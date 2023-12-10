Ворог зміцнює фортифікаційне обладнання та підтягує резерви на Півдні, - Сили оборони Півдня

В зоні відповідальності Сил оборони Півдня ворог продовжує зміцнення фортифікаційного обладнання позицій та підтягування резервів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, ворог веде спостереження за діями Сил оборони на правобережжі та не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами, активно застосовує дрони.

"В той же час ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - йдеться у повідомленні.

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