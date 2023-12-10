На Бахмутському напрямку тривають активні бої, Сили оборони відбили 14 атак за добу, - Сухопутні війська
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На Бахмутському напрямку російські війська більше застосовують дрони-камікадзе (31 БПЛА за минулу добу), а на лимано-куп’янському напрямку – більше авіації, якщо дозволяють погодні умови.
Про це начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів в телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Фітьо також зазначив, що на Бахмутському напрямку тривають активні бойові дії. Українські військові за добу відбили 14 атак окупантів у районі Кліщіївки, Богданівки, Іванівського.
"Окупанти 389 разів здійснили артилерійські обстріли українських позицій. Така кількість є фактично однаковою з лимано-куп'янським напрямком. Це може свідчити про достатню кількість снарядів, а також відсутність суттєвих проблем із логістикою", - додав він.
ЗСУ ліквідували 183 окупантів та знищили 19 одиниць військової техніки РФ на Бахмутському напрямку.
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