В уряді Польщі пропонують Україні виконати умову протестувальників та скасувати електронну чергу для польських вантажівок
Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик закликав Україну виконати вимоги польських автоперевізників, які блокують кордон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
У польському Міністерстві інфраструктури зазначили, що одна з причин протесту польських перевізників — електронна черга, запроваджена Україною для вантажівок, які повертаються до Європейського Союзу без вантажу. Така система, кажуть у польському уряді, унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній.
Міністр Адамчик закликав скасувати обов’язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі принаймні на двох пунктах пропуску: "Зосин — Устилуг" та "Нижанковичі — Мальховіце".
Також польський міністр звернувся до європейської комісарки з транспорту Адіни Велян щодо відновлення необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення, які скасували для українських транспортних фірм. За його словами, Інспекція автомобільного транспорту Польщі виявляла порушення правил з боку українських перевізників, про які він повідомив єврокомісарку з транспорту.
"Зазначені дії є продовженням зусиль Міністерства інфраструктури, щоб усунути його (страйку на кордоні — ред.) причини, які лежать в Україні та Європейському Союзі", — йдеться в повідомленні польського відомства.
Крім того, у тексті зазначили, що нині триває підготовка до засідання Транспортної ради ЄС, яке відбудеться 4 грудня 2023 року в Брюсселі. На ньому збираються обговорити наслідки угоди щодо скасування необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників.
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Мені дуже шкода, дорогі брати, за моїх земляків. Спочатку ми дуже допомогли, а тепер даємо вам ножа в спину. може ця ситуація інспірована росіянами? Я не знаю. у будь-якому випадку, мені шкода і мені соромно за цю ситуацію. 🇵🇱❤️🇺🇦
Починаючи із того, хто це заявив? Це людина із старого уряду, чи із нового?
Виконати всі умови польських протестувальників бо Україні треба перевозити вантажі і немає часу вести довгі переговори
А коли завершиться війна
РІЗКО ПОВЕРНУТИ ВСЕ НАЗАД
Вдарити в спину
Бо тоді Україна буде мати багато часу щодо переговорів а зараз його немає
Просто треба інколи брехати і воно допомагає
Обдурити тимчасово протестувальників і це було б правильним рішенням
Те що вони роблять в самий найскрутніший час для нашої країни - це ніщо інше як удар ножем в спину. А той факт, що уряд поляків ще й підігрує тій кучці негідників, то й зовсім ганьба.
Але мені щось підказує. що довбо..бізм уряду Зеленського немає меж.
Пропускати вантажівки до ЄС бо вони без вантажу
Але таке не буває що вантажівка їде в зворотньому напрямку пуста це невигідно
Для цього і зробили електронний реєстр, хотять цього чи ні а перевірки мають бути
А говорити що їде пуста вантажівка -а вона може бути повною
Тобто польська курва може нагло брехати, і це для того щоб уникнути митного контролю
Ось що хотять поляки, щоб не платити митний збір, і вони знають що зараз в Україні важка ситуація тому цим і користуються
Але Україні треба захищати своїх виробників -а не польських які хотять витіснити українських навіть з внутрішнього ринку