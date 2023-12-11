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Ситуація на Сході складна. Ворог веде наступальні дії по всьому фронту, - Сирський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оперативна ситуація на Сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту.
Про це повідомив у телегам-каналі командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Сирського, він разом з командирами, які тримають оборону на Східному напрямку, детально проаналізували обстановку та розглянули варіанти подальших дій.
"Спільно прийняли необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя наших воїнів та раціонального використання боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+51 Людмила Полякова 4b90ec29
показати весь коментар10.12.2023 14:24
+47 vismavista
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+43 Nik Home 379c842c
показати весь коментар10.12.2023 14:25
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Вам питання не зрозуміле, росіянин?
Вам в ФСБ сказали що Сирський "агент", росіянин?
Дякую за підказки!
Залужний на такий випадок мав би уже давно згуртувати навколо себе відданих Україні офіцерів і військові частини. Це наша остання надія і опора.
Я на канал зашел. Фоточки прикольные. Красавчик. Очень мужественно выглядит. До Герасимова и Шойгу не дотягивает, конечно, но тоже мужественный и озабоченный проблемами обороноспособности полководец. Сразу видно боевой енерал: склонился над картой в бронике, разгрузке и даже с магазинами в разгрузке (наверное и МПЛ на попе есть-просто не видно). И сразу как-то понимаешь: человек вот только что лично удачно отбил атаку супостата, а теперь карту разглядывает. Думу думает. Сейчас надумает, с биллиардного стола карту уберут, партейку в "американку" скатает. Вот такой вот разносторонний полководец.