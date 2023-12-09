Успіхи ЗСУ на фронті ніяк не впливають на підтримку України Вашингтоном, - конгресмен-демократ Бойл

Суперечки у Конгресі США щодо допомоги Україні це про те, що відбувається всередині республіканської партії, а не на полі бою в Україні.

Конгресмен-демократ з Пенсильванії Брендан Бойл заявив в інтерв'ю журналістам Голосу Америки, що успіхи українських військових на полі бою жодним чином не впливають на рішення республіканців у Конгресі про допомогу Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо підтримки республіканців – це не про те, що відбувається на полі бою. Це про те, що відбувається всередині партії", – сказав він, додавши, що в цілому такої ж позиції дотримуються й демократи.

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За словами Бойла, республіканців можна поділити на три умовні групи.

Перша група, каже конгресмен, – це ті, хто віддані традиційним принципам активної зовнішньої політики Республіканської партії і не бояться висловлювати свою позицію. За підрахунками Бойла, таких республіканців "трохи більше, ніж половина".

"Мітч Макконнелл є чудовим прикладом цієї традиційної Республіканської зовнішньої політики від Ейзенхауера до Рейгана та обох Бушів – національної оборони Америки з м'язами, яка пишається бути в НАТО, пишається трансатлантичним альянсом, яка протистояла спочатку радянській, а тепер – російській агресії", – зазначив спікер.

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Друга група – ізоляціоністи, такі як прихильниця експрезидента США Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін, які активно виступають проти підтримки України. Хоча вони – в абсолютній меншості, говорить конгресмен, їх найбільше чути та їхній вплив зростає.

Третя група, на його думку, це ті республіканці, які поділяють ті ж принципи, що й перша група, але бояться, що підтримка України може коштувати їм поразки на наступних внутрішньопартійних виборах.

До цієї групи, за словами Бойла, входить і спікер Палати представників Майк Джонсон.

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"Зокрема, один республіканець в Палаті представників розповів мені про доволі болісну зустріч із виборцями, – а він у дуже республіканському окрузі – під час якої його весь час критикували за підтримку України", – сказав він, додавши, що саме від цієї групи загалом і залежить підтримка України.