Держдеп США використав надзвичайні повноваження, щоб в обхід Конгресу продати Ізраїлю 14 тисяч танкових снарядів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Адміністрація президента США Джо Байдена використала надзвичайні повноваження, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів без схвалення Конгресу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Державний департамент США, оголосивши надзвичайну ситуацію, у п'ятницю, 9 грудня скористався законом про контроль над експортом озброєнь і погодив терміновий продаж танкових снарядів вартістю 106,5 млн доларів Ізраїлю.
Ці снаряди є частиною більшої угоди на понад 500 млн доларів, яка включає 45 тисяч снарядів для ізраїльських танків "Меркава" і яку адміністрація Байдена просить схвалити Конгрес.
Зазначається, що в міру загострення війни між Ізраїлем і ХАМАС питання про те, як і де саме використовується американська зброя в конфлікті, стало об'єктом більш пильної уваги, хоча офіційні особи США заявляють, що не планують ставити умови щодо військової допомоги Єрусалиму.
У заяві Пентагону йдеться, що держсекретар США Ентоні Блінкен докладно обґрунтував Конгресу, що танкові снаряди мають бути негайно надані Ізраїлю на користь національної безпеки Сполучених Штатів.
Продаж буде здійснюватися із запасів армії США та включатиме 120-мм танкові патрони для фугасних протитанкових багатоцільових снарядів з трасером (MPAT) M830A1 та супутнє обладнання.
"Ізраїль використовуватиме розширені можливості як засіб стримування регіональних загроз і зміцнення своєї внутрішньої оборони", - заявили в Пентагоні.
Будь ласка, зачекайте...
ЗЄ хуцпа України
відчуйте різницю...
пардон міші...
Діду та США зробили попередженнями все, що могли щоб Україна підготувалась до оборони
але у ЗЄ був договорнячок обманско-оманский
Зараз шмигаль (=ЗЄля) виділив на фортифікацію 750 млн, а на єдиний киздафон 1,5 млрд.
Курви! 👿
Мар'їнку та Авдіївку своїми кацапськими трупами вже повністю закидали, а взяти не можете.
Бо це фортифікація Пороха !
польова фортифікація і мінування + мобілізація - це стандартні заходи підготовки до нападу ще з кам'яного віку.
чи не так?
50% додатково окупованої (завдяки ЗЄлі) території, тобто Таврія, включно із Мариком - через повну відсутність укріплень на Перекопі та Чонгарі.
укріплення, побудовані Пастором в Авдіївці та Мар'їнці стоять і досі
- скасувати оборонні закупівлі та змусити збройні заводи працювати в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п); Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став. Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немав жодного.
- зірвати операцію по вагнерівцям і передати агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Відкрити сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Проігнорувати історичний саміт НАТО в Лондоні в 2019. (Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив).
- Заарештувати 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали б непридатними.
- Скасувати програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
А тепер "приміряй" це до діяльності ЗЕ-влади: Вони побудували дороги замість укріплень та створення запасів зброї А по тих дорогах прийшов ворог і за кілька днів окупував трохи не третину країни!
Щодо Росії він сказав, що стурбований тим, як країна "озброюється в даний момент" і як позиціонує себе президент Володимир Путін.
За його словами, повернення до часів, що передували великому російському вторгненню в Україну, вже не буде. Німеччина повинна звикнути до думки, що "одного дня нам, можливо, доведеться вести оборонну війну".
На запитання, чи зможе Бундесвер впоратися з можливим нападом Росії на НАТО після можливого завершення війни в Україні, Броєр відповів: "Так. І крапка. У нас немає альтернативи. Ми можемо захистити себе, і ми захистимо себе". Джерело: https://censor.net/ua/n3460627
Це не про нас, це про Ізраіль по відношенню до США... 😕
"Утримування чи колотнеча" - це до кацапів з їх "Л/ДНР", "ПМР".
Хоча, у ватників винуваті завжди або Захід, або євреї.
як варіант - тиск на европейських та азіатських партнерів щодо прикрити цю диру принаймні на час поки,
рамазвами з руднею в Конгресі біснуються..
особливо цікаво, шо та рамазнами є прихильником ідеї білої супрімосі, мабуть мавпа не товаришує з дзеркалом - чорніше тільки в Нігерії і то не факт.
зате гавкай скількі хочеш - де ж ви мої 90сті?
А Україна не платить. Жодні приватні особи чи компанії замість України теж не платять. А щоб оплатити з американського бюджету, треба спочатку за це проголосувати. За це голосує 60 сенаторів (у демократів - 51 голос, тому потрібні ще 9 республіканців), а потім Конгрес (в якому більшість - республіканці).