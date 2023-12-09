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Німеччина (4539) путін (21440)

Соціал-демократи Німеччини назвали помилкою свою попередню політику щодо Росії: "Ми не завжди правильно оцінювали події останніх років"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

володимир,путін

На партійній конференції керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) критично оцінило свою попередню політику щодо Росії за президентства Володимира Путіна.

Лідер СДПН Ларс Клінгбайль заявив, що було "помилкою не дистанціюватися від путінської системи раніше". Голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх визнав, що "повністю недооцінив" імперське мислення Путіна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Вони також критично оцінили російську політику соціал-демократів до війни в Україні.

Сьогодні йдеться про організацію безпеки проти Росії, наголосив Клінгбайль. За його словами, Німеччина твердо стоїть на боці України, яка зазнала нападу.

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Водночас Мютценіх виступив проти спроб дискредитувати багаторічну політику розрядки щодо РФ. За його словами, "соромно" ставити її "в один ряд з загарбницькою війною" проти України. І він повторив свій заклик використовувати дипломатичні можливості для припинення конфліктів.

Загарбницька війна Росії проти України показує, "що ми не завжди правильно оцінювали події останніх років", – йдеться в ключовій пропозиції, представленій партійним керівництвом. Дотримуватися припущення, що посилення економічних зв'язків сприятиме демократизації Росії, було "помилкою". Це призвело до того, що Німеччина "стала однобічно залежною від Росії з точки зору енергетичної політики".

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"Поки Росія переслідує свою імперіалістичну мету завоювання і придушення суверенних держав, не може бути ніякої нормалізації відносин з Росією", – підкреслюється в пропозиції.

Суверенна Європа є найважливішою політичною відповіддю на мінливі часи, продовжує проєкт рішення партійної конференції.

На додаток до розширення внутрішнього ринку і зміцнення соціальної Європи, також важливо, "щоб Європейський Союз подолав неефективну і недієву фрагментацію в своїй оборонній політиці і в своїх галузях озброєнь". Що стосується східноєвропейської політики, то, згідно з документом СДПН, важливо "створити умови для якнайшвидшого прийняття України, Молдови та Грузії". Щоб зберегти здатність Європи діяти, ЄС також повинен "відійти від принципу одностайності" у сфері зовнішньої політики, вважають соціал-демократи.
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Топ коментарі
+7
Думайте краще як трансформувати ЄС до нових викликів, збо орбанізація Європи призведе до її краху.
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09.12.2023 20:51
+6
Вот уж точно: и как солнце из за туч... Надеюсь немецкая машина будет теперь упрямо двигаться в правильном направлении.
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09.12.2023 20:58
+5
Правих популістів АФД визнали в судах вже в декількох землях Німеччини правими екстремістами.
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09.12.2023 21:20
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09.12.2023 20:50 Відповісти
Думайте краще як трансформувати ЄС до нових викликів, збо орбанізація Європи призведе до її краху.
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09.12.2023 20:51 Відповісти
ти крутий експерт! Даєш поради німцям що "краще". Цирк на дроті блд...
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09.12.2023 23:24 Відповісти
Мабуть касапи грошей не додали..
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09.12.2023 20:51 Відповісти
я тебя разочарую,четвёртая экономика(мира не много и не мало) и будет заморачиваться на ,,недоданных"деньгах?? ты сам в это вериш??или касапы подсказали??
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09.12.2023 21:48 Відповісти
Так бабло не економіка получает, а економісти....Меркель, Шредер, знаешь таких?
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09.12.2023 23:25 Відповісти
угу,знаю меркель к этому не приплетай,а шрёдера уже давно по судам таскают присмотри за своими и ты удивишься что немцы и в подмётки не годятся вашим нуворишам которые волокут всё и вся!как от кацапов так и не брезгуют с армии и так званых ваших ,,западных партнёров"
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10.12.2023 01:22 Відповісти
Так а коли все-таки шмуркель будуть судити? І не кажи, що вона *нєпрідєлах*.
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10.12.2023 06:29 Відповісти
меркель не причем...посмотри за своими...ваши нувориши...твои кремлевские нарративы воняют за версту...иди в уши сцать в другое место

https://www.opensecrets.org/news/2021/12/millions-lobbying-spending-fight-sanctions-russia-nord-stream/

https://www.thetimes.co.uk/article/german-state-leader-manuela-schwesig-colluded-with-russians-on-gas-pipeline-m0hgn70l9

https://www.welt.de/politik/deutschland/article238085835/Merkel-und-Scholz-wussten-von-Gruendung-der-Gazprom-Stiftung.html?icid=search.product.onsitesearch
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10.12.2023 12:36 Відповісти
ну и что ты накидал??где там говорится что она или шольц какие то деньги от русаков брали или берут??статьи не о чём!давно и она сама не скрывала что занималась протекционизмом газовых потоков,так как полагала что чем больше руссо получит бабла тем тише сидеть будут но не так вышло как хотелось.(так что ссылки можеш себе подобным лохам закидывать(там сработает) кто пользуется своей головой ему пофиг на ди вельт,тайм и прочие ,,авторитетные" издания.(попутный совет если на заборе прочтёшь п * * * а то не будь уверен что она там есть и это не повод сломать свой хрен)как то так
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10.12.2023 17:03 Відповісти
Єнтшлульдигунг, я твой кацапско-шредеровский понос даже читать не собираюсь
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10.12.2023 19:42 Відповісти
"Подымите мне веки: не вижу! "- хай собі на партійний прапор забамбурять..
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09.12.2023 20:55 Відповісти
Вот уж точно: и как солнце из за туч... Надеюсь немецкая машина будет теперь упрямо двигаться в правильном направлении.
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09.12.2023 20:58 Відповісти
немцы за*бались воевать в последние столетия
лучше шпилиться в ж*пу с sheмейлами
с другой стороны, они понимают, что день Д и очередная высадка амеров и англичан где-нибудь в Гамбурге или Лиссабоне для очередного спасения Европы от *банутых это тоже не лучший вариант
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09.12.2023 23:23 Відповісти
Ще б ви зрозуміли що толерація підкацапного лайна вроді орбанів і фіців, приведе до катастрофи вже вас особисто...
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09.12.2023 21:00 Відповісти
спаліть Анжелу в курені інквізиції ...
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09.12.2023 21:00 Відповісти
краще забрати у неї державне утримання і депортувати до пуйла...
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09.12.2023 21:10 Відповісти
Це ж не партія Шредера - Меркель. Це партия Шольца. Але то вже деякий прогрес... в риториці.
Однак "стратагема" Орбана, - роль баби Яги європейської, - теж приносить немалі дивіденди: і від Путіна і від Європи лукаво- консенсуальної.

Орбану доручена роль "bad guy/плохой парєнь", яка дорого обходиться Європі.
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09.12.2023 21:04 Відповісти
Я радий за німців ,а американці визнали те саме чи ще сподіваються що колись там царем стане добрий росіянин ?
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09.12.2023 21:09 Відповісти
Шмуркель будете судити? Чи боєтесь комсомолок?
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09.12.2023 21:09 Відповісти
як кажуть кацапи: "поздно, батя, пить боржоми, когда печень отвалилась". А в нас кажуть: "пізно всрались", де ви нахрен раніше були?
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09.12.2023 21:09 Відповісти
Пізно пити Боржомі... (с)
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09.12.2023 21:10 Відповісти

Це в Ізраїлі. А в Україні політтехнолог януковича міша подоляк, зібрав боєвих поЗЕтивних гельмінтів, які розповідають, що не зважаючи на попередження союзників за пів року до вторгнення, окупація 22% території України за тиждень і мільйони українців, що опинилися в окупації, - це нормальне явище, і ніхто не винуватий, ніхто і нічого не розміновував, не провалював оборонні замовлення, не відводив війська, не руйнував ракетні програми, не скорочував армію.
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09.12.2023 21:18 Відповісти
Правих популістів АФД визнали в судах вже в декількох землях Німеччини правими екстремістами.
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09.12.2023 21:20 Відповісти
Вони сидять у Бундестазі
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09.12.2023 22:03 Відповісти
Знаю. Але ж визнали.
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09.12.2023 22:20 Відповісти
Під їхнім тиском коаліція стала контролювати іммігрантів - якщо правлячі партії не розуміли цього багато років, то вони або тупі, або екстремісти і є. При цьому праявляючі партії створили ситуацію, за якої шанувальники хуьла мають рейтинг 21% - другий по країні!
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09.12.2023 22:25 Відповісти
Бувша канцлер Ангела Меркель намагається відійти від публічного простору. Навіть звільнилася з фонду Конрада Аденауера нещодавно.
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09.12.2023 21:24 Відповісти
"Соціал-демократи Німеччини назвали помилкою свою попередню політику щодо Росії: "Ми не завжди правильно оцінювали події останніх років"

Ну так, ще 35 років тому Шольц був марксистом, а тепер перевзувся. Ще через 35 років стане правильним крутим хлопцем.
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09.12.2023 21:53 Відповісти
ЄС скоро розвалиться! Дивлячись на "орбанів" з Угорщини, Словаччини, Польщі, Нідерландів ... ЄС доживає кінця !
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09.12.2023 21:54 Відповісти
Лахта, брысь под лавку!
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09.12.2023 22:04 Відповісти
Главная диверсия подружки Путина фрау Меркель это полный разгром бундесвера который являлся основой всей системы европейской безопасности.Пустить под нож 20 бригад это надо было быть конченной сволочью.
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09.12.2023 21:54 Відповісти
Помилку визнали - добре, а тепер треба зробити все для перемоги України.
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09.12.2023 21:57 Відповісти
Протягом десятиліть Німеччина демонструвала надмірну схильність до ведення бізнесу з авторитарними країнами, незважаючи на заявлену прихильність до зовнішньої політики, заснованої на європейських ліберальних цінностях.

Німеччина чіплялася за цю амбівалентну позицію, тому що вона принесла їй величезну користь.

Німеччина сформувала економічну залежність, яку в підсумку можна було б використовувати проти себе. На той час, коли Росія пішла війною на Україну, Путін залізно тримався за постачання природного газу до Німеччини, і до того часу, коли Сі Цзіньпіну вдалося перетворити Китай на фактичну диктатуру, величезний експортний сектор Німеччини став критично залежним від Китаю.

Саме німецький великий бізнес хотів побудувати газопровід «Північний потік-2», який обіцяв їм дешеві поставки російського газу; і саме німецькі експортери зробили країну більш залежною навіть від економіки Китаю, ніж від Росії.
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09.12.2023 22:10 Відповісти
Герхард Шредер, який був главою уряду Німеччини на чолі з соціал-демократами з 1998 по 2005 рік був призначений членом наглядової ради "Газпрому". Шредер в обіймав кілька посад, пов'язаних з російським енергетичним сектором.

78-річний німець також є головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".

Інші його посади включали виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream і президента ради директорів Nord Stream 2. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину і знаходяться в центрі інтенсивних дебатів на міжнародній арені.
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09.12.2023 22:14 Відповісти
Колишній канцлер ФРН Ґергард Шредер залишиться й надалі членом Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), попри його близькі стосунки з Путіним і проросійські заяви на тлі розв'язаної Росією війни в Україні. Відповідне рішення ухвалив 2 березня, окружний арбітражний комітет СДПН Ганновера, що є органом другої інстанції, який не задовольнив позов про виключення Шредера з лав соціал-демократів.

Раніше берлінський партійний осередок СДПН подав разом з шістьма іншими партійними осередками позов з вимогою виключити Шредера з лав соціал-демократів.

Водночас голова СДПН Нижньої Саксонії Штефан Вайль заявив у коментарі інформагенції dpa, що юридична оцінка не змінює політичної оцінки дій і заяв Шредера. "Ґергард Шредер повністю ізольований всередині СДПН через свої заяви про війну в Україні", - сказав Вайль. "Напад Росії - це злочин, через який день за днем гинуть люди. На жаль, Ґергард Шредер досі не засудив дії Росії", - додав земельний голова соціал-демократів.

DW
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09.12.2023 22:18 Відповісти
Та шо там та Германія. Україна вибирала регіоналів та слуг з 100% - й орієнтацією на рашу. Скіки їх перейшло на бік рашистів, а ще більше чекають на танки ****..а шоб зрадити. Якшо у головах рабська російська ідеологія.
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09.12.2023 22:12 Відповісти
Завжди не правильно
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09.12.2023 22:16 Відповісти
це більше ніж імперіалістична політика це мега нацистська, геноцидна яка направлена на знищення українського етносу, мови, культури... більше чим гітлер, який не намагався знищити еврейської мови
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10.12.2023 11:16 Відповісти
 
 