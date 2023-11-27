Німеччина виділить Україні понад 300 мільйонів євро на ремонт та модернізацію енергомережі

Німеччина виділить 300 мільйонів євро на допомогу Україні в енергетичному секторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол Німеччини Мартін Єгер повідомив у соцмережі X.

"Спираючись на наше довгострокове партнерство, Німеччина надає "Укренерго" понад 300 млн євро на ремонт і модернізацію мережі", - йдеться в повідомленні.

Посол зазначив, що "Укренерго" є одним з основних бенефіціарів німецького внеску в розмірі 200 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

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"Разом ми підтримуємо світло", - додав Єгер.