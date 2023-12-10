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Ворог зміцнює фортифікаційне обладнання та підтягує резерви на Півдні, - Сили оборони Півдня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

В зоні відповідальності Сил оборони Півдня ворог продовжує зміцнення фортифікаційного обладнання позицій та підтягування резервів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, ворог веде спостереження за діями Сил оборони на правобережжі та не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами, активно застосовує дрони.

"В той же час ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Росіяни перекидають десант на лівий берег Херсонщини, намагаючись проникнути в тил ЗСУ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Укріплюються? А нащо? Хай у ЗЕшапіто проконсультуються, як треба поводитись перед наступом ворога - "увідєть мір в глазах, поржать, прокласти асфальт і розмінувати ВСІ напрямки наступу"! Ні? Не хочуть? Що, навіть кацапи розуміють, що це абсолютний треш і сплошна хєрня? А от наші 73% ще й досі цього не розуміють і дивляться в рота хрипатому піздюку в надії, шо вони там ВСЬО порішають.
*****, серце кров'ю обливається, коли згадуєш оті роки перед навалою, коли ВСІ лохи були такі радісні, наглючі, коли відверто закидали "ну, чТо, здєлалі вас, пАрАхАботов?"
Ага, "здєлалі"...всіх і всю країну, підари.
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10.12.2023 12:14
+14
Говорили ж вам: Головне Південь!! Тут все Авдіївка, Кліщіївка нікому не потрібна. Дарма хлопці гинуть. А Південь москалі не віддадуть!
Пора починати народному суду слідчі дії(не прокурорам, не СБУ) - Хто здав Південь??
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10.12.2023 12:04
+10
Ви що, не дивитесь "єдиний марафєт"???
Там вже давно сказали, що південь здали військові! Навіть "крайнього" (сержанта, здається) показували, який не зміг підірвати міни. А стоїть за всім - сам Залужний: безумна не дасть збрехати.
А фото найвеличнішого, коли він інспектує перед вторгненням розмінування акваторії Азовського моря чи заяви верещучки з агрохімією про дострокове розмінування півдня і шатли на Чонгар - то московитське ІПСО!
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10.12.2023 12:19
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рашисти зрозуміли,що вибити невдасться ,тому готуються до зими і обладнують укріпрайони,під прикриттям арти та дронів.
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10.12.2023 11:59 Відповісти
боневтік теж зрозумів ситуацію
тому зустрівся з прем"єром Кабо-Веерде
так що переживати нема чого
вони гам допоможуть
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10.12.2023 12:28 Відповісти
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10.12.2023 13:01 Відповісти
Говорили ж вам: Головне Південь!! Тут все Авдіївка, Кліщіївка нікому не потрібна. Дарма хлопці гинуть. А Південь москалі не віддадуть!
Пора починати народному суду слідчі дії(не прокурорам, не СБУ) - Хто здав Південь??
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10.12.2023 12:04 Відповісти
Виходить, що мозок не всім достався при роздачі.
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10.12.2023 12:16 Відповісти
Мабуть Зе-дятли нехай самі перебирають те, що з них виходить.
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10.12.2023 12:20 Відповісти
Ви що, не дивитесь "єдиний марафєт"???
Там вже давно сказали, що південь здали військові! Навіть "крайнього" (сержанта, здається) показували, який не зміг підірвати міни. А стоїть за всім - сам Залужний: безумна не дасть збрехати.
А фото найвеличнішого, коли він інспектує перед вторгненням розмінування акваторії Азовського моря чи заяви верещучки з агрохімією про дострокове розмінування півдня і шатли на Чонгар - то московитське ІПСО!
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10.12.2023 12:19 Відповісти
знайшли того хто мав підірвати мости але він сказав що навіть не сапер
і пох...й сержант він чи рядовий...
вивчив текст і зачитав на камеру
все, крайнього знайшли.
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10.12.2023 12:35 Відповісти
той хто здав азовців
той хто здав вагнерівців
той хто зарізав ракетну програму
той хто віддав Україну єрмакотатаровим на розграбунок
той хто краще вмре а ле не буде рабом.
а хто це????
догадайся з трох раз
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10.12.2023 12:32 Відповісти
Досить скиглити. Вставай з дивану і йди наваляй ермаку і татарову.
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10.12.2023 15:01 Відповісти
обирав ти а наваляти маю я???
класна в тебе позиція...
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10.12.2023 15:41 Відповісти
Це зебіл, або пододляцька ботва. Просто в спам.
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10.12.2023 15:50 Відповісти
Народ і здав, точніше більшість. Народ голосував за мир в вигляді Зєлі, Зєля не підвів. Які до кого тепер питання...
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10.12.2023 13:40 Відповісти
може тебе особисто й не підвів..
всіх нормальних та всіх хто за нього голосував,
він жорстко обібав.
вірніше він зробив те що дуиав ще до виборів
тобто обібав він всіх ще не ставши презом...
я в **** від сліпих та глухонімих людей
як що вони так вірять зе а самі не коло корита
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10.12.2023 15:58 Відповісти
Верещучка із шмигалем, навіть НЕ здивовані КРИВАВИМИ наслідками їх діяльності на Півдні України!!
КРОВ Українців не водиця, за неї відповідати ПРИВЛАДНИМ годиться!
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10.12.2023 12:12 Відповісти
Укріплюються? А нащо? Хай у ЗЕшапіто проконсультуються, як треба поводитись перед наступом ворога - "увідєть мір в глазах, поржать, прокласти асфальт і розмінувати ВСІ напрямки наступу"! Ні? Не хочуть? Що, навіть кацапи розуміють, що це абсолютний треш і сплошна хєрня? А от наші 73% ще й досі цього не розуміють і дивляться в рота хрипатому піздюку в надії, шо вони там ВСЬО порішають.
*****, серце кров'ю обливається, коли згадуєш оті роки перед навалою, коли ВСІ лохи були такі радісні, наглючі, коли відверто закидали "ну, чТо, здєлалі вас, пАрАхАботов?"
Ага, "здєлалі"...всіх і всю країну, підари.
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10.12.2023 12:14 Відповісти
Краще б писок закрив!
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10.12.2023 12:45 Відповісти
нафуй дура.
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10.12.2023 12:45 Відповісти
А що там на ЗЄКОЛОПІНЧУКАТІГІПКАмарахфоні-перемога?
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10.12.2023 12:16 Відповісти
777ua

@777AFU

·

1 ч

Пока **...ий запад жуёт сопли с поставками оружия, орки накрывают свои окопы от дронов и усиливают оборону в разы сильнее чем она была на юге.
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10.12.2023 12:20 Відповісти
кондоми тупорилі 73%, як же ви задовбали із причинно-наслідковим зв'язком у виборі вашого лідора-балдибілдера та далі пи.дите щось про захід...
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10.12.2023 12:43 Відповісти
2 роки знадобилося зе, щоб все зруйнувати, задавити і вбити всіх, хто заважає руйнувати і грабувати та керувати. Команда зе свідомо руйнувала все. І розмінували завчасно, і асфальт вклали де треба. А мав бути бліц кріг. От же зе, не по плану пішло егеж?
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10.12.2023 12:26 Відповісти
Ворог, нах воно тобі треба?? Все одно підеш нах на раССєю
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10.12.2023 12:42 Відповісти
Зміцнюють!!!! Вашумашу! Зміцнюють!
На відміну від зелених гамадрилів, які розміновували , та відводили ЗСУ.
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10.12.2023 12:42 Відповісти
Зелені гамадрили і зараз ні хрена не роблять. Тільки пи₴дять та податки підвищують.
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10.12.2023 12:47 Відповісти
Фіксують здобуті території, паралельно готуються захоплювати нові рубежі. Про будь які контрнаступи слід вже забути і ніколи не згадувати
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10.12.2023 13:02 Відповісти
В цей час Віслюк летить до Аргентини по кокоси. Серпентарій...
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10.12.2023 13:15 Відповісти
Пора на шашлики
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10.12.2023 13:15 Відповісти
А Зе теж вже дав добро на риття укріплень , тільки землю лопата не бере , а у нас два сапери з лопатою замінюють екскавотор! Засунути ту лопату самі знаєте куди треба! Окопуватись раніше треба було , так Зе боявся що це завадить нашому наступу!
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10.12.2023 14:14 Відповісти
Колись німецький танковий туз Гудериан говорив-"Нема відчайдушних положень є зневірені люди"..
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10.12.2023 15:46 Відповісти
Можно выбить, вопрос какой ценой.
Единственный наш плюс в том что сейчас нет минских соглашений и мы можем херачить русню постоянно, сделаем им второй Афган. Спокойной жизни им не будет, если конечно зеклованы не подпишут какой нибудь мир.
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10.12.2023 15:57 Відповісти
 
 