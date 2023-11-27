В уряді Польщі пропонують Україні виконати умову протестувальників та скасувати електронну чергу для польських вантажівок

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик закликав Україну виконати вимоги польських автоперевізників, які блокують кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

У польському Міністерстві інфраструктури зазначили, що одна з причин протесту польських перевізників — електронна черга, запроваджена Україною для вантажівок, які повертаються до Європейського Союзу без вантажу. Така система, кажуть у польському уряді, унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній.

Міністр Адамчик закликав скасувати обов’язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі принаймні на двох пунктах пропуску: "Зосин — Устилуг" та "Нижанковичі — Мальховіце".

Також польський міністр звернувся до європейської комісарки з транспорту Адіни Велян щодо відновлення необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення, які скасували для українських транспортних фірм. За його словами, Інспекція автомобільного транспорту Польщі виявляла порушення правил з боку українських перевізників, про які він повідомив єврокомісарку з транспорту.

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"Зазначені дії є продовженням зусиль Міністерства інфраструктури, щоб усунути його (страйку на кордоні — ред.) причини, які лежать в Україні та Європейському Союзі", — йдеться в повідомленні польського відомства.

Крім того, у тексті зазначили, що нині триває підготовка до засідання Транспортної ради ЄС, яке відбудеться 4 грудня 2023 року в Брюсселі. На ньому збираються обговорити наслідки угоди щодо скасування необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників.