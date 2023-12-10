Зеленський і президент Парагваю Пенья обговорили імплементацію Формули миру та поглиблення торговельно-економічної співпраці
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Під час робочого візиту до Аргентини президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю.
Про це повідомляється на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, глава держави подякував Парагваю за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій.
Зеленський поінформував парагвайського колегу про успіхи в імплементації Української формули миру та результати трьох зустрічей радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики.
"Ми надзвичайно зацікавлені в залученні Парагваю до імплементації нашої Формули миру", – зазначив президент України.
Він висловив сподівання на участь якомога більшої кількості країн Латинської Америки в наступній зустрічі радників у січні 2024 року.
Лідери також обмінялися думками щодо можливостей поглиблення торговельно-економічної співпраці України та Парагваю.
Повідомляється також, що Зеленський запросив Пенью відвідати Україну з візитом.
Будь ласка, зачекайте...
він вибрав
Наркоман сраний.
Он чуток пересрался с Польшей
Польша на букву П
Поэтому президент вместо Польши
Хочет задружиться с Парагваем
Парагвай же тоже на букву П
Вся политика нашего президента
На букву П!!!
Сільський дядько у захваті сплескує руками та каже: "Ці вербальні екзерсиси просто апскейльні!"
Прямо зараз Ілон Маск репостить секс-туріста Гонзало Ліра який тусовався в Україні (у Харкові).
Коли почалось повномасштабне вторгнення - Гонзало постив фотки мертвих військових ЗСУ та радів що "скоро тут буде росія". Звісно що цю людину затримало СБУ.
Російкій агент (екс-ведучий FOX NEWS) Такер Карлсон - ЗНІМАЄ ЦІЛИЙ СЮЖЕТ ПРО ЦЬОГО ТІПА, про те що Українська влада "затримала міжнародного журналіста". Ілон Маск це репостить, та комментує, типу "як можно надавати допомогу країні диктатурі".
Яка реакція влади? Ніяка.
Навіть нема прес релізу з фактажом хто цей тіп.
Mykhailo Fedorov Ви повинні зрозуміти, що "мовчати" - це не стратегія. Люди у США НЕ ЗНАЮТЬ ХТО ЦЯ ЛЮДИНА (та шо там в США, я думаю що багато хто і тут не знають хто це взагалі).
Що люди в США зараз чують про Україну (від Ілона Маска та цілої сітки його інфлюенсерів, серед яких є навіть кандидату у Президенти США):
1) Що Зеленський закрив "українську православну церкву" (вони навіть не розуміють суті, що ніби закрили МП, вони реально думають нам тут у церкві влада заборонила ходити).
2) Що Зеленський вбив "кандидата в Президенти який його критикував"
3) Що "гроші платників податків йдуть до самої корумпованої держави світу".
Реакція від Укр-влади - ТУПО 0. Взагалі *****. Все бабло в телеканал РАДА і марафон.
В мене питання до "людей в кабінетах" - наhiuya вам марафон коли Ілон Маск разом с Такер Карлсоном вбьють підтримку України серед громадян США. Що ви будете робити?
Рік назад ви думали що "нам все дадуть", зараз коли агенти Кремля розповідають про Україну нісенітницю - ви тупо мовчите.
Особливо в такому чорно-білому кейсі як затримання Гонзало Ліри.
Ще раз, людоньки, Ілон Маск - сама багата людина на планеті, яка поставила собі ціль - ВБИТИ підтримку України серед громадян США. Він цієї мети буде добиватися наполегливо та системно.
"Мовчати" це не стратегія.
Цікаво що як брехати громадянам України - так ви перші на селі, як відстоювати честь держави, ви кудись з'їб%лися.
- а в Аргентине-Парагвае у Зельды таки есть шанс позвездеть, это ж не Штаты со свободой слова и не Украина с "проклятым агрессивным меншинством порохоботов"
Президент України Зеленський тихо залишив країну і дві доби ніжився на пляжах Островів Зеленого Мису (Кабо-Верде (Африка). Потім зустрівся з місцевим президентом. Головне полягає в тому, що посольства України тут немає і нікому розказати народу про тяжку працю президента на африканському пляжі. Наступна зупинка Парагвай.
Це ж скільки гасу його літачок спалив,ЗСУ бна тиждень літать вистачило...
Йолопу краще покрасуватися в Парагваї, чим попрацювати у Вашингтоні.
ПУТЛО ЗДРИГНУВСЯ.
ТЕПЕР - ДО ГОНДУРАСУ!
А гарантії безпеки Парагвай ЗЄ дасть?
Бо у нас гаранти безпеки один кращий за одного - Мальта, Греція, Кіпр...
Це пздц 🤦🤦🤦
Тобто запросив дозвіл Франції на реекспорт поставленої Аргентині зброї.