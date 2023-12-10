Ігнат про можливість передачі Україні шведських винищувачів Gripen: Непоганий для нас варіант
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Наразі розглядається можливість передачі Україні шведських винищувачів Gripen.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Основним бойовим літаком буде F-16... Також розглядається і Gripen, шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є на сьогоднішній день. Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Якщо буде прийняте рішення щодо Gripen - це буде непоганим варіантом для нас", - сказав він.
За словами речника, Швеція розглядає можливість розробки новішої версії винищувача Gripen, на яких пересядуть її повітряні сили. Тому Україна матиме перспективу отримати ці літаки.
Ігнат додав, що українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції.
"Під час першого візиту у Королівство Швеція командувач Повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалась зустріч, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати довідку повну - можемо чи не можемо ми отримати цю техніку", - пояснив речник.
Він наголосив, що це були не навчання пілотів. Тренування військових почнеться лише після того, як буде оголошено рішення про передачу літаків Gripen, поки тривають консультації.
Будь ласка, зачекайте...
Тлєтворноє вліяніє Запада, - кацапські ********** под угрозой ісчєзновєнія, бо кацапки почали брити свої піськи.
От кляті м...ндавошки боляче кусають!
Колись попробував я їх порахувати:
Світив ліхтариком на х...й, дивився в лупу,
І склалося переконання в мене,
Що їх там не багато--може, двійко...
Одне маненьке, миршаве й гуняве,
А друге із такой товстою пикой.
Я їх назвав Марат і Глєб.
Спитаєте для чого?
І я вам відповім, що завжди треба
Персоніфікувати те зло, з яким
Боротися ви хочете; канкрєтно
По іменам назвати всіх пройдисвітів,
Аж потім карасіном їх труїти.
Лесь Подерв'янський. Блєск і ніщєта 3,14дарасів.
(хто не зрозумів, назвали їх на честь Глєба Павловського і Марата Гєльмана)
*********
Опис явно нагадує одного дуже відомого персонажа на літеру "З".
Кацапскій лупанарій нє пєрєстайот удівлять...
Гріпен гарний літак - шведи всю зброю роблять надійною та максимально простою для обслуговування.
Україні треба орієнтуватись на шведський ВПК
дві ліві руки не дають?
нема мізків?
не залишиться на асвальт?
мрійники... вам вже ф16 не можуть дати
А Ви не пробували (ну хоча-б уявити) послідовність і технологію виготовлення... держака для лопати??!
Тобто потрібна деревина, бажано певного дерева, потім її потрібно зробити циліндричною з конічним кінцем, який вставляється в лопату, обшкурити, може і просякнути якимось розчином чи пофарбувати...
Зрозуміли до чого я?
Модернізація літака, навіть для розвинутих індустріальних країн, завдання нелегке, бо це і наука і виробництво. Десятки років і сотні мільйонів грошей. Але, перш за все, ДЕСЯТКИ РОКІВ.
Кожен блок, кожний дротик, клему, перемикач потрібно не лише продумати і ув'язати в комплекс, але і виготовити. І на Алі Експрес це не купиш.
а ще ракети треба розробити ті що є без самонаведення на дистанцію хоча б 80 км з реб
Та і через неготовність до війни і літаків мабуть вже немає... судячи з того що ніхто практично вже не постить відео роботи авіації
Хоча як по мені краще мати працюючий комплекс ППО і немає різниці де ті комплектуючі були куплені.
Але 73 відсотки баранів на те повелись. Лайно замість мізків як і кацапів, а тепер не розуміють чому у країні війна.
Я просто охереваю в цій країні ідіотів.
Ну а з такою "потужною" дипломатичною роботою дєрьмаківської шобли і "узєлєнських" взагалі допомога від США та ЄС під питанням. Може найвеличніший в Кабо Верде візьме 50млрд, які планував виділити нам ЄС, а в аргентині 60млрд, які зависли в США? От прям дип.поштою привезе після відвідин інавгурації...
А сьогодні написали:ракетні війська ЗСУ...
Без згадки про авіацію..
Мабуть,кепські справи з авіацією...
Мавзолейная Обезьяна оправдывается с войной против Украины....забавное Шимпанзе однако🦍🏴☠️💤☠️