Успіхи ЗСУ на фронті ніяк не впливають на підтримку України Вашингтоном, - конгресмен-демократ Бойл
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Суперечки у Конгресі США щодо допомоги Україні це про те, що відбувається всередині республіканської партії, а не на полі бою в Україні.
Конгресмен-демократ з Пенсильванії Брендан Бойл заявив в інтерв'ю журналістам Голосу Америки, що успіхи українських військових на полі бою жодним чином не впливають на рішення республіканців у Конгресі про допомогу Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо підтримки республіканців – це не про те, що відбувається на полі бою. Це про те, що відбувається всередині партії", – сказав він, додавши, що в цілому такої ж позиції дотримуються й демократи.
За словами Бойла, республіканців можна поділити на три умовні групи.
Перша група, каже конгресмен, – це ті, хто віддані традиційним принципам активної зовнішньої політики Республіканської партії і не бояться висловлювати свою позицію. За підрахунками Бойла, таких республіканців "трохи більше, ніж половина".
"Мітч Макконнелл є чудовим прикладом цієї традиційної Республіканської зовнішньої політики від Ейзенхауера до Рейгана та обох Бушів – національної оборони Америки з м'язами, яка пишається бути в НАТО, пишається трансатлантичним альянсом, яка протистояла спочатку радянській, а тепер – російській агресії", – зазначив спікер.
Друга група – ізоляціоністи, такі як прихильниця експрезидента США Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін, які активно виступають проти підтримки України. Хоча вони – в абсолютній меншості, говорить конгресмен, їх найбільше чути та їхній вплив зростає.
Третя група, на його думку, це ті республіканці, які поділяють ті ж принципи, що й перша група, але бояться, що підтримка України може коштувати їм поразки на наступних внутрішньопартійних виборах.
До цієї групи, за словами Бойла, входить і спікер Палати представників Майк Джонсон.
"Зокрема, один республіканець в Палаті представників розповів мені про доволі болісну зустріч із виборцями, – а він у дуже республіканському окрузі – під час якої його весь час критикували за підтримку України", – сказав він, додавши, що саме від цієї групи загалом і залежить підтримка України.
Будь ласка, зачекайте...
При відновленні СССР2 всі ваші проблеми кордону і інші дріб'язкові суперечки навіть рядом не стоятимуть з цією реальною загрозою, бо у "братовбивчій війні" на покоління РФ звинуватить тільки вас і НАТО, усіляко намагатиметься вас знищити...
бо є цікаві задачі яки потребують вирішування,
чи це тей який собі рога на макитру причепив і штурмує Білий Дім?
"Йому та іншим таким мухоморам було великою помилкою спасти кремль і отже найбільшу загрозу всіх часів, ніж домовитися з німцями, усунувши Гітлера"
Ти довбойоб? Тоді загрозою був не Кремль а саме Третій Рейх.
"Американці також у 30-х роках минулого століття будували промисловість срср,"
Американці в 30-тих потерпали від Великої Депресії, дебіле. Звісно що запалися за любу роботу.
"1944-1952 роках цинічно знехтували боротьбою УПА за незалежність та виживання українського народу."
Типова вишивата в якої весь світ вертатися навкруг України. Що саме вони мали тоді робити, оголосити нову світову війну СССР?
І наведений вище в коментарях приклад старшого Кеннеді, посла у Великобританії в передвоєнні роки, доказ того, ЯК очевидна реальність ігнорувалася тягою до ІЗОЛЯЦІОНІЗМУ - відсидітися за океанами... Хоча вже був досвід першої світової війни...
І Рузвельт маневрував аж до розгрому в Перл Харборі - без позору Перл Харбору США напевно ще б весь 1942 рік знаходилася в самоізоляції.
Тепер той "природний" в ізоляціонізм США вигідний Путіну, т. СІ,...та іншим
На жаль, такі яскраві висловлювання часто псують граматичні помилки.
А то, що троль, російський під тобою підписався, свідчить, що ви разом із ним працюєте.
То скільки тобі ведмідь пообіцяв?
Зняття Залужного це не про рейтінг, а про завершення війни на путінських умовах. Зелені здають Україну, а супротив Залужного заважає. А "ревнощі" це політтехнологія, щоб зрадника замаскувати під дурника.