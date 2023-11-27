Спікер Палати представників США Джонсон впевнений, що Конгрес схвалить надання додаткової допомоги Україні до різдва
Спікер Палати представників США Майк Джонсон дивиться на схвалення Конгресом Сполучених Штатів додаткової допомоги для України "із впевненістю та оптимізмом".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
"Я думаю, що все це збереться воєдино найближчими днями. Я оптимістично дивлюся на це, я впевнений, що ми зможемо це зробити - довести це до кінця", - вважає Джонсон .
Він додав, що існує відчуття терміновості в наданні допомоги як Ізраїлю, так і Україні, додавши, що серед членів Конгресу "ведеться багато інтенсивних переговорів".
Також Джонсон заявив, що допомога Ізраїлю є головним пріоритетом для США, і назвав допомогу Україні ще одним пріоритетом.
"Звичайно, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати Європою, і ми розуміємо необхідність надання Україні допомоги", - зазначив Джонсон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спікер Палати представників США Джонсон впевнений, що Конгрес схвалить надання додаткової допомоги Україні до Різдва.
Уявіть, як ОПУ почне розробляти нові схеми мародерства . Вони Федовору вже нового креативнішого дали на розкрадання у Держспецзв"язку ну і т д і тп . А скільки ще ЗЕслуги будуть втіхаря від ОПУ тирити?
Зокрема, Шевченко прокоментував момент в інтерв'ю глави фракції «Слуги народу» Давида Арахамії, де той розповідав про домовленість з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
За словами нардепа, російські окупанти відійшли від Києва завдяки «політико-дипломатичній лінії», якою, як каже нардеп, займався він особисто та начальник Головного управління розвідки, генерал Кирило Буданов.
«А всі кричали, що слава… комусь іншому. Звичайно, що військові зробили більше всього. Але якби ми з Будановим не організували ці перемовини ми не знаємо чим би все закінчилося», - каже нардеп. От хто організатор і натхненник всіх наших перемог! А ви про якусь Америку,Залужного,ЗСУ....
Просто рвуть закон Сенату, бо там є фінансування Ізраіля також.