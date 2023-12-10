Зеленський поговорив телефоном з Макроном: Наступний французький оборонний пакет значно посилить вогневу міць України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Перебуваючи в Аргентині, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Поінформував Емманюеля про розвиток подій на фронті й подякував йому за військову допомогу, яку надає Франція. Обговорили наші пріоритетні потреби й наступний французький оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць України.
Подякував за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16", - зазначив Зеленський.
Він також розповів про функціонування "зернового коридору", яким попри всі намагання Росії вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів.
"Я також наголосив на важливості відкриття на саміті Євроради переговорів про вступ України до ЄС. Україна виконала всі необхідні рекомендації Єврокомісії. Рішення Європейської ради матиме значний вплив на мотивацію українського суспільства та армії. У зв'язку з цим я високо ціную особисті зусилля Президента Макрона, спрямовані на забезпечення єдності ЄС", - резюмує Зеленський.
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" - Здесь пахнет развратом !
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к/ф "Лимонадный Джо", 1964 (Чехословакия)
(Джон Апдайк)
Чтобы достичь больших успехов, нужно не только действовать, но и мечтать.
(Анатоль Франс)
Хто хочеш задумається...
До Америки не доїхав, збирав сили для поїздки до Аргентини.
Ще й по дорозі до Кабо-Верже завітав
стали убежищем для нацистов во время и после второй мировой войны.
КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде (или о-ва Зеленого Мыса) - самое маленькое островное государство Западной Африки
Население страны - 415 тыс.чел (население Троещины более 280 000).
для обозначения системы маршрутов бегства нацистов и фашистов из Европы в конце Второй мировой войны.
Возникновение первых «крысиных троп» связано с развитием ватикано-аргентинских отношений перед и во время Второй мировой войны
https://www.svoboda.org/a/29901489.html
Похище́ние Э́йхмана (ивр. לכידת אדולף אייכמן), операция «Финал» (ивр. מבצע פינאלה) - операция израильской разведки «Моссад» по задержанию и тайному вывозу из Аргентины в Израиль нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана, осуществлённая в мае 1960 года. Операция была проведена неофициально; Аргентина обвинила Израиль в грубом нарушении её суверенитета. Израиль оправдывал противозаконность операции беспрецедентностью преступлений Эйхмана, несущего прямую ответственность за организацию геноцида европейского еврейства в годы Второй мировой войны.
https://ru.wikipedia.org
ви бачите, як все змінюється?
тепер зе!кращебвтік всім дзвонить. навіть більше, він всіх зайобує дзвінками, про що доповідає нам кожного дня.
там зупиняються на дозаправку літаки з Європи до Півд Америки
А дякувати за допомогу вже давно було пора
Ось вам "консерва"
Чи це для зеленої моношобли, щоб бачили куди він гроші витратив, на міжнародні дзвінки, аж у Францію… з Кабо-верде…