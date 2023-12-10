Зеленський поговорив телефоном з Макроном: Наступний французький оборонний пакет значно посилить вогневу міць України

Перебуваючи в Аргентині, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Поінформував Емманюеля про розвиток подій на фронті й подякував йому за військову допомогу, яку надає Франція. Обговорили наші пріоритетні потреби й наступний французький оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць України.

Подякував за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16", - зазначив Зеленський.

Він також розповів про функціонування "зернового коридору", яким попри всі намагання Росії вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів.

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"Я також наголосив на важливості відкриття на саміті Євроради переговорів про вступ України до ЄС. Україна виконала всі необхідні рекомендації Єврокомісії. Рішення Європейської ради матиме значний вплив на мотивацію українського суспільства та армії. У зв'язку з цим я високо ціную особисті зусилля Президента Макрона, спрямовані на забезпечення єдності ЄС", - резюмує Зеленський.