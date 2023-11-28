США повертають фокус уваги з війни на Близькому Сході до України, – The Guardian

Як пише The Guardian, держсекретар США Ентоні Блінкен почав повертати увагу до України, НАТО та Західних Балкан після тижнів інтенсивної уваги до війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

У попередні місяці більшість часу держсекретар приділяв кризі в Газі. Зокрема, він здійснив дві поїздки на Близький Схід.

"Тепер, на тлі ознак того, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, термін дії якої закінчується в понеділок, може бути продовжена, Блінкен відлітає до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ НАТО", – зазначає видання.

У Брюсселі Альянс збирається підтвердити свою підтримку захисту України від вторгнення Росії, вивчити шляхи послаблення напруженості між Косово та Сербією та розглянути підготовку до 75-річчя НАТО наступного року.

Дводенна сесія у вівторок і середу включатиме перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

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