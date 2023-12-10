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Держдеп США використав надзвичайні повноваження, щоб в обхід Конгресу продати Ізраїлю 14 тисяч танкових снарядів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сша,виробництво,боєприпаси

Адміністрація президента США Джо Байдена використала надзвичайні повноваження, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів без схвалення Конгресу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Державний департамент США, оголосивши надзвичайну ситуацію, у п'ятницю, 9 грудня скористався законом про контроль над експортом озброєнь і погодив терміновий продаж танкових снарядів вартістю 106,5 млн доларів Ізраїлю.

Ці снаряди є частиною більшої угоди на понад 500 млн доларів, яка включає 45 тисяч снарядів для ізраїльських танків "Меркава" і яку адміністрація Байдена просить схвалити Конгрес.

Зазначається, що в міру загострення війни між Ізраїлем і ХАМАС питання про те, як і де саме використовується американська зброя в конфлікті, стало об'єктом більш пильної уваги, хоча офіційні особи США заявляють, що не планують ставити умови щодо військової допомоги Єрусалиму.

У заяві Пентагону йдеться, що держсекретар США Ентоні Блінкен докладно обґрунтував Конгресу, що танкові снаряди мають бути негайно надані Ізраїлю на користь національної безпеки Сполучених Штатів.

Продаж буде здійснюватися із запасів армії США та включатиме 120-мм танкові патрони для фугасних протитанкових багатоцільових снарядів з трасером (MPAT) M830A1 та супутнє обладнання.

"Ізраїль використовуватиме розширені можливості як засіб стримування регіональних загроз і зміцнення своєї внутрішньої оборони", - заявили в Пентагоні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Майже всі діти політиків Ізраїлю воюють проти ХАМАС: "Їм дивно не піти, коли там їхні друзі. У нас немає вибору й іншої країни". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
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10.12.2023 00:54
+21
- Скоротити 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- скасувати оборонні закупівлі та змусити збройні заводи працювати в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п); Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став. Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немав жодного.
- зірвати операцію по вагнерівцям і передати агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Відкрити сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.

- Проігнорувати історичний саміт НАТО в Лондоні в 2019. (Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив).
- Заарештувати 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали б непридатними.
- Скасувати програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
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10.12.2023 01:40
+17
Три лінії оборони із залізобетонними дотами, які були побудовані Порохом та Пастором за декілька місяців восени 2014-го

Зараз шмигаль (=ЗЄля) виділив на фортифікацію 750 млн, а на єдиний киздафон 1,5 млрд.

Курви! 👿
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10.12.2023 01:32
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10.12.2023 00:34 Відповісти
А що там виборці республіканців на це кажуть?
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10.12.2023 00:43 Відповісти
Та пофіг що там вони скажуть,- утруться як завжди... от вам і весь хєр до копійки
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10.12.2023 00:48 Відповісти
є партнерські відносини Ізраілю, а є й

ЗЄ хуцпа України

відчуйте різницю...
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10.12.2023 01:03 Відповісти
Тим паче продаж не звучить як халява.
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10.12.2023 08:31 Відповісти
Виборці республіканців, точніше трапістська їх частина, жаліються в соцмережах на ціни в макдональдсі і кличуть скасувати допомогу Україні і Ізраїлю, шоб не було третьої світової
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10.12.2023 01:10 Відповісти
Тринідад і Тобаго. Україна і Ізраїль...
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10.12.2023 03:55 Відповісти
плюються слюнею і почувають себе такими маленькими наче кріси,
пардон міші...
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10.12.2023 03:12 Відповісти
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10.12.2023 00:54 Відповісти
+💯!

Діду та США зробили попередженнями все, що могли щоб Україна підготувалась до оборони

але у ЗЄ був договорнячок обманско-оманский
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10.12.2023 01:06 Відповісти
Навчи, як можна підготуватися до війни з другою армією світу за три місяці, чи навіть за три роки, якщо до цього армію розвалювали всі 30 років
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10.12.2023 01:14 Відповісти
ну взагалі-то готувалися з 2014-го по 2019-й роки...
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10.12.2023 01:23 Відповісти
Три лінії оборони із залізобетонними дотами, які були побудовані Порохом та Пастором за декілька місяців восени 2014-го

Зараз шмигаль (=ЗЄля) виділив на фортифікацію 750 млн, а на єдиний киздафон 1,5 млрд.

Курви! 👿
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10.12.2023 01:32 Відповісти
ти геть тупориле? чи прикидаєшся?
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10.12.2023 01:47 Відповісти
Про куці і погані оборонні споруди Пороха в АТО розсказуй своїм алєням в тундрі

Мар'їнку та Авдіївку своїми кацапськими трупами вже повністю закидали, а взяти не можете.
Бо це фортифікація Пороха !
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10.12.2023 01:47 Відповісти
Свободен 😠
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10.12.2023 02:00 Відповісти
Чому Сумська, Харківська, Чернігівська, Київська області без фортифікацій тримаються краще, ніж фортифікації авдіївки і мар'їнки? Чи кацапи дурні лізти на найбільш забетоновані напрямки?
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10.12.2023 02:05 Відповісти
Потому что там болото и леса.
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10.12.2023 02:14 Відповісти
Где болото? На харьковщине или на Сумщине?))
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10.12.2023 02:18 Відповісти
На Севере. Короче, все дело в логистике, которую нужно тянуть.
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10.12.2023 03:33 Відповісти
Шо вы секреты выдавать - то же капцапський шпигуняко.
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10.12.2023 07:55 Відповісти
Північ "тримається" тому що кацапи там наступать перестали! У лютому 2022-го кацапи через добу після початку нападу вже наводили понтонні переправи через Десну Тільки чудо врятувало Чернігів від окупації - бо їм було поставлено задачу - "идти на Киев" І вони пішли по об"їздній - повз Чернігів А його залишили в тилу І цим дали можливість створить лінію оборони у передмісті А на другий днь після зняття блокади і втечі кацапів на кордон пішли фури з бетонними блоками І зараз там уже створено кілька ліній оборони Їх в умовах повномасштабного вторгнення створили за рік А хто "Блазню" заважав це робить три роки - коли його не було?
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10.12.2023 04:27 Відповісти
Телепню, шо вы предлогашь, ваапше ни.уя не делать... тока велыкэ крадiвництво?
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10.12.2023 07:56 Відповісти
Спитай у Пороха і не тряси єрундой:

польова фортифікація і мінування + мобілізація - це стандартні заходи підготовки до нападу ще з кам'яного віку.
чи не так?
50% додатково окупованої (завдяки ЗЄлі) території, тобто Таврія, включно із Мариком - через повну відсутність укріплень на Перекопі та Чонгарі.

укріплення, побудовані Пастором в Авдіївці та Мар'їнці стоять і досі
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10.12.2023 01:27 Відповісти
я можу спитати у пороха про стіну яйцемнюка
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10.12.2023 01:59 Відповісти
Спитай! Тільки чого тоді сюди лізеш? Тут "Пороха" нема! Тільки не забудь зауважить, що "стіна яйцемнюка" будувалася не на лінії фронту на Донбасі, а там, де бойових дій не було Бо вона не для війни робилася, а проти нелегального проникнення нелегалів та контрабандистів
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10.12.2023 04:32 Відповісти
- Скоротити 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- скасувати оборонні закупівлі та змусити збройні заводи працювати в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п); Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став. Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немав жодного.
- зірвати операцію по вагнерівцям і передати агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Відкрити сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.

- Проігнорувати історичний саміт НАТО в Лондоні в 2019. (Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив).
- Заарештувати 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали б непридатними.
- Скасувати програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
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10.12.2023 01:40 Відповісти
Гарна основа для звинувачення у державній зраді
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10.12.2023 01:42 Відповісти
Бг-ггг... зебилы , прихильники великого крадiвництва, даже в своих апелляциях к космосу, используют отправное слово, мол, сенс ЗАКАТЫВАТЬ БАБЛО... довбнi...ХЕХ...
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10.12.2023 07:53 Відповісти
Спитай у Фінляндії про 1939-й
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10.12.2023 04:17 Відповісти
Подоляцький балабол.
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10.12.2023 03:25 Відповісти
Это похлеще. Бо це Сiрко звичайний - от нефиг делать, лижет яй.а, або вие на Мiсяць. Просто, не звертайте на нюю уваги.
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10.12.2023 07:26 Відповісти
...нюю-подоляцьку марамойку-шаболку.
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10.12.2023 07:40 Відповісти
Недоумку! Є така східна мудрість: "Не май нічого і не створюй нічого - якщо ти не здатен це захистить! Завжди знайдеться "хтось" чи "щось" що захоче віднять у тебе те що в тебе є - будь то вода в річці чи кров у твоїх жилах І тільки ТИ зможеш своєю силою спинить ворога!"
А тепер "приміряй" це до діяльності ЗЕ-влади: Вони побудували дороги замість укріплень та створення запасів зброї А по тих дорогах прийшов ворог і за кілька днів окупував трохи не третину країни!
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10.12.2023 04:46 Відповісти
И теперь по этим которые не убила техника ,катаются кацапы.
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10.12.2023 08:57 Відповісти
Та они не только по дорогам украинским катаются. Они ещё и в домах украинских живут и имущество украинское отжимают. Так бывает, когда одно государство оккупирует другое. Но это не значит, что эти дороги и эти дома не надо было строить. Почему-то немцы строят свои автобаны аж гай шумыть, хотя в ангарах половина леопардов не заводится. Потому что немцам плевать на свое оружие. А вот если не будет качественных дорог, то полетит их правительство на свалку истории с позором и треском.
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10.12.2023 09:11 Відповісти
Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив про недоліки в підготовці німецьких збройних сил до оборони країни і НАТО, і це треба змінювати. Бундесвер роками був орієнтований на врегулювання міжнародних криз. Це дає про себе знати зараз, коли в центрі уваги знову опинилися НАТО і національна оборона, продовжив Броєр.

Щодо Росії він сказав, що стурбований тим, як країна "озброюється в даний момент" і як позиціонує себе президент Володимир Путін.

За його словами, повернення до часів, що передували великому російському вторгненню в Україну, вже не буде. Німеччина повинна звикнути до думки, що "одного дня нам, можливо, доведеться вести оборонну війну".

На запитання, чи зможе Бундесвер впоратися з можливим нападом Росії на НАТО після можливого завершення війни в Україні, Броєр відповів: "Так. І крапка. У нас немає альтернативи. Ми можемо захистити себе, і ми захистимо себе". Джерело: https://censor.net/ua/n3460627
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10.12.2023 11:35 Відповісти
сліпий казав: побачимо...
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10.12.2023 11:40 Відповісти
де я принизив союзника України? як я принизив німців? я сказав "нехай їм повилазить"? чи я застосував проти них нецензурну лексику? я виразив своє захоплення ними, коли сказав, що вони правильно вкладають гроші в інфраструктуру! в чому тут приниження? ти подивись на їх вулиці! жодного папірця на алеї немає! ідеальні фасади будинків, ідеальні дороги! це просто рай на Землі! це приниження лише в твоїй хворій уяві!
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10.12.2023 13:03 Відповісти
Не корч з себе дурня! Німці самі визнали свою помилку у питаннях обороноздатності та почали перегляд внутрішньої політики в цій області А ти тут "сумніваєшся" у їх здатності це зробить
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10.12.2023 13:09 Відповісти
у ********* світі не може йти мови про якусь обороноздатність якоїсь окремої країни. лише колективна оборона! за цим майбутнє! лише такі совкодрочери, як ти, вважають, що кожна країна повинна в гівні жити, але клепати снаряди в 3 зміни! твої ідеальні країни - це Іран. Півн. Корея і кацапстан! оце твої ідеали! а мої ідеали - це Канада, Германія, скандинавські країни! в яких всі кошти йдуть на благоустрій суспільства. і у випадку зовнішньої агресії, їм завжди допоможе весь прогресивний світ!
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10.12.2023 13:20 Відповісти
Ага! "Триндіть" - не мішки вергать"! Ти ще мене "кацапом" обізви!
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10.12.2023 13:22 Відповісти
вопрос в том, что если придет трамп и выйдет из нато, то немцы проклянут их правительство за ідеальні фасади будинків, ідеальні дороги, как мы зе за дороги
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10.12.2023 17:10 Відповісти
Єслі нада то пох на двохпартійну паддєржку, а українці і так схавають.
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10.12.2023 01:09 Відповісти
треба на прапорі зірку Давида намалювати
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10.12.2023 01:11 Відповісти
треба на лобі твоєму зробити татуюваня з написом "дупа"
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10.12.2023 01:34 Відповісти
якщо довбень Bob Fayn не в курсі, що Ізраїль офіційно основний союзник США та спільно розробляє дуже багато видів озброєннь і дає такі дебільні поради, то напис "дупа" на його лобі буде куди біль доречний ніж Маген Давид на прапорі США! І з якого дива ти мені пишеш таку херню, ще й ЗЄльоних до мене приплів?
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10.12.2023 01:44 Відповісти
Можеш буть спокійним - "зірка Давида" на нашому прапорі вже є! На червоночорному Може це новітня інтерпретація (а може й давня - часів УПА Бо в УПА був "Жидовський курінь") На перетині двох смуг прапора - зірка Її верхня частина (на червоному полотнищі) - чорного кольору і червоного - на чорному полотнищі
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10.12.2023 04:51 Відповісти
ви надзвичайно дотепний у висловлюваннях
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10.12.2023 01:49 Відповісти
Є у нас уже "Давид", але дебільний якийсь 👿
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10.12.2023 01:34 Відповісти
ніякого "Давида" в нас нема, є звичайний мєстєчковий шлімазл!
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10.12.2023 01:45 Відповісти
Тому той Давид і закавичений, бо дрібний містечковий пиндюк
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10.12.2023 01:50 Відповісти
І американські і ізраїльські євреї це добре бачать та розуміють, а воно ніяк не второпає у чому справа, бігає ніжками тупотить і горланить "та я ж свой, в чьом дєло, хде аружіє"...
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10.12.2023 01:54 Відповісти
якийсь прорашистський пеньок доказував недавно,що статус основного союзника США поза НАТО (за зверненням до США за яким відмовилась голосувати ВЗРада з агітацією "слуг" і кулєби)не несла би ніяких безпекових обов'язків збоку США до України.
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10.12.2023 01:30 Відповісти
Союзник оцінюється вірністю та міцністю союзу

Це не про нас, це про Ізраіль по відношенню до США... 😕
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10.12.2023 01:37 Відповісти
Ізраїль потрібен для США як засіб утримування чи колотнечі в тому регіоні. Так було, є і так буде. До дупи тут вірність.
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10.12.2023 05:34 Відповісти
Тыць та й розвиднiлось. Така маячня навiть на глибоке похмiлля не приверзеться ... Ондого, а який тодi статус у цапорилii на сiрiйських теренах? ЗЫ... що до вiрностi США: Iзраiль в Оманi, чи Турцii не клявся пыне на пятиконечной звезде и не возвращался домой на цапорылых чартерах...
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10.12.2023 07:36 Відповісти
Навряд чи в тебе розвиднилось. Дітвору понабирали пости клепати. Аж тошно.
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10.12.2023 10:44 Відповісти
Вашi припущення - всiм до дупи. Где ваши доказательства-опровержения?
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10.12.2023 10:51 Відповісти
Цю кремлядську маячню розкажеш кацапським пропагандонським каналам.
"Утримування чи колотнеча" - це до кацапів з їх "Л/ДНР", "ПМР".
Хоча, у ватників винуваті завжди або Захід, або євреї.
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10.12.2023 09:47 Відповісти
Що б іще курча могло написати? Почитай хоч історію, якщо ще в дитсад ходиш.
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10.12.2023 10:42 Відповісти
Бг-ггг... квочка намалювалась...ХЕХ...
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10.12.2023 10:52 Відповісти
саме проти такого союзу для України і її народу із США ,свого часу проголосувала скуплена куйлом майже вся антиукраїнська ВЗРада(((https://interfax.com.ua/news/general/766702.html
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10.12.2023 11:54 Відповісти
Отакої..... а казали.... багато чого казали.....
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10.12.2023 02:02 Відповісти
Україна не залишиться без допомоги, про це будуть менше ******* зелені і не все будуть знати в Конгресі але Україна не залишиться без допомоги...
як варіант - тиск на европейських та азіатських партнерів щодо прикрити цю диру принаймні на час поки,
рамазвами з руднею в Конгресі біснуються..
особливо цікаво, шо та рамазнами є прихильником ідеї білої супрімосі, мабуть мавпа не товаришує з дзеркалом - чорніше тільки в Нігерії і то не факт.
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10.12.2023 04:22 Відповісти
цеп подовжили, але миску відсунули,
зате гавкай скількі хочеш - де ж ви мої 90сті?
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10.12.2023 04:32 Відповісти
Головне - осколочно-фугасних побільше! Бо танків у "бойових гризунів" немає А от коли їм задницю морською водою у тунелях почне підмочувать і вони з тунелів назовні полізуть - от тоді осколочно-фугасні і ************!
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10.12.2023 05:05 Відповісти
Как бы здесь зебилы не распоясывались, я так думаю, що до обходу думки Конгресу по поставкам военной помощи Изралию, типо, решающим было то, шо Майже всі діти політиків Ізраїлю воюють проти ХАМАС: "Їм дивно не піти, коли там їхні друзі. У них немає вибору й іншої країни" Джерело: https://censor.net/ua/n3460634
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10.12.2023 08:03 Відповісти
Не помню где, но намедне от зебилов прозвучала благая весть, мабуть после амервливаний, шо всеобщий МАРАТОН себя не оправдывает... Отсебятина: знамо перец, бо на маратон тратятся миллионы а на потреби армii - тисячi. Так шо, скоро мы станем свидетелями большого шухера.
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10.12.2023 08:10 Відповісти
Що значить "в обхід Конгресу"?! За готові набої треба платити, за замовлення нових набоїв треба платити. Ізраїль заплатив сам.
А Україна не платить. Жодні приватні особи чи компанії замість України теж не платять. А щоб оплатити з американського бюджету, треба спочатку за це проголосувати. За це голосує 60 сенаторів (у демократів - 51 голос, тому потрібні ще 9 республіканців), а потім Конгрес (в якому більшість - республіканці).
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10.12.2023 10:01 Відповісти
 
 