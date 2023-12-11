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Ситуація на Сході складна. Ворог веде наступальні дії по всьому фронту, - Сирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сирський

Оперативна ситуація на Сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту.

Про це повідомив у телегам-каналі командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ. 

За словами Сирського, він разом з командирами, які тримають оборону на Східному напрямку, детально проаналізували обстановку та розглянули варіанти подальших дій.

"Спільно прийняли необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя наших воїнів та раціонального використання боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Сирський відвідав позиції ЗСУ на Куп’янському та Бахмутському напрямках: Ухвалено рішення для посилення оборони

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+51
А як співвідносяться між собою раціональне використання *********** і збереження життів солдат? Звучить як набір фраз щоб сподобатися всім хто читає цю новину.
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10.12.2023 14:24
+47
В угоду тішення ЕГО Вовіка, зруйновано централізоване управління. Тепер новини із Сирським будуть в марахвон просувати.
Клоуни, блін.
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10.12.2023 14:33
+43
О - випнулось. Отже - далі Залужного пресувати будуть...
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10.12.2023 14:25
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Навіщо ************ прізвище українського генерала, росіянин?
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10.12.2023 18:39 Відповісти
Чомусь Зеленскі з Даниловим, Залужним вивезли своїх родичів у ізраїль,Монако, Лондон, а Сирський навпаки своїх родичів тримає у параші. Невже має кришу у кремлі?
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11.12.2023 00:09 Відповісти
Забагато зайвого тексту.
Вам питання не зрозуміле, росіянин?
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11.12.2023 00:09 Відповісти
Що ви ЗА Україну, росіянин - ************ прізвища українських генералів, та пишете якусь маячню?
Вам в ФСБ сказали що Сирський "агент", росіянин?
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11.12.2023 12:18 Відповісти
Ти теж пишеш зеленську маячню і удаєш з себе "українця". Ти взагалі на яку ботоферму працюєш? дєрьмаківську чи кремлівську? А, "какаяразніца"...
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11.12.2023 12:29 Відповісти
Як ця політика осто@бла. Не обсерайте Сирського. Не втягуйте військових в політику. Може це не він керував обороною Києва ? Може це не він керував Харківською наступальною операцією? Якщо не він то хто керував? Назвіть прізвище. Не приєднуйте його до сьогоднішньоі влади. Більшість тих хто пише проти нього пось@бувались коли ми разом боронили Київ і хоронили своїх побратимів. Не зтикайте лобами українських генералів. Заставляйте краще владу працювати. Юро скажи своїм хлопцям щоб не видаляли коментар. Хочеться обєктивності а не підор@сні.
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10.12.2023 18:40 Відповісти
Так не мы его втягиваем в политику. Он сам решил играть в политику. Посмотри как его ОПа двигает.
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10.12.2023 18:51 Відповісти
А, то це від сирського виходили розпорядження "не підривати мости" на шляху колон бронетехніки рф на Київ? А, то це сирський за розпорядженням зєрмачні побіг виводити ЗСУ з-під Харкова, через що Харків від окупації врятувала лише тероборона, якій роздав зброю Дудін, за що його зе-шобла тепер і судить...
Дякую за підказки!
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11.12.2023 12:09 Відповісти
Сирського готують, щоб відкрив фронт, коли в ОПі підпишуть т.з. "перемир"я" (читай - капітуляцію на умовах рф). А це - розформування і роззброєння Української Армії, російська мова, повернення рпц, ліквідація ПЦУ та ін.
Залужний на такий випадок мав би уже давно згуртувати навколо себе відданих Україні офіцерів і військові частини. Це наша остання надія і опора.
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10.12.2023 19:11 Відповісти
Ну, а ви думали, що фраза зеленського: "...зустрінемося з ним (х7йлом) десь посередині (України)" була випадковою обмовкою?
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11.12.2023 12:13 Відповісти
Ярема будуйте армію по кланам . Тоді будемо відхаркувати печінками а підори будуть радіти. Для ОП тільки в радість пересрати генералів. Для них Залужний це конкурент на вибори Президента . Не купляйтесь на цей дишевий трюк. Наша гарантія перемоги це єдність в ЗС від ГК до крайнього солдата.
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10.12.2023 19:23 Відповісти
Єдність з ким - з продажними підлизами і зрадниками які танцюють під сопілку Єрмака? Може ще обєднаємось із ФСБ і кацапськими генералами? Від такої єдності ми точно програємо.
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11.12.2023 13:36 Відповісти
За словами Сирського, він разом з командирами, які тримають оборону на Східному напрямку Джерело: https://censor.net/ua/n3460671 Командири тримають оборону? Може з командирами частин чи бригад які тримають оборону.
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10.12.2023 19:38 Відповісти
Якійсь підвох... у Сирськоготака ненадійна морда обличча ... театрал ..грає у Генерала, від 95 кварталу
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10.12.2023 22:55 Відповісти
Ого, Сырский себе "телегу" завел? Интересно: давно ли?
Я на канал зашел. Фоточки прикольные. Красавчик. Очень мужественно выглядит. До Герасимова и Шойгу не дотягивает, конечно, но тоже мужественный и озабоченный проблемами обороноспособности полководец. Сразу видно боевой енерал: склонился над картой в бронике, разгрузке и даже с магазинами в разгрузке (наверное и МПЛ на попе есть-просто не видно). И сразу как-то понимаешь: человек вот только что лично удачно отбил атаку супостата, а теперь карту разглядывает. Думу думает. Сейчас надумает, с биллиардного стола карту уберут, партейку в "американку" скатает. Вот такой вот разносторонний полководец.
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11.12.2023 02:33 Відповісти
Хтось розуміє українську мову Сирського?
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11.12.2023 13:37 Відповісти
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