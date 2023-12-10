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бойові дії (1687) ЗСУ (5721) Фітьо Володимир (72)

На Лимано-Куп’янському напрямку негода ускладнила застосування дронів, за добу ліквідовано 109 окупантів, - Сухопутні війська

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку погодні умови були надзвичайно складними. Це звело до мінімуму використання дронів з обох сторін – БПЛА підіймалися в повітря і одразу обмерзали.

Про це в ефірі телемарафону начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ.

"Артилерії довелося працювати "наосліп", Впродовж доби окупанти застосували три дрони-камікадзе. Артилерію та міномети – 399 разів. Крім того, погода обмежила пересування піхоти і техніки", - йдеться в повідомленні.


Проте українські захисники відбили сім атак. Ліквідовано 109 окупантів.

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Автор: Марина Макєєва
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Аби тільки погода не ускладнювала відпочинок в Буковелі чмошним пєд****лам
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10.12.2023 12:13 Відповісти
А в Аргентині +25 ! Цікаво шорти взяв , чи там йому Ленка купе .А фотки з пляжу покаже ?
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10.12.2023 13:36 Відповісти
 
 