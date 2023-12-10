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армія рф (13505) Херсонщина (4274) Братчук (138)

Росіяни перекидають десант на лівий берег Херсонщини, намагаючись проникнути в тил ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Російська армія намагається зайняти позиції українських військових на лівобережжі Херсонської області. Для цього ворог перекидає туди десант.

Про це в ефірі телемарафону речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.UA.

"Ворог намагається кожного дня змінювати тактику, дуже активно працює ворожа артилерія, авіація. Ну і така родзинка за останні дні: ворог намагається на техніці закидувати невеликі групи десанту, робить це в тил наших підрозділів, але йому це не вдається. Після відповідної артилерійської підготовки, авіаційного тиску знищується техніка ворожа і цей десант", - заявив Братчук.

Росіяни намагаються максимально насичувати оборону на лівому березі Дніпра. Там з'являються нові підрозділи, а окупанти проводять фільтраційні заходи серед місцевого населення. Росіяни намагаються виявити українське підпілля, яке попри все намагається допомогти ЗСУ. Братчук зазначив, що такі заходи росіяни проводять дуже жорстоко.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
Значить там не все так однозначно і наші передові позиції набагато далі від Дніпра
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10.12.2023 10:17
+6
Читаю другий день про це. Це як можна закинути десант в тил,коли позиція 2 км? Там тилу ще не має
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10.12.2023 09:42
+5
так вони й "закидують" метрів на 50-100)
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10.12.2023 09:48
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Читаю другий день про це. Це як можна закинути десант в тил,коли позиція 2 км? Там тилу ще не має
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10.12.2023 09:42 Відповісти
Братчук вирішив пропіаритися, але пукнув у воду!!!
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10.12.2023 09:46 Відповісти
Наприклад, на швидкісних катерах.
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10.12.2023 09:47 Відповісти
так вони й "закидують" метрів на 50-100)
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10.12.2023 09:48 Відповісти
В Дніпро?
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10.12.2023 10:15 Відповісти
Очевидно, що мова про лівий берег, як про взагалі тил.
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10.12.2023 09:57 Відповісти
Вірно, чому всі гадають, що мова про Кринки, адже під Запоріжжям на лівому березі теж наші війська
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10.12.2023 12:13 Відповісти
Може доки гідрант обговорює у аргентині як швидко зробити дефолт в Україні зачистити б...й на місця,безуглу ,,коломоя,татаров,подоляка,шурму.Однаково закони не діють.
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10.12.2023 10:01 Відповісти
От Братщук невіглас,знову не догодив цензорним диванним експердам...
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10.12.2023 10:04 Відповісти
З ГШ.
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10.12.2023 11:18 Відповісти
а особливо "видатні" ще і "гідранта" приплетуть до будь якої новини...ну, не можуть без запаху лайна
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10.12.2023 13:15 Відповісти
Значить там не все так однозначно і наші передові позиції набагато далі від Дніпра
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10.12.2023 10:17 Відповісти
Интересный ход учитывая что в спину оркам с правого берега будет бить арта.В общем главный лозунг лапотного генштаба-на каждую вражескую хитрость ответим непредсказуемой глупостью.
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10.12.2023 11:28 Відповісти
Наши обдолбанные "союзники доиграются, что начнется братание на фронте или сепаратный мир и пойдут украинцы и русские на польшу. Тогда конченные поляки заскулят, особенно если их Сша кинут, как кидают часто. Фантастика?)
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10.12.2023 12:14 Відповісти
Ага , фантастика в твоїй голові , неадекват овдовбаний .
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10.12.2023 13:31 Відповісти
та в спам того дятла без обговорення
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10.12.2023 13:32 Відповісти
Братання з **********-кацапами вже ніколи не буде, це повний маразм навіть думати про таке.
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10.12.2023 14:48 Відповісти
Єрмак з умеровим зараз це швиденько вирішать, особистим перебуванням на фронті, поки Зеля на інавгурації відпочине від передової … Хоть би ленка, оту фліску устигає випрати від пороху та кіптяви…
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10.12.2023 12:29 Відповісти
Перебрасывают на левый берег с правого берега, или как?
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10.12.2023 20:02 Відповісти
 
 