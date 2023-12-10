УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10911 відвідувач онлайн
Новини Події
3 622 61
Зеленський (17463) Парагвай (2)

Зеленський і президент Парагваю Пенья обговорили імплементацію Формули миру та поглиблення торговельно-економічної співпраці

Новини Цензор.НЕТ Події

зеленський,пенья

Під час робочого візиту до Аргентини президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю.

Про це повідомляється на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, глава держави подякував Парагваю за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій.

Зеленський поінформував парагвайського колегу про успіхи в імплементації Української формули миру та результати трьох зустрічей радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики.

Також читайте: Зеленський дорогою до Аргентини зустрівся з прем’єром Кабо-Верде Коррея-і-Сілвою

"Ми надзвичайно зацікавлені в залученні Парагваю до імплементації нашої Формули миру", – зазначив президент України.

Він висловив сподівання на участь якомога більшої кількості країн Латинської Америки в наступній зустрічі радників у січні 2024 року.
Лідери також обмінялися думками щодо можливостей поглиблення торговельно-економічної співпраці України та Парагваю.

Повідомляється також, що Зеленський запросив Пенью відвідати Україну з візитом.

Також читайте: Зеленський поговорив телефоном з Макроном: Наступний французький оборонний пакет значно посилить вогневу міць України

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…

показати весь коментар
10.12.2023 17:04
+28
Потужно, а чого на брифінгу для Конгресу не схотів виступати? Побоявся "незручних" питань?
показати весь коментар
10.12.2023 17:02
+28
Лазить десь у чорта на рогах, тоді як має 24 години на добу бути на телефоні з Джо Байденом, щоб вирішити питання допомоги від США.
Наркоман сраний.
показати весь коментар
10.12.2023 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужно, а чого на брифінгу для Конгресу не схотів виступати? Побоявся "незручних" питань?
показати весь коментар
10.12.2023 17:02 Відповісти
патаму ша Парагвай Парагвай кого хочіш вибірай.

він вибрав
показати весь коментар
10.12.2023 17:10 Відповісти
Між міліардами для України та власним відпочинком.
показати весь коментар
10.12.2023 18:03 Відповісти
Там ситуація трохи в іншому. зепідр із своїм шапіто поїхав у США бо був упевнений, що США дадуть йому бабла і він попіариться на цьому. Однак республіканці були іншої думки. Тому послали його нахєр. І він обісраний втік в Україну.
показати весь коментар
10.12.2023 17:52 Відповісти
Все просто :
показати весь коментар
10.12.2023 18:15 Відповісти
С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…

показати весь коментар
10.12.2023 17:04 Відповісти
показати весь коментар
10.12.2023 17:22 Відповісти
100%)) Президент Кабо-Верде аж *****, коли дізнався, що до нього з візитом якійсь там кордупель летить. Навіть пішов купив з такого приводу костюм та туфлі, та пропилососив палац.
показати весь коментар
10.12.2023 17:56 Відповісти
І нарешті вмився прісною водою. Там в аеропорту в кранах солона вода.
показати весь коментар
10.12.2023 18:29 Відповісти
Вже забембав своєю сраною формулою. Носиться, як дурень зі ступою.
показати весь коментар
10.12.2023 17:05 Відповісти
И самое главное, мало кто из украинцев знает что там.
показати весь коментар
10.12.2023 17:10 Відповісти
Знаючи, що таке ЗЕлупа Янелох, неважко здогадатись про зміст його "формул".
показати весь коментар
10.12.2023 17:24 Відповісти
Ну чого ви?Якраз трохи та формула миру Зе затихла.....видно миру вона не заходить на жаль.....Просто в Парагваях за ту формулу не знають...тому так.
показати весь коментар
10.12.2023 18:37 Відповісти
З американськими сенаторами часу не знайшов поспілкуватися. Мабуть буде вивчати досвід генерала Альфредо: як опозицію знищувати.
показати весь коментар
10.12.2023 17:05 Відповісти
Таки правда. Виступ перед сенаторами відмінив а туди сам поїхав. Совпадєніє ?
показати весь коментар
10.12.2023 17:08 Відповісти
Відмінив виступ, до його підісрали з мільярдною допомогою. Він очікував на потужний піар у тєлємарафоні, а вийшов облом
показати весь коментар
10.12.2023 17:53 Відповісти
Мається на увазі пріснопам*ятний генерал Альфредо Стреснер?
показати весь коментар
10.12.2023 17:26 Відповісти
Після 45-го гітлерівські нацисти тікали в Парагвай.
показати весь коментар
10.12.2023 17:06 Відповісти
Лазить десь у чорта на рогах, тоді як має 24 години на добу бути на телефоні з Джо Байденом, щоб вирішити питання допомоги від США.
Наркоман сраний.
показати весь коментар
10.12.2023 17:07 Відповісти
Ну не обижайте президента
Он чуток пересрался с Польшей
Польша на букву П
Поэтому президент вместо Польши
Хочет задружиться с Парагваем
Парагвай же тоже на букву П
Вся политика нашего президента
На букву П!!!
показати весь коментар
10.12.2023 18:01 Відповісти
обговорили імплементацію

Сільський дядько у захваті сплескує руками та каже: "Ці вербальні екзерсиси просто апскейльні!"
показати весь коментар
10.12.2023 17:08 Відповісти
А освічена людина додасть: "Нагуя ти вийоппуєшся, гнида?"
показати весь коментар
10.12.2023 17:17 Відповісти
Єдиний телемарафон скоро стане таким, - інтерактивним.

показати весь коментар
10.12.2023 17:40 Відповісти
Він **** знущається? Який нх Парагвай? Що він там забув нарік ****?
показати весь коментар
10.12.2023 17:08 Відповісти
Может подыскивает себе уютное местечко для *****?
показати весь коментар
10.12.2023 17:51 Відповісти
Марк Савчук:

Прямо зараз Ілон Маск репостить секс-туріста Гонзало Ліра який тусовався в Україні (у Харкові).
Коли почалось повномасштабне вторгнення - Гонзало постив фотки мертвих військових ЗСУ та радів що "скоро тут буде росія". Звісно що цю людину затримало СБУ.
Російкій агент (екс-ведучий FOX NEWS) Такер Карлсон - ЗНІМАЄ ЦІЛИЙ СЮЖЕТ ПРО ЦЬОГО ТІПА, про те що Українська влада "затримала міжнародного журналіста". Ілон Маск це репостить, та комментує, типу "як можно надавати допомогу країні диктатурі".
Яка реакція влади? Ніяка.
Навіть нема прес релізу з фактажом хто цей тіп.
Mykhailo Fedorov Ви повинні зрозуміти, що "мовчати" - це не стратегія. Люди у США НЕ ЗНАЮТЬ ХТО ЦЯ ЛЮДИНА (та шо там в США, я думаю що багато хто і тут не знають хто це взагалі).

Що люди в США зараз чують про Україну (від Ілона Маска та цілої сітки його інфлюенсерів, серед яких є навіть кандидату у Президенти США):
1) Що Зеленський закрив "українську православну церкву" (вони навіть не розуміють суті, що ніби закрили МП, вони реально думають нам тут у церкві влада заборонила ходити).
2) Що Зеленський вбив "кандидата в Президенти який його критикував"
3) Що "гроші платників податків йдуть до самої корумпованої держави світу".
Реакція від Укр-влади - ТУПО 0. Взагалі *****. Все бабло в телеканал РАДА і марафон.

В мене питання до "людей в кабінетах" - наhiuya вам марафон коли Ілон Маск разом с Такер Карлсоном вбьють підтримку України серед громадян США. Що ви будете робити?
Рік назад ви думали що "нам все дадуть", зараз коли агенти Кремля розповідають про Україну нісенітницю - ви тупо мовчите.
Особливо в такому чорно-білому кейсі як затримання Гонзало Ліри.
Ще раз, людоньки, Ілон Маск - сама багата людина на планеті, яка поставила собі ціль - ВБИТИ підтримку України серед громадян США. Він цієї мети буде добиватися наполегливо та системно.
"Мовчати" це не стратегія.
Цікаво що як брехати громадянам України - так ви перші на селі, як відстоювати честь держави, ви кудись з'їб%лися.
показати весь коментар
10.12.2023 17:13 Відповісти
Омани відпрацьовують
показати весь коментар
10.12.2023 17:54 Відповісти
Дурне поїхало в турне.
показати весь коментар
10.12.2023 17:16 Відповісти
здесь кто её купит, здесь её все знают
- а в Аргентине-Парагвае у Зельды таки есть шанс позвездеть, это ж не Штаты со свободой слова и не Украина с "проклятым агрессивным меншинством порохоботов"
показати весь коментар
10.12.2023 17:17 Відповісти
... дякую за посилання)
показати весь коментар
10.12.2023 17:31 Відповісти
Чергова локшина

Президент України Зеленський тихо залишив країну і дві доби ніжився на пляжах Островів Зеленого Мису (Кабо-Верде (Африка). Потім зустрівся з місцевим президентом. Головне полягає в тому, що посольства України тут немає і нікому розказати народу про тяжку працю президента на африканському пляжі. Наступна зупинка Парагвай.
показати весь коментар
10.12.2023 17:21 Відповісти
Як же жаль, що його акули не з*їли!
показати весь коментар
10.12.2023 17:30 Відповісти
Было бы смешно и прикольно
показати весь коментар
10.12.2023 18:07 Відповісти
В Парагваї існує чимала колонія українців. Вона відрізняється тим, що українці живуть там компактно і не розбігаються по країні, як в тій же Аргентині, або Чилі. Українці в Парагваї достойно представлені в державному апараті та в збройних силах. В українській колонії, фактично в тропіках, чимало свиноферм, з нормальними свинями, чого нема ніде в інших країнах. Свині, наприклад, у В*єтнамі та на островах Полінезії це зовсім інша гілка свиняцтва. Про це років 20 тому мені розповів один фрукт з СБУ, якого послали туди, щоб налагодити зв*язки з місцевими українцями. Звичайно, що під виглядом журналіста. Він зрештою по освіті і був ним.
показати весь коментар
10.12.2023 17:21 Відповісти
Коли чую слово українець, то перед очима виринає Зеленський...В Парагваї існує чимала колонія зеленських...а по хорошому, то мають бути українські колонії по всьому світу, як наприклад оця: Вікіпедія - Українська національна колонія у Маньчжурії...може з другого разу вийде...
показати весь коментар
10.12.2023 17:41 Відповісти
Ох ібать, самого Парагваю!!! Потужно, потужно)) Єдиний плюс, що може сьогодні не буде гундосого відосіка "потужної незламності з тамбура невсратості"
показати весь коментар
10.12.2023 17:21 Відповісти
показати весь коментар
10.12.2023 18:22 Відповісти
Срочно треба нови вухі!!!!
показати весь коментар
10.12.2023 17:22 Відповісти
Може б у польщу метнувся,стосовно блокади щось рішить?
Це ж скільки гасу його літачок спалив,ЗСУ бна тиждень літать вистачило...
показати весь коментар
10.12.2023 17:24 Відповісти
Бубочка - той, кому важливі "ШАШЕЧКИ", а не ЇХАТИ!
Йолопу краще покрасуватися в Парагваї, чим попрацювати у Вашингтоні.
показати весь коментар
10.12.2023 17:26 Відповісти
та шо ви на бубочку нападаєте! він нічого проти дєрмака зробити не може - як дєрмак накаже - так воно і буде, а бубочка - то так, маріонетка оп-и
показати весь коментар
10.12.2023 17:40 Відповісти
ЦЕ ПЕРЕМОГА!
ПУТЛО ЗДРИГНУВСЯ.
ТЕПЕР - ДО ГОНДУРАСУ!
показати весь коментар
10.12.2023 17:27 Відповісти
показати весь коментар
10.12.2023 17:28 Відповісти
А наступний буде візит до ''бумба-юмба".Їм ота формула до одного місця! Носиться з тією формулою наче з писаною торбою. А користь від нею сумнівна..
показати весь коментар
10.12.2023 17:33 Відповісти
Президент Парагваю? Чи може знову зловили якогось бомжа для фотосесії як в Омані?
показати весь коментар
10.12.2023 17:35 Відповісти
Предлагаю запустить Зелю после Аргентины по пути капитана Гранта. Кругов на 10-15.
показати весь коментар
10.12.2023 17:35 Відповісти
А якщо він як Паганель не на той корабель сяде...
показати весь коментар
10.12.2023 17:56 Відповісти
парагвай, аргентина - доріс зеля до цього рівня. а от у вашингтон - дєрмак не пустив, сам поїхав Україну позорити!
показати весь коментар
10.12.2023 17:38 Відповісти
Поїздка під кодовою назвою ОМАН-2
показати весь коментар
10.12.2023 17:39 Відповісти
********!!!

А гарантії безпеки Парагвай ЗЄ дасть?
Бо у нас гаранти безпеки один кращий за одного - Мальта, Греція, Кіпр...
показати весь коментар
10.12.2023 17:39 Відповісти
А яку зброю дали аргентина і парагвай ?
показати весь коментар
10.12.2023 18:00 Відповісти
Порошок, волшебный, от насморка...
показати весь коментар
10.12.2023 18:06 Відповісти
Там недалеко Антарктида, у Зеленського є шанс першим у світі обговорити імплементацію Формули миру та поглиблення торговельно-економічної співпраці на тому континенті
показати весь коментар
10.12.2023 18:08 Відповісти
Парагвай, млять, переговори не з поляками, які блокують кордон, не з США і Бринанією для збільшення військової допомоги, а з Парагваєм...
Це пздц 🤦🤦🤦
показати весь коментар
10.12.2023 18:10 Відповісти
Перебуваючи з робочим візитом в Аргентині, Зеленський також провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, поінформував співрозмовника про ситуацію на полі бою й подякував за всю надану військову підтримку з боку Франції.

Тобто запросив дозвіл Франції на реекспорт поставленої Аргентині зброї.
показати весь коментар
10.12.2023 18:10 Відповісти
Наш рівень!
показати весь коментар
10.12.2023 18:10 Відповісти
є така інфа, що там буде "оман 2.0", де zелупі будуть давати чергові інструкції, чекаємо
показати весь коментар
10.12.2023 18:14 Відповісти
прийняв президента парагваю за президента уругваю
показати весь коментар
10.12.2023 18:36 Відповісти
🤦💩
показати весь коментар
10.12.2023 19:45 Відповісти
алекс алекс 48****** Не є , а так і є
показати весь коментар
10.12.2023 19:47 Відповісти
 
 