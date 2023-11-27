Голова МЗС Естонії Цахкна: Мета Росії – розвалити ОБСЄ, але ми не дамо їй шансу зруйнувати організацію
Естонія не відкликає свою кандидатуру на пост голови ОБСЄ, але Росія та Білорусь заблокували це рішення. Не можна дозволити їм розвалити організацію.
Про це заявив міністр закордонних справ Цахкна у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що Естонія не відкликає свою кандидатуру на головування в Організації безпеки та співробітництва в Європі.
"Однак, оскільки наша кандидатура остаточно заблокована, ми не виступаємо проти альтернативної пропозиції Північної Македонії", – додав він.
"Мета Росії – розвалити ОБСЄ, але ми не дамо їй шансу зруйнувати організацію", – наголосив Цахкна.
Топ коментарі
+7 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар27.11.2023 23:00
+5 Олег Жуковский #455621
показати весь коментар27.11.2023 23:07
+4 Юрий #542373
показати весь коментар27.11.2023 23:05
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члени московії і це видно було їх роботу на Донбасі 😠
Тому потрібно кацапів гнати звідти ,або організувати нову організацію
без кацапʼя😡
Цей бордель не несе для них жодної загрози.