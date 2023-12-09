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Ефективність телемарафону - під питанням, - новий голова комітету ВР зі свободи слова Юрчишин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

юрчишин

Новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") вважає, що ефективність національного телемарафону "Єдині новини UAразом" на сьогодні - під питанням.

"Моя позиція щодо марафону: його ефективність - під питанням. Якщо його ефективність - під питанням (а це інвестиція державних коштів), то потрібно працювати з цією ефективністю в тому чи іншому напрямі", - сказав Юрчишин у коментарі "Інтерфакс-Україна" в суботу, передає Цензор.НЕТ.

Водночас він зазначив, що, з одного боку, логіка створення офіційного єдиного каналу комунікацій у країні, що воює, має сенс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Юрчишина головою комітету ВР з питань свободи слова

"Я уявляю собі дискусію своїх колег у якомусь ефірі на тему, умовно кажучи, "відставки" Залужного (командувач ЗСУ - Валерій Залужний. - Ред.). З безліччю інсайдерської інформації, яка пізніше спростовується. Тобто, певна спрямованість інформаційної політики має бути, але не цензура. Ось вона на початку війни виглядала цілком логічною", - пояснив парламентарій.

При цьому, за його словами, якщо більша частина суспільства отримує інформацію з анонімних телеграм-каналів, то "щось із марафоном - не так".

"Відповідно, потрібно вирішувати питання або більшого балансу, або більш проактивної позиції (а насправді - можливості оперативно інформувати), або дійти до розуміння, що, на жаль, цей філігранний метод не виконує зараз своєї функції і шукати якийсь інший формат", - додав Юрчишин.

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Як повідомлялося, 9 грудня Верховна Рада призначила Юрчишина головою комітету з питань свободи слова.
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Топ коментарі
+49
А як що до того . щоб просто закрити джерело пропаганди ?

Яке єдине для чого зроблено це відбілити злочини Ze-шапіто
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09.12.2023 19:31
+42
Ефективність телемарафону - під питанням

Та ну???
Ще й під питанням?
Хіба для м'якоголових та небритих з влади!
(регоче)
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09.12.2023 19:30
+38
Величезні кошти з лайномарафону мають буди перенаправлені на потреби ЗСУ...
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09.12.2023 19:34
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Ефективність телемарафону - під питанням

Та ну???
Ще й під питанням?
Хіба для м'якоголових та небритих з влади!
(регоче)
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09.12.2023 19:30 Відповісти
це типу натяк,що тре бабла підкинути)))
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09.12.2023 19:50 Відповісти
зеБілів все менше, щось криваве будуть придумувати за ху#лівським сценарієм.
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09.12.2023 22:08 Відповісти
І питання не в ефективності, а в доцільності.. як і у зевладі.
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09.12.2023 22:13 Відповісти
марафон дуже ефективний
брехня в одну сторону ****** яка ефективна
інакше єрмак не виділявби 2 ярда
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10.12.2023 09:32 Відповісти
Тільки дійшло 🤔🧐😁 Кажуть, що людина пішла від мавпи... Схоже є виключення, - десь в генетичному ланцюжку далеких предків зевлади затесався ген жирафа і виявився цей ген активно домінантним, що яскраво проявилося в здатності швидкості розуміння та сприйняття інформації носіїв гену,- простіше для електорат 95 квартал,- до рєбят туга даааходіт
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09.12.2023 20:37 Відповісти
Нардепи Ярослав Юрчишин, Роман Лозинський, Олександра Устінова, Ольга Стефанишина, Володимир Цабаль, Соломія Бобровська- Банківсьо-Пінчуківське крило ГОЛОС
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09.12.2023 21:43 Відповісти
На порталі UA-TV з'явився канал "Люсі" !
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09.12.2023 22:46 Відповісти
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09.12.2023 22:47 Відповісти
Хто його спонсорує ?
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09.12.2023 22:48 Відповісти
Здаэтьс, ахмэтка
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09.12.2023 23:07 Відповісти
А як що до того . щоб просто закрити джерело пропаганди ?

Яке єдине для чого зроблено це відбілити злочини Ze-шапіто
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09.12.2023 19:31 Відповісти
теперь у вас чувак недоделанный не из сочи...
чувака недоделали в архангельской области...
оружают биндеровцы..
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09.12.2023 19:31 Відповісти
м..да ....думаю цей кривоокий набиває собі ціну
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09.12.2023 19:32 Відповісти
Величезні кошти з лайномарафону мають буди перенаправлені на потреби ЗСУ...
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09.12.2023 19:34 Відповісти
Розумієш в чому справа - це бюджетні кошти, і перенаправлять їх не на ЗСУ, а у Міноборони, де їх розкраде єрмаківський бобік Умєров
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09.12.2023 20:09 Відповісти
Цель Марафона чтобы любили Зелибобу. Цель кое-как выполняется.
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09.12.2023 19:37 Відповісти
Та я б не сказав.

З цих двох опитувань схоже ще за відкрито за Ze топлять лише маргінали

Майже 90% українців вважають корупцію однією з основних проблем країни, - опитування

Майже 80% українців назвали Зеленського відповідальним за корупцію у владі, - опитування

Виходить майже всі розуміють , що Ze та його шапіто - основна проблема України
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09.12.2023 19:40 Відповісти
Майже 85% вважають Зеленського святим.
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09.12.2023 19:48 Відповісти
це хто тобі таке в Чехії розказав?
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09.12.2023 20:11 Відповісти
Павутина. Як і Вам в Україні!
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09.12.2023 22:15 Відповісти
Скоріше - великий гавнофон
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09.12.2023 23:59 Відповісти
павутина - то в тебе в черепній коробці
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10.12.2023 02:44 Відповісти
Дякую Вам за безкоштовну рентген-діагностику.
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10.12.2023 10:11 Відповісти
А хто тобі сказав що вона в Чехії? Ти про таку штуку як VPN чув чи тільки навчився по клавіатурі стукати?
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10.12.2023 08:29 Відповісти
Та ти шо???!!!
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09.12.2023 22:44 Відповісти
А 80% - це реальний антирейтинг криворагульного.
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09.12.2023 19:48 Відповісти
Без Марафона было бы для него все намного хуже.
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09.12.2023 19:53 Відповісти
Ну, давай "в пєрйод". Хочу побачити, що пінчуковський голос виступить проти тупорилого ішака. Лапшу вішати - це одне, а робити реально - зовсім інше. Вибори на горизонт?
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09.12.2023 19:38 Відповісти
Завтра Юрчишина снимут
Замахнулся на СВЯТОЕ!!!!
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09.12.2023 19:39 Відповісти
завтра просто Юрчишин створить телемарафон2
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09.12.2023 19:52 Відповісти
Кто ж ему даст?
Залужный уже почти ничего не решает
А вы про какого - то Юрчишина
О существовании которого
В Украине знает 1%
Максимум 3%
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09.12.2023 19:55 Відповісти
певна спрямованість інформаційної політики має бути, але не цензура. Ось вона на початку війни виглядала цілком логічною", - пояснив парламентарій

тобто, чим довше війна тим більше свободи слова? і це позиція влади? можливо росіянин парламентарій погано справляється із українською мовою
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09.12.2023 19:44 Відповісти
"...якщо більша частина суспільства отримує інформацію з анонімних телеграм-каналів, то "щось із марафоном - не так". А чому? Тому що люди уже НЕ ВІРЯТЬ "Телебрехуну"!!!
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09.12.2023 19:45 Відповісти
Під питаням загальне сраколизаня зеленого чмошника на марафоні чи сама концепція ПОЛІТИЧНОЇ цензури замість війскової?
Як би дійсно була військова цензура, то Арахамія,Подоляк і Безугла вже 1-1,5 року сиділи в СІЗО і давали поясненя своїм зливам (в реальному часі!) місць скупченя ЗСУ в інтернеті.
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09.12.2023 19:46 Відповісти
"Моя позиція щодо марафону: його ефективність - під питанням." Джерело: https://censor.net/ua/n3460610

У дєрьмака спитай про ефективність! Передвиборча кампанія, наприклад, доволі ефективна: про опозицію там або мовчать, або лайном поливають, зате про "узеленських" тільки гарні новини або одне-два згадування про черговий зашквар (а не тижнями по 10 раз на день)...
Рейтинг найвеличнішого без "єдиного марафєту" впаде до рівня плінтусу, а дєрьмаку це - наче серпом по 17 гривням...
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09.12.2023 19:46 Відповісти
Та ну нах! Отєто "новина"!)))
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09.12.2023 19:46 Відповісти
Давно пора закрыть этот зелёный марафон . Должны работать ВСЕ ТВ каналы которые НЕ запрещены в Украине .
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09.12.2023 19:50 Відповісти
Гроші масійчук та іншим направте на закупівлю дронів.Для інформативності суспільства достатньо і радіо,інтернету...
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09.12.2023 19:50 Відповісти
залишити один канал Громадське,а усіх решта на мороз,хай за себе себе утримують,одного каналу для побрехеньок достатньо.
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09.12.2023 19:53 Відповісти
я би просто заборонив імпорту бути у владі...арахамії мають від сили шаурмою керувати....
в архангельській області...
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09.12.2023 19:53 Відповісти
а пока иноверцы и иногорцы керуют титульной нацией
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09.12.2023 20:00 Відповісти
согласен...
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09.12.2023 20:01 Відповісти
НИКТО НЕ СМОТРИТ ТОТ ЛАПШЕМАРФОН
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09.12.2023 19:59 Відповісти
Нажаль, дивляться бо вибору немають.
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09.12.2023 20:13 Відповісти
есть интернет
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09.12.2023 20:40 Відповісти
Та він вас чипає?? Бабульки якись дивляться і ті не дуже розуміють що там несуть..
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09.12.2023 20:02 Відповісти
вини не розуміють .... але ж він небритий бореться !!!
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09.12.2023 20:21 Відповісти
Можна було б на це не зважати, але ж потім ці бабульки йдуть голосувати...
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09.12.2023 20:22 Відповісти
Наче в тебе є сумніви хто переможе на виборах??
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09.12.2023 20:24 Відповісти
В наш час все може дуже швидко змінитися.
Так що так, сумніви є.
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09.12.2023 20:26 Відповісти
Брехня не під питанням! Брехня відверто шкодить Україні. Зараз влада використовує цей рупор в суто своїх наративах за для своїх цілей
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09.12.2023 20:08 Відповісти
Бидлячий 73%лохторат хаває. Бубочка довольний, що одурачив народ. Хоча, який то народ, то ублюдки.
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09.12.2023 20:09 Відповісти
Цей марафон тримається лише на допінгу від зеленої влади! Розбазарювання державних коштів на шкідницьку діяльність!
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09.12.2023 20:13 Відповісти
Лайномарафон потрібно давно вже викинути на помийку
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09.12.2023 20:18 Відповісти
А що з трансляцією засідань ВР, щоби тупість та підлість слуг всім було видно???
Чим займається канал «Рада», за який я плачу своїми податками???
Що стосовно опозиційних каналів, яким заборонили мовлення???
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09.12.2023 20:21 Відповісти
Як несправляється? Ще й як справляється! Стільки грошей туди вбухують, а можна було багато корисного для ЗСУ купити. Але ж це в зелені плани не входить-там ''оман'' заплановано
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09.12.2023 20:33 Відповісти
Просить обом забашляли? Подивимося коли заспівае "без марахфону не переможемо".
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09.12.2023 20:41 Відповісти
Та почніть його вимикати хоча б в часи пікового навантаження на енергосистему.Це ж так логічно, коли у людей світла немає, для кого той телемарахвон вєщає?
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09.12.2023 20:52 Відповісти
Ніколи не дивився. Навіть не знаю, що і як там марафонять.
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09.12.2023 21:00 Відповісти
У взводі конрольованих правдолюбів полковника Люсі поповнення!
Тепер вони разом будуть тримати свій інформаційний ВОП, один з ВР, інший-зі Швейцарії (бо з ВОПом Хайфа якось не вигоріло, там підгоріло
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09.12.2023 21:17 Відповісти
Не эффективный?Покажите зарплаты журнашлюшек и списки тех,кому там выдана бронь от призыва,для них марафон вполе эффективен.
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09.12.2023 22:07 Відповісти
Давай закривай це кубло зєлєпукінське!!!
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09.12.2023 22:44 Відповісти
канал снести ведущих ,,теле,,марафоном на фронт , ЭТО БУДЕТ ЭФФЕКТНО Новоназначенный председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин (фракция "Голос") считает, что эффективность национального телемарафона "Единые новости UAвместе" на сегодняшний день Источник: https://censor.net/ru/n3460610
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09.12.2023 22:56 Відповісти
Треба просто виділити більше грошей щоб зробити його більш ефективним
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09.12.2023 23:17 Відповісти
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10.12.2023 09:33 Відповісти
Та ну *****.
Бути такого неможливо!
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09.12.2023 23:33 Відповісти
Лайно марафон взагалі не має сенсу, його не дивляться навіть ті хто його створив і навіть ті хто монтує. Це просто розкрадання грошей, наших податків. Замість покупки дронів, земляді пілять бабло
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10.12.2023 03:42 Відповісти
кроме того что на телемарафоне ктот то зарабатывает, это еще и мощный ежедневный пропагандистский канал (по всем каналам !) одной партии за государственный счет....
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10.12.2023 09:08 Відповісти
Не потрібно, під час війни розривати Державу Юліними, Петіними, Ренатовими каналами, які мають за мету очорнити діючу владу. Закінчимо війну, тоді гавкайте досхочу. А наразі все повинно бути по принципу "Від Совецького інформбюро"... І не буквою більше.
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10.12.2023 07:42 Відповісти
военную цензуру , взаимодействие частных телеканалов, как и телемарафоны можно было организовать и без всяких специальных дополнительных финансирований по 2 миллиарда в год с госбюджета.... Кто то же эти деньги ложит себе в карман.
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10.12.2023 08:36 Відповісти
Його ефективність була від'ємною ще у момент його запровадження. Замість цього лайна краще дронів закупіть та відвезіть бойовим підрозділам.
Я вже не кажу про те, що за цю злочинну шараду по розбазарюванню державних грошей хтось мав би відповідальність понести...
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10.12.2023 09:15 Відповісти
гавноморофон как и подстилка бени масийчук свое дело делают, быдлу ЗЕледрочерному маргарин промывают, а стоят за этим пинчук, беня, ахмет и меРтвечук все друзья и подельники бениного, Оманского Нарко Осла!!!
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10.12.2023 09:19 Відповісти
Через тиждень-два стане видно,що він зробив для закриття горезвісного телемарафону і відновлення мовлення трьох пронаціональних каналів у цифровому етері.
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10.12.2023 10:33 Відповісти
Брехня! Он 100% эффективен! 100% эффективно вызывает рвотный рефлекс!
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10.12.2023 12:01 Відповісти
Так и есть, ЗЕлёная блевотина и с этим не поспоришь.
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10.12.2023 12:31 Відповісти
Ефективність під питанням?Отже можна закласти є-марафон ще "ефективніше" позакривавши всі інші канали телебачення,
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10.12.2023 13:00 Відповісти
Але ж кошти на цей марафон витрачають ефективно, для когось, але не в інтересах держави.
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11.12.2023 12:48 Відповісти
 
 