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Ворог зміцнює фортифікаційне обладнання та підтягує резерви на Півдні, - Сили оборони Півдня
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В зоні відповідальності Сил оборони Півдня ворог продовжує зміцнення фортифікаційного обладнання позицій та підтягування резервів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.
Як зазначається, ворог веде спостереження за діями Сил оборони на правобережжі та не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами, активно застосовує дрони.
"В той же час ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+18 Сергей121
показати весь коментар10.12.2023 12:14
+14 Gregory Mihelson
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+10 Evgeny N
показати весь коментар10.12.2023 12:19
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Будь ласка, зачекайте...
тому зустрівся з прем"єром Кабо-Веерде
так що переживати нема чого
вони гам допоможуть
Пора починати народному суду слідчі дії(не прокурорам, не СБУ) - Хто здав Південь??
Там вже давно сказали, що південь здали військові! Навіть "крайнього" (сержанта, здається) показували, який не зміг підірвати міни. А стоїть за всім - сам Залужний: безумна не дасть збрехати.
А фото найвеличнішого, коли він інспектує перед вторгненням розмінування акваторії Азовського моря чи заяви верещучки з агрохімією про дострокове розмінування півдня і шатли на Чонгар - то московитське ІПСО!
і пох...й сержант він чи рядовий...
вивчив текст і зачитав на камеру
все, крайнього знайшли.
той хто здав вагнерівців
той хто зарізав ракетну програму
той хто віддав Україну єрмакотатаровим на розграбунок
той хто краще вмре а ле не буде рабом.
а хто це????
догадайся з трох раз
класна в тебе позиція...
всіх нормальних та всіх хто за нього голосував,
він жорстко обібав.
вірніше він зробив те що дуиав ще до виборів
тобто обібав він всіх ще не ставши презом...
я в **** від сліпих та глухонімих людей
як що вони так вірять зе а самі не коло корита
КРОВ Українців не водиця, за неї відповідати ПРИВЛАДНИМ годиться!
*****, серце кров'ю обливається, коли згадуєш оті роки перед навалою, коли ВСІ лохи були такі радісні, наглючі, коли відверто закидали "ну, чТо, здєлалі вас, пАрАхАботов?"
Ага, "здєлалі"...всіх і всю країну, підари.
@777AFU
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1 ч
Пока **...ий запад жуёт сопли с поставками оружия, орки накрывают свои окопы от дронов и усиливают оборону в разы сильнее чем она была на юге.
На відміну від зелених гамадрилів, які розміновували , та відводили ЗСУ.
Единственный наш плюс в том что сейчас нет минских соглашений и мы можем херачить русню постоянно, сделаем им второй Афган. Спокойной жизни им не будет, если конечно зеклованы не подпишут какой нибудь мир.