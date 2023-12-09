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Наразі передумов для відключення світла немає. Дефіцит в енергосистемі не є критичним, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

світло

В Україні хоч і є невеликий дефіцит в енергомережі, проте відключень світла поки не буде.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Жодних відключень не відбувалося. Тому дійсно, перш за все, через втрату генерації, похолодання та зростання споживання, ми спостерігали в певні дні дефіцит", - заявив він.

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Галущенко додав, що дефіцит не є критичним, і складає близько 1% споживання.

"Тут ключове, що ми маємо забезпечити людей світлом. І в принципі, людей не має цікавити, як ми вирішуємо дефіцит. Основне треба розуміти, що відключень не було і не планується", - підкреслив міністр.

Водночас, він наголосив, що передбачити масштаб атак і те, коли вони відбуватимуться, складно, пише ZN.UA.

Він нагадав, що торік Росія розпочала масовані атаки на енергетичну систему України у жовтні. На початок грудня цього року передумов для блекаутів, за словами міністра, немає.

"Відверто кажучи, я очікував іншої ситуації на сьогодні", — зізнався Галущенко.

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Разом із тим, він запевнив, що потенційні атаки на енергосистему не зруйнують її.

"Навіть якщо відбудеться критичний вплив внаслідок атак на енергосистему, блекаути можуть бути, але вони будуть мати тимчасовий характер", — наголосив міністр.
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10.12.2023 00:08 Відповісти
вже б хоч опреділились.. То дифіцитом страшать...то закуповують електрику за кордоном..то вже графіки відключень підготували... А тут вже відключень не буде..
А що буде? Цирк на дроті?
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10.12.2023 01:08 Відповісти
Потужне ІБД. То вони місячну, квартальну та річну премії так відпрацьовують))
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10.12.2023 05:16 Відповісти
Цікава побрехенька. Як завжди zeлень сцить у очі і каже що це божа роса.

Щонайменше раз на два дні, по Київській області на дві, а інколи і три години, вже вимикають світло. І це не наслідки погодних умов, а цілеспрямовані відключення як за графіком. Бо в один і той самий час це робиться. Я єсвідком цього, бо тиждень перебуваю за межами м. Києва. І місцеві мешканці розповідають, що ця історія вже два тижні відбувається.

Бісить відверта брехня zeленої брехливої плісняви. Я б і не висловлював з цього приводу ні чого, як би не чергова цинічна zeлена брехня.
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10.12.2023 01:14 Відповісти
Я щось нічого не розумію. Тільки вчора ви волали що деіціт є і він великий, треба тарифи підіймати інакше кєрдик буде, сьогодні вам прем´єр хвоста накрутив і вже не має ніякого дефіциту. Ви вже у себе там якось домовтеся що народу на вуха навішувати….
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10.12.2023 01:24 Відповісти
В Макарівському районі не відключають.
Намагаюсь користуватися електрикою
економно: лампочки,холодильник,зарядка
телефонів,камери відеоспостереження...
Бойлери включаю при необхідності,сухий
тен швидко гріється.
В місяць виходить 100 кВт....
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10.12.2023 09:44 Відповісти
Ніт, не відключать. Ти мені ,падло, за бензин на генератор компенсуєш?
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10.12.2023 10:58 Відповісти
 
 