮЄ ТЕМПЕРАТУРУ?
ЗАЛУЖНИЙ МАЄ ПІТИ?
Експерти задаються двома питаннями:
як у такому разі Зеленський буде виправдовуватися перед західними спонсорами, бо всі військові керівники країн НАТО дуже цінують Заслуженого?
Хто замість нього? Бо для війська дуже важливо вірити головнокомандувачу.
@KeepPeaceNoWar
·
https://twitter.com/KeepPeaceNoWar/status/1729196114849734908 3 ч
В ответ
https://twitter.com/JaWernulsa @JaWernulsa
Єрмак грає в наперстки своїми ляльками
Нічого цій ляльці не буде поводять хороводи прокуратура СБУ та все затихне Ермак з Татровим на всіх ложили шо тут незрозуміло
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0wiabzgYDry8xHgHFu1WPMgJ7G3uquF6FoUaVdboNa51gkE3iFPgCj4ZcrFj4oWdMl?__cft__[0]=AZWZpPlqIvxkYTQVIm9RAxi_rq8dezpYLpx_LgFsKv2K2N4ggR6oF5FWXSFmIs4lAbmSEDydDIOrSGyqM8XWtY0dCby9qmtWhUxOjpEMXWe9d5vlpcr0TloaTu2inU3HrkdiE3ejGTR4eXx-e8O-WRNgDt6a7d_R1bs_YO9BQ0jx4PJx27l6KvLGwlDX6lIqUVc&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
Чутки про те, що Мар'яну колеги по фракції хочуть викинути з фракції "Слуга народу" залишаться чутками та брехливим вкидом, поки це не відбудеться. А не відбудеться це до тої пори, при її керівник не дасть добро на злив Мар'яни зі "слуг". Так, Андрію Борисовичу? ))
Кроме тебя, некому !