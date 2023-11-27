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В уряді Польщі пропонують Україні виконати умову протестувальників та скасувати електронну чергу для польських вантажівок

кордон,польща

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик закликав Україну виконати вимоги польських автоперевізників, які блокують кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

У польському Міністерстві інфраструктури зазначили, що одна з причин протесту польських перевізників — електронна черга, запроваджена Україною для вантажівок, які повертаються до Європейського Союзу без вантажу. Така система, кажуть у польському уряді, унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній.

Міністр Адамчик закликав скасувати обов’язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі принаймні на двох пунктах пропуску: "Зосин — Устилуг" та "Нижанковичі — Мальховіце".

Також польський міністр звернувся до європейської комісарки з транспорту Адіни Велян щодо відновлення необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення, які скасували для українських транспортних фірм. За його словами, Інспекція автомобільного транспорту Польщі виявляла порушення правил з боку українських перевізників, про які він повідомив єврокомісарку з транспорту.

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"Зазначені дії є продовженням зусиль Міністерства інфраструктури, щоб усунути його (страйку на кордоні — ред.) причини, які лежать в Україні та Європейському Союзі", — йдеться в повідомленні польського відомства.

Крім того, у тексті зазначили, що нині триває підготовка до засідання Транспортної ради ЄС, яке відбудеться 4 грудня 2023 року в Брюсселі. На ньому збираються обговорити наслідки угоди щодо скасування необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників.

Автор: 

кордон (4748) перевезення (1001) Польща (8468)


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Топ коментарі
+27
коли українці заблокують польський експорт до України ,тоді і можна буде розпочинати із своїх .Поки що дії Польщі такі ,як дії проросійської курви.
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27.11.2023 21:54
+24
У каждого народа есть свои курвы
У нас их не меньше,чем у поляков
Нам не нравятся польские курвы
Но может- начнем со своих?
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27.11.2023 21:43
+24
Дурило, уряд Польщі зробив для України в рази більше, ніж уряд який ти вибрав, ніж паяц на посту президента, якого ти вибрав, ніж мавпа арахамія, яку ти вибрав, ніж ********* єрмак, татаров, яких ти вибрав
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27.11.2023 22:04
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у мене в одного таке враження від цієї уродзоної "польської" Елізи Уткане з сьогоднішньою реєстрацією.....що від Елізи на кілометр смердить ніколи не праними кацапськими портянками?? але чуваки швидко орієнтуються-вже на язику польскім з нами пшекають....
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28.11.2023 15:22 Відповісти
ну так яка буде нашою потужна відповідь?
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28.11.2023 10:54 Відповісти
Та у чому питання? Нехай займають звичайну чергу - "Хто останній?" Курви
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28.11.2023 11:14 Відповісти
Не надо забыв все хорошее,кидать говно в Польшу!! Поляки действительно ооохевшие,когда они без груза,возвращаясь от нас должны как ого то хххра стоять в очереди! Такое о в ЕС нет! А ещё они ооохевшие от того,что стоя в очереди несколько дней,они видят ,как эту проблему решают у нас на границе,заплатив конченным нашим ублюдкам с фуры 200 евро! И они ещё раз трижды охевшие,когда он вроде дождался своей очереди,опять оказывается хер знает где ,потому что впереди него уже засунули тех,кто дал лавэ нашим таможеникам,этим ублюдкам! Поляки этого не терпят,не понимают,и после многократных воланий к нашему чудному квнскому правительству пошлин этот шаг! Так ,что не надо брать грех,и обмазывать говном тех кто нам помогал! Конечно этой причиной воспользовались и прлросийские силы,смешав все до кучи,но в этим виноваты больше сами !
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28.11.2023 11:38 Відповісти
Вшиськопаньство Васілій,а вони не охєвшиє від того,щоб укрводіли працювали на них,гп польських авто за грошІ? а від того,що бидло всходнєє повинне працювати на уродзоних панов за копійки там де ляхи не хочуть працювати? їх це влаштовує?
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28.11.2023 15:25 Відповісти
У літку не требо було бикувати з зерном , прівіт Зеленському
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28.11.2023 11:39 Відповісти
привіт Бібі! а чому ні Зельць ні ляхи так і не сказали хто з України зерно продав і за скільки,а хто з ляхів купив і за скільки? і чому зерно,яке мало статус транзитного,вільно продавалося ляхам-трейдерам?
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28.11.2023 15:27 Відповісти
bardzo was przepraszam drodzy bracia za moich rodaków. najpierw bardzo pomagaliśmy a teraz wbijamy nóż w plecy. może ta sytuacja jest inspirowana przez ruskich? sam nie wiem. w każdym razie przepraszam was i jest mi wstyd za tą sytuację. 🇵🇱❤️🇺🇦

Мені дуже шкода, дорогі брати, за моїх земляків. Спочатку ми дуже допомогли, а тепер даємо вам ножа в спину. може ця ситуація інспірована росіянами? Я не знаю. у будь-якому випадку, мені шкода і мені соромно за цю ситуацію. 🇵🇱❤️🇺🇦
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28.11.2023 13:13 Відповісти
Spokojnie, tylko spokojnie!
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28.11.2023 14:32 Відповісти
накінець то прозвучали здраві думки. якщо є якісь зловживання з перевезеннями (і зерном) ми ,звичайні українці,не маємо від того ЖОДНОГО зиску! а тим більше ,наші солдати на фронті...але дивно,дрібні польські автоперевізники масово блокують кордон,а польська влада з ними заодно...і всім вже добре відомо,що цей Рафал Меклер.....пов"язаний з Росію і Болоросією бізнесом...тут явно стирчать вуха ФСБ Рашки....
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28.11.2023 15:33 Відповісти
Такі інформаційні повідомлення, без будь, якого коментаря збурюють бурю у стакані на рівнрму місці. Усі про щось пишуть, роздмухуючи проблему, не розуміючи усього що відбуваеться.
Починаючи із того, хто це заявив? Це людина із старого уряду, чи із нового?
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28.11.2023 13:37 Відповісти
Треба підходити до таких ситуацій з хитрістю
Виконати всі умови польських протестувальників бо Україні треба перевозити вантажі і немає часу вести довгі переговори
А коли завершиться війна
РІЗКО ПОВЕРНУТИ ВСЕ НАЗАД
Вдарити в спину
Бо тоді Україна буде мати багато часу щодо переговорів а зараз його немає
Просто треба інколи брехати і воно допомагає
Обдурити тимчасово протестувальників і це було б правильним рішенням
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28.11.2023 14:01 Відповісти
Якийсь дитячий садочок.
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28.11.2023 14:23 Відповісти
Вочевидь накопились різні претензії поляків до українців та й навпаки. Але поляки в будь якому разі не праві бо все треба вирішувати цивілізовано, а не як інший наш сусід з північної сторони.
Те що вони роблять в самий найскрутніший час для нашої країни - це ніщо інше як удар ножем в спину. А той факт, що уряд поляків ще й підігрує тій кучці негідників, то й зовсім ганьба.
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28.11.2023 14:22 Відповісти
Якщо дійсно наші перевізники зараз у привілейованому статусі і без електронної черги можуть їздити, то українській владі необхідно на протязі кількох дні вирішити це питання і недоводити до того, що Еврокомісія поверне для нас всі бюрократичні перепони.
Але мені щось підказує. що довбо..бізм уряду Зеленського немає меж.
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28.11.2023 15:03 Відповісти
Ну как вам ****** которые писали тут - еслиб не зеля то поляки бы нас любили?
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28.11.2023 15:55 Відповісти
Польский економічно-терористичний корабель іди *****!
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28.11.2023 21:04 Відповісти
Поляки зараз намагаються діяти не згідно законів та законних процедур в ЄС, а так як роблять кацапи - пробують "ламати через коліно". Це той самий "ніж в спину". Дуже дивно коли мікроскопічна польська фірма автоперевізників блокує транспортні шляхи в сусідню країну яка воює з спільним екзистенційним ворогом. Зрозуміло що в ту фірму влиті кацапські гроші, але чому бездіє польська держава і ЄС?
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28.11.2023 23:39 Відповісти
Тобто польська влада вже говорить щоб Україна пішла їм на поступки
Пропускати вантажівки до ЄС бо вони без вантажу
Але таке не буває що вантажівка їде в зворотньому напрямку пуста це невигідно
Для цього і зробили електронний реєстр, хотять цього чи ні а перевірки мають бути
А говорити що їде пуста вантажівка -а вона може бути повною
Тобто польська курва може нагло брехати, і це для того щоб уникнути митного контролю
Ось що хотять поляки, щоб не платити митний збір, і вони знають що зараз в Україні важка ситуація тому цим і користуються
Але Україні треба захищати своїх виробників -а не польських які хотять витіснити українських навіть з внутрішнього ринку
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29.11.2023 09:42 Відповісти
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