По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Зранку 10 грудня по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 12.24 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - інформують Повітряні сили.

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