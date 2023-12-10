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Новини Війна в Україні
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Армія РФ прагне узяти ініціативу на полі бою до російських виборів у березні, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,росія,росіяни

Російські загарбники посилили наступи на декількох ділянках фронту попри складні погодні умови. Вони прагнуть захопити й утримати ініціативу до президентських виборів у Росії в березні 2024 року.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі російські війська ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту в Україні, особливо вздовж кордону Харківської та Луганської областей, у районі Бахмуту і в напрямку Авдіївки. Також вони проводять безперервні наземні атаки в західній частині Запорізької області", - йдеться в дописі.

Аналітики  відмічають, що такі темпи бойових дій на всій лінії фронту в Україні загалом відповідають оцінці ISW,  згідно з якою російські війська намагаються повернути собі ініціативу на полі бойових дій щонайменше з середини листопада 2023 року. 

"Офіційні заяви українських військових свідчать про те, що російським силам вдалося захопити ініціативу на кордоні Харківської та Луганської областей, у районі Бахмута і вздовж осі Авдіївка-Донецьк, тоді як українські війська зберігають ініціативу в ключових районах на півдні, про що свідчать триваючі українські контратаки на заході Запорізької області та стійка українська присутність на східному березі Херсонської області", - додають в ISW.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ тримають позиції на лівому березі Дніпра, попри спроби РФ витіснити їх, - ISW

Той факт, що окупанти намагалися перехопити ініціативу і провести наступальні операції на початку-середині листопада 2023 року, за найскладніших погодних умов, а не чекати на сильні морози, свідчить про те, що вони перебувають під тиском.

\Примітно, що російські війська доклали узгоджених зусиль із повернення ініціативи на поле бою в період найскладніших погодних умов, що підтверджує давню оцінку ISW про те, що погана погода може уповільнити, але не зупинити бойові дії.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Надо бить по парашным городам всем, чем достанем. И будут им "выборы".
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10.12.2023 08:17
+2
Використовуючи озброєння розроблене під час ************* Зелі можна досягнути населені пункти рашки за програмою Зеленського «повна капітуляція» хіба що в межах досяжності прокладених доріг за програмою «великого крадівництва».
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10.12.2023 08:28
+2
Смерчи не при Зеле сделаны и до Белгорода достанут легко. И несколько десятков парашных трупов в центре Белгорода (или других парашных городов) только пойдут лаптям на пользу.
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10.12.2023 08:34
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Надо бить по парашным городам всем, чем достанем. И будут им "выборы".
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10.12.2023 08:17 Відповісти
Використовуючи озброєння розроблене під час ************* Зелі можна досягнути населені пункти рашки за програмою Зеленського «повна капітуляція» хіба що в межах досяжності прокладених доріг за програмою «великого крадівництва».
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10.12.2023 08:28 Відповісти
Смерчи не при Зеле сделаны и до Белгорода достанут легко. И несколько десятков парашных трупов в центре Белгорода (или других парашных городов) только пойдут лаптям на пользу.
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10.12.2023 08:34 Відповісти
ЗСУ не обстрілює на відміну від орди інфраструктуру населених пункті, а для знищення військових об`єктів на території рашки потрібна зброя для точного ураження, а не системи залпового вогню.
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10.12.2023 09:37 Відповісти
Цель должна быть- полное уничтожение всего населения параши, и для её достижения все средства хороши.
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10.12.2023 09:43 Відповісти
У нас для знищення орди на власній території засобів не вистачає, а про всю рашку говорити - це з області фантастики, апро ядерний потенціал у агресора вже і нічого говорити.
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10.12.2023 09:48 Відповісти
Значит, надо использовать по параше другие виды ОМП, кроме ядерного.
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10.12.2023 09:51 Відповісти
І що, мешканцям українських міст від того легше усвідомлювати, які ми благородні, не обстрілюємо їхнє цивільне населення🤔 А от коли вїбати по ваааронєжу чи бєлгааараааду, коли завиють їхні оркошлюхи над тушками своїх свиносучих *********, от тоді вони зрозуміють, що таке Україна😝😝😝😝😜🤪 У кацапа повинно закарбуватись, в'їстись у кістковий мозок аж до п'ят: Україна - це неминуча смерть для будь якого рюзьгого доброго чи злого
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10.12.2023 10:13 Відповісти
І після таких обстрілів ми можемо залишитися без західної допомоги і будемо захищатися хіба що асфальтом чи як сказав Кулеба лопатами. Забув про «гумористичний наступ», можна його основний удар спрямувати на рашку, бо Чмо любить рублі
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10.12.2023 10:26 Відповісти
Ізраїль рівняє Газу з землею, особливо не розбираючись, хто там мирний, а хто не дуже. І нічого, без допомоги не залишився. Тиждень поверещали, помітингували, та й забули. А Ізраїль і далі робить свою справу.
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10.12.2023 11:55 Відповісти
Ізраїль витіснив терористі зі своєї території, а Україна ні. У нас відсутні військові союзи, а порівнювати наш уряд і спецслужби баканово-будановські з ізраїльським, то саме, що порівнювати лайно з шоколадом. Взагалі продовжувати можна далі і далі...
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10.12.2023 18:43 Відповісти
забагато скрєпной отсєбятіньі...
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10.12.2023 08:24 Відповісти
Ще на початку вторгнення цей іститут заливав карти червоним кольором і малював великі стрілки. Це стверджувало, що працюють залучені російські військові експерти, бо така топографія тільки у генштабу орків, ще з 1918 року і перекочувало від пропагандистів ВКПб. А ось недавно, іститут опублікував зведення від полковника Машовця і його допис авторизував. А це позиція виключно ОПи і щось давно нема згадок про могучую 150 МСД орків, це та що брала Берлін (і фанерний також)
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10.12.2023 12:58 Відповісти
 
 