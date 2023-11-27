За допомогою Patriot українська ППО вже збила 15 російських "Кинджалів", - Повітряні сили
Українська ППО вже збила 15 російських ракет "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Зараз ми вже маємо 15 збитих "Кинджалів". Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Patriot себе показав", – сказав Ігнат.
За його словами, для того, щоб захиститися від балістики, потрібно мати більше наземних систем із сучасними ракетами, як у Patriot. Але такої кількості систем немає у світі, проте, як зауважив Ігнат, наразі спостерігається збільшення потужностей виробництва техніки ППО в Німеччині, Франції, в США, бо всі зрозуміли, що наземні системи ППО таки дуже потрібні.
Водночас речник Повітряних сил ЗСУ припускає, що Україні будуть загрожувати у великій кількості дрони, для знищення яких потрібне "раціональне озброєння", наприклад, установки Gepard.
"Якщо заява про 60 установок Gepard, які нам Штати десь хочуть закупити, втілиться в життя, то це буде серйозне посилення. Тому що нам потрібно захиститись від "шахедів". Нам треба "шахедів" чимось збивати, не витрачаючи зенітні ракети, переважно західні. Дрони – це те, що буде загрожувати нам у великій кількості. Тому потрібне раціональне озброєння, щоб їх знищувати. Потрібні зенітні гармати, такі, як має Gepard та аналогічні системи", – пояснив він.
Ігнат пояснив, що такі системи мають свій локатор, оптичну прив’язку до цілі, радіолокаційний супровід та автоматизоване управління.
"Однією чергою система знищує "шахед". Летять, скажімо, вісім розривних снарядів, які потім розриваються на тисячі вражаючих елементів. Хмара шрапнелі – і "шахеда" гарантовано немає. От такі системи – найефективніші і найраціональніші в нашому випадку. Щоправда, в них радіус дії – до 5 кілометрів", – розповів речник Повітряних сил ЗСУ.
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Ці кошенята ще й пересуватися вміють, 65 км/год по шосе. Він же не стоїть забетонований на одному місці... Щось Ігнат уже вдруге за тиждень маячню якусь говорить
За його словами, основний напрямок удару - Київ. Близько 40% цілей знищили мобільні вогневі групи ЗСУ. Решту дронів збивали ракетами ППО.
я читав мемуари винищувача Степаненка двічі героя, йому так у голову влучило саме шматком снаряду єрлікону
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Як би, і так і ні)
Це було колись. Зараз все дуже професійно і вислови і мова кращі ніж у тебе і у мене. Не варто недооцінювати.
Головне управління розвідки каже, що РФ вдалось накопичити близько 800 ракет, а щомісяця вона здатна виробляти до 100 одиниць цієї високоточної зброї.
Але і тут вона залежна від іноземних компонентів.
Пару років тому Путін називав цей Х-47М2 ("Кинджал") комплекс "ідеальним" і "невразливим". Але українська влада каже, що за допомогою американських протиповітряних систем PATRIOT змогла збити вже 15 таких "гіперзвукових" ракет.
Представник центру трофейного озброєння зауважує, що після дослідження уламків цих ракет не може казати про "досконалість" цієї зброї.
"Сама ракета теж складається з іноземних компонентів. Електроніка там вся іноземна. Тобто, по-перше, це уже не є досконалою зброєю, тому що Російська Федерація не здатна без забезпечення іноземними компонентами її виробляти".
А от при дослідженні ще однієї російської ракети - крилатої Х-101 - українські фахівці виявили "деградацію" бортової електроніки. Тобто, на більш ранніх зразках стояли якісні іноземні чіпи, а на більш пізніх, ймовірно через вплив санкцій, росіяни змогли поставити лише значно старіші мікросхеми.
https://www.youtube.com/watch?v=JPl8UhRAxTA