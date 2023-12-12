УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11503 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
7 096 20
захист (95) аптечки (10) турнікет (7)

Зброя - це не все. Що має бути у нашого захисника на полі бою?

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рекомендація

український,турнікет,dnipro,gen2

В першу чергу – індивідуальна аптечка військовослужбовця, до якої має входити певний набір засобів для рятування життя.

Звісно, краще користуватися вже готовими професійними наборами. Але у випадку, коли за якихось причин доводиться формувати індивідуальну аптечку самостійно або на волонтерських засадах, перш за все треба пам’ятати про її призначення. Її склад повинен забезпечувати першочергові потреби при наданні першої догоспітальної допомоги на полі бою.

Виходячи з цього, варто зважати на чотири простих правила:

  • індивідуальна аптечка для військового не повинна містити зайвих речей. Її складові повинні забезпечувати надання першої допомоги при бойовій травмі;
  • статистично, найбільш поширеною травмою на полі бою, яка несе безпосередню загрозу життю, є масивна кровотеча. Виникає внаслідок пошкодження магістральних судин нижніх та верхніх кінцівок. Наступне за частотою – поранення грудної клітини з виникненням пневмотораксу;
  • при формуванні тактичної аптечки слід дотримуватися балансу між першочерговим інструментарієм "першої лінії" та її вагою, якщо є бажання доповнити додатковими компонентами;
  • краще формувати склад індивідуальної аптечки використовуючи законодавчо затверджений перелік вмісту подібного елементу спорядження військовослужбовця – наказ МОЗ №6 від 05.01.2017. Не варто намагатися скласти її на основі водійського, туристичного, або іншого – не спеціалізованого – набору.

український турнікет DNIPRO Gen2 01

Отже, узагальнення практичних порад щодо самостійного формування тактичної аптечки дозволяє відокремити такий її мінімальний склад:

  • рукавички медичні оглядові (дві пари);
  • ножиці атравматичні для розрізання одягу та взуття;
  • турнікети (щонайменше два);
  • кровоспинні гемостатичні засоби (різні, кілька штук);
  • компресійний бандаж (стандартний розмір - 6 дюймів);
  • оклюзійний пластир (в комплекті: один з клапаном, другий - без клапана);
  • назофарингеальний повітропровід (з лубрикантом);
  • бинт марлевий стерильний (кілька штук);
  • щиток для ока (додатково);
  • лейкопластир на нетканій основі;
  • водостійкий маркер для позначення часу накладання турнікета;
  • термоковдра;
  • карта пораненого;
  • лікарські засоби з набору для першочергового прийому (анальгетик, НПЗП, антибіотик широкого спектру дії);

український турнікет DNIPRO Gen2 02

В залежності від особливостей виконання бойового завдання, рівня підготовки військовослужбовців та ймовірності потенційних уражень, склад індивідуальної аптечки може бути доповнено необхідними компонентами. І наостанок ще одна порада – приділіть особливу увагу вибору турнікета. Якісний, сертифікований турнікет – це обов’язкова опція повноцінної індивідуальної аптечки. "Золотим стандартом" вважається механічний турнікет вороткового типу Combat Application Tourniquet сьомого покоління (СAT Gen7) від американського виробника C-A-T Resources. Окрім нього є ще декілька механічних турнікетів (з воротком), що рекомендовані комітетом ТССС (Tactical Combat Casualty Care). Який є підрозділом медичного департаменту Міністерства оборони США. Це – SOFT-T, SAM-XT та TMT. Безпосередньою альтернативою для СAT Gen 7 є український турнікет DNIPRO Gen 2, який не поступаючись зазначеним виробам у надійності та ефективності, коштує у порівнянні, наприклад, з СAT Gen 7 у два рази дешевше. До того ж, турнікет DNIPRO пройшов як виріб медичного призначення, відповідну європейську та українську сертифікацію. Нещодавно витримав краш-тест від ветеранів армії США. Також заслуговують на увагу механічні турнікети з храповим механізмом. Комітетом ТССС рекомендовано наступні інструменти подібного типу: RMT, TX2, TX3. На жаль, на ринку представлено також багато підробок як китайського, так і українського виробництва. Пам’ятайте, підробки турнікетів виглядають дуже схожими на оригінали, однак їх використання може вартувати життя.український турнікет DNIPRO Gen2 03
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Зараз ще потрібні грілки - на руки, ноги, тіло.
показати весь коментар
11.12.2023 17:39
+7
У часи моєї молодості призовники жартували: "А автомат свій брати, чи там дадуть?"
Дожартувалися, СКБЛНХ...
показати весь коментар
11.12.2023 17:58
+6
карочє,тут список того,шо квртал считаєт лишним...
показати весь коментар
11.12.2023 17:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Безумовно аптечка то важна річ, але без зброї армії на війні робити нема чого!
показати весь коментар
11.12.2023 17:38 Відповісти
Если дошло до того, шо боец - уже при оружии, дык, апетечка, как аксиома , априори должна уже быть.
показати весь коментар
11.12.2023 17:39 Відповісти
В противном случае, министр и верховный не справляются со своими обязанностями.
показати весь коментар
11.12.2023 17:40 Відповісти
Зараз ще потрібні грілки - на руки, ноги, тіло.
показати весь коментар
11.12.2023 17:39 Відповісти
карочє,тут список того,шо квртал считаєт лишним...
показати весь коментар
11.12.2023 17:42 Відповісти
За УСЕ ЦЕ, і відповідають особисто, отой порядний та професійний Шмигаль з умєровим…, під контролем верховного отого, яйцесяйного з ОПУ! Увесь цей маразм, відбувається відповідно до Регламенту КМУ!!
Тому до фронту та Захисників, і доходять лише краплі від відповідальних ОСІБ, що опікуються в Уряді, цим ЗАБЕЗПЕЧЕННЯм Захисників України…. Через це і зростають їх МАЙНОВІ СТАТКИ та рахунки за кордоном у банках, а вони про таке навіть не знають, тому вимушено утікають за кордон!! Таран-резніков, усі з гончаруком, діють,як і при зрадниках ригоАНАЛАХ! Волонтери за народні донати, щось привезуть для БІЙЦІВ!
Співпадіння….

показати весь коментар
11.12.2023 17:45 Відповісти
"Що має бути у нашого захисника на полі бою?"

показати весь коментар
11.12.2023 17:46 Відповісти
Дійсно, матеріал для розпалювання буржуйки теж не завадить...
показати весь коментар
11.12.2023 23:23 Відповісти
Одяг,відповідний сезону повинен бути і за кошт держави, а то племінник їде туди,а булат сім'я купляє. Коли цей бардак закінчиться, піар, безпека при війні, червоні лінії порядності і беззаконня
показати весь коментар
11.12.2023 17:56 Відповісти
У часи моєї молодості призовники жартували: "А автомат свій брати, чи там дадуть?"
Дожартувалися, СКБЛНХ...
показати весь коментар
11.12.2023 17:58 Відповісти
Чи не ці люди голосували по приколу ? Чи заради ГОЛОСУЄМО, ХОТЬ ПОСМІЄМОСЬ...ГІРШЕ УЖЕ НЕ БУДЕ...
Тепер тим кого вибрали ставлять якісь претензії....Дивно...
показати весь коментар
11.12.2023 18:15 Відповісти
Аптечки передбачені правилами, миші малі чотириногі ні, щури великі двоногі ні.
показати весь коментар
11.12.2023 18:14 Відповісти
Що ще треба солдату в бою?
Воює знайомий музикант. То каже, що коли ідеш в атаку і вселенський страх сковує тіло, то він нагадує собі розірване тіло маленької дівчинки, котре бачив у визволеному селі. І страх знімається у момент. І залишається лиш тваринна лють...
показати весь коментар
11.12.2023 18:43 Відповісти
Достойна Держава й адекватна влада в ній-ось що потрібно захисникам! Тоді захиснику не потрібно буде вибирати турнікети,з поміж підробок,не потрібно буде шукати штани й бушлат,він знатиме що його родину,в разі чого,не пограбують і "розведуть",а підтримають і забезпечать! Тоді він знатиме що він захищає,тоді він й буде Захисником і почуватиметься Захисником а не витратним матеріалом котрий рахують не по душах а по головах!
показати весь коментар
11.12.2023 19:04 Відповісти
Не, кто бы шо не говорил, но чтобы наша Армия стала надежным защитником Батькiвщини, мы просто нуждаемся в "военной хунте", лет на пять. Мож тогда Армия , своим большинством, не будет голосовать за тупых нариков. Каароч, Залужный - наш президент.
показати весь коментар
11.12.2023 19:17 Відповісти
Невиліковні Дебіли готові зліпити собі чергового ідола хоч з гівна,аби було кому кланятися,зовсім як кацапня.
показати весь коментар
11.12.2023 19:53 Відповісти
Аффтару цього потужньо-пустопорржнього допису хочу нагадати, що більшість РЕАЛЬНИХ (НЕтікток) солдат ЗСУ належать до вікової категорії 40+. І мають широкий спектр вікових та хронічних захворювань. Служба веде до їх загострення.
Тож першочергові для них ті ліки, які вони вже роками приймають. Бо без звичайного Корвалола чи Корпрінеси такий солдат може вмерти.
А такий розрекламований турнікет йому, в цьому випадку, до сраки.
показати весь коментар
11.12.2023 19:33 Відповісти
"потужна" стаття з рекламою лайна яке вбиває та немає сертифікації в США ,а саме dnipro.
показати весь коментар
12.12.2023 09:22 Відповісти
Пишу як людина яка користувалась турнікетами Дніпро для допомоги пораненим та маю їх на собі під час виконання бойових задач. Один із кращих турнікетів на сьогоднішній день! Випробували ще турнікети першої генерації та тепер другої, де виробники прибрали всі недоліки. За цю ціну ( в два рази дешевше ніж Сат на олх) краще нічого немає точно! Дуже пишаюсь що в Україні навчилися робити такі якісні речі! Турнікет Дніпро -кращий!
показати весь коментар
12.12.2023 11:48 Відповісти
 
 