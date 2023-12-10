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В окупованому Мелітополі готуються до псевдовиборів: росіяни глушать мобільний зв’язок, - мер Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Мелітополі загарбники вже розпочали підготовку до псевдовиборів президента РФ.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"У Мелітополь завезли вісім автобусів виконавців, розселили у віджатих приміщеннях", - йдеться у дописі.
Окупанти проводять збори в приміщенні райдержадміністрації, на яких глушать зв’язок, щоб "злочинні секрети ніхто не міг підслухати".
"За інформацією мешканців, завезли саме агітаторів, які понесуть по окупованих громадах смертельну брехню про диктатора і "русский мир". Проте наші люди точно знають правду, а "русский мир" - злидні, терор, несвободу - бачать своїми очами", - заявив Федоров.
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хто забезпечує мобільний зв'язок в мелітополі?