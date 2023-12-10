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Повітряні сили (1270) повітряна тривога (415)

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тривога

Зранку 10 грудня по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 12.24 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - інформують Повітряні сили.

Читайте також: Росія відновила потенціал крилатих ракет, по об’єктах інфраструктури України б’є високоточною далекобійною зброєю, - Повітряні сили

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
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10.12.2023 10:30
+7
І всьому кацапстану, а також його прихвостням, на віки вічні.
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10.12.2023 10:37
+4
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10.12.2023 10:36
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10.12.2023 10:30 Відповісти
І всьому кацапстану, а також його прихвостням, на віки вічні.
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10.12.2023 10:37 Відповісти
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10.12.2023 10:36 Відповісти
Відро -невідро, але злітає і всю Україну ставить в ступор
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10.12.2023 10:37 Відповісти
були б мудрі керманичі то давно б зробили поправку до тривог на ті злети мігів
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10.12.2023 10:49 Відповісти
Після війни воно все досить кумедно здається. Повітряна тривога, десь щось у орків взлетіло, усі -

...а-а-а-ааааа, в укриття, магазини закриваються, усім на вихід, а-а-аааааа!!!!!!

І шо? По нам там кожну хвилину прилітає все що завгодно. Не десь там, а просто по нам. А тут народ панікує шось.

Що значить - цивільні...
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10.12.2023 10:39 Відповісти
Живу в Сумах в 35 км вiд кордона з рашею... Я вже з кiнця
лютого 2022 р. перестала ховатись в коридрi... Я вiруча людина
i тому твердо вiрю в захист Господа, а якщо прийшов час, то
ховайся-не ховайся...
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10.12.2023 11:17 Відповісти
в Господа вір але й сам щось роби...
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10.12.2023 11:32 Відповісти
Я це добре розумiю... 😊
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11.12.2023 09:32 Відповісти
Я на ці дебільні мігівські тривоги не реагую ,я тільки реагую (матом ) коли під час цих фейкових тривог мене виганяють з транспорту.
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10.12.2023 17:26 Відповісти
"..а-а-а-ааааа, в укриття, магазини закриваються, усім на вихід, а-а-аааааа!!!!!!" уже давно ничего не закрываеться(про магазины)
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10.12.2023 10:44 Відповісти
тільки діти у школах табун заженуть в підвал і не випускають. батьки скандалять щоб забрати і нічого не можуть добитися
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10.12.2023 10:51 Відповісти
В нас якщо щойно розпочалися уроки або до закінчення навчання не багато часу лишилося то хто хоче забирає своїх школяриків
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10.12.2023 11:15 Відповісти
 
 