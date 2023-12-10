Держприкордонслужба про блокування кордону з Польщею: Ситуація майже незмінна, в черзі близько 3,5 тис. вантажівок

Наразі польські перевізники продовжують блокувати 4 напрямки на українсько-польському кордоні. В черзі перебуває до 3,5 тис. вантажних транспортних засобів.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Серед напрямків, які блокуються:

- "Рава-Руська-Гребенне";

- "Ягодин-Дорогуск";

- "Краківець-Корчова";

- "Шегині-Медика".

В черзі перебувають майже 3,5 тисячі вантажівок. Найбільше навпроти "Шегині" - 1200 одиниць й "Ягодин" - 900 одиниць.

Як пояснив Демченко, протягом доби певний рух відбувається, втім динаміки, яка була до 6 листопада - немає. Найменший рух фіксується на пункті пропуску "Ягодин", хоча це найбільший інфраструктурний напрямок.

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"Власне, ті впровадження щодо напрямку пункту пропуску "Угринів", коли порожні вантажні транспортні засоби вагою з понад 7,5 тонн можуть перетинати кордон на виїзд з України - поки що не бачимо послаблень з того боку, щоб впровадження певних домовленостей давали поштовхи для збільшення транспортних засобів", - додав Демченко.