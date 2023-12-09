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Новини За кордоном
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Молдова (1294) Євросоюз (7042) Майя Санду (204)

Фінанси від Євросоюзу не дістануться тим громадам Молдови, де на виборах перемогли проросійські сили, - президентка Санду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

майя,санду

Президентка Молдови Мая Санду пояснила за яким принципом розподілятиметься фінансова підтримка місцевим органам влади від Європейською Союзу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла у суботу, 9 грудня 2023 року, на організованому урядом Форумі мерів, передає Newstream.md.

"Ви вважаєте, що Євросоюз має давати вам гроші, якщо ви не підтримуєте ЄС? Гроші з державного бюджету буде розподілено за принципом справедливості. Гроші, що надходять з Євросоюзу, від платників податків із країн ЄС, підуть тим населеним пунктам, де місцева влада підтримує наш курс на євроінтеграцію", - наголосила Санду.

Зокрема, з держбюджету протягом останніх двох років половині громад Молдови виділено 1,8 млрд леїв (дорівнює 3,420 млрд гривень).

Як передає Newsmaker.md, Санду нагадала, що ці кошти розподілено між громадами (у Молдові вони називаються "комунами"), "які очолюють мері від різних партій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: Лавров погрожував Молдові як "наступній жертві" на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Скоп’є

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
молодець. Молдова таки спромоглася вибрати нарешті справжнього президента. ...А ми шось не вміємо
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09.12.2023 19:29
+23
От би і в Україні фінанси не видавались тим громадам , що голосували за Ze-шапіто

Та клоуна який бачив мир в очах *****

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09.12.2023 19:29
+15
І це справедливо
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09.12.2023 19:30
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От би і в Україні фінанси не видавались тим громадам , що голосували за Ze-шапіто

Та клоуна який бачив мир в очах *****

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09.12.2023 19:29 Відповісти
Какой вы однако....
Не верите в настоящую любовь?
Те, кто смотрят Марафон
Они любят президента бесплатно
А он их всех бесплатно имеет
Вот это и есть ЛЮБОВЬ ПО - УКРАИНСКИ!
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09.12.2023 19:35 Відповісти
Скоріше це любов по Ze-скотськи

Але і до тих вже почало доходити , нехай і не через голову , а через дупу

Майже 90% українців вважають корупцію однією з основних проблем країни, - опитування

Майже 80% українців назвали Зеленського відповідальним за корупцію у владі, - опитування

Виходить майже всі розуміють , що Ze та його шапіто - основна проблема України
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09.12.2023 19:38 Відповісти
Ні, у них Зеленський хороший, оточення погане.
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09.12.2023 19:42 Відповісти
Я поверю в эти опросы
Когда мои старушки соседки перестанут молиться на президента
Если провести опрос в моем подъезде
То 90 % за президента
Мне бы Ваш оптимизм!!!!
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09.12.2023 19:42 Відповісти
Тоді це має бути 100%

Бо пост-пенсіні завжди були останніми до кого щось доходило

Хіба ні.

Про саме ваш під'їзд не знаю

А по своєму чату ОСББ бачу що навіть упороті (2019) вже перевзулися.

Що правда змінювати щось вони теж не готові - пливуть за тичеєю
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09.12.2023 19:47 Відповісти
Вот в этом и причина
Сказать ,что ты недоволен - это фигня
А вот оторвать жопу от дивана
Чтобы разгрести весь тот ужас ,в который нас завел
ГЛАВНЫЙ ШАШЛЫЧНИК
Это совсем другое
73 % НЕПАССИОНАРИЕВ
ЭТО ЖАХ!!!
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09.12.2023 19:53 Відповісти
Это не жах. Это человеческая натура. Люди никогда не признают свои ошибки. Чот это и из за меня такая херня получилась.
Максимум слышу "Все они там воруют"
Потому уважаемому П.А больше не быть президентом
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09.12.2023 20:05 Відповісти
Конечно, Порошенко не будет президентом
Но он демонстрирует - что значит достойно проиграть на выборах
Продолжать быть политиком
Патриотом
Да, он не идеален
И совершил много ошибок
Но ни один из его оппонентов
Из всех гавкающих в его адрес
Не сделали для Украины и миллионной части того
Что сделал Порошенко
Караван идет
А собаки тявкают
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09.12.2023 20:11 Відповісти
Треба свою голову мати і ніколи не поклонятись абсолютно нікому, хто сидів в тому кріслі, бо ніхто з них за 30 років не показав себе ссправжнім. Достойно програти то не заслуга.
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10.12.2023 05:20 Відповісти
"Никогда не говори никогда!"
Цитатьі НЕ 80% популяции.
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09.12.2023 20:37 Відповісти
Зеленський з його єрмаківською партрегіоналівською командою зрадників корупціонерів не має морального, а після справедливого і чесного суду - і законного права обіймати посаду президента України. Стосовно П. Порошенка: буде балотуватися чи ні, оберуть чи не оберуть - побачимо.
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09.12.2023 21:31 Відповісти
То всі кошти дістались би Львівскій області
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09.12.2023 22:37 Відповісти
молодець. Молдова таки спромоглася вибрати нарешті справжнього президента. ...А ми шось не вміємо
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09.12.2023 19:29 Відповісти
У 2014 обирали.
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09.12.2023 19:54 Відповісти
2020
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09.12.2023 20:17 Відповісти
В Україні 2014,Молдова 2020!
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09.12.2023 20:39 Відповісти
І це справедливо
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09.12.2023 19:30 Відповісти
respect!!!!
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09.12.2023 19:30 Відповісти
Зокрема, з держбюджету протягом останніх двох років половині громад Молдови виділено 1,8 леїв (дорівнює 3,420 млрд гривень).
========
Який курс охріненний...
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09.12.2023 19:30 Відповісти
Якийсь грАмАтьЄй пише. Далі пише: "які очолюють мері від різних партій"
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09.12.2023 19:39 Відповісти
В Україні відразу буря хейту була б.
Ми проти вас, але гроші "на бочку" !
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09.12.2023 19:31 Відповісти
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09.12.2023 19:32 Відповісти
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09.12.2023 19:41 Відповісти
Мама, котра накладає санкції на когось із своїх дітей за не ту поведінку - це вже дуже погано і нерозумно, а для мами цілої країни це взагалі нонсенс. Епоха пострадянських неосвічених при владі, вони накерують.
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09.12.2023 19:36 Відповісти
З яких часів президент - це мама?
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09.12.2023 19:39 Відповісти
після народження першої дитини, дату уточніть у неї
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09.12.2023 19:46 Відповісти
Президент - це посада, а не родинний стан.
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09.12.2023 21:23 Відповісти
Тоді чому у посади сімейні емоції?

Якщо за волевиявлення на виборах буде заохочення, чи покарання, то це буде не Європа і навіть не Африка, це буде взагалі щось пещерне - російське. На жаль, на кожному кроці "нові обличчя" із криками "йдемо в Європу, геть радянщину" повним ходом реанімують цю радянщину, та ще й в первісному більшовицькому її варіанті. А багато тутешніх підтримує прості "справедливі рішення". А Європа... а Європа потім напише "Ми не завжди правильно оцінювали події останніх років". А кому від всього цього буде ж..а?
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09.12.2023 21:40 Відповісти
Ти я бачу проти ЄС голосував. Але грошей хочеш. А буй тобі на рило. санкції DD
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11.12.2023 00:50 Відповісти
Ой , а що такого погано , що тих , хто не підримує ЄС - позбавлять його грошей ?
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09.12.2023 19:41 Відповісти
А ти не подумав, що "мама" має на це право? Бо суспільство покладає відповідальність за виховання дітей, до їх повноліття, саме на "маму" І карає її за "погану поведінку дітей"!
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09.12.2023 19:41 Відповісти
а ти не подумав, що буде, коли людей будуть вчити брехати за гроші
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09.12.2023 19:49 Відповісти
Що саме ти хочеш цим сказать? Що за натяки?
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09.12.2023 19:54 Відповісти
Словоблуддя.
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09.12.2023 19:56 Відповісти
А де брехня?
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09.12.2023 19:56 Відповісти
Вам "потриндіть"? Чи справді не розумієте?
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09.12.2023 22:25 Відповісти
От є мама і у неї діти, всі бідні, малоосвічені, навіть трохи ********. Мамі дають гроші, щоб діти росли культурними. Розумна мама приділить найбільше уваги найбільш відсталим, книжок їм накупить, глобусів, ребусів, пояснювати все буде. Дурна мама зробить все навпаки.
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09.12.2023 20:02 Відповісти
Але діти ростуть балуваними . Беруть від мами гроші і бешкетують далі . Тому - мама робить все правильно . За непослух треба наказувати .
Покарання - один з методів виховання .
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09.12.2023 20:10 Відповісти
тоді вам потрібно переміститись в просторі на схід, в часі в минуле - По семейному обычаю каждую субботу дед наказывал всех провинившихся внуков - сек их розгами.
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09.12.2023 20:21 Відповісти
До чого тут схід . ? Розгами неслухняних лупили і в Європі , це світова практика , хоч і застаріла вже . Зараз карають гуманніше , позбавляючи неслухняного благ , для чого й існують - санкції наприклад.
Ще раз - покарання один з методів виховання .
Висновок - треба слухатись мами і все буде ОК .
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09.12.2023 20:36 Відповісти
Астрид Линдгрен в своей благодарственной речи затронула сложную тему: жестокие методы воспитания детей. Она рассказала историю одной мамы, которая хотела наказать своего сына и попросила его принести для этих целей палку из сада. Каково же было ее удивление, когда мальчик принес камень... Мама взяла ребенка на руки. Оба заплакали. Камень женщина оставила лежать на полке - как напоминание о том обещании, которая она дала себе: никогда больше не поднимать руку на ребенка.

Боюсь мені важко буде пояснити вам про блудного сина, але любий священник зможе це зробити, заодно і про маму Молдови зможете поговорити
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09.12.2023 20:47 Відповісти
Мені ще важче вам пояснити що в даному випадку - руку на дитину ніхто не підіймав . Лише не дали грошей .
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09.12.2023 21:04 Відповісти
Ну тоді ви мало прожили, самі чи по книжках - мама не дала сину сорочку ни дискотеку, а він пішов і повісився - я серйозно про священника, чому блудного сина, котрий зрадив всю сім'ю, так радісно вітав батько? тому що Біблія дурниці пише? чи може ви щось не додумуєте про людину?
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09.12.2023 21:09 Відповісти
А ти не задавався питанням: А ЧОМУ СИН ПОВІСИВСЯ? Він ходив голий і замерзав? Чи дискотека відноситься до життєво необхідних потреб?
А може мама просто з якихось причин (не могла чи не захотіла) виконать його "хотєлку"? Так це була не об"єктивна причина, а СУБ"ЄКТИВНА І вона полягає протест сина проти дій матері І тоді постає інше питання - а наскільки цей протест з боку сина був виправданим і законним? Наскільки мені відомо з життєвого досвіду - подібні самогубства вчиняються з-за того, що з дитинства таким дітям "потакали" і задовольняли всі їх "хотєлки" І вони звикли, що їх "хочу" для батьків - ЗАКОН! А коли з якихось причин цей "ЗАКОН" перестає виконуваться - дитина вирішує проблему "радикально"!
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09.12.2023 21:49 Відповісти
От ви й показуєть наскільки раша-азіопа відстала від цивілізаціі!
Коли у заідній Європі учнів перестали фізично карати,як і зараз на раші?
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09.12.2023 20:43 Відповісти
Нікудишня аналогія. Мама їм не Санду, а Молдова. І от ці "дітки" вирішили мамі серйозно нашкодити. Мають бути покарані. Нехай трохи в кутку постоять, подумають, якого уя ми так себе поводимо?
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09.12.2023 20:12 Відповісти
Тоді чого їх карає не мама, а якась дурна тьотя?
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09.12.2023 20:22 Відповісти
Бо "мама" (народ Молдови) вручила свої повноваження цій (на твою думку) "дурній тьоті" (так само як наші "пришелепкуваті" вручили ті ж самі повноваження "Блазню")
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09.12.2023 21:52 Відповісти
Тому що ця "дурна тьотя" теж дитина Молдови. Але наділена розумом.
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09.12.2023 21:56 Відповісти
Ви знаєте, перевиховати "совєтского" пенсіонера- неможливо.
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09.12.2023 20:23 Відповісти
це ви по своїх батьках судите? а ви часом не помічали, що молоді нинішні наші керують як махрова радянщина?
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09.12.2023 20:31 Відповісти
Ні по вашим, не зря ж ви від них в Німеччину втекли)
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09.12.2023 20:52 Відповісти
Розумна мама здала б їх у віськове училище щоб з них там всю кацапську дурь повибивали.
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11.12.2023 00:52 Відповісти
Ага! Гагаузам, які чекають Путлєра, як лугандони, гроші треба перерахувати в першу чергу?
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09.12.2023 20:24 Відповісти
ні, їх потрібно оточити канавою і запустити туди крокодилів - я говорив не про гроші, а про їх використання, кому і для чого давати в першу чергу
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09.12.2023 20:33 Відповісти
кацап,твоя мама Рашка,а ти сидиш в ФРН і отримуєш дармові євро. ану ПНХ до мами-рашки! не хочеться? Маму любиш здалеку?
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09.12.2023 20:29 Відповісти
Фамилия Малко могла произойти от прозвища отца, имени дедушка, профессии или ремесла семьи. К примеру подобным образом создавалась большая часть русских фамилий.

Як вирахувати росіянина на українському сайті? По патріотичних нападках.
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09.12.2023 20:39 Відповісти
Ні! По расєйському типу мисленя,як у вас наприклад.
"Бо кордон між расєєй і цивілізацієй пролягає у мізках!"
Расєяніна можна вивезти у ЄС,США,Авсралію,дати громадянство країни,але він все одно у ПЕРЕВАЖНІЙ більшості залишиться ІМПЕРЦЕМ-РАСЄЯНІНОМ!
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09.12.2023 20:50 Відповісти
Мій маленький кацапо-монгольський дружок, ти,схоже,т.з. русотяп,тобто долбой***б...а це надовго. Тому йди в Трептов-парк,поклади вінок до пам"ятника вашому солдафону з дєвочкой і затяни пісню про сіній платочек. А тут більше не смерди,твої смердючі кацапські портянкі здалеку чути.
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09.12.2023 22:00 Відповісти
Вірно мислите. Якось дивно все це виглядає. Виходить у Молдові існують такі собі незалежні партійні вотчини, які визначають свою зовнішню політику чи мають вплив на визначення зовнішньої політики всієї держави. Хіба Молдова конфедерація?
Мама вносить розбрат у себе вдомі, розділяючи дітей на улюблених і ворожих. Так можна і до громадянської війни скотитися. А чи не з'явились часом у неї московські брудні гроші на офрахунках?
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11.12.2023 01:49 Відповісти
якый жах...теперь балалайкы з матрёшкамы токо за свий рахунок...
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09.12.2023 19:37 Відповісти
Блискуче!
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09.12.2023 19:37 Відповісти
Це як в казці "Сорока-Ворона":

Сорока-ворона
На припічку сиділа,
Діткам кашку варила.
Підіть, діти, по водицю!

Перебирають пальці один за одним, починаючи від мізинного.

І цьому дам,
і цьому дам,
І цьому дам,
і цьому дам,
А цьому не дам:
Цей бецман
- Він дрова не рубав,
В хату не носив,
печі не топив,
Води не носив,
діжі не місив,
Каші не варив,
хліба не ліпив,
В піч не саджав,
кашу доїдав.
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09.12.2023 19:41 Відповісти
а у нас взагалі крім влади нікому, нікуя не дістається...
взагалі
все що не росписдила вища влада, дописдює нижча
і все по чесному, бо навіть самий дрібний голова, самої дрібної громади має що списдити.
з населенням гірші справи
вкрав, зловили, нари....
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09.12.2023 19:45 Відповісти
Всі соціальні виплати, як мінімум.
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09.12.2023 19:58 Відповісти
коли 1 украде 1000000 це жах, це неможливо, на палю його.
коли 1000000 тих, хто нікамунічєвонєдолжен украдуть по 1000 це всьо ок.
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09.12.2023 20:07 Відповісти
1,8 леїв дорівнює 3,42 млрд. доларів???

Ти диви, яка дорога валюта в Молдові!

Всі криптовалюти б'ються в істериці!
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09.12.2023 19:45 Відповісти
Їм кремль допоможе грошима
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09.12.2023 19:48 Відповісти
Ого.. зараз пищати почнуть за геноцид..
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09.12.2023 19:57 Відповісти
А навіщо його відбудовувати?!
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09.12.2023 20:52 Відповісти
Зробимо там заповідник... і будемо сафарі на касапа влаштовувати..
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09.12.2023 20:53 Відповісти
Зробимо дірки в стіні,засідки,і квитками на відстріл расєян торгуватимемо!😀
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09.12.2023 21:44 Відповісти
Логично
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09.12.2023 20:17 Відповісти
венграм в частности!
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09.12.2023 21:33 Відповісти
А якщо путін своєму електорату запропонує більше, тоді хто переможе?
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09.12.2023 20:38 Відповісти
Чи може краще їм гречки запропонувати?
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09.12.2023 20:41 Відповісти
І першим це рішення розкритикує саме ЄС. Нагадає про дискримінацію та політичні утиски.
Далі будуть суди, де й "роздєрєбанять" виділені гроші.
І наче все законно, все в правовому полі.
Звичайний популізм.
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09.12.2023 21:03 Відповісти
как то так получилось , война ***... дская. теперь я езжу в Украину , длиной дорогой , в народе -Одесской. Лечу в Варшаву , там 4 -6 часаов и лечу в Кишинеу.посколько уже не первый раз , то есть знакомый таксист , везет до границы - 150 евро (говорят переплачиваю , за эти деньги до Одессы довезут ) а я еду в Отачь (Атаки по Украински ) там пешком через мост и я в Украине .теоретически 8 часов! на деле больше . но все равно быстрее автобуса.
но дело не в том , назад еду так же но выезжаю на сутки раньше , ночую в Кишинеу , отхожу от Украинского гостеприимства )))) в Кишинеу , общался с местными , общался часто .....я раньше не мог представить сколько там ватников , Санду очень тяжело побороть это болото. Все бл. думают куда продавать яблоки будут и т.д. многие имеют Румынское гражданство , но все равно смотрят на россию.там конкретно как в поговорке - больше католик , чем папа римский. мозги засраны полностью. хотя и встречал людей , которые за молдову , но их мало . (((
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09.12.2023 21:43 Відповісти
Завжди вражало: Молдова має безвіз з ЄС. Під боком одномовна Румунія.

А молдавани їздять за тисячі кілометрів до кацапії на заробітки. Та слухають там про себе анекдоти.

І мабуть в тих анекдотах є частка правди...
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09.12.2023 22:23 Відповісти
Це тільки дурнувата Україна вгачувала мільярди в "Зомбас" до 2014р.

І що? Допомогло?
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09.12.2023 22:20 Відповісти
кому ?
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10.12.2023 01:15 Відповісти
Дурням...
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10.12.2023 15:47 Відповісти
вумніший за усіх ? смішно
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10.12.2023 16:53 Відповісти
Не за всіх.

Але за 73% ідіотів -- це точно.
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10.12.2023 17:58 Відповісти
3\4
тобто, твої діти та жінка\батьки та жінка - ідіоти
або ти школота ?
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10.12.2023 18:23 Відповісти
Я влучив: Ви -- ідіот 73%-овий?

Шкода. Ідіотизм -- невиліковний
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10.12.2023 20:03 Відповісти
уважаю Санду. С другой стороны, она понимает, что кацапчикам до нее не дотянуться, ПВО Украины наготове. И причем лучшее ПВО в мире на сегодняшний день. Приднестровский гадюшник сидит с напряженным сфинктером уже почти два года, только он на*уй никому не нужен, включая московию. И рядом братская Румыния
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09.12.2023 22:48 Відповісти
Молодець
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10.12.2023 01:23 Відповісти
Дійсно молодець. А Орбан скиглить та в,ється в,юном? На жаль влізши в,юном в ЕС витягати звідти ловедеться окунем, бо не прорахували його мерзенне рило. АРХ М
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10.12.2023 03:22 Відповісти
Абсолютно правильно сказала. Обсуждению не подлежит.
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10.12.2023 08:11 Відповісти
Правильно. Торговаться надо. Кто больше даст, за того и голосовать.
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10.12.2023 09:53 Відповісти
Ця Санду "зморозила" чи не найбільшу х-ню за час свого президентства. Своїми слоаами це приблизно так : проголосуєте "правильно" - отримаєте гроші. Це не вкладається у принципи європейської демократії, свободи слова і вибору. Думаю, що в ЄС уже відреагували, але про це ми тут не узнаємо. Санду варто було би, принаймні, змовчати. Але це у них національна риса - що у голові, те й на язиці.
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10.12.2023 12:33 Відповісти
А скільки коштів Україна вбухала в Донбас и ще з 2014 року добуховала туди на "лугандон",до останього будувала їм мости і облаштовувала переходи..,накачувала зрадників соцпослугами..Санду "зморозила" так як треба
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10.12.2023 13:21 Відповісти
 
 