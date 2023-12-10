Територія Грузії не використовується для обходу санкцій РФ, - спікер парламенту Папуашвілі

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Грузія не допомагає обходити санкції, які введені ЄС проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

"Такого факту не було, і це – абсолютна брехня", – наголосив Папуашвілі, додавши, що уряд Грузії слідує міжнародним санкціям.

"Тому будь-яка інформація, в якій може міститися натяк про те, ніби за допомогою Грузії вдається обходити санкції, є абсолютною брехнею. На жаль, деякі ЗМІ в Грузії, НУО та політичні партії останні півтора року займалися поширенням дезінформації проти Грузії. Прямі заяви або натяки на те, що ведеться обхід санкцій, чути не вперше", – заявив Папуашвілі.

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