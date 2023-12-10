Територія Грузії не використовується для обходу санкцій РФ, - спікер парламенту Папуашвілі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Грузія не допомагає обходити санкції, які введені ЄС проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".
"Такого факту не було, і це – абсолютна брехня", – наголосив Папуашвілі, додавши, що уряд Грузії слідує міжнародним санкціям.
"Тому будь-яка інформація, в якій може міститися натяк про те, ніби за допомогою Грузії вдається обходити санкції, є абсолютною брехнею. На жаль, деякі ЗМІ в Грузії, НУО та політичні партії останні півтора року займалися поширенням дезінформації проти Грузії. Прямі заяви або натяки на те, що ведеться обхід санкцій, чути не вперше", – заявив Папуашвілі.
Топ коментарі
+21 Євген Дусик 30d04cb0
показати весь коментар10.12.2023 10:22
+16 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+12 Maksim Perepelitca
показати весь коментар10.12.2023 10:36
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З країн совка ще була Вірменія , Казахстан , Узбекистан і Киргизстан .
Диму без вогню не буває . То ж - не треба 3.14здіти таваріщ . !!
Хтось тут є дурний шоб зробити вигляд шо повірив Папуасашвалі?
зростання імпорту з Німеччини авто та автозапчастин-у 55(!!!) разів
Ведь проверяются тлько сохранность пломб на въезде и на выезде.
Згадайте заяви Стефанчука та Арахамії...