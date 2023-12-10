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Угорські прикордонники запевнили, що демонстрація їхніх перевізників не заблокує кордон, - Демченко

Новини Цензор.НЕТ Події

андрій,демченко

Угорські прикордонники поінформували українських колег, що анонсована їхніми перевізниками демонстрація не призведе до блокування кордону між державами, як це зараз відбувається з Польщею.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Угорці повідомили, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на напрямку "Захонь-Чоп", - зазначив він.

За словами Демченка, угорські колеги повідомили українців, що блокування кордону начебто не відбуватиметься.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорські перевізники анонсували протест на кордоні з Україною

За даними ДПСУ, станом на зараз на цьому пункті пропуску чекають чергу близько 1000 вантажівок, але інтенсивність руху триває.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Ханти-мансійці завірили...
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10.12.2023 11:59
+3
Московські перевізники з Угорщини….
Співпадіння…
Тому Зеля і погнав до Аргентини, щоб вирішити це питання на кордоні України ?
Ох і розумний, СРАТЬєх ..
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10.12.2023 12:16
+2
Скоріше гуляшем по морді. Пів Закарпаття там працює..
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10.12.2023 11:37
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Бо не захотіли дроном в гуляш отримати.
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10.12.2023 11:26 Відповісти
Скоріше гуляшем по морді. Пів Закарпаття там працює..
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10.12.2023 11:37 Відповісти
Ханти-мансійці завірили...
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10.12.2023 11:59 Відповісти
Московські перевізники з Угорщини….
Співпадіння…
Тому Зеля і погнав до Аргентини, щоб вирішити це питання на кордоні України ?
Ох і розумний, СРАТЬєх ..
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10.12.2023 12:16 Відповісти
Ти ідіот, чи що? Як зепідр вирішить? Це чисто внутрішня історія країн ЄС, які не виконують договори ЄС
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10.12.2023 15:26 Відповісти
Поживемо -побачимо
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10.12.2023 12:47 Відповісти
завтра буде така несподіванка .
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10.12.2023 13:19 Відповісти
Уж простите
Мне что Орбан
Что Зеленский
Оба популиста
Оба врут,как дышат
Оба из одной КОНТОРЫ
Московской
РАЗНИЦА в одном
Венгрия не воюет
А украинцы выбрали в президенты московского агента
Вот в чем ужас!
Орбан по сравнению с этим ужасом - такой пустяк!
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10.12.2023 13:20 Відповісти
Я просто нагадаю, що якби польські курви не вигадали блокування кордону, то ні ******** і словаччина це не робили б. Так вже було з агропродукцією, коли деякі країни ЄС побачили, що невиконання договірних зобов'язань Євросоюзу, на прикладі польщі нічим поганим не закінчиться, то почали і собі блокувати.
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10.12.2023 15:25 Відповісти
Тримайтеся та бережіть себе. Можливо, і Україні ще знадобитеся…
Не рвіть сердце.
Пильнуймо Україну, від наслідків дій привладних з 2019 року.
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10.12.2023 16:00 Відповісти
але інтенсивність руху триває

але створення нової мови для нової країни триває
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10.12.2023 17:58 Відповісти
 
 