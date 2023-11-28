США повертають фокус уваги з війни на Близькому Сході до України, – The Guardian
Як пише The Guardian, держсекретар США Ентоні Блінкен почав повертати увагу до України, НАТО та Західних Балкан після тижнів інтенсивної уваги до війни на Близькому Сході.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
У попередні місяці більшість часу держсекретар приділяв кризі в Газі. Зокрема, він здійснив дві поїздки на Близький Схід.
"Тепер, на тлі ознак того, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, термін дії якої закінчується в понеділок, може бути продовжена, Блінкен відлітає до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ НАТО", – зазначає видання.
У Брюсселі Альянс збирається підтвердити свою підтримку захисту України від вторгнення Росії, вивчити шляхи послаблення напруженості між Косово та Сербією та розглянути підготовку до 75-річчя НАТО наступного року.
Дводенна сесія у вівторок і середу включатиме перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.
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По сделке об освобождении заложников один из террористов должен был вернуться в Газу.
Но наотрез отказался. Пришлось силой отправить на родину. Бывает такое, когда в тюрьме лучше, чем на той самой родине.
- Це Талібан іде на війну. Усіх кого зустрінуть роблять обрізання під самий корінь, видають тюбітейку і приймають до себе у війська
- Щось мені перехотілося в Талібан... (с)
Україна веде війну за національне виживання.
Однак Байден та інші західні лідери чітко дали зрозуміти, що західна коаліція відповідає за глобальне виживання.
Білий дім виступає за поступове надання військової допомоги Києву. Надто швидка допомога може спровокувати небезпечну ескалацію з боку Росії, підкреслюють американські чиновники.
Такий підхід викликав розчарування.
Київ не може продовжувати війну без підтримки Заходу, особливо США, вказує видання Newsweek.
"Зима і невдалий літній наступ вимагають всебічної переоцінки нинішньої стратегії як з боку України, так і з боку її партнерів", - пишуть Річард Хаас і Чарльз Купчан з аналітичного центру Council on Foreign Relations.
Обидва аналітики заявили Newsweek, що ані США, ані Україна ще не досягли цього моменту.
"Ця широка публічна дискусія назріла і є необхідною. Раніше такі розмови були майже табу… Але це небезпечна ситуація. Саме так війни тривають нескінченно. Хороша стратегія - це не тільки про те, що бажано, але й про те, що можливо".
Українці травмовані колективною нездатністю Заходу притягнути Путіна до відповідальності у 2014 році, пише видання, вони також розчаровані неспроможністю виконати гарантії безпеки, надані Україні Будапештським меморандумом 1994 року, за яким Київ відмовився від своєї ядерної зброї радянських часів.
Мало хто з українців хоче дозволити російському диктатору залишити собі трофеї, отримані внаслідок чергової хвилі агресії, зазначає Newsweek.
Україна і Захід повинні планувати "довгу гру", як це робить Путін.
"Ви добиваєтесь припинення бойових дій, повертаєте Україну на шлях процвітання, а потім чекаєте, коли Путін піде, і сподіваєтесь, що настане день, коли Росія за столом переговорів поверне Україні її територію".
приклад Естонії, Литви і Латвії нагадує, що у 1985 році майже ніхто не вірив, що вони будуть незалежними демократіями і членами НАТО.
Відео зі словами https://twitter.com/gop4ukraine/status/1729219484852895961 Майка Джонсона опублікували на сторінці партії Республіканців у соцмережі X.
Росія, Китай, Іран та радикальні внутрішні ідеології становлять серйозну загрозу нашому способу життя.
"Скільки більшість з нас пам'ятає, США були лідером вільного світу. Під час холодної війни, наприклад, саме американська сила успішно стримувала комуністичну загрозу з боку Радянського Союзу. Працюючи в тандемі з британським прем'єр-міністром Маргарет Тетчер, президент Рональд Рейган був непохитним, називаючи Радянський Союз "імперією зла".
Світ би виграв від такого американського лідерства сьогодні. Я сподіваюся, що республіканець повернеться до Білого дому в 2024 році. У США має бути консервативне керівництво, яке знову буде достатньо сміливим, щоб назвати ворожі режими злом і загрозою.
Занадто багато хто з нас у західному світі заспокоївся після поразки наших комуністичних ворогів і повірив, що перемога свободи і демократії була вічною. Насправді жодна така перемога не є вічною.
Захід дозволив Китаю приєднатися до Світової організації торгівлі як країні, що розвивається, на вигідних умовах, якими він користується донині, а президент Сі Цзіньпін продовжував робити себе довічним президентом, придушував демократію і свободу слова в Гонконзі і керував порушеннями прав людини в провінції Сіньцзян.
Тим часом Іран підтримує таких терористів, як ХАМАС, і розвиває власний ядерний потенціал - і все це в той час, як США марно чекають, коли Тегеран підпише ядерну угоду в рамках Спільного всеосяжного плану дій. А територіальні амбіції Володимира Путіна стають все більш ворожими.
Чи варто дивуватися, що ці режими продовжують діяти безкарно, коли їхні дії не отримують належної реакції з боку інших? Нездатність забезпечити дотримання червоної лінії в Сирії, наприклад, і виведення американських військ з Афганістану ще більше підбадьорили ці режими.
Я бачив наслідки цих дій під час мого перебування в британському кабінеті міністрів на посадах міністра закордонних справ і прем'єр-міністра. І хоча я пишався тим, що Великобританія стала першою країною в Європі, яка надала зброю Україні, я б волів, щоб ми взагалі не опинилися в цій ситуації.
Росія, Китай та Іран прагнуть перемогти демократію. Будь-яка перемога допоможе іншим і ще більше підбадьорить цих диктаторів. Ми повинні забезпечити тотальну українську перемогу і поразку російських окупантів.
Щоб схилити шальки терезів на користь України, ми повинні забезпечити Україні кількісну військову перевагу, коли вона зіткнеться з російською армією, підтриманою іранською зброєю та дипломатичною підтримкою з боку Китаю. Сьогодні Україні вкрай необхідно встановити перевагу в повітрі або за допомогою малопомітних літаків, або за допомогою ******** безпілотників, які можуть підтримувати війська на передовій. Ми також повинні прискорити її членство в Організації Північноатлантичного договору.
Москву заколисали ілюзією, що її військові можуть протистояти могутності Вашингтона. Але Захід повинен забезпечити Україну зброєю, необхідною для того, щоб завдати нокаутуючого удару по Росії. Це було б прямим сигналом для авторитарних покровителів Росії в Китаї та Ірані.
Що стосується Китаю, то ми повинні надати зброю і оборонний потенціал Тайваню, який, як ми знаємо, перебуває під прицілом Пекіна. Західні бізнес-лідери повинні припинити задобрювати президента Сі, якого потрібно назвати тоталітарним диктатором, яким він є.
Що стосується Ірану, то від ядерної угоди слід відмовитися і накласти на Тегеран жорсткіші санкції. Не можна більше надавати гроші режиму, який фінансує терористів і їхні криваві подвиги.
Під час холодної війни США очолювали альянс вільного світу, включаючи Великобританію і Японію, у контролі над експортом до Китаю і комуністичних країн Східної Європи. США повинні знову очолити вільний світ, гарантуючи, що ми не експортуємо технології або товари, які можуть бути використані проти нас - економічне НАТО.
Нарешті, всі ми на Заході повинні зупинити гниття, яке ми дозволили розвиватися в наших власних суспільствах і яке атакує англо-американські цінності патріотизму, свободи та сім'ї.
Чи то антикапіталістичні ексцеси екстремістів-екологів, чи то радикальна програма "woke", яку просувають у наших школах і кампусах, ми повинні терміново протидіяти ідеологіям, які підривають наш спосіб життя і надають підтримку нашим ворогам. Від цього залежить майбутнє Заходу.
Пані Трасс - колишня міністр закордонних справ і прем'єр-міністр Великої Британії від правлячої нині консерватирної партії, спорідненої з партією республіканців.