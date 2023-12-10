Вночі рашисти вдарили по Великому Бурлуку, зруйновано гуртожиток. Внаслідок обстрілу Куп’янська загинули дві жінки
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Ворог продовжує обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів зазнали понад два 22 населених пункти області: Тернова, Стариця й Бочкове Чугуївського району, Куп’янськ, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп’янського району та ін.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, близько 03:00 10 грудня внаслідок обстрілу с. Великий Бурлук в Куп’янському районі зруйновано гуртожиток освітньої установи.
"У результаті ворожого обстрілу села Подоли Куп'янського району поранень зазнала 51-річна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння.
Унаслідок ворожого удару у місті Куп'янськ загинули дві жінки 67 та 71 років. Ще один 33-річний чоловік зазнав уламкових поранень. Постраждалого госпіталізували. Пошкоджені приватний будинок, паркан, господарчі споруди",- йдеться у повідомленні.
Близько 21:00 відбувся новий ворожий обстріл м. Куп’янськ. Пошкоджені як мінімум 5 приватних будинків, господарчі споруди. Без потерпілих.
Очільник регіону також інформує, що за добу вибухотехніки ДСНС обстежили понад 1,9 га території та знешкодили 38 вибухонебезпечних предметів. Роботи з розмінування тривають.
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