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В окупованому Мелітополі готуються до псевдовиборів: росіяни глушать мобільний зв’язок, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі загарбники вже розпочали підготовку до псевдовиборів президента РФ.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мелітополь завезли вісім автобусів виконавців, розселили у віджатих приміщеннях", - йдеться у дописі. 

Окупанти проводять збори в приміщенні райдержадміністрації, на яких глушать зв’язок, щоб "злочинні секрети ніхто не міг підслухати".

"За інформацією мешканців, завезли саме агітаторів, які понесуть по окупованих громадах смертельну брехню про диктатора і "русский мир". Проте наші люди точно знають правду, а "русский мир" - злидні, терор, несвободу - бачать своїми очами", - заявив Федоров.

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Автор: Марина Макєєва
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А зеледент заявляет что выборы в Украине невозможны... Совпадение? Не думаю...
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10.12.2023 13:38 Відповісти
О зявився на їзикє. Ей на їзикє-таке питання, чому "асвабадітілі" так швидко потрапили на південий схід і чому вони не пішли з напрямку півночі- бресту? А а а☝вони могли б це зробити но ачканулі😷
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10.12.2023 13:47 Відповісти
Вася, ты просто тупой. Посмотри на личный состав рашистов на юге и на севере.
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10.12.2023 14:43 Відповісти
мені завжди було цікаво. кому глушать мобільний зв'язок? собі?
хто забезпечує мобільний зв'язок в мелітополі?
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10.12.2023 14:56 Відповісти
Зачем им что-то глушить, если там сейчас только контролируемый ими сотовый оператор?
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10.12.2023 16:06 Відповісти
 
 