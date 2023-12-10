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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зранку 10 грудня по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 12.24 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - інформують Повітряні сили.
Топ коментарі
+8 саша паламарчук
показати весь коментар10.12.2023 10:30
+7 Александр 2ad802ba
показати весь коментар10.12.2023 10:37
+4 Володимир 99c4a776
показати весь коментар10.12.2023 10:36
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Будь ласка, зачекайте...
...а-а-а-ааааа, в укриття, магазини закриваються, усім на вихід, а-а-аааааа!!!!!!
І шо? По нам там кожну хвилину прилітає все що завгодно. Не десь там, а просто по нам. А тут народ панікує шось.
Що значить - цивільні...
лютого 2022 р. перестала ховатись в коридрi... Я вiруча людина
i тому твердо вiрю в захист Господа, а якщо прийшов час, то
ховайся-не ховайся...