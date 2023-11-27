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Німеччина виділить Україні понад 300 мільйонів євро на ремонт та модернізацію енергомережі

ремонт,енергетика,електрика,світло,енергосистема
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Німеччина виділить 300 мільйонів євро на допомогу Україні в енергетичному секторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол Німеччини Мартін Єгер повідомив у соцмережі X.

"Спираючись на наше довгострокове партнерство, Німеччина надає "Укренерго" понад 300 млн євро на ремонт і модернізацію мережі", - йдеться в повідомленні.

Посол зазначив, що "Укренерго" є одним з основних бенефіціарів німецького внеску в розмірі 200 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні вистачає генерації електроенергії для забезпечення потреб споживачів, - Міненерго

"Разом ми підтримуємо світло", - додав Єгер.

Автор: 

Німеччина (7312) гроші (959) енергетика (2572) Укренерго (2681)


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27.11.2023 22:27 Відповісти
«Укрнафта» під керівництвом Корецького продовжує вражати, - тепер вона намагається стягнути з Міноборони сотні мільйонів гривень різниці в ставках ПДВ, який взагалі-то має бути нульовим - політичний оглядач Михайло Шнайдер. За січень-травень «Укрнафта» уклала 14 угод з МОУ до того як влітку ставка ПДВ піднялася з 7 до 20%. Міноборони не встигло розрахуватися по цим закупівлях, і тепер "Укрнафта" через суд намагається зробити так, щоб оплата по старим угодам йшла з 20% ПДВ замість 7%.
При цьому цікаво, що в публічній площині інформація про позов поки не фігурує. Також невідомі суми та стан розрахунків за угодами, проте сума доплати може складати майже 190 мільйонів гривень, наголошує Шнайдер. Національна гвардія України купує в «Укрнафти» та інших постачальників нафтопродукти за нульовою ставкою, в той час як МОУ продовжує переплачувати за пальне.
Переплати на паливних контрактах вимірюються, вірогідно, мільярдами гривень.
Воєнниє рєльси кажете...
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27.11.2023 22:39 Відповісти
Гроші виділять Україні, а попадуть до татарина.
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27.11.2023 22:57 Відповісти
Сто пудів Ахметка оприходує!...
Ще й з народу знімуть на ремонт!...
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27.11.2023 23:12 Відповісти
Так підвищення тарифів на електроенергію всупереч прийнятому закону виправдовували потрібністю затягувати гроші на ремонт з населення, хоч США та Європа надали мільярди на ремонт електромереж та обладнання, але ви люди всеодно сплачуйте новий незаконний тариф.
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28.11.2023 09:17 Відповісти
Потім за кошторисами виявиться як із бомбосховищами в Києві. "Для захисту наших працівників під час ворожих обстрілів у сховища закупили скрипки Страдіварі, джакузі, а трансформатори обнесли бетонною стіною з діамантовими підвісками, зрозуміло, для міцності"
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28.11.2023 00:02 Відповісти
Те що гроші виділять усім ясно, а чи дойдуть до тої мережі не вірить ніхто. Бермудський, фінансовий трикутник.
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28.11.2023 04:35 Відповісти
 
 