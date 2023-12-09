У Раді готують переакредитацію ЗМІ та думають над розширенням їхнього доступу, - новий голова комітету ВР зі свободи слова Юрчишин
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В апараті Верховної Ради розробляють механізм переакредитації представників ЗМІ, що надалі сприятиме покращенню їхнього доступу до роботи в парламенті.
Про це заявив новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За його словами, у Верховній Раді точаться різні дискусії щодо більшого доступу журналістів, зокрема, пов'язані з роботою "винесеного з урядового кварталу пресцентру, який надасть кращий доступ, плюс – трансляцію засідання парламенту".
Парламентарій наголосив, що під час війни деякі обмеження необхідні, але вони мають бути зрозумілими та логічними.
"Зараз буквально із засідання Верховної Ради ведуть трансляцію депутати, і ми, знову ж таки, отримуємо доволі викривлену картинку, оскільки бачимо тільки те, що хочуть показувати депутати. Чи заслуговує суспільство, яке обрало Верховну Раду 9-го скликання, мати спотворену картинку подій? Думаю, ні.
Не буду говорити, що це питання буде просто вирішити. Бо Держслужба охорони та СБУ мають свої вимоги до забезпечення безпеки великої кількості осіб і доступу до ухвалення державних рішень.
Але також не можу сказати, що обмеження, які існують зараз, є ефективними та логічними. Тому робота в цьому напрямку ведеться. Думаю, що після того, як буде напрацьовано переакредитацію, можна буде ставити більш аргументоване питання про допуск в умовах війни журналістів до роботи Верховної Ради", - розповів Юрчишин.
Юрчишин також розповів, що планує провести засідання комітету в розширеному форматі за участю представників медіа, щоб обговорити висвітлення роботи парламенту.
"Хотілося б почути вимоги журналістів разом із готовністю йти на якісь розумні компроміси з огляду на питання безпеки. Скажімо, ми можемо зробити прес-центр, можливо, не під самим куполом, але десь поруч, але там мають обов'язково проводитися брифінги, наприклад, керівництва Верховної Ради", - сказав нардеп.
Водночас він вважає, що на таке засідання комітету необхідно буде запросити також і голів парламентських фракцій (груп), щоб ті, узгодивши певні позиції на політичному рівні, могли адресувати їх апарату Верховної Ради.
Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення РФ журналістам заборонено доступ до будівлі Верховної Ради. Також не ведеться пряма трансляція засідань парламенту.
Будь ласка, зачекайте...
тоді від кого приховується інфа ? від ворога ? не думаю.
Характерник України
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Реєстрація:08.12.2023
- Мог бы, Петька, мог бы.
- А целым фронтом?
- Да и фронтом мог бы.
- Ну, а всеми вооруженными силами? В планетарном масштабе?!
- Да и в планетарном смог бы.
Бу-га-га
Слава Богу, з'явився Мессія на Цензор.Нет, можна сказати цілий гуру Характерник України!
Так восславим Господа від СН Єрмака і апостола його Мішку Подоляка за цей подарунок долі. Слава Характернику України !!!!
"Слуги з опзж та іншими повіями обрали собі для послуг нового Шуфрича. На посаду голови парламентського комітету з питань свободи слова поставили такого собі Юрчишина. Юрчишин був колись поважаною особою, очолював український відділ Transparency International, яке боролося проти відмивання брудних грошей у світі. Почав відзначатися дещо вибірковою увагою до різних "полоскунів". За що й був записаний у далеко не доброчесну партію Голос, якою опікувалися кілька олігархів. У парламенті здеградував дуже швидко й став учасником першої групи голосят на чолі з Устіновою, які тупо продалися Банковій та влаштували переворот у фракції й заблокували будь-яку її опозиційність.
От зараз отримав додаткову винагороду й ганьбу на все подальше життя. Нагадаю, що на цю посаду претендував представник дійсно опозиційної Євросолідарності Ростислав Павленко. Постанова про нього була зареєстрована давніше. Він за покликанням і посадою в попередні роки відповідав за гуманітарну політику, в тому числі й за питання інформаційної політики держави та свободу слова. Юрчишин до жодної з наближених сфер ніколи стосунку не мав, його фах - фінансовий контроль. Але для повій кваліфікація значення не має. Шкода. А міг же людиною залишитися..."
"Моя позиція щодо марафону: його ефективність - під питанням. Якщо його ефективність - під питанням (а це інвестиція державних коштів), то потрібно працювати з цією ефективністю в тому чи іншому напрямку".