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На Лимано-Куп’янському напрямку негода ускладнила застосування дронів, за добу ліквідовано 109 окупантів, - Сухопутні війська
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку погодні умови були надзвичайно складними. Це звело до мінімуму використання дронів з обох сторін – БПЛА підіймалися в повітря і одразу обмерзали.
Про це в ефірі телемарафону начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ.
"Артилерії довелося працювати "наосліп", Впродовж доби окупанти застосували три дрони-камікадзе. Артилерію та міномети – 399 разів. Крім того, погода обмежила пересування піхоти і техніки", - йдеться в повідомленні.
Проте українські захисники відбили сім атак. Ліквідовано 109 окупантів.
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Andriy Excel S.
показати весь коментар10.12.2023 12:13 Відповісти Мені подобається 1
Tata Parasolka
показати весь коментар10.12.2023 13:36 Відповісти Мені подобається 1
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