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Новини За кордоном
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допомога (5072) Сенат США (419)

Республіканці проголосують за пакет фінансової допомоги Україні лише після того, як демократи погодяться на посилення південного кордону

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сенат

Республіканська партія заблокувала розгляд законопроєкту щодо фінансування допомоги Україні, оскільки намагалася довести серйозність своїх намірів щодо безпеки південного кордону.

Про це в коментарі "Голосу Америки" заявив сенатор-республіканець Джим Ріш, інформує Цензор.НЕТ.

Він переконаний, що допомога Україні надійде, але адміністрація має серйозніше поставитися до проблеми південного кордону США, з якою республіканці пов'язують голосування про допомогу Україні.

Ріш раніше послідовно підтримував Україну. Водночас як і решта республіканців в Сенаті, на голосуванні щодо просування цього законопроєкту висловився проти.

"Це було голосування чітко за партійною лінією щодо пакета національної безпеки, який ми повинні прийняти. Ми це приймемо. Нам потрібно було переконати наших колег з іншої партії, що ми налаштовані дуже серйозно. Ми, республіканці, дуже серйозно ставимося до закриття нашого південного кордону. У нас близько 10 000 нелегалів на день перетинають кордон Сполучених Штатів, і нам потрібно захищати наш кордон, в першу чергу", – відповів Ріш на питання Голосу Америки після свого виступу на Аспенському безпековому форумі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо США відмовляться від зобов’язань перед Україною, це призведе до гонки ядерних озброєнь, - сенатор Ріш

Пояснюючи прив’язку допомоги України, потреба в якій є нагальною та критично важливою, до питань, що стосуються перетину кордону, розгляд яких може затягнутися на тижні та місяці, Ріш сказав, що не думає, що це затягне процес ухвалення рішень.

"Тижні та місяці, про які ви говорите, – позаду, а не перед нами. Ми говоримо про це не лише тижнями та місяцями, а й роками, і настав час поставитися до цього серйозно", – сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Сенат США заблокував винесення на голосування законопроєкту, який містив додаткове фінансування військової допомоги Україні. Зазначається, що законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу.

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Секретний брифінг, на якому демократи мали переконати республіканців проголосувати за виділення військової допомоги Україні та Ізраїлю, провалився, перетворившись на крик та галас. Також президент Володимир Зеленський, який мав пояснити сенаторам, чому цей законопроєкт важливий, скасував свій виступ в останній момент.

Перед самим голосуванням у середу ввечері до законодавців звернувся президент Джо Байден, який заявив, що відмовляючись голосувати за пакет підтримки України, республіканці роблять такий подарунок Путіну, на який він не міг сподіватися.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+24
Пригласите на границу США Верещучку. У неё есть опыт как границу слегка передвигать.
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10.12.2023 07:42
+14
Мексиканські нелегали - безумовно, набагато важливіша загроза, аніж напад росії на НАТО та Третя світова війна 🤦
Популісти падлячі, Рейган з Маккейном в трунах перевертаються.
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10.12.2023 08:45
+13
******** шантажисти - хамас 2
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10.12.2023 07:57
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> тільки для чого була уся ця війна, жертви... якщо в кінці кінців РФ отримає то що бажала з самого її початку

Це питання можна ставити лише самим собі. Тому що Захід говорив постійно і відверто - таку-то зброю можемо дати, а от іншу - не дамо, бо боїмося, що #уйло атакує НАТО і почнеться Третя світова війна.
А українці постійно надіються, що зможуть вмовити Захід дати більше. Через кілька місяців війни вдалося вмовити дати західну артилерію, майже через рік - західну бронетехніку, через два роки після початку війни отримаємо західну авіацію.
Якби не постійна надія українців, що зможуть переконати Захід дати щось більше - прийшлося б дійно вести перемовини з #уйлом і погодитись стати другою Білоруссю.
Але до Заходу жодних питань - вони завжди говорили, що бояться ескалації, тому це вибір України - воювати далі з надією переконати Захід змінити думку.
І лише українцям вирішувати, чи реально перемогти такою зброєю, яку Захід не боїться давати, і чи доцільно далі надіятись на щось більше.
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10.12.2023 10:38 Відповісти
Чисто кацапська логіка.
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10.12.2023 12:19 Відповісти
куйло будує "російську імперію2". Ніяке "СССР2" йому і нахрін не потрібне.
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10.12.2023 12:44 Відповісти
Як він назве цю територію по суті нема значення...
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10.12.2023 13:21 Відповісти
Саме так-РІ 2.Йому, вже мабуть, пилюку з корони російської імперії здули,але Україна як кістка в горлі застрягла..
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10.12.2023 14:28 Відповісти
Карочє так , наших воїнів перекидаєм на мексиканський кордон а американців в зону бойових дій до нас , в підсумку військова допомога Україні надійде нашим військовим і одночасно підсилиться південний кордон США а американці в Україні здобудуть безцінний бойовий досвід ))
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10.12.2023 10:19 Відповісти
Коля-каклета, не ваш родич, випадково?
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10.12.2023 10:21 Відповісти
А ти чьїх будеш смєрд ?
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10.12.2023 21:30 Відповісти
Я тільки запитав, а ви відразу з образами. Мабуть точно родич.
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11.12.2023 10:55 Відповісти
Деми вам цього не дозволять тому що нелегали з Мексики які потім легалізувались це їх основний активний електорат.. плюс дешева робоча сила...

В цьому і вся проблема з кордоном, електорат республіканців хоче закриття кордону тому що попадає багато криміналу звідти...
а електорат демів ні тому що їх родичів ще треба перетягнути і легалізувати тих що вже приїхали
А Україна просто розмінна монета...
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10.12.2023 11:50 Відповісти
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Сенат США заблокував винесення на голосування законопроєкту, який містив додаткове фінансування військової допомоги Україні. Зазначається, що законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Джерело: https://censor.net/ua/n34606

Тобто демократи, у котрих більшість у сенаті, заблокували вже проголосований у нижній палаті проект закону про допомогу, а винні у цьому республіканці? Дивне тлумачення.
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10.12.2023 10:20 Відповісти
Спочатку голосує Сенат, потрібно 60 голосів, у демократів 51.
А коли Сенат проголосує - після цього голосує Конгрес.
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10.12.2023 10:42 Відповісти
Дурниця. Конгрес складається з двох палат - Палати представників (435 депутатів, яких обирають на термін 2 роки) та Сенату (100 сенаторів, два від кожного штату, яких обирають на 6 років, третину переобирають кожні два роки).
Тобто, що значить "коли Сенат проголосує - після цього голосує Конгрес"? Закони голосуються незалежно, але зараз у республіканців більшість у Палаті представників і меншість у Сенаті.
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10.12.2023 12:20 Відповісти
Спочатку голосує Сенат (60 голосів), потім - Конгрес палата представників.
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10.12.2023 14:25 Відповісти
пацани - мексіканці так зароблюють шо вам і не снилося,
але і пашут як зайці - нарікань нема....
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10.12.2023 10:21 Відповісти
Придется демократам уступить...
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10.12.2023 10:27 Відповісти
А навіщо їм уступати? Вони й так гальмували надання зброї, по ленд-лізу взагалі нічого, на залишок 5 млрд теж нічого не поставляється, при цьому звинувачують республіканців.
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10.12.2023 10:32 Відповісти
По перше лендліз загальмувала наша влада по версії амерів...
відмовились тому що треба потім буде платити... я в це вірю, боти активно поширювали інформацію що лендліз не потрібен, краще безплатно отримувати і таке заявляли багато зеполітиків...

По друге передача, ракет, та абрамсів гальмувала саме адміністрація Байдена... А республіканці до вашого відома ініціювали аудит допомоги в результаті виявилося що стару техніку поставляють по ціні нової...і ще знайшлось в результаті 6 млрд на які зараз і існуєм...

По третє через велику корупцію у нас рівень довіри Зе впав серед електорату республіканців з 60 на початку війни до 40... і партії в штатах на відміну від України слідкують за настроями свого електорату та щей перед виборами
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10.12.2023 11:44 Відповісти
Про ленд-ліз - "...відмовились тому що треба потім буде платити..." Коли? Через скільки років? Краще безоплатними життями українців розраховуватися? - Але це риторичні питання.
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10.12.2023 12:06 Відповісти
а можна посилання на цю версію?

по поводу платити - багато брехні
ось текст закона
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74

Україна звільнена від оплати за ремонт та відновлення техніки.
За що платити?

Ось довідка, з поясненнями щодо лендліза -
США очікують 0$ за лендлізом. Тобто Україна платить 0$
США оплачують ремонт та відновлення, якшо забажають
Так як відмінили, термін надання не більше 5 років, то також надано пояснення - що повернення залишків через 50 років

Виходить, Конгрес запропонував безкоштовний лендліз на 50 років.
Обидві адміністрації чомусь не скористались.

"зеполітикі" також люди, та підвержені ІПСО, та пропаганді.
1.10.12 Стефанчук нагадав, що від сьогодні вступив у силу закон США про лендліз для України
В законі, такої дати немає, вперше про це сказав бувший агент кдб швець
І багато в це повірили, незважаючи - на високі ранги, щодо освіти.
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10.12.2023 21:26 Відповісти
чтобы получить надежду (уже впрочем призрачную) победить на выборах, если они дадут Украине проиграть, то шансов меньше нуля у Байдена.
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10.12.2023 16:43 Відповісти
Обрали "паприколухуженебудет" то тепер чого ниєте,готуйтесь "какнибуть к лучшейжизни" жодна країна вам нічим не зобовязана,це їхні жести доброї волі,а ви це все перетворили на їх обов"язки з якої радості?
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10.12.2023 10:32 Відповісти
Жодна краiна не зобов'язана виконувати своi обiцянки. Виправив, не дякуй.

Коли в березнi 2022 нашi мавпи лiтали до Стамбулу, там йшли договорняки, в результатi яких можливо Украiна б стала другою Бiлоруссю, тобто сателiтом РФii, або навiть номiнально перестали б iснувати кордони. Чи пасерединке.

Але потiм в Украiну почали приiзджати всякi лохматi, Остiни Павери, пилососи Кiрбi й iншi Блiнкени в Бiдонах, з чоткими месседжами: воюйте, вкраiнчики, зброю ми дамо, перемога буде за вами.

Вкраiнчики повiрили й побiжали воювати, хоча й захiднi розвiдки, й ГУР, i навiть пересiчнi громадяни знали i розумiли: ну не того польоту ця клята РФiя, щоб до вiйни з нею можна було так легковажно вiдноситись.

Тепер, iз-за цього пiдбурювання на вiйну з многократ переважаючим у всьому супротивником, украiнцi гинуть реально, поля замiнованi реально, економiка в дупi реально, майбутнього нема реально.

А ти досi вважаеш, що тi хто пообiцяв допомагати - не зобов'язанi допомагати ?

Ну тодi вибач, але тодi Пiвнiчна Корея кращий союзник, анiж оця напомажена бiсовщина.
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10.12.2023 17:58 Відповісти
Реєстрація: 08 грудня 2023

Що, кацапчику, хотілось щоб українці здалися вашому #уйлу і стали другою Білоруссю?
А Захід, до речі, постійно і однозначно заявляв, що не дасть західну артилерію, хаймарси, леопарди, F-16. Але самі українці не хотіли підкорятись вашому #уйлу, тому чинили спротив і переконували Захід все ж дати все перераховане.
Тому тобі одна дорога - за вашим корабльом. Бачиш як - VPN тебе не врятував, бо ти тупе і спалилось відразу ж.
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10.12.2023 18:30 Відповісти
Що сказати-то хотiв ?
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10.12.2023 18:42 Відповісти
Цікаво.
Але, як ви вважеуте, що повинні були робити вкраінчики в березні?
Росповідайте (статью с пола поднимите) як треба було?
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10.12.2023 18:36 Відповісти
Нi нi. Все роблять правильно. Нагнали ботанiв в вiйсько - поклали об арту. Нагнали дiдiв у вiйсько - поклали об мiни. Зараз ще наловлять, ще покладуть.

Все йде за планом, видихайте =)
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10.12.2023 18:43 Відповісти
ти не відповів про що тебе запитували...
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10.12.2023 19:51 Відповісти
Я вiдповiв би, якщо б не отой вислiв у дужках.
Але менi цiкаво дискутувати з цiкавими людьми, а не з ботами того чи iншого толку.
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11.12.2023 04:59 Відповісти
По перше повторююся : з 2014 року на лінії зіткнення рф та України президентом Порошенко було збудовано бетонні укріплення та замінована територія на той час бойових дій,і з приходом до керівництва країною обраного 73% зе президента "по приколу", який і зробив розвід військ від лінії розмежування та в Кримському перишийку і сталася ось ця херня "нерозумні хлопята" яка дала змогу москалям
безперешкодно за 24 год зайти та зайняти території України
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10.12.2023 18:53 Відповісти
Це все зрозумiло, але ти апелював до того, що краiни нам нiчого не виннi.
А я тобi кажу: так, якщо не виннi, то нехай не встромляють носа в нашi справи. А якщо вже встромили та наобiцяли - нехай виконують те що наобiцяли.

Тезово це звучить так: не можеш - не обiцяй, пообiцяв - виконуй.
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10.12.2023 18:55 Відповісти
Хто нам що винен та з яких питань проясни
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10.12.2023 19:21 Відповісти
Господи, может у тебя с украинским проблемы, поэтому перейду на русский.
Еще раз. Перечитай. Вдумчиво.
Должны не нам. Должны держать собственные обещания.
Что тебе не ясно из слов, выделенных жирным шрифтом ?
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11.12.2023 05:00 Відповісти
Кучме в Будапеште нужно было настоять на дополнительном пункте об американской границе.
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10.12.2023 11:06 Відповісти
Цей договір не вступив в силу, тому що його не погодили парламенти... Кучма взяв гроші та газ і продав ракети та літаки.... а тепер сидить і насолоджується життям причому дальше має виплати з бюджету
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10.12.2023 11:36 Відповісти
Зять Кучми ще Притулу в президенти висуне.
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10.12.2023 14:23 Відповісти
почему на него до сих пор дело не завели?
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10.12.2023 16:47 Відповісти
Потому что Конституция у нас такая. Выборные органы не несут юр. ответственности за результаты своей деятельности.
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10.12.2023 18:03 Відповісти
общесство не имеет право подать иск против идиота, который вогнал в могилу сотни тысяч людей своим тупым решением??
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10.12.2023 19:15 Відповісти
Подать можно. Но суд его сразу же завернет из-за отсутствия состава преступления.
Ну нету статьи за "неверные решения" выборных органов власти. На то они и выборные.

Полномочия ему делегировал народ. Как президент, он исполнял волю народа по утверждению с парламентом, так же выбранным народом.

Сейчас его обвинять удобно, ведь мы прошли тот период, выжили, и пытаемся натянуть сослагательное наклонение на исторические события. Что было бы, если бы ...

Тогда, когда у вас на руках нищая голодная нация, разрушенная переходная экономика, вас давят со всех сторон - это решение казалось логичным, и вполне очевидно что предвидеть, что будет 25 лет спустя - не мог никто, тем более что Пу тогда еще чемодан Собчаку носил.
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11.12.2023 05:10 Відповісти
да, но хотя бы проявить элементарную юр. грамотность и не пописывать пустые бумажки!!!!
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11.12.2023 22:26 Відповісти
Американці, мабудь,не розуміють,що йдеться про відродження російської империя.Безпорадні росіяни ніщо без талановитих,але некерованих українців.Якщо Росія поглине Україну- европі та штатам буде важко.
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10.12.2023 11:55 Відповісти
Американцы не тупые, и сами прекрасно все понимают, особенно глядя на то как РФ мудохается в Украине.

Никто не будет нападать ни на США, ни на Китай, ни на РФ. Ну разве что какие-нибудь маргиналы, которым терять нечего, либо же неконвенциональным оружием в порядке тотального уничтожения.

Тем более что по культуре РФ и США практически идентичны, в отличие от например Китая.
Эта мантра в исполнении Зеленского действовала в первые месяцы войны, и именно тогда ее нужно было использовать по максимуму, вымогая то, что может понадобиться аж через год.
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10.12.2023 18:09 Відповісти
Почитав коменти. Собачаться форумчани, а мабуть не варто. Нехай американці самі розбираються. Здається Трамп це погано для НАТО, що не факт, але думаю це буде добре для ЄС - європейцям прийде розуміння що потрібно розраховувати на себе і гуртуватись щільніше. А Байден це Брєжнєв на американський манер, загравшись ( здається 36? років в сенаті ) у такого собі поблажливого та всемогутнього політика, вже показав Європі, що не варто дуже розраховувати на США, бо у важкий час там біля керма може виявитись далеко не Рузвельт, а може й Чемберлен.
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10.12.2023 12:48 Відповісти
безмозка лялька,- трамп, спочатку знищить Україну, потім НАТО, потім ЄС і в кінці змусить американців смоктати у пуйла, а може треба прискорити процес виконання його бажання, відразу відправити його на московію, але дегенерати, що заполонили америку, цього не зможуть.
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10.12.2023 13:31 Відповісти
Безмозка лялька, как вы его называете - первым стал передавать Украине летальное оружие.

Безмозглая лялька выпустил 40 томагавков по Сирии, несмотря на кукареканья РФской стороны.

Безмозглая лялька дал интервью, в котором сказал что усадил бы Пу и Зе за стол переговоров, и потом если бы РФ нарушила договоренности, то дал бы Украине столько оружия, чтобы та стерла РФию в пыль. А вам же СМИ рассказало только первую желтушную часть интервью.

Безмозглая лялька понял что надо нагибать Китай и успешно начал это делать, аж так что узкопленочной попкой стало возможно перекусить лом.
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10.12.2023 18:18 Відповісти
От ви кацапи тупі, вам колись методичку оновлять?
Трамп передав джавеліни і заборонив їх застосовувати в зоні АТО. [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Як писав класик: "У кожного - своя доля і свій шлях широкий". Твоя доля і твій шлях - пливти як гівно слідом за вашим нині підводним крейсером.
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10.12.2023 18:36 Відповісти
А, адепт кордонiв-1991, тодi зрозумiло. Ну що ж, давай, дерзай, як-то кажуть ))
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10.12.2023 18:45 Відповісти
Просто ненавиджу, коли брешуть.
Ти переказуєш тут кацапську пропаганду. Що Борис Джонсон "поганий", бо завадив Zеленському здати Україну. Але ж те, що відкрилося в Бучі і інших звільнених містах, довело, що кацапи прийшли знищити все українське.
І Захід ніколи не обіцяв нічого більшого, ніж те, що він давав, навпаки - обіцяв, що не дасть летальну зброю, потім обіцяв не давати ******* бронетехніку, потім обіцяв не давати F-16.
Що скажеш на таку пропозицію: всі, хто хоче здатися кацапам, депортуються в роZію та оголошуються персонами нон-ґрата. Впевнений, що ти б з радістю звалив до роzzіян.
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10.12.2023 19:16 Відповісти
з тим що обіцяв, теж частково обманув

"санкції із ада" - в результаті прибутки за 2022 рік на 110млрд більше в порівнянні з 2021 роком
ЄС дамо 1млн снарядів - вже кажуть, що це неможливо
США начебто самий надійний, проте
Конгрес дав 11 млрд на PDA 2022 - адміністрація втратила 1.6млрд
Конгрес дав 14.5 млрд на PDA 2023 - адміністрація не використала 5.4млрд
Конгрес дав 20млрд на USAI 2022-2023 - адміністрація, не зрозуміло, що замовила, та коли поставлять. Поставили десь на 10%
Конгрес дав право задіяти лендліз - адміністрація, ні разу не згадала

Це навіть більше ніж обіцянки, це юридично надані гроші та права на лендліз - і все одно, не використали.
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10.12.2023 21:47 Відповісти
"Пекельні санкції" - по-перше, санкції переоцінюють, кндр під ними доволі непогано функціонує, Іран примудряється ще й фінансувати терористів і робити балістику з шахедами.
По-друге, у кацапів купляли вуглеводні, бо вони найдешевші при таких обсягах постачання. Якщо повністю відмовитись від них - доведеться купляти значно дорожче в інших, здорожчає виробництво - здорожчає кінцева продукція, значно зростуть ціни - то твої ж громадяни вийдуть на вулицю і вимагатимуть все закінчити і повернути їх рівень життя. Вибачте вже їх за те, що "зажралися", але поки пострадянський світ вступав в НАТО - Україна була величезним шматком ідіотизму, та навіть у 2019 73% втомились від війни і обрали собі "пєрєстать стрілять" - то що тоді очікувати від країн НАТО? Вони б нам були зобов'язані, якби ми у 2006 собі не обрали третину прокацапських сил у ВР та у 2010 - бандюковоча президентом, а замість цього рухались в НАТО. А так - всі претензії лише до самих себе.

А от про розмір допомоги - де в офіційних джерелах США або України є ця інформація? Бо республіканський смітник з каналу Солоніна (protectukrainenow чи як його там обізвали) - це не джерело. Якщо це відкрита інфа - вона має бути на сайтах .gov, а якщо секретна - не вірю жодному приватному джерелу, бо в передвиборчій боротьбі і боротьбі симпатиків чесності немає, є лише маніпуляції.
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10.12.2023 22:53 Відповісти
Звісно, що завжди можна пояснити, чому обіцяні "санкції із ада" не працюють
спочатку вони були введені тільки на імпорт, без обмеження єкспорту
як це взагалі могло спрацювати. в цьому світі - все вирішують гроші, а от гроші якраз не обмежели...

в 2008 якшо вірити, то був шанс НАТО - США були за, Франція та Німмечина проти
Зараз майже навпаки
І зараз вже Німмечина каже, що попередня політика була хибною, а не Україна

Чому protectukrainenow це смітник?
Вони надають посилання на всі дані, звідки їх взяли
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9aLVoSZ9vTKH0VLnMpFRiY6h0kV6Rcb16R4lP0rUFs

Все офіційно, та можна перевірити
4 рази Конгрес виділяв гроші на PDA: 2022: 3500 + 9050 + 2023: 1500 + 11880 = 25930 млн

Всі надані PDA
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/

за 2022: 9225млн + хза 2023: 15450 = 24675 млн

Тобто не використали, 25930 - 24675 = 1255 млн

На 3 жовтня залишок 5.4млрд
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040

Тобто адміністрація не використала, 1255 + 5400 = 6655 млн,
це 25% від 25930млн наданих Конгресом

Звісно, що всі хто надає цифри, включаючи офіційні інституції - це "помийки", якщо дані не збігаються з іпсо
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11.12.2023 00:38 Відповісти
Боже какой конченый.
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11.12.2023 12:51 Відповісти
Терористи-шантажисти як правило не виконують своїх обіцянок!Республіканцям головне щоб проголосували за те що вони хочуть, а на решту їм пофіг.
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10.12.2023 14:03 Відповісти
Що там сталось у відносинах Зеленського з Конгресом США ? Так вітали, так цілувались ще місяц назад, а сьогодні вже глечики побили ?
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10.12.2023 17:16 Відповісти
«Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать», - эта фраза Александра III давно стала крылатым выражением.
Да, ничего не случилось.
Когда американцы срутся перед выборами весь мир может подождать
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10.12.2023 18:42 Відповісти
закат США
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10.12.2023 20:59 Відповісти
НЕОБХОДИМО ВЫВЕСТИ УКРАИНУ НА ГРАНИЦЫ 1991 ГОДА И ПОСЛЕ СРАЗУ УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ ПОМОГУТ С ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕЙ США !!!
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10.12.2023 23:01 Відповісти
помощь - только после. посадки Ермака
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11.12.2023 03:26 Відповісти
План якнайшвидшої перемоги України від республіканців
Джерело: https://censor.net/ua/b3460615
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11.12.2023 07:09 Відповісти
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