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Ситуація в енергосистемі контрольована, через негоду та обстріли знеструмлено 455 населених пунктів, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Події

енергетика

Станом на 10 грудня через негоду, бойові дії і технологічні порушення без світла 455 населених пунктів, обмеження в електропостачанні не застосовуються у жодній з областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, знеструмлення фіксуються на Дніпропетровщині, Донеччині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Хмельниччині, Чернігівщині та у Запорізькій області.

"Ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована. Планові відключення споживачів не передбачаються", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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