Соціал-демократи Німеччини назвали помилкою свою попередню політику щодо Росії: "Ми не завжди правильно оцінювали події останніх років"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На партійній конференції керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) критично оцінило свою попередню політику щодо Росії за президентства Володимира Путіна.
Лідер СДПН Ларс Клінгбайль заявив, що було "помилкою не дистанціюватися від путінської системи раніше". Голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх визнав, що "повністю недооцінив" імперське мислення Путіна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Вони також критично оцінили російську політику соціал-демократів до війни в Україні.
Сьогодні йдеться про організацію безпеки проти Росії, наголосив Клінгбайль. За його словами, Німеччина твердо стоїть на боці України, яка зазнала нападу.
Водночас Мютценіх виступив проти спроб дискредитувати багаторічну політику розрядки щодо РФ. За його словами, "соромно" ставити її "в один ряд з загарбницькою війною" проти України. І він повторив свій заклик використовувати дипломатичні можливості для припинення конфліктів.
Загарбницька війна Росії проти України показує, "що ми не завжди правильно оцінювали події останніх років", – йдеться в ключовій пропозиції, представленій партійним керівництвом. Дотримуватися припущення, що посилення економічних зв'язків сприятиме демократизації Росії, було "помилкою". Це призвело до того, що Німеччина "стала однобічно залежною від Росії з точки зору енергетичної політики".
"Поки Росія переслідує свою імперіалістичну мету завоювання і придушення суверенних держав, не може бути ніякої нормалізації відносин з Росією", – підкреслюється в пропозиції.
Суверенна Європа є найважливішою політичною відповіддю на мінливі часи, продовжує проєкт рішення партійної конференції.
На додаток до розширення внутрішнього ринку і зміцнення соціальної Європи, також важливо, "щоб Європейський Союз подолав неефективну і недієву фрагментацію в своїй оборонній політиці і в своїх галузях озброєнь". Що стосується східноєвропейської політики, то, згідно з документом СДПН, важливо "створити умови для якнайшвидшого прийняття України, Молдови та Грузії". Щоб зберегти здатність Європи діяти, ЄС також повинен "відійти від принципу одностайності" у сфері зовнішньої політики, вважають соціал-демократи.
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https://www.opensecrets.org/news/2021/12/millions-lobbying-spending-fight-sanctions-russia-nord-stream/
https://www.thetimes.co.uk/article/german-state-leader-manuela-schwesig-colluded-with-russians-on-gas-pipeline-m0hgn70l9
https://www.welt.de/politik/deutschland/article238085835/Merkel-und-Scholz-wussten-von-Gruendung-der-Gazprom-Stiftung.html?icid=search.product.onsitesearch
лучше шпилиться в ж*пу с sheмейлами
с другой стороны, они понимают, что день Д и очередная высадка амеров и англичан где-нибудь в Гамбурге или Лиссабоне для очередного спасения Европы от *банутых это тоже не лучший вариант
Однак "стратагема" Орбана, - роль баби Яги європейської, - теж приносить немалі дивіденди: і від Путіна і від Європи лукаво- консенсуальної.
Орбану доручена роль "bad guy/плохой парєнь", яка дорого обходиться Європі.
Це в Ізраїлі. А в Україні політтехнолог януковича міша подоляк, зібрав боєвих поЗЕтивних гельмінтів, які розповідають, що не зважаючи на попередження союзників за пів року до вторгнення, окупація 22% території України за тиждень і мільйони українців, що опинилися в окупації, - це нормальне явище, і ніхто не винуватий, ніхто і нічого не розміновував, не провалював оборонні замовлення, не відводив війська, не руйнував ракетні програми, не скорочував армію.
Ну так, ще 35 років тому Шольц був марксистом, а тепер перевзувся. Ще через 35 років стане правильним крутим хлопцем.
Німеччина чіплялася за цю амбівалентну позицію, тому що вона принесла їй величезну користь.
Німеччина сформувала економічну залежність, яку в підсумку можна було б використовувати проти себе. На той час, коли Росія пішла війною на Україну, Путін залізно тримався за постачання природного газу до Німеччини, і до того часу, коли Сі Цзіньпіну вдалося перетворити Китай на фактичну диктатуру, величезний експортний сектор Німеччини став критично залежним від Китаю.
Саме німецький великий бізнес хотів побудувати газопровід «Північний потік-2», який обіцяв їм дешеві поставки російського газу; і саме німецькі експортери зробили країну більш залежною навіть від економіки Китаю, ніж від Росії.
78-річний німець також є головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".
Інші його посади включали виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream і президента ради директорів Nord Stream 2. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину і знаходяться в центрі інтенсивних дебатів на міжнародній арені.
Раніше берлінський партійний осередок СДПН подав разом з шістьма іншими партійними осередками позов з вимогою виключити Шредера з лав соціал-демократів.
Водночас голова СДПН Нижньої Саксонії Штефан Вайль заявив у коментарі інформагенції dpa, що юридична оцінка не змінює політичної оцінки дій і заяв Шредера. "Ґергард Шредер повністю ізольований всередині СДПН через свої заяви про війну в Україні", - сказав Вайль. "Напад Росії - це злочин, через який день за днем гинуть люди. На жаль, Ґергард Шредер досі не засудив дії Росії", - додав земельний голова соціал-демократів.
DW