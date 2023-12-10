Угорські прикордонники запевнили, що демонстрація їхніх перевізників не заблокує кордон, - Демченко

Угорські прикордонники поінформували українських колег, що анонсована їхніми перевізниками демонстрація не призведе до блокування кордону між державами, як це зараз відбувається з Польщею.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Угорці повідомили, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на напрямку "Захонь-Чоп", - зазначив він.

За словами Демченка, угорські колеги повідомили українців, що блокування кордону начебто не відбуватиметься.

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За даними ДПСУ, станом на зараз на цьому пункті пропуску чекають чергу близько 1000 вантажівок, але інтенсивність руху триває.