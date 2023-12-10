На Лимано-Куп’янському напрямку негода ускладнила застосування дронів, за добу ліквідовано 109 окупантів, - Сухопутні війська

Минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку погодні умови були надзвичайно складними. Це звело до мінімуму використання дронів з обох сторін – БПЛА підіймалися в повітря і одразу обмерзали.

Про це в ефірі телемарафону начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ.

"Артилерії довелося працювати "наосліп", Впродовж доби окупанти застосували три дрони-камікадзе. Артилерію та міномети – 399 разів. Крім того, погода обмежила пересування піхоти і техніки", - йдеться в повідомленні.



Проте українські захисники відбили сім атак. Ліквідовано 109 окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти перекидають на Куп’янський напрямок штурмові загони, - Сухопутні війська