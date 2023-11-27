УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9993 відвідувача онлайн
Новини
8 541 67

Нардеп Кривошеєв зареєстрував у ВР постанову про звільнення "слуги народу" Безуглої з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки

безугла

У парламенті зареєстрували постанову про звільнення народної депутатки Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це народний депутат Ігор Кривошеєв повідомив у фейсбуці та опублікував копію документа.

Депутат зауважив, що червоні лінії існують. Український народ в умовах війни продемонстрував, що може бути солідарний.

"Пані Безугла не може залишатись на посаді заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крапка. Зареєстрував постанову про її звільнення!", - написав Кривошеєв.

Нардеп Кривошеєв зареєстрував у ВР постанову про звільнення слуги народу Безуглої з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Скільки ще агентів працює за методичкою ФСБ?": військовослужбовець Микола Сєрга прокоментував скандальну заяву Безуглої. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".

Завтра на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має розглядатися питання про позбавлення Безуглої посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.

Нагадаємо, народна депутатка Людмила Буймістер звернулася із заявою до Генпрокуратури щодо відкриття кримінального провадження за статтями "держзрада" та "шпигунство" стосовно "слуги народу" Мар'яни Безуглої. Юрій Гудименко звернувся до Служби Безпеки України з вимогою розслідувати справу заступниці голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої на предмет розголошення державної таємниці.

Автор: 

ВР (14940) постанова (96) Кривошеєв Ігор (5) Безугла (297)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
безугла і нацбезпека? Хто вигадав цей дурдом?
показати весь коментар
27.11.2023 21:28
+29
#я підтримую Залужного
показати весь коментар
27.11.2023 21:28
+26
І під статтю років на 10 за грати.
показати весь коментар
27.11.2023 21:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І під статтю років на 10 за грати.
показати весь коментар
27.11.2023 21:26 Відповісти
...для дослідів, у серпентарій
показати весь коментар
27.11.2023 21:27 Відповісти
Прибиральницею в привокзальний сортір.
показати весь коментар
27.11.2023 23:09 Відповісти
Так там же конкурс, вроді?
показати весь коментар
28.11.2023 00:13 Відповісти
👏👏👏👏
показати весь коментар
27.11.2023 21:39 Відповісти
---
Ти бач ! ! Ця безмозла чи безвугла ще й огризається...

...Вигнати її взагалі з того Комітету Верховної Ради України з питань

національної безпеки, всраною мітлою...
...

ЦЕ В О Р О Г
...
Геть ! ! ! нечиста сило
..
Геть..
...
показати весь коментар
05.01.2024 14:05 Відповісти
скільки там ще ZEслуг не ПРоявили сбе в підтримці "справи безуглої" ? ДІАРЕЯ!
показати весь коментар
27.11.2023 21:26 Відповісти
ПРиклад того, як комуняцько-гебістський вишкіл використовує найстаранніших... а ми знаємо ж ПР=СН=ФСБ =КГБ
показати весь коментар
27.11.2023 21:29 Відповісти
выправлю послідовність - СН=ОПУ=ПР=ФСБ=КГБ
показати весь коментар
27.11.2023 22:03 Відповісти
Кривошеєв Ігор Сергійович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985 ) - народний депутат України, шоумен, підприємець у галузі івент та виробництва контенту, засновник україномовної інтелектуальної гри Ґік Ґеймз, гравець «Ліги сміху» та КВН.
показати весь коментар
27.11.2023 22:08 Відповісти
дякую - він забезпечив собі шоу бізнес на майбутнє, навіть коли ЗЕублюдків виженуть
показати весь коментар
27.11.2023 22:14 Відповісти
Догавкалась, цуко!
показати весь коментар
27.11.2023 21:27 Відповісти
і шо характєрно, досі не надала мені плану своєї роботи на 2024 рік
показати весь коментар
27.11.2023 21:46 Відповісти
Негайно покарати. Тричі.
показати весь коментар
27.11.2023 21:57 Відповісти
І послом куди-небудь відправлять?
показати весь коментар
27.11.2023 21:27 Відповісти
безугла і нацбезпека? Хто вигадав цей дурдом?
показати весь коментар
27.11.2023 21:28 Відповісти
якщо добре покопати проблему - то виборці.
показати весь коментар
27.11.2023 21:43 Відповісти
Хто - 🤢🤡🎪ШАПІТО ! Зараз ,зепитер ,зовсім мозгой поїде , побачивши скільки громадян підтримали Валерія Залужного ! Воно, мабуть не переживе ! 💯 безмозглу використав , як завжди, Ермак ! Вся проблема в ЗЕ&Ермаках , ане в цій 🐸безуглоі
показати весь коментар
27.11.2023 23:10 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2023 09:19 Відповісти
#я підтримую Залужного
показати весь коментар
27.11.2023 21:28 Відповісти
Kерівництво парламенту чи партії дії Безуглої не засудили.

Cаме у віданні Безуглої була кардинальна реформа Служби безпеки України, яка так і не була реалізована, а також вона очолювала парламентську комісію щодо "вагнергейту".
показати весь коментар
27.11.2023 21:29 Відповісти
BBC

Парламентська опозиція і навіть колишні працівники розвідки звинуватили офіс президента Зеленського у витоку інформації і зриві спецоперації. ТСК, яку очолила Безугла, мала б з'ясувати подробиці справи. Однак за підсумками своєї роботи парламентська комісія так і не знайшла відповіді на це питання, щоправда, окремо наголосивши, що ОП точно не причетний до цього скандалу.
показати весь коментар
27.11.2023 21:49 Відповісти
Невже не зрозуміло, що Безугла не є персональним гравцем ! Вона керована лідорами ( можливо навіть насправді трішки розумово того ))). Але вона лише озвучує
показати весь коментар
27.11.2023 21:30 Відповісти
Ви кому розповідаєте- тим, хто слідкував, яв вона вела розслідування Єрмаковагнергейту?
показати весь коментар
27.11.2023 22:16 Відповісти
У звʼзку з незадовільною роботою на посаді? А чому не у звʼязку з систематичною роботою на ворога?
показати весь коментар
27.11.2023 21:32 Відповісти
Там вже впору було би зняти мораторій на смертну кару.
показати весь коментар
27.11.2023 21:33 Відповісти
Щось мене "гложут смутниє сомнєнія" що цей срач відносно даної особи може закінчитися "білим шумом" наподобі колгоспних зборів - посиділи, потринділи і розійшлися.
показати весь коментар
27.11.2023 21:35 Відповісти
А ця потвора "по тіхому уйдьот в лєс"
показати весь коментар
27.11.2023 22:11 Відповісти
Не парьтесь, поки зелені тварі при владі, її звільнять, і поставлять безуглу v2.0.
показати весь коментар
27.11.2023 21:36 Відповісти
А "тишлеки" собі спокійно руки потирають.

Бо дурнуваті українці зчинили рейвах через дурнувату "безуглу".

А те, що одним з очільників МВС є людина зі зв'язками в росії, для дурнуватих українців нічого не означає. Нехай собі працює.
показати весь коментар
27.11.2023 21:38 Відповісти
так замість неї одкопають надьку савченко й посадять в дури цієї крісло, ще не охоловше. це ж зелёні
показати весь коментар
27.11.2023 21:41 Відповісти
ще один слуга забився у припадку правєдного гніву, бо відчув наближення піздєца партії і кіцня своєї грошово-політичної кар'єри.
показати весь коментар
27.11.2023 21:42 Відповісти
Кривошеєв Ігор Сергійович - народний депутат України, шоумен, підприємець у галузі івент та виробництва контенту, засновник україномовної інтелектуальної гри Ґік Ґеймз, гравець «Ліги сміху» та КВН.
95 квартал.............
показати весь коментар
27.11.2023 22:09 Відповісти
це ще далеко не кінець операції "Буратіно", бо для більшості виборців інформація про кандидатів, за яких вони голосують, недосяжна.
показати весь коментар
27.11.2023 22:15 Відповісти
Зелупа,а ну бігом на захист крабихи Безмозкої.Вона ж тебе відмазувала зі своєю ТСК від "Вагнергейту".Що ж ти ,свиня хрипата, та ще й до того ж невдячна, будеш спостерігать як слабоумну,але тим не менш меркантильну дурепу будуть розпинати на "Комітеті"?
показати весь коментар
27.11.2023 21:42 Відповісти
Гнати у шию цю дуру з комітету по обороні.

але виникає питання - як вона туди попала? Якщо враховувати що її туди всунули в період ранніх слуг , коли всюди ставили на важливі посади з подачі агентів фсб , можно зробити висновок ЩО ВОНА ПРАЦЮЕ НА ФСБ,
і зараз їй поставили ціль зробити майдан 3. Бо тількі дурак не розуміе, що наїзд на ГЕТЬМАНА ЗАЛУЖНОГО ЗАВЕРШИТЬСЯ МАЙДАНОМ , а може ще і кой кого із наізжающих на фонарі замість новорічних іграшок 😁😁😁😁😁
показати весь коментар
27.11.2023 21:47 Відповісти
Усю владу НА ПОЛИГРАФ ‼️‼️‼️
Шукайте агентів раши
показати весь коментар
27.11.2023 21:48 Відповісти
І що що ''майдан-3"? *уйло нападе? Може досить лякати майданом Українців. Нехай зелені майдан бояться, може хоч так на них хоч якийсь вплив громади буде.
показати весь коментар
27.11.2023 21:53 Відповісти
та тут питання не в куйлі. питання в тому як на все це дивитись будуть на Заході. і як така ситуація вплине на подальшу допомогу Україні.
показати весь коментар
27.11.2023 23:53 Відповісти
Стесняюсь подметить, что ранних чи поздне-средних зебилов не бывает... как и бывших КГБистов.
показати весь коментар
27.11.2023 22:21 Відповісти
Бувають 😜
подивитесь состав депутатів слуг сьогодні і у 2019.

їх вже половину пересадили 😁. А це вони тоді у 2019 голосували за призначення безмозглой і інших
показати весь коментар
28.11.2023 17:17 Відповісти
Теперь только ленивый дурак в партии СН не будет пинать ногами и плевать на эту ошибку природы безуглую.
показати весь коментар
27.11.2023 21:49 Відповісти
НАЗНАЧИТЬ полную идиотку замом главы комитета по нац.безопасности - случайно такое сделать невозможно, это можно сделать только спецом.
показати весь коментар
27.11.2023 21:57 Відповісти
А выбрать зебилов (на верхнi щаблi), звиняюсь за питання, мол, це шо такое?
показати весь коментар
27.11.2023 22:14 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2023 22:02 Відповісти
Еще никогда штирлиц не был так близок к провалу... А нефиг з мезмозглою радисткою ... на однiм гектарi... Що? - Самi дофантазуйте.
показати весь коментар
27.11.2023 22:18 Відповісти
Це вже було. Але в жОПі президента мозги (радники) вирішували залишити цей рупор сраки на робочому місці - в керівництві армією.
Хто ще буде озвучувати результати могового штурму в жОПі?
показати весь коментар
27.11.2023 22:21 Відповісти
Дурепа зашкварилась остаточно.
показати весь коментар
27.11.2023 22:29 Відповісти
Тіпа вона це від себе сказала.. що Єрмак написав , те і озвучила
показати весь коментар
27.11.2023 22:42 Відповісти
побоююсь спитати: а той Єрмак також написав про щомісячну потребу Генштабу у мобілізованих?
показати весь коментар
27.11.2023 23:17 Відповісти
Насколько я понимаю курица фактически слила мобилизационные сведения. В советские времена эта информация даже не "Совсекретно", это ОВ. За такой слив расстреливали😁
показати весь коментар
27.11.2023 22:34 Відповісти
Якась пізня реакція на свою колегу по партії. Розстрілювати військових його не обурило, а коли пройшов резонанс після моніторинга, тоді і поннслися слуги як кози по мар'яні
показати весь коментар
27.11.2023 22:43 Відповісти
Заявляв, що дрони не потрібні: Безугла знову обрушилася на Залужного

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

https://inforesist.org/zayavlyal-chto-drony-ne-nuzhny-bezuglaya-snova-obrushilas-na-zaluzhnogo/ Читати російською

Заступниця голови Комітету Ради з питань національної безпеки, депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла видала чергову порцію звинувачень щодо головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це вона https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/pfbid0BvMQXPmJ9L69kqPAQk7KkoSxR8p2db7tr1ByKLzwWaadiou5NWrMVXqqg37gHYq5l написала у Facebook.

"Де був план оборони Зеленського в 2022? Шановні, що план 2022, що 2023, що 2024 - це готують ВІЙСЬКОВІ. Вони зазначають ризики і будують оборону та наступ. Так, як в 2021 році Міллі просив звернути увагу, наприклад, на мінування кордонів. Але Головком настільки сперечався, що певний час відмовлявся спілкуватися з американськими партнерами", - написала Безугла.

Вона згадала слова Залужного на заслуховуванні в Комітеті щодо погодження закупівель, коли той заявив, що дрони не потрібні й тоді в оборонні закупівлі було закладено буквально кілька БПЛА, надані як пропозиція військовим керівництвом.

"Незалежної системи оцінювання ЕФЕКТИВНОСТІ проведених операцій ЗСУ немає, мої спроби її запровадити наштовхувалися на внутрішній спротив. Жодного генерала не покарано. Мова не посадити, ми якраз зробили всім військовослужбовцям законодавчо (!) «бойовий імунітет», а про те, що знімають десятки (!) комбригів, але жодний генерал внаслідок службового розслідування не був понижений тощо. Генералітет, поділений на внутрішні фракції, - це каста. Каста, яка не пускає свіжих людей, це те, що ще більше розвинулось за два роки повномасштабного, коли військове керівництво отримало величезні статки і владу. Це той слон, якого ми не бачимо в тому числі зі страху, що наша зона комфорту зіткнеться з суворою реальністю, що БОГІВ немає", - наголосила Безугла.

На думку нардепки, в Україні слід змінювати армію - перетворити ЗСУ на ******* компанію, де "життя громадянина та ефективність операції, що проводиться, - рівнозначні нерозривні складові одного цілого, що ведуть до перемоги".
показати весь коментар
27.11.2023 22:43 Відповісти
Дайте вже їй оселедця!!!
А краще - люлей! Щоб тиждень сісти не могла.
показати весь коментар
28.11.2023 09:58 Відповісти
Безуглій і Арахамії представлено план на 2024 рік від Головкома.

показати весь коментар
27.11.2023 22:52 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2023 22:56 Відповісти
Прозріваю:
👀Хотілось би, щоб вони просто були тупими - але це свідома методичка, вкинута ОПою для всіх своїх медіашавок. ‼️
Ще раз, оці всі ублюдки ЗНАЮТЬ, що за забезпечення армії відповідає Міноборони, а міністрів призначає Банкова. Але свідомо перекладають відповідальність із Зеленського і уряду на Залужного! Так само і золото знайшли на складах Міноборони!
 🤷‍♂Для чого це роблять? Схоже, Банкова відкрила вже не приховану медіавійну проти мегапопулярного Залужного, бо ОП лякає рейтинг Головкома.🤬
показати весь коментар
27.11.2023 23:04 Відповісти
Західні партнери стурбовані ситуацією Генерал Жан-Поль Перрюш (Jean-Paul PERRUCHE), колишній генеральний директор Військового штабу Європейського союзу в Брюсселі:
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИМІРЮЄ ТЕМПЕРАТУРУ?
ЗАЛУЖНИЙ МАЄ ПІТИ?
Експерти задаються двома питаннями:
як у такому разі Зеленський буде виправдовуватися перед західними спонсорами, бо всі військові керівники країн НАТО дуже цінують Заслуженого?
Хто замість нього? Бо для війська дуже важливо вірити головнокомандувачу.
показати весь коментар
27.11.2023 23:08 Відповісти
Це роблять тому що "яйцегейт", "куртки дорогі і не ті". Що ви тут ще волали про Рєзніка. А тепер ані штати,ані інші партнери не хочуть мати справ з Умєровим,не довіряють. Умєров фактично секретарка. Залужний,Зе-прямі переговорники по зброї. А Рєзнікова не дивлячись на "яйцегейти" дуже цінували Західні партнери,і 100 разів попереджали: "не знімайте з посади,не чіпайте". Станом на початок осені військові користували тим,що отримано завдяки Рєзнікову. А далі маємо те,що заслужили.
показати весь коментар
28.11.2023 09:28 Відповісти
# ya pidtrimuyu Zaluzhnogo #
показати весь коментар
27.11.2023 23:17 Відповісти
FUCK RUSSIA 󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿✚25

@KeepPeaceNoWar

·

https://twitter.com/KeepPeaceNoWar/status/1729196114849734908 3 ч

В ответ

https://twitter.com/JaWernulsa @JaWernulsa

Єрмак грає в наперстки своїми ляльками

Нічого цій ляльці не буде поводять хороводи прокуратура СБУ та все затихне Ермак з Татровим на всіх ложили шо тут незрозуміло
показати весь коментар
27.11.2023 23:20 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWZpPlqIvxkYTQVIm9RAxi_rq8dezpYLpx_LgFsKv2K2N4ggR6oF5FWXSFmIs4lAbmSEDydDIOrSGyqM8XWtY0dCby9qmtWhUxOjpEMXWe9d5vlpcr0TloaTu2inU3HrkdiE3ejGTR4eXx-e8O-WRNgDt6a7d_R1bs_YO9BQ0jx4PJx27l6KvLGwlDX6lIqUVc&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0wiabzgYDry8xHgHFu1WPMgJ7G3uquF6FoUaVdboNa51gkE3iFPgCj4ZcrFj4oWdMl?__cft__[0]=AZWZpPlqIvxkYTQVIm9RAxi_rq8dezpYLpx_LgFsKv2K2N4ggR6oF5FWXSFmIs4lAbmSEDydDIOrSGyqM8XWtY0dCby9qmtWhUxOjpEMXWe9d5vlpcr0TloaTu2inU3HrkdiE3ejGTR4eXx-e8O-WRNgDt6a7d_R1bs_YO9BQ0jx4PJx27l6KvLGwlDX6lIqUVc&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

Чутки про те, що Мар'яну колеги по фракції хочуть викинути з фракції "Слуга народу" залишаться чутками та брехливим вкидом, поки це не відбудеться. А не відбудеться це до тої пори, при її керівник не дасть добро на злив Мар'яни зі "слуг". Так, Андрію Борисовичу? ))
показати весь коментар
27.11.2023 23:27 Відповісти
Давай Генштабу жару, Марьяна !

Кроме тебя, некому !
показати весь коментар
28.11.2023 21:35 Відповісти
 
 