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Ігнат про можливість передачі Україні шведських винищувачів Gripen: Непоганий для нас варіант

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

gripen

Наразі розглядається можливість передачі Україні шведських винищувачів Gripen.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Основним бойовим літаком буде F-16... Також розглядається і Gripen, шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є на сьогоднішній день. Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Якщо буде прийняте рішення щодо Gripen - це буде непоганим варіантом для нас", - сказав він.

За словами речника, Швеція розглядає можливість розробки новішої версії винищувача Gripen, на яких пересядуть її повітряні сили. Тому Україна матиме перспективу отримати ці літаки.

Також читайте: Бойова робота пілотів 229-ї бригади тактичної авіації. ВIДЕО

Ігнат додав, що українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції.

"Під час першого візиту у Королівство Швеція командувач Повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалась зустріч, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати довідку повну - можемо чи не можемо ми отримати цю техніку", - пояснив речник.

Він наголосив, що це були не навчання пілотів. Тренування військових почнеться лише після того, як буде оголошено рішення про передачу літаків Gripen, поки тривають консультації.

Також читайте: Літаки F-16 дуже серйозно змінять хід війни в Україні, - Ігнат

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Непоганий варіант........як наче ми в супермаркеті і обираємо поміж 70 видами ковбаси. Будем реалістами, що дадуть, тому і будем раді.
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10.12.2023 11:27
+7
"Шведи розглядають побудову нових літаків. Можливо, нам передадуть старі, після того як в Швеції з'являться нові. Але основний в нас ф-16."
Я просто охереваю в цій країні ідіотів.
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10.12.2023 11:38
+7
Перепрошую добродію...
А Ви не пробували (ну хоча-б уявити) послідовність і технологію виготовлення... держака для лопати??!
Тобто потрібна деревина, бажано певного дерева, потім її потрібно зробити циліндричною з конічним кінцем, який вставляється в лопату, обшкурити, може і просякнути якимось розчином чи пофарбувати...
Зрозуміли до чого я?
Модернізація літака, навіть для розвинутих індустріальних країн, завдання нелегке, бо це і наука і виробництво. Десятки років і сотні мільйонів грошей. Але, перш за все, ДЕСЯТКИ РОКІВ.
Кожен блок, кожний дротик, клему, перемикач потрібно не лише продумати і ув'язати в комплекс, але і виготовити. І на Алі Експрес це не купиш.
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10.12.2023 11:50
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Вєсті с болот.
Тлєтворноє вліяніє Запада, - кацапські ********** под угрозой ісчєзновєнія, бо кацапки почали брити свої піськи.

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10.12.2023 11:09 Відповісти
****... скрєпние ********** даже убєгают.
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10.12.2023 11:16 Відповісти
А з москвічєй навіть глисти потікали... )))

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10.12.2023 11:29 Відповісти
Микита:

От кляті м...ндавошки боляче кусають!
Колись попробував я їх порахувати:
Світив ліхтариком на х...й, дивився в лупу,
І склалося переконання в мене,
Що їх там не багато--може, двійко...
Одне маненьке, миршаве й гуняве,
А друге із такой товстою пикой.
Я їх назвав Марат і Глєб.

Спитаєте для чого?
І я вам відповім, що завжди треба
Персоніфікувати те зло, з яким
Боротися ви хочете; канкрєтно
По іменам назвати всіх пройдисвітів,
Аж потім карасіном їх труїти.

Лесь Подерв'янський. Блєск і ніщєта 3,14дарасів.
(хто не зрозумів, назвали їх на честь Глєба Павловського і Марата Гєльмана)
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10.12.2023 11:53 Відповісти
Одне маненьке, миршаве й гуняве,
*********
Опис явно нагадує одного дуже відомого персонажа на літеру "З".
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10.12.2023 12:43 Відповісти
Про такого персонажа у Митця Леся є окрема п'єса Король Літр - про те, як БлаЗЕнь став королем... Послухайте або почитайте.
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10.12.2023 12:45 Відповісти
художественный свист не по теме , в спам
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10.12.2023 14:46 Відповісти
Вам не подобаються вєсті с болот? Це ж так забавно.
Кацапскій лупанарій нє пєрєстайот удівлять...

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10.12.2023 14:57 Відповісти
В далекій переспективі і F-35.... а що до Gripen,то в 2025 році,ще ж треба для них пілотів навчити,базу побудувати,обслуговуючий персонал і т.д.
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10.12.2023 11:13 Відповісти
Сначала подготовьте аэродромную инфраструктуру. А потом и Ф-16, и Грипены, и Ф-35.
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10.12.2023 11:17 Відповісти
Все наши доноры налогоплательщиками себя считают в первую очередь чем они существенно отличаются от украинских налогоуклонщиков.
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10.12.2023 11:19 Відповісти
голосуйте за слуг олігархів і далі
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10.12.2023 11:22 Відповісти
Основним буде ф-16.. Буде. Знову в майбутньому.
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10.12.2023 11:19 Відповісти
бо ще не маємо, а коли будемо мати, то не повний парк...
Гріпен гарний літак - шведи всю зброю роблять надійною та максимально простою для обслуговування.
Україні треба орієнтуватись на шведський ВПК
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10.12.2023 11:37 Відповісти
модернізувати бортову начинку для мігів і сушок не пробували?
дві ліві руки не дають?
нема мізків?
не залишиться на асвальт?
мрійники... вам вже ф16 не можуть дати
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10.12.2023 11:21 Відповісти
так вже, під скалпи та шторми що можно зробили
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10.12.2023 11:31 Відповісти
І скільки іх, тих МІГів в українців залишилось? Чи ви думаєте, що пару ескадрилій Ф-16 буде достатньо? Навряд! Але ж фантомів є тисячі!
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10.12.2023 11:43 Відповісти
Перепрошую добродію...
А Ви не пробували (ну хоча-б уявити) послідовність і технологію виготовлення... держака для лопати??!
Тобто потрібна деревина, бажано певного дерева, потім її потрібно зробити циліндричною з конічним кінцем, який вставляється в лопату, обшкурити, може і просякнути якимось розчином чи пофарбувати...
Зрозуміли до чого я?
Модернізація літака, навіть для розвинутих індустріальних країн, завдання нелегке, бо це і наука і виробництво. Десятки років і сотні мільйонів грошей. Але, перш за все, ДЕСЯТКИ РОКІВ.
Кожен блок, кожний дротик, клему, перемикач потрібно не лише продумати і ув'язати в комплекс, але і виготовити. І на Алі Експрес це не купиш.
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10.12.2023 11:50 Відповісти
Тут нереально у нас немає напрацювань... потрібні ракети повітря повітря ******* та радари...елементна база... ми навіть клістрони самі не виробляли... контрабанда з раші була...
а ще ракети треба розробити ті що є без самонаведення на дистанцію хоча б 80 км з реб

Та і через неготовність до війни і літаків мабуть вже немає... судячи з того що ніхто практично вже не постить відео роботи авіації
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10.12.2023 11:58 Відповісти
Коли колишня Влада і розвідка наладили канали постачання контрабандою клістронів, то все зелене лайно і всі ті помилки кричали що то зрада і барига наживється на войне...
Хоча як по мені краще мати працюючий комплекс ППО і немає різниці де ті комплектуючі були куплені.
Але 73 відсотки баранів на те повелись. Лайно замість мізків як і кацапів, а тепер не розуміють чому у країні війна.
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10.12.2023 12:15 Відповісти
так зараз ті ж барани скавчать,ну от Бігус на фронті. не можна його критикувати,а я вважаю що він має СИДІТИ,за ту шкоду яку наніс ЗСУ своїм висером,бо вартість його одного багнета не перекриє тої шкоди навіть якщо він з гранатою танк завалить
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10.12.2023 22:30 Відповісти
Бігус то ще те лайно яке прикладом не мало зусіль і привело до влади клоунів. Те лайно має сісти без сумніву. Всі ті псевдо журналісти гірше за повій
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11.12.2023 09:02 Відповісти
Не постять, бо рузкіє модернізували ППО і ніхто в здоровму глузді не буде підлітати на відстань радянських ракет. Можна було б КАБами за 50-70км від лінії фронту, але в нас їх нема до сих пір. Хоча рузкіє розробили і ввели їх за декілька місяців.
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10.12.2023 12:34 Відповісти
У нас нема що модернізовувати, літаків декілька десятків мабуть якщо є то добре. Якби у нас були сотні су27 тоді мова про модернізацію була б доцільною, але у нас до війни су27 було декілька десятків. А щодо міг29 то навіть русня їх нормально не змогла модернізувати. Вони до розуму лише су27 довели, який тепер називається су35
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10.12.2023 12:40 Відповісти
Непоганий варіант........як наче ми в супермаркеті і обираємо поміж 70 видами ковбаси. Будем реалістами, що дадуть, тому і будем раді.
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10.12.2023 11:27 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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10.12.2023 11:27 Відповісти
А если нам дадут 300 Patriot, тогда можно будет поставить их вдоль границ и вообще красота!
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10.12.2023 11:32 Відповісти
"А если нам дадут 300 Patriot, тогда можно будет поставить их вдоль границ и вообще красота!" І в чому полягає красота ? Ти взагалі в курсі призначення винищувача , чи передивився тєлємарафону ?
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10.12.2023 15:21 Відповісти
ігнате, непоганим буде варіант, якщо нам узагалі щось "дадуть" (курва мать, який вислів!), і бажано, щоби це було не в рило
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10.12.2023 11:34 Відповісти
"Шведи розглядають побудову нових літаків. Можливо, нам передадуть старі, після того як в Швеції з'являться нові. Але основний в нас ф-16."
Я просто охереваю в цій країні ідіотів.
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10.12.2023 11:38 Відповісти
угу,основний ф16, а грипен так,за піівом зганять
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10.12.2023 11:46 Відповісти
Побудова нових - місяць, переозброєння, навчання шведських пілотів - місяць, навчання наших пілотів -неділя, і так ми отримаємо до наших основних ф-16 ще і шведські літаки. Вуаля!
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10.12.2023 11:54 Відповісти
Якщо пілоти будуть вчитись тільки місяць на нових літаках то ці літаки просто підуть в пусту .. хорошому пілоту треба 6 місяців мінімум
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10.12.2023 12:01 Відповісти
Відразу видно пілота із досвідом бойових дій , так впевнено розповідаєш про терміни навчання що аж я повірив , добре що хоч телемарафон не дивлюся як ти , а то б вже у Ялті каву пив ((

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10.12.2023 15:27 Відповісти
Гріпен не такий вимогливий до злітної смуги як Ф16. Для України він матиме свою перевагу у бою. Якщо Україні не дадуть достатню кількість Ф16, то шведи зможуть докинути при потребі.
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11.12.2023 01:19 Відповісти
Ну хоч не в стилі яйценосного: ф-16 будуть у вересні, ф-16 будуть восени, ф-16 будуть до кінця року... А тепер і спитать нема кого - накрав та "потихенечку в ліс" пішов.
Ну а з такою "потужною" дипломатичною роботою дєрьмаківської шобли і "узєлєнських" взагалі допомога від США та ЄС під питанням. Може найвеличніший в Кабо Верде візьме 50млрд, які планував виділити нам ЄС, а в аргентині 60млрд, які зависли в США? От прям дип.поштою привезе після відвідин інавгурації...
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10.12.2023 11:44 Відповісти
До речі, Gripen по багатьох характеристиках кращий за F-16, але нажаль не так розповсюджений на озброєнні різних країн.
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10.12.2023 11:56 Відповісти
так уморов же на днях з великими зусиллями переконав шведів не надавати. а то на нього дєрьмак нападе.
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10.12.2023 12:01 Відповісти
І F-16 і Гріпени дадуть вже після війни.
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10.12.2023 12:02 Відповісти
Можливість передачі, це вже дратує , аби поганим язиком телепати. Новини повинні бути реалістичні , наприклад: вчора нам передали шведські Gripen.
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10.12.2023 12:26 Відповісти
дурень думкою багатіє
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10.12.2023 12:39 Відповісти
Я не знаю,що і коли нам дадуть,але зазвичай кожного ранку цензор починається з такої новини:авіація і артилерія ЗСУ..
А сьогодні написали:ракетні війська ЗСУ...
Без згадки про авіацію..
Мабуть,кепські справи з авіацією...
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10.12.2023 13:04 Відповісти
... ні не **кепські**!! Все йде по плану. Літак Зе модернізували.. нові килими.. дивани.. відеоаудіоситему нову поставили. Душа не було у першому варіанті... тепер є! Так що нічого Ви не знаєте. **Модернізація** йшла і йде повним ходом! А до ВПС України передали перед війною ще один літак з президентського загону, щоб за кошти бюджету ЗСУ використовувати... Так і він скоро піде на модернізацію.. бо дуже застарілі дивани та нема відеосистеми від слова зовсім! Згадайте...найвеличнійшого слова.. ,,,, **полетимо....будемо всіх бомИбитЬ** А Ви про кепські справи!!))))
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10.12.2023 13:26 Відповісти
Поки що це тільки можливість і доволі примарна
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10.12.2023 13:46 Відповісти
До вступу в НАТО Швеція таке рішення не прийме, бо якщо #уйло по ній вдарить - НАТО не вступиться, так само як не вступились за Україну.
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10.12.2023 13:57 Відповісти
https://youtu.be/Z2MqT5P3XSQ?si=tGSJETXXQhyn0Z1m...

Мавзолейная Обезьяна оправдывается с войной против Украины....забавное Шимпанзе однако🦍🏴‍☠️💤☠️
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10.12.2023 14:27 Відповісти
Poka polovina Ukraini geroicheski vojujut, a vtoraja polovina zanjata korrupcijei i vorovstvom (njeshchitaja geroicheskih voinov 'bataljona Monaco', kotorih ja v svojom Bavarskom gorodke vizhu kazhdij djenj), njekakih 'Gripenpv', F15 i tjem boljeje F35 u Ukraini njebudjet! Ot slovo 'sovsem njebudjet'! Opomnjitjesj, Ukrainci, vi stoitje na rubezhe razvala svojeij Strani, kak uzhe bilo - v nachalje 20-stoljetjija, kak uzhe bilo potom. Izz-za njesposobnoistji ilji njezhelanjija konsoljidacii vokrug svojeij Strani - Ukraini! Odjin za Zeljenskovo, drugaoij za ..., tretjij za 'poljskih bratjev - sam spekuljant zernom i avtoperevozkami, chetvjertij za 'voljnuju kazahskuju, nu a skoljko ostajotsja 'za Ukrainu'????
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10.12.2023 17:20 Відповісти
Думаю не будет ни тех ни других
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10.12.2023 19:44 Відповісти
ну ф-16 пару жмень все таки дадуть,але ж дурники не вкурсах.що сам по собі він не вартий багато,бо якщо не дадуть ******* номенклатуру озброєння,то будуть вони ганятися за шахедами та калібрами як і наші міги...
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10.12.2023 22:33 Відповісти
Даже если дадут пару и то грозное оружие будет если сами ракеты воздух-земля делать будете и кошмарить русню так чтоб боялись даже думать о сне
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10.12.2023 23:25 Відповісти
 
 