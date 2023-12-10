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Зеленський (17463) Франція (1970) Макрон Емманюель (1053)

Зеленський поговорив телефоном з Макроном: Наступний французький оборонний пакет значно посилить вогневу міць України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон,зеленський

Перебуваючи в Аргентині, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Поінформував Емманюеля про розвиток подій на фронті й подякував йому за військову допомогу, яку надає Франція. Обговорили наші пріоритетні потреби й наступний французький оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць України.

Подякував за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16", - зазначив Зеленський.

Він також розповів про функціонування "зернового коридору", яким попри всі намагання Росії вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів.

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"Я також наголосив на важливості відкриття на саміті Євроради переговорів про вступ України до ЄС. Україна виконала всі необхідні рекомендації Єврокомісії. Рішення Європейської ради матиме значний вплив на мотивацію українського суспільства та армії. У зв'язку з цим я високо ціную особисті зусилля Президента Макрона, спрямовані на забезпечення єдності ЄС", - резюмує Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
А что же ты вова с сенаторами в США не поговорил? Наклал в штаны? Вопросов неудобных побоялся? Или без суфлера ук тебя "юриста" поговорить там не получилось? Отработал на Кремль ты этим свои 30 тетрадрахм по полной.
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10.12.2023 15:13
+15
Зєлє твоєму краще було не народжуватися - тоді б уся країна не нервувала, та не страждала, зебіл.
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10.12.2023 15:37
+14
У них у всіх зараз стадія прозріння. Жили в парадигмі права людей, "війна не має сенсу" і т.д. А тут виявляється існують на планеті деграданти з середньовічною мораллю, ладні покласти 100.000 життів за якесь манюнє місто.
Хто хочеш задумається...
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10.12.2023 15:24
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А что же ты вова с сенаторами в США не поговорил? Наклал в штаны? Вопросов неудобных побоялся? Или без суфлера ук тебя "юриста" поговорить там не получилось? Отработал на Кремль ты этим свои 30 тетрадрахм по полной.
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10.12.2023 15:13 Відповісти
Бубачка,как профессиональный лицедей не очень то хочет чтобы его условно закидали на сцене помидорами.)
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10.12.2023 15:16 Відповісти
Я не сторонник конспирологии но некоторые источники говорят ,что на этот закрытый брифинг зе пригласили выступить демы по просьбе байдена ,чтобы убедить скептиков из чмсла республиканцев проголосовать за этот пакет помощи ,а некоторые из этих самых республиканцев намеренно устроили скандал ,чтобі сорвать его выступление и думаю без трампа здесь не обошлось и старый пердун таким образом мстит лично зе за то ,что тот пообещав посадить сына байдена хантера так и не исполнил это обещание
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10.12.2023 16:16 Відповісти
навряд чи... просто бубі закидали б про корупцію тому воно і злилось як завжди
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10.12.2023 16:29 Відповісти
Неправда. Скандал виник якраз внаслідок відмови Зе виступити. Тоді респи сказали "Якщо йому Україна по фігу, то чому ми повинні за неє переживати" і почали вимагати перейти до другого питання - свого Південного кордону
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10.12.2023 16:43 Відповісти
Это врядли.
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10.12.2023 16:58 Відповісти
Макрон хоче з ****** поговорити.
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10.12.2023 15:14 Відповісти
мда, може й дійсно:
" - Здесь пахнет развратом !
- И падшими женщинами !..."
к/ф "Лимонадный Джо", 1964 (Чехословакия)
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10.12.2023 15:25 Відповісти
Что бы метко в муху бить- надо Кока-Колу пить! А фраза из кино "Калина красная"!
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10.12.2023 18:28 Відповісти
Из к/ф Лимонадный Джо.
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11.12.2023 08:53 Відповісти
Відпочив би хоч трошки. Скільки роботи переробив...
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10.12.2023 15:15 Відповісти
На житомирской четвертке отдохнет.
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10.12.2023 15:17 Відповісти
все мечтаешь? - "Надежды юношей питают, отраду старцвм подают..."(с)
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10.12.2023 15:38 Відповісти
Мечты сбываются. В противном случае природа не наделила бы нас способностью мечтать.
(Джон Апдайк)

Чтобы достичь больших успехов, нужно не только действовать, но и мечтать.
(Анатоль Франс)
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10.12.2023 17:03 Відповісти
Та найвеличніший і потрапив в категорію "мрійники" по версії журналу "Тайм"...))))
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10.12.2023 17:54 Відповісти
Он не мрійник, а мрійник - зрадник якій мріяв та мріє сдатиУкраїну московитам.
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11.12.2023 08:38 Відповісти
А Макрон щось таким тихеньким став, наче на іншу планету полетів...
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10.12.2023 15:16 Відповісти
У них у всіх зараз стадія прозріння. Жили в парадигмі права людей, "війна не має сенсу" і т.д. А тут виявляється існують на планеті деграданти з середньовічною мораллю, ладні покласти 100.000 життів за якесь манюнє місто.
Хто хочеш задумається...
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10.12.2023 15:24 Відповісти
Багато американців закликають не забувати Україну.
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10.12.2023 16:01 Відповісти
Тай тепер бідненький не сидить на місці - до Аргентини подався.

До Америки не доїхав, збирав сили для поїздки до Аргентини.

Ще й по дорозі до Кабо-Верже завітав
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10.12.2023 15:19 Відповісти
Аргентина и еще ряд стран Южной Америки, где у власти были военные режимы,

стали убежищем для нацистов во время и после второй мировой войны.


КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде (или о-ва Зеленого Мыса) - самое маленькое островное государство Западной Африки

Население страны - 415 тыс.чел (население Троещины более 280 000).

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10.12.2023 15:36 Відповісти
Нацисты хранили общак у аргентинского диктатора Перона. А он их кинул, забрал все себе
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10.12.2023 15:45 Відповісти
«Крысиные тропы» (от англ. rat lines) - термин, бывший в ходу среди американских спецслужб

для обозначения системы маршрутов бегства нацистов и фашистов из Европы в конце Второй мировой войны.

Возникновение первых «крысиных троп» связано с развитием ватикано-аргентинских отношений перед и во время Второй мировой войны
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10.12.2023 16:00 Відповісти
Аргентинский след Гитлера. Рассекреченные документы ФБР

https://www.svoboda.org/a/29901489.html

Похище́ние Э́йхмана (ивр. לכידת אדולף אייכמן‎), операция «Финал» (ивр. מבצע פינאלה‎) - операция израильской разведки «Моссад» по задержанию и тайному вывозу из Аргентины в Израиль нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана, осуществлённая в мае 1960 года. Операция была проведена неофициально; Аргентина обвинила Израиль в грубом нарушении её суверенитета. Израиль оправдывал противозаконность операции беспрецедентностью преступлений Эйхмана, несущего прямую ответственность за организацию геноцида европейского еврейства в годы Второй мировой войны.

https://ru.wikipedia.org
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10.12.2023 16:09 Відповісти
Може ЗЄ і історію Аргентини трохи вивчить? Подумає над нею
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10.12.2023 16:10 Відповісти
Смело мы в бой пойдем ( и мы за вами) и как один умрем ( та тільки з Вами).. Міць треба не язиком посилювати...
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10.12.2023 15:19 Відповісти
оууу...
ви бачите, як все змінюється?
тепер зе!кращебвтік всім дзвонить. навіть більше, він всіх зайобує дзвінками, про що доповідає нам кожного дня.
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10.12.2023 15:23 Відповісти
презик Кабо-Верде мабуть самий відвідуваний у світі -
там зупиняються на дозаправку літаки з Європи до Півд Америки
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10.12.2023 15:27 Відповісти
Оман та Кабу -Верде- наші "головні стратегічні партнери"...😁😁😁
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10.12.2023 17:52 Відповісти
А мохна говорити без цього пафосного совкового *******, в стилі "вогнева міць", "потужність", "незламність"? Наче Левітан якийсь недороблений.
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10.12.2023 15:34 Відповісти
Можна, але ж він "найвеличніший"лідор **********. Сам Єрмак сказав
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10.12.2023 16:12 Відповісти
читаю коменти і думаю що не варто Зєлє було зустрічатися з Макроном, не треба було дякувати за допомогу...коментатори б менше нервували
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10.12.2023 15:34 Відповісти
Зєлє твоєму краще було не народжуватися - тоді б уся країна не нервувала, та не страждала, зебіл.
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10.12.2023 15:37 Відповісти
Зеленський поговорив телефоном з Макроном.
А дякувати за допомогу вже давно було пора
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10.12.2023 15:45 Відповісти
сьогодня звичного вечірнього відосіка не буде у зв'язку з відїздом на рекреацію.
Ось вам "консерва"
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10.12.2023 15:49 Відповісти
Аргентина, бронирование ******...
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10.12.2023 15:51 Відповісти
А чого тупорилий ішак не поговорив на закритому брифінгу в Конгресі США? А тому, що тупорилий ішак може лише пропіаритись, якщо позитивне рішення вже прийняте і без цього вилупка. Макрон прийняв рішення кілька днів назад, а тупорилий ішак зараз видає це за свою перемогу, бо він подзвонив.
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10.12.2023 15:57 Відповісти
На границі стоять 3000 фур, застрягла допомога військовим, спад ввп а цей по Кабо Верде їздить і Аргентинах. Може би курва з поляками почав говорити словаками а не з Улісе Кореа Сільва...
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10.12.2023 16:01 Відповісти
А під час заходів інавгурації, не буде часу ПОГОВОРИТИ, без телефону…
Чи це для зеленої моношобли, щоб бачили куди він гроші витратив, на міжнародні дзвінки, аж у Францію… з Кабо-верде…
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10.12.2023 16:13 Відповісти
А чого це чучело туди поперлося,що в державі вже усе ОК,усі проблеми враховані,обісрався зі штатами,рішив там собі рейтінг підняти,люди оясніть дуріку,що його рейтінг з камінюкою на шиї давно на дні,придурок.
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10.12.2023 17:08 Відповісти
Ну це в майбутньому...десь весною...а поки візити в Кабу -Верде та Парагвай та "обсуждєніє" формули миру важливіші навіть за блокаду кордону та фінансову допомогу США...-"я вірю в Перемогу" продовжується...десь там,в теплих краях...
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10.12.2023 17:48 Відповісти
 
 