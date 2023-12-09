Протягом 9 грудня росіяни 20 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 135 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 135 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Дружбівська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Хотінська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів).

Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (23 вибухи), обстріл за допомогою FPV-дрону (1 вибух), обстріл з АГС (60 вибухів) та обстріли з артилерії (6 вибухів).

Есманська громада: зафіксовано 11 вибухів з мінометів.

Шалигинська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Дружбівська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (19 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано скидання ВОГу з БпЛА (1 вибух)".

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