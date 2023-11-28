Макрон обговорив з керівником МАГАТЕ Гроссі ситуацію на Запорізькій АЕС
Президент Франції Емманюель Макрон обговорив з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі ситуацію на окупованій РФ Запорізькій АЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На тлі агресивної війни Росії проти України глава держави підтвердив свою підтримку діяльності МАГАТЕ в Україні. Він підтвердив принцип українського суверенітету над Запорізькою атомною електростанцією та наголосив на важливості присутності МАГАТЕ для ядерної безпеки. А також підтримку Франції щодо безпечного та безперешкодного доступу експертів Агентства до станції", - повідомили у пресслужбі Макрона.
Також зазначається, що Франція уважно стежить за "тривожною траєкторією" розвитку ядерної програми Ірану на тлі регіональної напруженості. Співрозмовники погодилися з важливістю повної співпраці Ірану з МАГАТЕ та необхідністю пересвідчитися у виключно мирному характері його ядерної програми.
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Я вчора з сусідом по гаражу приблизно таку саму бесіду провів, але ще на більш глобальні теми. Обидва ми погодилися з нашими висновками і будемо продовжувати стежити за обстановкою
Результат точно такий самий як і у Макрона, але ми не витратили жодної копійки бюджетних коштів і навіть пиво купували за свої гроші
По семейному преданию, Державины и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B Нарбековы происходили от одного из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B татарских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] , по другим данным - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8 чувашских родовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . В своих мемуарах поэт вспоминает, что в 1757 году, в возрасте 12 лет, он записан был ездившей в Москву матерью в родовое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE дворянство , после того как, за неимением необходимых документов, её дальний родственник подполковник Дятлов лично засвидетельствовал в герольдии, что их предком был некий Багрим-мурза, выехавший в Москву из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0 Большой Орды «при царе Иване Васильевичем Тёмном»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] . Под именем «Багрим-мурзы», очевидно, подразумевался «Абрагим», то есть Ибрагим-мурза, действительно поступивший в середине XV века на службу к великому князю https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II_%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Василию Васильевичу Тёмному и получивший при крещении имя Ильиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7