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Новини Політика України Е-декларації держслужбовців
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10 грудня вночі відкриється публічний доступ до Реєстру е-декларацій, - голова НАЗК Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

назк,реєстр,декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції має відкрити публічний доступ до декларацій, і поки що немає жодних застережень, які б цьому завадили.

Про це сказав у ефірі телемарафону голова НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Уночі 10 грудня спливе строк, коли маємо відкрити доступ до декларацій. Наразі ми не бачимо жодних застережень, які унеможливлять відкриття публічного доступу для всіх громадян України до інформації про статки службовців, крім тих, які здійснюють захист нашої незалежності і територіальної цілісності. НАЗК і НАБУ матимуть доступ до всієї інформації з реєстру, зокрема й до тієї, до якої не матиме доступу громадськість, щоби забезпечити доброчесність керівників усіх рівнів декларантів", - сказав Новіков.

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Він зауважив, що те, чиї декларації не будуть публічними, визначає в нашій країні тільки один орган - Верховна Рада.
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Поспішайте, кому цікаво, бо в ночі відкривається а рано вранці зачиняється.
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09.12.2023 23:45 Відповісти
.... після "хакерських атак" невідомих хакерів ...
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10.12.2023 08:40 Відповісти
Відкриється сама страшна таємниця Колі Мітбола. Він жебрак... Бо мав час все переписати.
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09.12.2023 23:49 Відповісти
таємниця Колі Мітбола та Баби юлі з іншими крадіями Народу.....
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10.12.2023 09:09 Відповісти
От саме тому, зараз з'являються тилові щури, які вдягають форму військових під виглядом добровольців, але продовжують ховатись у затишних тилових кабінетах, а не на нуль протягом трьох діб відправляються, як усі пересічні громадяни відловлені перевертнями з ТЦК. Яскравий приклад, це Борисенко з Бориспільської ОВА. Типовий щур та розкрадання держбюджету, який продовжував ще й піаритись на цьому, начебто він герой, а по факту Херой zeленого фронту крадіїв.
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10.12.2023 01:24 Відповісти
Західні Партнери будуть здивовані від задекларованих статків та РЕАЛЬНИХ, у певної кагорти осіб!
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10.12.2023 01:49 Відповісти
Херой zeленого фронту крадіїв. ВРУ слід ввести нове звання.
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10.12.2023 08:44 Відповісти
 
 