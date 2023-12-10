Республіканці проголосують за пакет фінансової допомоги Україні лише після того, як демократи погодяться на посилення південного кордону
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Республіканська партія заблокувала розгляд законопроєкту щодо фінансування допомоги Україні, оскільки намагалася довести серйозність своїх намірів щодо безпеки південного кордону.
Про це в коментарі "Голосу Америки" заявив сенатор-республіканець Джим Ріш, інформує Цензор.НЕТ.
Він переконаний, що допомога Україні надійде, але адміністрація має серйозніше поставитися до проблеми південного кордону США, з якою республіканці пов'язують голосування про допомогу Україні.
Ріш раніше послідовно підтримував Україну. Водночас як і решта республіканців в Сенаті, на голосуванні щодо просування цього законопроєкту висловився проти.
"Це було голосування чітко за партійною лінією щодо пакета національної безпеки, який ми повинні прийняти. Ми це приймемо. Нам потрібно було переконати наших колег з іншої партії, що ми налаштовані дуже серйозно. Ми, республіканці, дуже серйозно ставимося до закриття нашого південного кордону. У нас близько 10 000 нелегалів на день перетинають кордон Сполучених Штатів, і нам потрібно захищати наш кордон, в першу чергу", – відповів Ріш на питання Голосу Америки після свого виступу на Аспенському безпековому форумі.
Пояснюючи прив’язку допомоги України, потреба в якій є нагальною та критично важливою, до питань, що стосуються перетину кордону, розгляд яких може затягнутися на тижні та місяці, Ріш сказав, що не думає, що це затягне процес ухвалення рішень.
"Тижні та місяці, про які ви говорите, – позаду, а не перед нами. Ми говоримо про це не лише тижнями та місяцями, а й роками, і настав час поставитися до цього серйозно", – сказав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Сенат США заблокував винесення на голосування законопроєкту, який містив додаткове фінансування військової допомоги Україні. Зазначається, що законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу.
Секретний брифінг, на якому демократи мали переконати республіканців проголосувати за виділення військової допомоги Україні та Ізраїлю, провалився, перетворившись на крик та галас. Також президент Володимир Зеленський, який мав пояснити сенаторам, чому цей законопроєкт важливий, скасував свій виступ в останній момент.
Перед самим голосуванням у середу ввечері до законодавців звернувся президент Джо Байден, який заявив, що відмовляючись голосувати за пакет підтримки України, республіканці роблять такий подарунок Путіну, на який він не міг сподіватися.
Будь ласка, зачекайте...
Це питання можна ставити лише самим собі. Тому що Захід говорив постійно і відверто - таку-то зброю можемо дати, а от іншу - не дамо, бо боїмося, що #уйло атакує НАТО і почнеться Третя світова війна.
А українці постійно надіються, що зможуть вмовити Захід дати більше. Через кілька місяців війни вдалося вмовити дати західну артилерію, майже через рік - західну бронетехніку, через два роки після початку війни отримаємо західну авіацію.
Якби не постійна надія українців, що зможуть переконати Захід дати щось більше - прийшлося б дійно вести перемовини з #уйлом і погодитись стати другою Білоруссю.
Але до Заходу жодних питань - вони завжди говорили, що бояться ескалації, тому це вибір України - воювати далі з надією переконати Захід змінити думку.
І лише українцям вирішувати, чи реально перемогти такою зброєю, яку Захід не боїться давати, і чи доцільно далі надіятись на щось більше.
В цьому і вся проблема з кордоном, електорат республіканців хоче закриття кордону тому що попадає багато криміналу звідти...
а електорат демів ні тому що їх родичів ще треба перетягнути і легалізувати тих що вже приїхали
А Україна просто розмінна монета...
Тобто демократи, у котрих більшість у сенаті, заблокували вже проголосований у нижній палаті проект закону про допомогу, а винні у цьому республіканці? Дивне тлумачення.
А коли Сенат проголосує - після цього голосує Конгрес.
Тобто, що значить "коли Сенат проголосує - після цього голосує Конгрес"? Закони голосуються незалежно, але зараз у республіканців більшість у Палаті представників і меншість у Сенаті.
Конгреспалата представників.
але і пашут як зайці - нарікань нема....
відмовились тому що треба потім буде платити... я в це вірю, боти активно поширювали інформацію що лендліз не потрібен, краще безплатно отримувати і таке заявляли багато зеполітиків...
По друге передача, ракет, та абрамсів гальмувала саме адміністрація Байдена... А республіканці до вашого відома ініціювали аудит допомоги в результаті виявилося що стару техніку поставляють по ціні нової...і ще знайшлось в результаті 6 млрд на які зараз і існуєм...
По третє через велику корупцію у нас рівень довіри Зе впав серед електорату республіканців з 60 на початку війни до 40... і партії в штатах на відміну від України слідкують за настроями свого електорату та щей перед виборами
по поводу платити - багато брехні
ось текст закона
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74
Україна звільнена від оплати за ремонт та відновлення техніки.
За що платити?
Ось довідка, з поясненнями щодо лендліза -
США очікують 0$ за лендлізом. Тобто Україна платить 0$
США оплачують ремонт та відновлення, якшо забажають
Так як відмінили, термін надання не більше 5 років, то також надано пояснення - що повернення залишків через 50 років
Виходить, Конгрес запропонував безкоштовний лендліз на 50 років.
Обидві адміністрації чомусь не скористались.
"зеполітикі" також люди, та підвержені ІПСО, та пропаганді.
1.10.12 Стефанчук нагадав, що від сьогодні вступив у силу закон США про лендліз для України
В законі, такої дати немає, вперше про це сказав бувший агент кдб швець
І багато в це повірили, незважаючи - на високі ранги, щодо освіти.
Коли в березнi 2022 нашi мавпи лiтали до Стамбулу, там йшли договорняки, в результатi яких можливо Украiна б стала другою Бiлоруссю, тобто сателiтом РФii, або навiть номiнально перестали б iснувати кордони. Чи пасерединке.
Але потiм в Украiну почали приiзджати всякi лохматi, Остiни Павери, пилососи Кiрбi й iншi Блiнкени в Бiдонах, з чоткими месседжами: воюйте, вкраiнчики, зброю ми дамо, перемога буде за вами.
Вкраiнчики повiрили й побiжали воювати, хоча й захiднi розвiдки, й ГУР, i навiть пересiчнi громадяни знали i розумiли: ну не того польоту ця клята РФiя, щоб до вiйни з нею можна було так легковажно вiдноситись.
Тепер, iз-за цього пiдбурювання на вiйну з многократ переважаючим у всьому супротивником, украiнцi гинуть реально, поля замiнованi реально, економiка в дупi реально, майбутнього нема реально.
А ти досi вважаеш, що тi хто пообiцяв допомагати - не зобов'язанi допомагати ?
Ну тодi вибач, але тодi Пiвнiчна Корея кращий союзник, анiж оця напомажена бiсовщина.
Що, кацапчику, хотілось щоб українці здалися вашому #уйлу і стали другою Білоруссю?
А Захід, до речі, постійно і однозначно заявляв, що не дасть західну артилерію, хаймарси, леопарди, F-16. Але самі українці не хотіли підкорятись вашому #уйлу, тому чинили спротив і переконували Захід все ж дати все перераховане.
Тому тобі одна дорога - за вашим корабльом. Бачиш як - VPN тебе не врятував, бо ти тупе і спалилось відразу ж.
Але, як ви вважеуте, що повинні були робити вкраінчики в березні?
Росповідайте (статью с пола поднимите) як треба було?
Все йде за планом, видихайте =)
Але менi цiкаво дискутувати з цiкавими людьми, а не з ботами того чи iншого толку.
безперешкодно за 24 год зайти та зайняти території України
А я тобi кажу: так, якщо не виннi, то нехай не встромляють носа в нашi справи. А якщо вже встромили та наобiцяли - нехай виконують те що наобiцяли.
Тезово це звучить так: не можеш - не обiцяй, пообiцяв - виконуй.
Еще раз. Перечитай. Вдумчиво.
Должны не нам. Должны держать собственные обещания.
Что тебе не ясно из слов, выделенных жирным шрифтом ?
Ну нету статьи за "неверные решения" выборных органов власти. На то они и выборные.
Полномочия ему делегировал народ. Как президент, он исполнял волю народа по утверждению с парламентом, так же выбранным народом.
Сейчас его обвинять удобно, ведь мы прошли тот период, выжили, и пытаемся натянуть сослагательное наклонение на исторические события. Что было бы, если бы ...
Тогда, когда у вас на руках нищая голодная нация, разрушенная переходная экономика, вас давят со всех сторон - это решение казалось логичным, и вполне очевидно что предвидеть, что будет 25 лет спустя - не мог никто, тем более что Пу тогда еще чемодан Собчаку носил.
Никто не будет нападать ни на США, ни на Китай, ни на РФ. Ну разве что какие-нибудь маргиналы, которым терять нечего, либо же неконвенциональным оружием в порядке тотального уничтожения.
Тем более что по культуре РФ и США практически идентичны, в отличие от например Китая.
Эта мантра в исполнении Зеленского действовала в первые месяцы войны, и именно тогда ее нужно было использовать по максимуму, вымогая то, что может понадобиться аж через год.
Безмозглая лялька выпустил 40 томагавков по Сирии, несмотря на кукареканья РФской стороны.
Безмозглая лялька дал интервью, в котором сказал что усадил бы Пу и Зе за стол переговоров, и потом если бы РФ нарушила договоренности, то дал бы Украине столько оружия, чтобы та стерла РФию в пыль. А вам же СМИ рассказало только первую желтушную часть интервью.
Безмозглая лялька понял что надо нагибать Китай и успешно начал это делать, аж так что узкопленочной попкой стало возможно перекусить лом.
Трамп передав джавеліни і заборонив їх застосовувати в зоні АТО. [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Як писав класик: "У кожного - своя доля і свій шлях широкий". Твоя доля і твій шлях - пливти як гівно слідом за вашим нині підводним крейсером.
Ти переказуєш тут кацапську пропаганду. Що Борис Джонсон "поганий", бо завадив Zеленському здати Україну. Але ж те, що відкрилося в Бучі і інших звільнених містах, довело, що кацапи прийшли знищити все українське.
І Захід ніколи не обіцяв нічого більшого, ніж те, що він давав, навпаки - обіцяв, що не дасть летальну зброю, потім обіцяв не давати ******* бронетехніку, потім обіцяв не давати F-16.
Що скажеш на таку пропозицію: всі, хто хоче здатися кацапам, депортуються в роZію та оголошуються персонами нон-ґрата. Впевнений, що ти б з радістю звалив до роzzіян.
"санкції із ада" - в результаті прибутки за 2022 рік на 110млрд більше в порівнянні з 2021 роком
ЄС дамо 1млн снарядів - вже кажуть, що це неможливо
США начебто самий надійний, проте
Конгрес дав 11 млрд на PDA 2022 - адміністрація втратила 1.6млрд
Конгрес дав 14.5 млрд на PDA 2023 - адміністрація не використала 5.4млрд
Конгрес дав 20млрд на USAI 2022-2023 - адміністрація, не зрозуміло, що замовила, та коли поставлять. Поставили десь на 10%
Конгрес дав право задіяти лендліз - адміністрація, ні разу не згадала
Це навіть більше ніж обіцянки, це юридично надані гроші та права на лендліз - і все одно, не використали.
По-друге, у кацапів купляли вуглеводні, бо вони найдешевші при таких обсягах постачання. Якщо повністю відмовитись від них - доведеться купляти значно дорожче в інших, здорожчає виробництво - здорожчає кінцева продукція, значно зростуть ціни - то твої ж громадяни вийдуть на вулицю і вимагатимуть все закінчити і повернути їх рівень життя. Вибачте вже їх за те, що "зажралися", але поки пострадянський світ вступав в НАТО - Україна була величезним шматком ідіотизму, та навіть у 2019 73% втомились від війни і обрали собі "пєрєстать стрілять" - то що тоді очікувати від країн НАТО? Вони б нам були зобов'язані, якби ми у 2006 собі не обрали третину прокацапських сил у ВР та у 2010 - бандюковоча президентом, а замість цього рухались в НАТО. А так - всі претензії лише до самих себе.
А от про розмір допомоги - де в офіційних джерелах США або України є ця інформація? Бо республіканський смітник з каналу Солоніна (protectukrainenow чи як його там обізвали) - це не джерело. Якщо це відкрита інфа - вона має бути на сайтах .gov, а якщо секретна - не вірю жодному приватному джерелу, бо в передвиборчій боротьбі і боротьбі симпатиків чесності немає, є лише маніпуляції.
спочатку вони були введені тільки на імпорт, без обмеження єкспорту
як це взагалі могло спрацювати. в цьому світі - все вирішують гроші, а от гроші якраз не обмежели...
в 2008 якшо вірити, то був шанс НАТО - США були за, Франція та Німмечина проти
Зараз майже навпаки
І зараз вже Німмечина каже, що попередня політика була хибною, а не Україна
Чому protectukrainenow це смітник?
Вони надають посилання на всі дані, звідки їх взяли
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9aLVoSZ9vTKH0VLnMpFRiY6h0kV6Rcb16R4lP0rUFs
Все офіційно, та можна перевірити
4 рази Конгрес виділяв гроші на PDA: 2022: 3500 + 9050 + 2023: 1500 + 11880 = 25930 млн
Всі надані PDA
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/
за 2022: 9225млн + хза 2023: 15450 = 24675 млн
Тобто не використали, 25930 - 24675 = 1255 млн
На 3 жовтня залишок 5.4млрд
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040
Тобто адміністрація не використала, 1255 + 5400 = 6655 млн,
це 25% від 25930млн наданих Конгресом
Звісно, що всі хто надає цифри, включаючи офіційні інституції - це "помийки", якщо дані не збігаються з іпсо
Да, ничего не случилось.
Когда американцы срутся перед выборами весь мир может подождать
Джерело: https://censor.net/ua/b3460615