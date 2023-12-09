10 грудня вночі відкриється публічний доступ до Реєстру е-декларацій, - голова НАЗК Новіков

Національне агентство з питань запобігання корупції має відкрити публічний доступ до декларацій, і поки що немає жодних застережень, які б цьому завадили.

Про це сказав у ефірі телемарафону голова НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Уночі 10 грудня спливе строк, коли маємо відкрити доступ до декларацій. Наразі ми не бачимо жодних застережень, які унеможливлять відкриття публічного доступу для всіх громадян України до інформації про статки службовців, крім тих, які здійснюють захист нашої незалежності і територіальної цілісності. НАЗК і НАБУ матимуть доступ до всієї інформації з реєстру, зокрема й до тієї, до якої не матиме доступу громадськість, щоби забезпечити доброчесність керівників усіх рівнів декларантів", - сказав Новіков.

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Він зауважив, що те, чиї декларації не будуть публічними, визначає в нашій країні тільки один орган - Верховна Рада.