Фінанси від Євросоюзу не дістануться тим громадам Молдови, де на виборах перемогли проросійські сили, - президентка Санду
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президентка Молдови Мая Санду пояснила за яким принципом розподілятиметься фінансова підтримка місцевим органам влади від Європейською Союзу
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла у суботу, 9 грудня 2023 року, на організованому урядом Форумі мерів, передає Newstream.md.
"Ви вважаєте, що Євросоюз має давати вам гроші, якщо ви не підтримуєте ЄС? Гроші з державного бюджету буде розподілено за принципом справедливості. Гроші, що надходять з Євросоюзу, від платників податків із країн ЄС, підуть тим населеним пунктам, де місцева влада підтримує наш курс на євроінтеграцію", - наголосила Санду.
Зокрема, з держбюджету протягом останніх двох років половині громад Молдови виділено 1,8 млрд леїв (дорівнює 3,420 млрд гривень).
Як передає Newsmaker.md, Санду нагадала, що ці кошти розподілено між громадами (у Молдові вони називаються "комунами"), "які очолюють мері від різних партій".
Будь ласка, зачекайте...
Та клоуна який бачив мир в очах *****
Не верите в настоящую любовь?
Те, кто смотрят Марафон
Они любят президента бесплатно
А он их всех бесплатно имеет
Вот это и есть ЛЮБОВЬ ПО - УКРАИНСКИ!
Але і до тих вже почало доходити , нехай і не через голову , а через дупу
Майже 90% українців вважають корупцію однією з основних проблем країни, - опитування
Майже 80% українців назвали Зеленського відповідальним за корупцію у владі, - опитування
Виходить майже всі розуміють , що Ze та його шапіто - основна проблема України
Когда мои старушки соседки перестанут молиться на президента
Если провести опрос в моем подъезде
То 90 % за президента
Мне бы Ваш оптимизм!!!!
Бо пост-пенсіні завжди були останніми до кого щось доходило
Хіба ні.
Про саме ваш під'їзд не знаю
А по своєму чату ОСББ бачу що навіть упороті (2019) вже перевзулися.
Що правда змінювати щось вони теж не готові - пливуть за тичеєю
Сказать ,что ты недоволен - это фигня
А вот оторвать жопу от дивана
Чтобы разгрести весь тот ужас ,в который нас завел
ГЛАВНЫЙ ШАШЛЫЧНИК
Это совсем другое
73 % НЕПАССИОНАРИЕВ
ЭТО ЖАХ!!!
Максимум слышу "Все они там воруют"
Потому уважаемому П.А больше не быть президентом
Но он демонстрирует - что значит достойно проиграть на выборах
Продолжать быть политиком
Патриотом
Да, он не идеален
И совершил много ошибок
Но ни один из его оппонентов
Из всех гавкающих в его адрес
Не сделали для Украины и миллионной части того
Что сделал Порошенко
Караван идет
А собаки тявкают
Цитатьі НЕ 80% популяции.
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Який курс охріненний...
Ми проти вас, але гроші "на бочку" !
Якщо за волевиявлення на виборах буде заохочення, чи покарання, то це буде не Європа і навіть не Африка, це буде взагалі щось пещерне - російське. На жаль, на кожному кроці "нові обличчя" із криками "йдемо в Європу, геть радянщину" повним ходом реанімують цю радянщину, та ще й в первісному більшовицькому її варіанті. А багато тутешніх підтримує прості "справедливі рішення". А Європа... а Європа потім напише "Ми не завжди правильно оцінювали події останніх років". А кому від всього цього буде ж..а?
Покарання - один з методів виховання .
Ще раз - покарання один з методів виховання .
Висновок - треба слухатись мами і все буде ОК .
Боюсь мені важко буде пояснити вам про блудного сина, але любий священник зможе це зробити, заодно і про маму Молдови зможете поговорити
А може мама просто з якихось причин (не могла чи не захотіла) виконать його "хотєлку"? Так це була не об"єктивна причина, а СУБ"ЄКТИВНА І вона полягає протест сина проти дій матері І тоді постає інше питання - а наскільки цей протест з боку сина був виправданим і законним? Наскільки мені відомо з життєвого досвіду - подібні самогубства вчиняються з-за того, що з дитинства таким дітям "потакали" і задовольняли всі їх "хотєлки" І вони звикли, що їх "хочу" для батьків - ЗАКОН! А коли з якихось причин цей "ЗАКОН" перестає виконуваться - дитина вирішує проблему "радикально"!
Коли у заідній Європі учнів перестали фізично карати,як і зараз на раші?
Як вирахувати росіянина на українському сайті? По патріотичних нападках.
"Бо кордон між расєєй і цивілізацієй пролягає у мізках!"
Расєяніна можна вивезти у ЄС,США,Авсралію,дати громадянство країни,але він все одно у ПЕРЕВАЖНІЙ більшості залишиться ІМПЕРЦЕМ-РАСЄЯНІНОМ!
Мама вносить розбрат у себе вдомі, розділяючи дітей на улюблених і ворожих. Так можна і до громадянської війни скотитися. А чи не з'явились часом у неї московські брудні гроші на офрахунках?
Сорока-ворона
На припічку сиділа,
Діткам кашку варила.
Підіть, діти, по водицю!
Перебирають пальці один за одним, починаючи від мізинного.
І цьому дам,
і цьому дам,
І цьому дам,
і цьому дам,
А цьому не дам:
Цей бецман
- Він дрова не рубав,
В хату не носив,
печі не топив,
Води не носив,
діжі не місив,
Каші не варив,
хліба не ліпив,
В піч не саджав,
кашу доїдав.
взагалі
все що не росписдила вища влада, дописдює нижча
і все по чесному, бо навіть самий дрібний голова, самої дрібної громади має що списдити.
з населенням гірші справи
вкрав, зловили, нари....
коли 1000000 тих, хто нікамунічєвонєдолжен украдуть по 1000 це всьо ок.
Ти диви, яка дорога валюта в Молдові!
Всі криптовалюти б'ються в істериці!
Далі будуть суди, де й "роздєрєбанять" виділені гроші.
І наче все законно, все в правовому полі.
Звичайний популізм.
но дело не в том , назад еду так же но выезжаю на сутки раньше , ночую в Кишинеу , отхожу от Украинского гостеприимства )))) в Кишинеу , общался с местными , общался часто .....я раньше не мог представить сколько там ватников , Санду очень тяжело побороть это болото. Все бл. думают куда продавать яблоки будут и т.д. многие имеют Румынское гражданство , но все равно смотрят на россию.там конкретно как в поговорке - больше католик , чем папа римский. мозги засраны полностью. хотя и встречал людей , которые за молдову , но их мало . (((
А молдавани їздять за тисячі кілометрів до кацапії на заробітки. Та слухають там про себе анекдоти.
І мабуть в тих анекдотах є частка правди...
І що? Допомогло?
Але за 73% ідіотів -- це точно.
тобто, твої діти та жінка\батьки та жінка - ідіоти
або ти школота ?
Шкода. Ідіотизм -- невиліковний