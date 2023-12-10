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Територія Грузії не використовується для обходу санкцій РФ, - спікер парламенту Папуашвілі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

папуашвілі,шалва

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Грузія не допомагає обходити санкції, які введені ЄС проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

"Такого факту не було, і це – абсолютна брехня", – наголосив Папуашвілі, додавши, що уряд Грузії слідує міжнародним санкціям.

"Тому будь-яка інформація, в якій може міститися натяк про те, ніби за допомогою Грузії вдається обходити санкції, є абсолютною брехнею. На жаль, деякі ЗМІ в Грузії, НУО та політичні партії останні півтора року займалися поширенням дезінформації проти Грузії. Прямі заяви або натяки на те, що ведеться обхід санкцій, чути не вперше", – заявив Папуашвілі.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
брехун
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10.12.2023 10:22
+16
який ще й звинувачує у брехні тих хто каже правду...
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10.12.2023 10:24
+12
Десь влітку , агентство Блумберг на основі своїх досліджень публікувало список країн які допомагають русні обходити санкції , і Грузія там була .
З країн совка ще була Вірменія , Казахстан , Узбекистан і Киргизстан .
Диму без вогню не буває . То ж - не треба 3.14здіти таваріщ . !!
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10.12.2023 10:36
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брехун
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10.12.2023 10:22 Відповісти
який ще й звинувачує у брехні тих хто каже правду...
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10.12.2023 10:24 Відповісти
А ось і не брехун! 😊 Що він заявляє? А ось, що "Територія Грузії не використовується для обходу санкцій РФ, Джерело: https://censor.net/ua/n3460653Так територія і не використовкється! Використовуються грузинські фірми і громадяни Грузії! Коли рано, чи пізно за таке у Грузії будуть судити, то не територію, коли Штати накладуть санкції, то точно не на територію, а на фізичних і юридичних осіб. 😊 Цей поц просто маніпулює, як і кожен популіст, для власного електорату.
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10.12.2023 11:03 Відповісти
так він сам каже: "абсолютна брехня" 😂👍
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10.12.2023 11:50 Відповісти
Брехливі грузинські папуаси)))
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10.12.2023 10:24 Відповісти
Частина територіїї Грузії просто використовується росією
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10.12.2023 10:27 Відповісти
Я буду сильно сміяться, якщо спливе інформація про те, що кацапи пообіцяли теперішній владі Грузії повернуть Осетію та Абхазію взамін на лояльність до Росії Бо "кацапу вірить - себе не поважать!" А тут навіть якщо таке й станеться (у що я не вірю бо для кацапів "захапане" - це "святе") - то абхази та осетини "сядуть на сраку" бо кацапи "кинуть" їх (І буде "карабахський варіант" - коли кацапи "кинули" вірменів) А якщо обмануть і не віддадуть - то "кинуть" самих грузинів
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10.12.2023 10:35 Відповісти
О! "Лахта" образилася!
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10.12.2023 10:48 Відповісти
До зеленого так нехочеш звернутися? Це більше по адресу!
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10.12.2023 11:10 Відповісти
Багато ЗЄботів на Цензорів - к выборам 😕
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10.12.2023 11:55 Відповісти
Аргентинська 😂
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10.12.2023 11:51 Відповісти
Ти (коли тицяєш по клавіатурі) - не дивися у дзеркало! Бо у тебе роздвоєння особистості починається!
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17.12.2023 11:13 Відповісти
Ахахах, та шо ви гаваріті
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10.12.2023 10:28 Відповісти
Ми уже "віримо" Прямо "з усіх сил"!
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10.12.2023 10:28 Відповісти
Шуткувати про прізвище людини неправильно, але його прізвище смішно поєднується з заголовком новини.
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10.12.2023 10:31 Відповісти
тільки прізвище?
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10.12.2023 10:53 Відповісти
Піздішвілі ?
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10.12.2023 10:32 Відповісти
Десь влітку , агентство Блумберг на основі своїх досліджень публікувало список країн які допомагають русні обходити санкції , і Грузія там була .
З країн совка ще була Вірменія , Казахстан , Узбекистан і Киргизстан .
Диму без вогню не буває . То ж - не треба 3.14здіти таваріщ . !!
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10.12.2023 10:36 Відповісти
Ну если оправдывается, значит используется
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10.12.2023 10:39 Відповісти
Тобто Грузія тепер входить в перелік країн що найбільш швидко розвиваються, разом з Казахстаном, Киргизстаном....? Адже навіщо їм в таких кількостях електроніка, станки, дорогі авто і т.п.? Причому ріст закупівель по деяким позиція вимірюється начебто в тисячах відсотків! Грузинське економічне чудо з гнилим присмаком рашизму.
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10.12.2023 10:41 Відповісти
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10.12.2023 11:09 Відповісти
Та зробили-б уже "відвертіше" - "член с влагалищем"!
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10.12.2023 11:54 Відповісти
Скоріше тут не влагаліще потрібно. А очко волосатого горця.
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10.12.2023 12:01 Відповісти
Це вже "частности"!
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10.12.2023 12:05 Відповісти
Папуасашваль зробив вигляд шо не сбрехав.
Хтось тут є дурний шоб зробити вигляд шо повірив Папуасашвалі?
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10.12.2023 11:10 Відповісти
Грузинський сором🤦
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10.12.2023 11:11 Відповісти
один з шляхів обходу санкцій -Киргизстан.НЕ КАЗАХСТАН.

зростання імпорту з Німеччини авто та автозапчастин-у 55(!!!) разів
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10.12.2023 11:15 Відповісти
Канешно! Та самі кацапи казали, що вони тачки паралельним імпортом гнали через Грузію! Зараз може уже і не гонять, бо Грузію змусили долучитися до санкцій на автомобілі, але ЦЕ БУЛО!
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10.12.2023 11:27 Відповісти
Саме через Грузію йде весь автомобільний трафік між Туреччиною та росією. За добу через Грузію проходять тисячі вантажівок. І в основному везуть вони не хурму та томати, а промислове обладнання. І Грузія все пропускає через свою територію. Туреччина порушує санкції - це загальновідомо. А Грузія забезпечує транспортування, практично не перевіряючи вміст вантажів на кордонах.
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10.12.2023 11:42 Відповісти
То може Баканову варто було зацікавитися цим? Не думаю, що це важко...
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10.12.2023 11:49 Відповісти
А как на кордонах можно проверять транзитный груз?
Ведь проверяются тлько сохранность пломб на въезде и на выезде.
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10.12.2023 18:22 Відповісти
Рентген
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10.12.2023 23:15 Відповісти
******** прокацапська шлюха
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10.12.2023 11:47 Відповісти
Папуашвіли , а як там Саакашвілі ?
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10.12.2023 11:51 Відповісти
Не цікаво, хай це добро залишаеться в Грузіі ми своїм клоуном сити по горло
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10.12.2023 12:48 Відповісти
От всі такі "Курва брехлива!!!"

Згадайте заяви Стефанчука та Арахамії...
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10.12.2023 12:03 Відповісти
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10.12.2023 12:40 Відповісти
На вопрос Остапа Ибрагимовича отцу Фёдору - Почём опиум для народа ? отец Фёдор ответил кратко - сам дурак. Так и Папаусадзе всем ответил кратко -вывсёврёте.
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10.12.2023 12:41 Відповісти
а кому воно розповідає? що хтось вірить лайну.
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10.12.2023 13:22 Відповісти
Після спроби зробити імпічмент, вам так всі вірять.
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10.12.2023 14:38 Відповісти
Грузії немає,залишилась тільки теріторія !
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10.12.2023 17:45 Відповісти
Бреше Шал(а)ва.
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10.12.2023 19:24 Відповісти
 
 