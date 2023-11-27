Німеччина виділить Україні понад 300 мільйонів євро на ремонт та модернізацію енергомережі
Німеччина виділить 300 мільйонів євро на допомогу Україні в енергетичному секторі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол Німеччини Мартін Єгер повідомив у соцмережі X.
"Спираючись на наше довгострокове партнерство, Німеччина надає "Укренерго" понад 300 млн євро на ремонт і модернізацію мережі", - йдеться в повідомленні.
Посол зазначив, що "Укренерго" є одним з основних бенефіціарів німецького внеску в розмірі 200 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.
"Разом ми підтримуємо світло", - додав Єгер.
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При цьому цікаво, що в публічній площині інформація про позов поки не фігурує. Також невідомі суми та стан розрахунків за угодами, проте сума доплати може складати майже 190 мільйонів гривень, наголошує Шнайдер. Національна гвардія України купує в «Укрнафти» та інших постачальників нафтопродукти за нульовою ставкою, в той час як МОУ продовжує переплачувати за пальне.
Переплати на паливних контрактах вимірюються, вірогідно, мільярдами гривень.
Воєнниє рєльси кажете...
Ще й з народу знімуть на ремонт!...