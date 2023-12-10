Угорські прикордонники запевнили, що демонстрація їхніх перевізників не заблокує кордон, - Демченко
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Угорські прикордонники поінформували українських колег, що анонсована їхніми перевізниками демонстрація не призведе до блокування кордону між державами, як це зараз відбувається з Польщею.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Угорці повідомили, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на напрямку "Захонь-Чоп", - зазначив він.
За словами Демченка, угорські колеги повідомили українців, що блокування кордону начебто не відбуватиметься.
За даними ДПСУ, станом на зараз на цьому пункті пропуску чекають чергу близько 1000 вантажівок, але інтенсивність руху триває.
Топ коментарі
+3 Oresta Bartka
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+3 Олександр ВАЛОВИЙ
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+2 Марина Нєчаєва 330e7c02
показати весь коментар10.12.2023 11:37
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Співпадіння…
Тому Зеля і погнав до Аргентини, щоб вирішити це питання на кордоні України ?
Ох і розумний, СРАТЬєх ..
Мне что Орбан
Что Зеленский
Оба популиста
Оба врут,как дышат
Оба из одной КОНТОРЫ
Московской
РАЗНИЦА в одном
Венгрия не воюет
А украинцы выбрали в президенты московского агента
Вот в чем ужас!
Орбан по сравнению с этим ужасом - такой пустяк!
Не рвіть сердце.
Пильнуймо Україну, від наслідків дій привладних з 2019 року.
але створення нової мови для нової країни триває