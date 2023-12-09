Ефективність телемарафону - під питанням, - новий голова комітету ВР зі свободи слова Юрчишин
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Новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") вважає, що ефективність національного телемарафону "Єдині новини UAразом" на сьогодні - під питанням.
"Моя позиція щодо марафону: його ефективність - під питанням. Якщо його ефективність - під питанням (а це інвестиція державних коштів), то потрібно працювати з цією ефективністю в тому чи іншому напрямі", - сказав Юрчишин у коментарі "Інтерфакс-Україна" в суботу, передає Цензор.НЕТ.
Водночас він зазначив, що, з одного боку, логіка створення офіційного єдиного каналу комунікацій у країні, що воює, має сенс.
"Я уявляю собі дискусію своїх колег у якомусь ефірі на тему, умовно кажучи, "відставки" Залужного (командувач ЗСУ - Валерій Залужний. - Ред.). З безліччю інсайдерської інформації, яка пізніше спростовується. Тобто, певна спрямованість інформаційної політики має бути, але не цензура. Ось вона на початку війни виглядала цілком логічною", - пояснив парламентарій.
При цьому, за його словами, якщо більша частина суспільства отримує інформацію з анонімних телеграм-каналів, то "щось із марафоном - не так".
"Відповідно, потрібно вирішувати питання або більшого балансу, або більш проактивної позиції (а насправді - можливості оперативно інформувати), або дійти до розуміння, що, на жаль, цей філігранний метод не виконує зараз своєї функції і шукати якийсь інший формат", - додав Юрчишин.
Як повідомлялося, 9 грудня Верховна Рада призначила Юрчишина головою комітету з питань свободи слова.
Будь ласка, зачекайте...
Та ну???
Ще й під питанням?
Хіба для м'якоголових та небритих з влади!
(регоче)
брехня в одну сторону ****** яка ефективна
інакше єрмак не виділявби 2 ярда
Яке єдине для чого зроблено це відбілити злочини Ze-шапіто
чувака недоделали в архангельской области...
оружают биндеровцы..
З цих двох опитувань схоже ще за відкрито за Ze топлять лише маргінали
Майже 90% українців вважають корупцію однією з основних проблем країни, - опитування
Майже 80% українців назвали Зеленського відповідальним за корупцію у владі, - опитування
Виходить майже всі розуміють , що Ze та його шапіто - основна проблема України
Замахнулся на СВЯТОЕ!!!!
Залужный уже почти ничего не решает
А вы про какого - то Юрчишина
О существовании которого
В Украине знает 1%
Максимум 3%
тобто, чим довше війна тим більше свободи слова? і це позиція влади? можливо росіянин парламентарій погано справляється із українською мовою
Як би дійсно була військова цензура, то Арахамія,Подоляк і Безугла вже 1-1,5 року сиділи в СІЗО і давали поясненя своїм зливам (в реальному часі!) місць скупченя ЗСУ в інтернеті.
У дєрьмака спитай про ефективність! Передвиборча кампанія, наприклад, доволі ефективна: про опозицію там або мовчать, або лайном поливають, зате про "узеленських" тільки гарні новини або одне-два згадування про черговий зашквар (а не тижнями по 10 раз на день)...
Рейтинг найвеличнішого без "єдиного марафєту" впаде до рівня плінтусу, а дєрьмаку це - наче серпом по 17 гривням...
в архангельській області...
Так що так, сумніви є.
Чим займається канал «Рада», за який я плачу своїми податками???
Що стосовно опозиційних каналів, яким заборонили мовлення???
Тепер вони разом будуть тримати свій інформаційний ВОП, один з ВР, інший-зі Швейцарії (бо з ВОПом Хайфа якось не вигоріло, там підгоріло
эффективностьнационального телемарафона "Единые новости UAвместе" на сегодняшний день Источник: https://censor.net/ru/n3460610
Бути такого неможливо!
Я вже не кажу про те, що за цю злочинну шараду по розбазарюванню державних грошей хтось мав би відповідальність понести...