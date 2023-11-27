УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10065 відвідувачів онлайн
Новини
1 494 13

Голова МЗС Естонії Цахкна: Мета Росії – розвалити ОБСЄ, але ми не дамо їй шансу зруйнувати організацію

цахкна,маргус

Естонія не відкликає свою кандидатуру на пост голови ОБСЄ, але Росія та Білорусь заблокували це рішення. Не можна дозволити їм розвалити організацію.

Про це заявив міністр закордонних справ Цахкна у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Він наголосив, що Естонія не відкликає свою кандидатуру на головування в Організації безпеки та співробітництва в Європі.

"Однак, оскільки наша кандидатура остаточно заблокована, ми не виступаємо проти альтернативної пропозиції Північної Македонії", – додав він.

"Мета Росії – розвалити ОБСЄ, але ми не дамо їй шансу зруйнувати організацію", – наголосив Цахкна.

Читайте також: Візит Лаврова до Північної Македонії на зустріч країн ОБСЄ не порушить санкцій ЄС, - Стано

ОБСЄ (3497) росія (64846) Естонія (1592) Цахкна (52)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Нахер не всралась организация, в которой в форме закона явным образом не прописано что нужно делать в конкретной ситуации. Когда начинаются голосования - то считай что все пропало, тушите свет, сливайте воду. Смотри ООН. Единственная надежда - 5 статья устава НАТО. Тот же ЕС с с требованием единогласного подтверждения - уже практически превратился в бессмысленную говорильню.
показати весь коментар
27.11.2023 23:00
+5
кацапстан потрібно гнати сцяними тряпками з усіх міжнародних організацій !!!
показати весь коментар
27.11.2023 23:07
+4
А смисл в цій організації?
показати весь коментар
27.11.2023 23:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нахер не всралась организация, в которой в форме закона явным образом не прописано что нужно делать в конкретной ситуации. Когда начинаются голосования - то считай что все пропало, тушите свет, сливайте воду. Смотри ООН. Единственная надежда - 5 статья устава НАТО. Тот же ЕС с с требованием единогласного подтверждения - уже практически превратился в бессмысленную говорильню.
показати весь коментар
27.11.2023 23:00 Відповісти
Саме так. Колись розвиток Англії та Польщі пішов кардинально різними шляхами (Англія стала багатющою імперією, а Польща краєм бідняків), бо у Польщі кожне гувно могло сказати - NIE POZWALAM - і голосуй не голосуй все одно палучіш БYЙ. Ось і ЄС з НАТОЮ добавилися у тотальну демократію (чи то пак, ліберастію).
показати весь коментар
27.11.2023 23:16 Відповісти
росіїї взагалі аби розвалити чи знищити хоч що-небуть, це якась тупа країна
показати весь коментар
27.11.2023 23:00 Відповісти
А смисл в цій організації?
показати весь коментар
27.11.2023 23:05 Відповісти
куйло ,практично ЄС вже підібрав під себе, і поставив заправляти справами в ЄС, своїх польсько угорських наймитів.
показати весь коментар
27.11.2023 23:06 Відповісти
кацапстан потрібно гнати сцяними тряпками з усіх міжнародних організацій !!!
показати весь коментар
27.11.2023 23:07 Відповісти
тоді чого її тримайете женіть
показати весь коментар
27.11.2023 23:13 Відповісти
Чого він так переживає за то нещасне-імпотентне ОБСЄ, будь які організації членами яких є теперішня РФ можна вважати апріорі зруйнованими...
показати весь коментар
27.11.2023 23:15 Відповісти
Міжнародну організацію ОБСЄ , нещасною і не ефективною зробили
члени московії і це видно було їх роботу на Донбасі 😠
Тому потрібно кацапів гнати звідти ,або організувати нову організацію
без кацапʼя😡
показати весь коментар
27.11.2023 23:43 Відповісти
По-моему кацапия её уже развалила, показав её беззубость перед гопниками. Лучшк самораспуститесь, и если хотите мира, готовьтесь к войне, а не к шашлыкам.
показати весь коментар
27.11.2023 23:43 Відповісти
Кацапам не потрібно перейматися такими дурницями.
Цей бордель не несе для них жодної загрози.
показати весь коментар
27.11.2023 23:44 Відповісти
Як можна розвалити те що мертве?
показати весь коментар
28.11.2023 00:07 Відповісти
Якісь відчайдушні спроби чіплятись за мертве міжнародне право
показати весь коментар
28.11.2023 00:24 Відповісти
 
 