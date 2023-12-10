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За тиждень Сили оборони знищили 6780 окупантів та 690 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За тиждень із 4 по 10 грудня Сили оборони України знищили близько 6780 окупантів та 690 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомив у своєму телеграмі заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 61 танк;
  • 133 бойові броньовані машини;
  • 115 артилерійських систем;
  • 6 РСЗВ;
  • 3 установки ППО;
  • 191 одиниця автотехніки;
  • 22 одиниці спецтехніки.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 338 820 осіб (+700 за добу), 5636 танків, 8064 артсистеми, 10529 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Окрім цього, українськими захисниками знищено ворожий літак, 17 ракет та 141 БпЛА.

За тиждень Сили оборони знищили 6780 окупантів та 690 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони 01

Автор: Наталя Джума
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Побачив по ящику Притулу.
А де він пропав зі своїм сопутником, чи то не з Люсюю ОПи на пару за кордоном "пацріотять"?
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10.12.2023 16:31 Відповісти
Може потрібно домовитися з ними? Якщо так сильно хочуть здохнути, то забезпечити їм масові гуманітарні партії глоду та скломою. І нехай повільно собі дохнуть у рідній і ненапруженій атмосфері
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10.12.2023 16:31 Відповісти
 
 