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За допомогою Patriot українська ППО вже збила 15 російських "Кинджалів", - Повітряні сили

patriot

Українська ППО вже збила 15 російських ракет "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Зараз ми вже маємо 15 збитих "Кинджалів". Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Patriot себе показав", – сказав Ігнат.

За його словами, для того, щоб захиститися від балістики, потрібно мати більше наземних систем із сучасними ракетами, як у Patriot. Але такої кількості систем немає у світі, проте, як зауважив Ігнат, наразі спостерігається збільшення потужностей виробництва техніки ППО в Німеччині, Франції, в США, бо всі зрозуміли, що наземні системи ППО таки дуже потрібні.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ припускає, що Україні будуть загрожувати у великій кількості дрони, для знищення яких потрібне "раціональне озброєння", наприклад, установки Gepard.

Читайте також: Ігнат: 13 травня ЗСУ успішно використали ЗРК Patriot для знищення російської авіації у небі над Брянською областю РФ

"Якщо заява про 60 установок Gepard, які нам Штати десь хочуть закупити, втілиться в життя, то це буде серйозне посилення. Тому що нам потрібно захиститись від "шахедів". Нам треба "шахедів" чимось збивати, не витрачаючи зенітні ракети, переважно західні. Дрони – це те, що буде загрожувати нам у великій кількості. Тому потрібне раціональне озброєння, щоб їх знищувати. Потрібні зенітні гармати, такі, як має Gepard та аналогічні системи", – пояснив він.

Ігнат пояснив, що такі системи мають свій локатор, оптичну прив’язку до цілі, радіолокаційний супровід та автоматизоване управління.

"Однією чергою система знищує "шахед". Летять, скажімо, вісім розривних снарядів, які потім розриваються на тисячі вражаючих елементів. Хмара шрапнелі – і "шахеда" гарантовано немає. От такі системи – найефективніші і найраціональніші в нашому випадку. Щоправда, в них радіус дії – до 5 кілометрів", – розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

Читайте: В Україні буде розгорнута додаткова система Patriot взимку, - посол ФРН Єґер

Автор: 

ППО (3137) Ігнат (786) Patriot (297)


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Топ коментарі
+5
Нормально вони потрапляють. Не так усе херово, як хотілося б кацапам. Нещодавній наліт на Київ - це показав
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28.11.2023 00:14
+5
Під час останнього нападу 40% шахедів із 74 штук збили саме мобільні вогневі групи. Ігнат озвучував цю інфу.
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28.11.2023 00:32
+4
Щоправда, в них радіус дії - до 5 кілометрів", - розповів речник Повітряних сил ЗСУ. Джерело: ================
Ці кошенята ще й пересуватися вміють, 65 км/год по шосе. Він же не стоїть забетонований на одному місці... Щось Ігнат уже вдруге за тиждень маячню якусь говорить
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27.11.2023 23:56
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Щоправда, в них радіус дії - до 5 кілометрів", - розповів речник Повітряних сил ЗСУ. Джерело: ================
Ці кошенята ще й пересуватися вміють, 65 км/год по шосе. Він же не стоїть забетонований на одному місці... Щось Ігнат уже вдруге за тиждень маячню якусь говорить
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27.11.2023 23:56 Відповісти
после каждой волны дронов/ракет - они меняют дислокацию, и на это уходит не много времени.
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27.11.2023 23:59 Відповісти
Але якось хлопці на мобільних групах справляються. І їздять на простих вантажівках. І радіус їхньої дії далеко не 5 км. І замість локатора в них просто прожектор. Але якось виходить
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28.11.2023 00:04 Відповісти
І попадають вони в 10% випадків. Їх просто в 100 раз більше, ніж Гепардів.
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28.11.2023 00:06 Відповісти
Нормально вони потрапляють. Не так усе херово, як хотілося б кацапам. Нещодавній наліт на Київ - це показав
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28.11.2023 00:14 Відповісти
Нещодавний наліт на Київ відбивали в основному Гепарди і Насамси, а не мобільні вогневі.
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28.11.2023 00:18 Відповісти
Під час останнього нападу 40% шахедів із 74 штук збили саме мобільні вогневі групи. Ігнат озвучував цю інфу.
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28.11.2023 00:32 Відповісти
Good. Молодці хлопці.
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28.11.2023 00:34 Відповісти
Випередили)
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28.11.2023 00:35 Відповісти
Уночі, 25 листопада, війська РФ випустили по Україні рекордну кількість дронів - 75 одиниць. 71 з них вдалося збити. Про це заявив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

За його словами, основний напрямок удару - Київ. Близько 40% цілей знищили мобільні вогневі групи ЗСУ. Решту дронів збивали ракетами ППО.
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28.11.2023 00:34 Відповісти
Ну якщо решту збивали ракетами ппо, то в 40% записали і Гепарди. Бо робота Гепардів червоними трасерами помітна була
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28.11.2023 00:36 Відповісти
під час ураження цілі не вміють
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28.11.2023 00:03 Відповісти
Бігти стометрівку і при цьому валити ворогів пачками вміє тільки Шварцнеггер і Сталонне. Ні патріоти, ні іриси, ні мобільні групи перехоплення цього не вміють. Але цього і не потрібно вміти - потрібно встигнути під'їхати до того місця, де ця тварюка кацапсько-іранська пролітатиме і відстрілятися
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28.11.2023 00:07 Відповісти
Тварюка летить із швидкістю тричі швидше за Гепард і зовсім не анонсує на телемарафоні свій маршрут, де пролітатиме.
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28.11.2023 00:08 Відповісти
Є радари, є візуальне спостереження, на основі всіх тих даних прикидають маршрут. Це комплексна робота
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28.11.2023 00:13 Відповісти
На основі тих даних прикидають пройдений маршрут. Куди воно поверне через хвилину тобі ні радар, ні візуальне спостереження не передбачать.
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28.11.2023 00:16 Відповісти
Радар не передбачає, він або бачить, або ні. Змінювати напрямок можуть і роблять, але постійно як НЛО траєкторії будувати ще не навчені. Наші вже набили руку і чим далі тим більше досвіду. Інакше б кожен приліт шахедів був би 100% попаданням. А збивається більшість із них
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28.11.2023 00:25 Відповісти
Вони останній раз не просто як НЛО змінювали, а деякий час колами літали очікуючи другу партію. Наші не передбачають траекторію по радарам чи візуальному спостереженню - наші захищають критичні обʼєкти. Якщо воно летить не в критичні обʼєкти, то і не збивають, бо там і не було поруч з обʼєктом в радіусі 5 км жодного Гепарду.
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28.11.2023 00:31 Відповісти
А що захищати як не критичні об'єкти? Ліс чи хутір Гадюкіно? У кацапів точно так само побудовано ППО
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28.11.2023 00:37 Відповісти
Ну перечитайте з чого все починалось. Ми прийшли до того, що кошенята пересуватись вміють, але це ніяк не знімає обмеження радіусу в 5км.
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28.11.2023 00:39 Відповісти
А захищати було б непогано і всі міста і села в ідеалі, а не тільки критичні обʼєкти.
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28.11.2023 00:42 Відповісти
Просто що не існує стільки Гепардів. А ось якби у нього радіус був 40-50км їх би треба було набагато менше. Десь про це мова
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28.11.2023 00:43 Відповісти
Казки дідуся Опанаса
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28.11.2023 00:46 Відповісти
ти увляєш скільки їх треба щоб поставити навколо Києва, щоб всякі ловбні могли спокійно гуляти і відпочивати поки інші воюють, щось КИїв не дуже штормлять повістками, а на поліссі вже в деяких селах чоловіків призивного віку вже немає
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28.11.2023 07:42 Відповісти
5 км прицільної стрільби для кулеметної установки це овердофіга.
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28.11.2023 00:05 Відповісти
А хто ж сперечається...
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28.11.2023 00:11 Відповісти
по перше не п'ять, а чотири. А по друге - це не кулемет, а гармата.
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28.11.2023 00:16 Відповісти
і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с, а також наземних (надводних) цілей на дальності до 4500 метрів з місця, з короткої зупинки і в русі. (с)
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28.11.2023 00:38 Відповісти
взагалі-то снаряду *****, що ціль летить на висоті 3900 метрів. Якщо снаряд долетів до неї до самоліквідації і влучів, то значить і уразив ціль.
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28.11.2023 00:46 Відповісти
З іншого боку, якщо там ті снаряди, по суті, як шрапнель, то навіть після самознищення пролетять ту саму пару сотень метрів...
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28.11.2023 00:49 Відповісти
хмара уламків після самоліквідації снаряду дуже мала - декілька метрів, після яких кінетична енергія мілких уламків стає недостатньою для нанесення критичних уражень цілі.
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28.11.2023 00:56 Відповісти
Мені здається що факт самопідриву ********** вказує на промах. Можливо ігнат мав на увазі ********** з таймером підриву та програмованим часом підриву, але здається гепард не вміє таким стріляти, треба модернізація.
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28.11.2023 08:38 Відповісти
І, до речі, дуже зручно коли вже в межах міста потрібно їх відстрілювати. Щоб по домівках не потрапляло
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28.11.2023 08:44 Відповісти
ні, єрлікони ще за часів ВВ2 так і працювали - самопідривом біля цілі
я читав мемуари винищувача Степаненка двічі героя, йому так у голову влучило саме шматком снаряду єрлікону
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28.11.2023 09:20 Відповісти
********* Гепарда, самоліквідується після того як вилітає за межі зони ураження. Щоб ********* підривався коло цілі і вражав її шрапнеллю/уламками тре щоб він був програмований, а гепард мав відповідний програматор, інтегрваний у систему керування вогнем. Здається, гепард не має всього переліченого, але це не точно.
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28.11.2023 10:02 Відповісти
ну якось у 40 роки вони самопідривались, так писав Степаненко, йому видніше мабуть
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28.11.2023 13:32 Відповісти
Ігнат трохи ***********. У них далність до 4000 метрів, а після того спрацьовує механізм самознищення снаряду.
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28.11.2023 00:15 Відповісти
Призначена для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих дальностях від 100 м до 4 км і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с, а також наземних (надводних) цілей на дальності до 4500 метрів з місця, з короткої зупинки і в русі. (с)
====
Як би, і так і ні)
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28.11.2023 00:20 Відповісти
ні так, і ні так. Бо снаряди HEI-T, SAPHEI-T, APDS-T та APFSDS-T самознищуються на 4000 метрах, і всі вони мають ефективну висоту ураження 4000 метрів. Єдиний снаряд, який летить з Oerlikon KDA L/90 на 5000 метрів - це модіфікований FAPDS, але він має трохи меншу ефективну висоту - 3500 метрів. Будь-яких даних у відкритому доступі про надання Україні ********** FAPDS нема.
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28.11.2023 00:41 Відповісти
Зрозуміло. Але і 4 км вельми таки непогано
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28.11.2023 00:45 Відповісти
тому ця артустановка розробки 50-років і досі залишається таким собі "бестселлєром".
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28.11.2023 00:49 Відповісти
Дик там модернізація глибока, РЛС і все інше. Шилка теж свого часу була проривом
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28.11.2023 00:52 Відповісти
та вона і раніше так стріляла по дальності. Можно модернізувати 35-міліметрову гармату, але знов вийде GDF-020 з дальністю до 5000 метрів (МАNTIS) або Mk3 (Skynex) з ще меншою ефективною дальністю стрільби. Можно збільшити дальність вогню збільшивши калібр на п'ять міліметрів, але це буде вже не "ерлікон" а "бофорс"))
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28.11.2023 01:20 Відповісти
Бофорс - це легендарна і впізнавана **********)) Цікаво зараз би в наших реаліях із шахідами як би впоралася, мені здається, що цілком
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28.11.2023 01:28 Відповісти
L70 у нас є, але їх використовують як арту переднього краю. Навіть якщо прикрутити до неї прицільну станцію для стрільби по повітряних цілях, то ефективність буде не дуже висока через низьку у порівнянні з ерліконом швидкостю стрільби.
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28.11.2023 02:07 Відповісти
Вибачаюсь, але ви із тролем переписуєтеся.
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28.11.2023 01:28 Відповісти
ну, я теж трохи троль. Головне що не з кацапом з костроми.
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28.11.2023 01:57 Відповісти
Можливо не із костроми, можливо із вологди...
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28.11.2023 02:32 Відповісти
вони зазвичай користуються гугл-перекладачем, і все одно виходить коряво. Та і до того швидко проколюються на смислових шибболєтах.
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28.11.2023 12:59 Відповісти
Ти помиляєшся.
Це було колись. Зараз все дуже професійно і вислови і мова кращі ніж у тебе і у мене. Не варто недооцінювати.
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28.11.2023 13:03 Відповісти
Буду спостерігати.
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28.11.2023 13:06 Відповісти
зара через чатбот з ШІ можно , він досконало мову знає, щирий українець
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28.11.2023 13:34 Відповісти
я не настільки просунутий, і про цей чат-бот нічого не знаю. Але ж крім мови є ще наративи, які є шибболєтами для визначення позиції співбесідника.
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28.11.2023 13:50 Відповісти
А що, ведмедчук тебе вже готує як "офіцера ППО"?
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28.11.2023 01:04 Відповісти
Ні, ФСБ. Зараз останній іспит - дізнатися на форумі цензора ТТХ усіх західних засобів ППО.
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28.11.2023 01:10 Відповісти
Тобто просто балабол .
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28.11.2023 01:27 Відповісти
Абидилась? Ну ось знову((
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28.11.2023 01:30 Відповісти
BBC

Головне управління розвідки каже, що РФ вдалось накопичити близько 800 ракет, а щомісяця вона здатна виробляти до 100 одиниць цієї високоточної зброї.

Але і тут вона залежна від іноземних компонентів.
Пару років тому Путін називав цей Х-47М2 ("Кинджал") комплекс "ідеальним" і "невразливим". Але українська влада каже, що за допомогою американських протиповітряних систем PATRIOT змогла збити вже 15 таких "гіперзвукових" ракет.

Представник центру трофейного озброєння зауважує, що після дослідження уламків цих ракет не може казати про "досконалість" цієї зброї.

"Сама ракета теж складається з іноземних компонентів. Електроніка там вся іноземна. Тобто, по-перше, це уже не є досконалою зброєю, тому що Російська Федерація не здатна без забезпечення іноземними компонентами її виробляти".
А от при дослідженні ще однієї російської ракети - крилатої Х-101 - українські фахівці виявили "деградацію" бортової електроніки. Тобто, на більш ранніх зразках стояли якісні іноземні чіпи, а на більш пізніх, ймовірно через вплив санкцій, росіяни змогли поставити лише значно старіші мікросхеми.
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28.11.2023 00:06 Відповісти
Це ракета, там і не потрібно нових мікросхем, на ній не в комп'ютер грають. А старих мікросхем кацапляндія матиме постійно
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28.11.2023 00:09 Відповісти
старі ненадійні і неточні, ними навіть в ТЕЦ складно влучити
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28.11.2023 00:11 Відповісти
Точно, для ракети потрібно щонайменше останній плейстейшн випотрошити з мікросхемами, тільки тоді злетить))
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28.11.2023 00:18 Відповісти
Там крім "злетить" щє багато чого треба щоб ціль уразити.
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28.11.2023 00:21 Відповісти
Ну так старі чіпи ні на шо нездатні - правда старі проци дотепер використовують космічні апарати і їм ніяк старість не завважає виконувати місії за лярди кілометрів від Землі ( а теперка подумайте які чіпи американці використовували в перших поколіннях Томагавків - так ці чіпи по вашій класифікації взагалі древні як відходи мамонта але це не завважало Топірцям долітати до цілей ).
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28.11.2023 02:42 Відповісти
Агентура Москвы в Киеве / Начался отсчет 12-ти решающих дней для Украины
https://www.youtube.com/watch?v=JPl8UhRAxTA
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28.11.2023 00:24 Відповісти
москворотий якийсь на відео
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28.11.2023 00:33 Відповісти
Йдеться про понад 60 млрд доларів: Конгрес США схвалить додаткову допомогу Україні до Різдва, - спікер Палати представників Джонсон.
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28.11.2023 06:25 Відповісти
 
 