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Успіхи ЗСУ на фронті ніяк не впливають на підтримку України Вашингтоном, - конгресмен-демократ Бойл

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бойл,брендан

Суперечки у Конгресі США щодо допомоги Україні це про те, що відбувається всередині республіканської партії, а не на полі бою в Україні.

Конгресмен-демократ з Пенсильванії Брендан Бойл заявив в інтерв'ю журналістам Голосу Америки, що успіхи українських військових на полі бою жодним чином не впливають на рішення республіканців у Конгресі про допомогу Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо підтримки республіканців – це не про те, що відбувається на полі бою. Це про те, що відбувається всередині партії", – сказав він, додавши, що в цілому такої ж позиції дотримуються й демократи.

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За словами Бойла, республіканців можна поділити на три умовні групи.

Перша група, каже конгресмен, – це ті, хто віддані традиційним принципам активної зовнішньої політики Республіканської партії і не бояться висловлювати свою позицію. За підрахунками Бойла, таких республіканців "трохи більше, ніж половина".

"Мітч Макконнелл є чудовим прикладом цієї традиційної Республіканської зовнішньої політики від Ейзенхауера до Рейгана та обох Бушів – національної оборони Америки з м'язами, яка пишається бути в НАТО, пишається трансатлантичним альянсом, яка протистояла спочатку радянській, а тепер – російській агресії", – зазначив спікер.

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Друга група – ізоляціоністи, такі як прихильниця експрезидента США Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін, які активно виступають проти підтримки України. Хоча вони – в абсолютній меншості, говорить конгресмен, їх найбільше чути та їхній вплив зростає.

Третя група, на його думку, це ті республіканці, які поділяють ті ж принципи, що й перша група, але бояться, що підтримка України може коштувати їм поразки на наступних внутрішньопартійних виборах.

До цієї групи, за словами Бойла, входить і спікер Палати представників Майк Джонсон.

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"Зокрема, один республіканець в Палаті представників розповів мені про доволі болісну зустріч із виборцями, – а він у дуже республіканському окрузі – під час якої його весь час критикували за підтримку України", – сказав він, додавши, що саме від цієї групи загалом і залежить підтримка України.
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Топ коментарі
+5
Рузвельт був найгіршим президентом, через якого від 1941 до 1945 року загинули десятки мільйонів людей. Йому та іншим таким мухоморам було великою помилкою спасти кремль і отже найбільшу загрозу всіх часів, ніж домовитися з німцями, усунувши Гітлера. Американці також у 30-х роках минулого століття будували промисловість срср, а голодомору не бачили, а в 1944-1952 роках цинічно знехтували боротьбою УПА за незалежність та виживання українського народу.
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10.12.2023 01:14
+4
Дужик, ці ідіотські висловлювання, навіть для такого шизоіда як ти - це вже перебор.
А то, що троль, російський під тобою підписався, свідчить, що ви разом із ним працюєте.
То скільки тобі ведмідь пообіцяв?
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10.12.2023 01:03
+3
Колись великий Рейган зруйнував СССР, тепер своїми діями сенатори мають усі шанси посприяти "мирним переговорам" України та РФ і успішно його відновити... тільки для чого була уся ця війна, жертви... якщо в кінці кінців РФ отримає то що бажала з самого її початку...
При відновленні СССР2 всі ваші проблеми кордону і інші дріб'язкові суперечки навіть рядом не стоятимуть з цією реальною загрозою, бо у "братовбивчій війні" на покоління РФ звинуватить тільки вас і НАТО, усіляко намагатиметься вас знищити...
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10.12.2023 00:04
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Колись великий Рейган зруйнував СССР, тепер своїми діями сенатори мають усі шанси посприяти "мирним переговорам" України та РФ і успішно його відновити... тільки для чого була уся ця війна, жертви... якщо в кінці кінців РФ отримає то що бажала з самого її початку...
При відновленні СССР2 всі ваші проблеми кордону і інші дріб'язкові суперечки навіть рядом не стоятимуть з цією реальною загрозою, бо у "братовбивчій війні" на покоління РФ звинуватить тільки вас і НАТО, усіляко намагатиметься вас знищити...
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10.12.2023 00:04 Відповісти
Нехай розкаже сумніваючимся простим американцям, що як будуть гратися у ізоляціонізм і далі, то за декілька років будуть посилати власних дітей на війну в Європу після чергового Перл Харбору. Диктатори таку вашу політичну поведінку сприймають як слабкість, а слабких вони з радістю атакують.
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10.12.2023 00:10 Відповісти
тут треба визначитися, а хто ж такий тей простий амеріканець?
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10.12.2023 05:45 Відповісти
це тей який зранку душ і кофе і гребе на роботу,
бо є цікаві задачі яки потребують вирішування,
чи це тей який собі рога на макитру причепив і штурмує Білий Дім?
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10.12.2023 05:52 Відповісти
Нехай про Джозефа Кеннеді старшого згадають. Що він казав Рузвельту під час початку війни з приводу допомоги Великобританії і чим потім займалися його сини на фронті за декілька років по тому.
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10.12.2023 00:12 Відповісти
Рузвельт був лівим демократом, ізоляціоністом і великим шанувальником сталіна
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10.12.2023 00:23 Відповісти
Рузвельт був одним із найкращих президентів США
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10.12.2023 00:29 Відповісти
Рузвельт був найгіршим президентом, через якого від 1941 до 1945 року загинули десятки мільйонів людей. Йому та іншим таким мухоморам було великою помилкою спасти кремль і отже найбільшу загрозу всіх часів, ніж домовитися з німцями, усунувши Гітлера. Американці також у 30-х роках минулого століття будували промисловість срср, а голодомору не бачили, а в 1944-1952 роках цинічно знехтували боротьбою УПА за незалежність та виживання українського народу.
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10.12.2023 01:14 Відповісти
Що ти мелеш довбойобе? Рузвельт витащив США із великої депресії своїм новим курсом. Рузвельт розпочав програму ленд-лізу для союзників, рузвельт усупереч ізорляціоністких настроїв посприяв вступу США у війну і відкритті другого фронту.

"Йому та іншим таким мухоморам було великою помилкою спасти кремль і отже найбільшу загрозу всіх часів, ніж домовитися з німцями, усунувши Гітлера"
Ти довбойоб? Тоді загрозою був не Кремль а саме Третій Рейх.
"Американці також у 30-х роках минулого століття будували промисловість срср,"
Американці в 30-тих потерпали від Великої Депресії, дебіле. Звісно що запалися за любу роботу.

"1944-1952 роках цинічно знехтували боротьбою УПА за незалежність та виживання українського народу."
Типова вишивата в якої весь світ вертатися навкруг України. Що саме вони мали тоді робити, оголосити нову світову війну СССР?
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10.12.2023 18:21 Відповісти
"Рузвельт був одним із найкращих президентів США" - це кремлівський наратив. На столі у хуьла стоїть бюстик Рузвельта. Рузвельт - це той, хто визнав Содепію в 1933 р. і побудував сталіну 500 військових заводів, без яких була б неможлива Друга світова війна. Рузвельт - соціаліст і злочинець
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10.12.2023 17:20 Відповісти
Кеннеді старший теж був ізоляціоністом і називав британців жалюгідними у 1940 році. А його діти воювали. Старший загинув у 1944, середній ледь не втопився після атаки японського есмінця... Ізоляціонізм призведе тільки до більших проблем у світі і США все одно прийдеться їх вирішувати теж і витрачати набагато більше грошей і навіть людей.
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10.12.2023 00:31 Відповісти
Прекрасно описано ситуацію. США заражені ІЗОЛЯЦІОНІЗМОМ, який завжди використовували агресори.

І наведений вище в коментарях приклад старшого Кеннеді, посла у Великобританії в передвоєнні роки, доказ того, ЯК очевидна реальність ігнорувалася тягою до ІЗОЛЯЦІОНІЗМУ - відсидітися за океанами... Хоча вже був досвід першої світової війни...

І Рузвельт маневрував аж до розгрому в Перл Харборі - без позору Перл Харбору США напевно ще б весь 1942 рік знаходилася в самоізоляції.

Тепер той "природний" в ізоляціонізм США вигідний Путіну, т. СІ,...та іншим
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10.12.2023 08:24 Відповісти
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10.12.2023 00:23 Відповісти
Чітко сформульовано.
На жаль, такі яскраві висловлювання часто псують граматичні помилки.
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10.12.2023 00:51 Відповісти
Дужик, ці ідіотські висловлювання, навіть для такого шизоіда як ти - це вже перебор.
А то, що троль, російський під тобою підписався, свідчить, що ви разом із ним працюєте.
То скільки тобі ведмідь пообіцяв?
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10.12.2023 01:03 Відповісти
ведмідь (куйло бкуйлович хутін)вже прикупив американських республіканців, в тому числі мабуть і цього "бойлера"???
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10.12.2023 01:35 Відповісти
Як Ви вважаєте,чи в змозі путін використовувати мешканців окупованих теріторій як бійців армії росії?Це тема серйозніша ніж недовольство чиїмсь постом.Як Ви вважаєте,настрої,добробут,очікування та громадянські права мешканців окупованих теріторій достатньо висвітлюються в медіапросторі?
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10.12.2023 03:24 Відповісти
І ти тріль, прибіг у "команду Дужика", філософствувати ?
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10.12.2023 12:34 Відповісти
це запит інформації,я з незнайомцями не філософствую,з хамовитими тим більш...
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17.12.2023 03:41 Відповісти
Тобто одна рука пише той запит, а інша половина мозоку відмовляється спілкуватися ?
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17.12.2023 12:57 Відповісти
Тобто я в вашиш очах "тріль",кудись "біг" у чиюсь команду,і був би радий спілкуватись з автором такого мого "бачення"? Та я краще відішлю найдальше такого співрозмовника,і це я дуже м"яко відповів.
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17.12.2023 18:12 Відповісти
Ну, шизоіда Дужика вже забанили люди, а оскільки ти його посіпака, то і тебе подібне буде чекати.
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17.12.2023 19:11 Відповісти
Кому ти "це сказав", троль? Чи ти справді впевнений, що сенетор США щось чув про шізофреніка Дужика ?
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10.12.2023 12:35 Відповісти
Він і про про тебе вузьколобого не чув.
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10.12.2023 13:06 Відповісти
Ти класний шиз! Діагноз маєш, чи так живеш ?
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10.12.2023 13:11 Відповісти
Ти ж якось живеш без мозку. Добре тебе хоч читати-писати навчили. Мабуть, як собаку Павлова. Виключно на рефлексах.
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10.12.2023 13:24 Відповісти
шобла в кедах - точніше і не скажеш.
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10.12.2023 05:57 Відповісти
Залужного звільняють в Штатах? Не знав.
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10.12.2023 06:20 Відповісти
так. Бо у Києві сцикотно.
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10.12.2023 06:31 Відповісти
Комментарий под видео, который лайкнули 309 раз:
Зняття Залужного це не про рейтінг, а про завершення війни на путінських умовах. Зелені здають Україну, а супротив Залужного заважає. А "ревнощі" це політтехнологія, щоб зрадника замаскувати під дурника.
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10.12.2023 10:22 Відповісти
Проблема ще й у тому, що наші зелені злидні не можуть сформулювати жодної тверезої думки, щоб допомогти притомним республіканцям. Ба більше, своєю брехнею, корупцією і криворагульським бидлуванням створюють вкрай негативний імідж нашої країни.
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10.12.2023 09:43 Відповісти
 
 