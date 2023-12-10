За тиждень Сили оборони знищили 6780 окупантів та 690 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА
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За тиждень із 4 по 10 грудня Сили оборони України знищили близько 6780 окупантів та 690 одиниць озброєння та військової техніки ворога.
Про це повідомив у своєму телеграмі заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 61 танк;
- 133 бойові броньовані машини;
- 115 артилерійських систем;
- 6 РСЗВ;
- 3 установки ППО;
- 191 одиниця автотехніки;
- 22 одиниці спецтехніки.
Окрім цього, українськими захисниками знищено ворожий літак, 17 ракет та 141 БпЛА.
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Будь ласка, зачекайте...
А де він пропав зі своїм сопутником, чи то не з Люсюю ОПи на пару за кордоном "пацріотять"?