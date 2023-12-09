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Говорили про питання вшанування пам’яті полеглих воїнів та надання допомоги сім’ям ветеранів, - Умєров провів зустріч із ветеранськими організаціями США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр оборони України провів зустріч із представниками ветеранських організацій, де обговорили питання вшанування пам’яті полеглих воїнів та надання допомоги сім’ям ветеранів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці міністра. 

У повідомленні зазначається: "Зустрівся з провідними ветеранськими організаціями США, зокрема TAPS, American Legion, Military Women’s Memorial, Foundation.

Серед іншого обговорили питання вшанування памʼяті полеглих воїнів та надання допомоги сімʼям ветеранів.

Україна прагне запровадити найкращі світові практики в сфері соціального забезпечення ветеранів та підтримки їхніх сімей. Американський досвід в цьому питанні є безцінним".

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Говорили про питання вшанування пам’яті полеглих воїнів та надання допомоги сім’ям ветеранів, - Умєров провів зустріч із ветеранськими організаціями США 01

Автор: Роман Свиридович
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Мене хвилює що дуже мало українців у вищих ешелонах влади зекоманди.
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09.12.2023 21:12 Відповісти
Там риги керують, звідки у ригів українці візьмуться. Їм найеми-умєрави ближчі.
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09.12.2023 21:43 Відповісти
Говорить надо было про военную помощь от США Украине, а не Дерьмака в Штаты катать.
Зря, конечно, Штаты не устроили Дерьмаку встречу только с завхозом Белого Дома- тот бы парашному кроту показал и ёршики для унитазов, и хорошие моющие средства.
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09.12.2023 21:14 Відповісти
прийшов час побалакати про феєрверки...
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09.12.2023 21:15 Відповісти
Говорили, балакали, сіли і заплакали...
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09.12.2023 22:09 Відповісти
Це так написав текст єрмак, для озвучки умеровим!!
Дужа ВАЖЛИВА зустріч Міністра Оборони з завгоспом… аж у США !!
«Історичне рішення»… відчутний дух яйцесяйного резнікова!!
Величне «ДОСЯГНЕННЯ» Умерова, для Захисників України на передовій!!
Який Зеля, такі і його призначенці…
Дорого для Українців обійшлося, катання групи убогих до США…
Юрій Швець, у #630 ютуба, це підтвердив!
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09.12.2023 22:09 Відповісти
Зливайте воду. Міністр-профан. Ганьба і сором.
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09.12.2023 23:05 Відповісти


пора підпорядкувати УМЕРОВА под Залужного . А не навпаки , коли нихто і нищо якогось фера знимае бойових генералов
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10.12.2023 01:21 Відповісти
 
 